OnePlus 13: nieuws, geruchten en meer

De OnePlus 13 is inmiddels volledig onthuld en hoewel het toestel voor nu alleen nog maar te bestellen is in China, betekent dit wel dat we al vrijwel alles over het toestel weten voor het hier beschikbaar wordt gemaakt.

Een aantal van de highlights zijn een gigantische batterij, een topklasse processor en betere waterbestendigheid dan de meeste andere telefoons. Dat is echter nog lang niet alles wat je hier kan verwachten.

Hieronder lees je dan ook alles wat we tot nu toe weten over de specs en features van de OnePlus 13. Ook vind je hier leaks en voorspellingen over de wereldwijde release en de prijs van het toestel.

OnePlus 13: laatste nieuws en leaks

In het kort

Wat is het? De nieuwste flagship telefoon van OnePlus

De nieuwste flagship telefoon van OnePlus Wanneer komt hij uit? Nu al uit in China, misschien begin volgend jaar wereldwijd

Nu al uit in China, misschien begin volgend jaar wereldwijd Hoeveel zal hij kosten? Waarschijnlijk 949 euro of meer

OnePlus 13: prijs en releasedatum

(Image credit: OnePlus)

Gelanceerd in China op 31 oktober

Wereldwijde lancering waarschijnlijk in begin 2025

Kan duurder worden dan de OnePlus 12

De OnePlus 13 werd op 31 oktober onthuld tijdens een evenement in China. Dit evenement was alleen bedoeld voor de Chinese lancering van het toestel. Naar verwachting (gebaseerd op voorgaande jaren) zal de wereldwijde release nog volgen in begin 2025.

We weten dankzij het evenement in ieder geval dat de OnePlus 13 in China beschikbaar is vanaf 4.499 Chinese renminbi (omgerekend ongeveer 580 euro, maar dat is natuurlijk geen realistische europrijs). Voor die prijs krijg je in China een model met 12GB RAM en 256GB opslagruimte.

Helaas zal de uiteindelijke europrijs waarschijnlijk veel hoger zijn, aangezien de OnePlus 12 een startprijs van 949 euro had. We verwachten dat je minstens net zo veel moet betalen voor het nieuwe toestel.

Het lijkt ons ook waarschijnlijker dat de OnePlus 13 duurder wordt dan dat hij goedkoper wordt. In China kost hij namelijk ook iets meer dan zijn voorganger.

OnePlus 13: design en display

(Image credit: OnePlus)

Een nieuw design met nieuwe kleuropties

Het scherm gebruikt een interessante refresh rate-technologie

IP68- én IP69-certificering

Zelfs voor de volledige Chinese onthulling toonde OnePlus de OnePlus 13 al in drie verschillende kleuren. Hieronder zie je de beelden die toen gedeeld werden.

De telefoon zal beschikbaar zijn in de kleuren 'White Dawn' (wit), 'Blue Moment' (blauw) en 'Obsidian Secret' (zwart). De blauwe variant zou ook een huidachtige textuur moeten hebben en de zwarte variant een textuur van ebbenhouten houtnerf.

Het design van de achterkant van het toestel lijkt erg op dat van de OnePlus 12. Het cirkelvormige camera-eiland is dit keer echter niet meer verbonden met de zijkant van de telefoon. In plaats daarvan loopt er nu wel een zilveren lijntje horizontaal over de achterkant.

De OnePlus 13 in drie verschillende kleuren. (Image credit: OnePlus)

Aan de voorkant van de telefoon zie je dat alle vier de randen om het scherm een klein beetje gebogen zijn en aan de bovenkant zit in het display de selfiecamera.

De OnePlus 13 heeft overigens ook een IP68- én IP69-certificering. Dit maakt hem beter bestand tegen water dan de meeste andere smartphones. Afhankelijk van welke kleur je kiest, heb je hier te maken met afmetingen van 162,9 x 76,5 x 8,9 mm (en een gewicht van 213 gram) of 162,9 x 76,5 x 8,5 mm (en een gewicht van 210 gram). Dit verschil heeft te maken met het feit dat sommige modellen een glazen achterkant hebben en andere een achterkant van een siliconen polymeer (nepleer).

(Image credit: OnePlus)

Op het gebied van het display hebben we hier te maken met een 6,82-inch 1.440 x 3.168 AMOLED-scherm met een 120Hz refresh rate en een piekhelderheid van 4.500 nits. Dit display is ook te bedienen met handschoenen of natte handen.

Het bedrijf heeft ook onthuld dat het display van de OnePlus 13 verschillende refresh rates moet kunnen leveren voor verschillende delen van het scherm. Zo zou statische tekst kunnen worden weergegeven in 10Hz, terwijl een video ergens anders op het scherm wel gewoon met 120Hz zou kunnen worden afgespeeld. Dit is iets wat we nog niet hebben gezien op andere Android-telefoons en het zou kunnen zorgen voor een verbeterde batterijduur.

Als laatste weten we nu ook dat de telefoon een ultrasonische vingerafdrukscanner onder het display heeft, wat overeenkomt met informatie uit meerdere OnePlus 13-leaks. Deze scanner zou beter moeten werken dan de optische vingerafdrukscanner van zijn voorganger.

OnePlus 13: camera's

(Image credit: OnePlus)

Dezelfde hoofdcamera als de OnePlus 12

Twee nieuwe 50MP-camera's

Voor de lancering bevestigde OnePlus zelf al dat de OnePlus 13 een 50MP-hoofdcamera zou hebben, plus een 50MP-ultrawide met een gezichtsveld van 120 graden en een 50MP-telefotocamera met 3x optische zoom, een f/2.6 diafragma, optische beeldstabilisatie en een 1/1,95-inch sensor.

Het bedrijf heeft ook aangegeven dat de OnePlus 13 ondersteuning biedt voor het opnemen van 4K-video in 60fps (met Dolby Vision) en er zijn hier zelfs beelden van gedeeld, die je hieronder kan terugvinden.

Image 1 of 2 Cameravoorbeelden voor de OnePlus 13 (Image credit: OnePlus) Cameravoorbeelden voor de OnePlus 13 (Image credit: OnePlus)

Hoe dan ook, we weten dus in ieder geval dat de ultrawide en telefotocamera nieuw zijn, terwijl de 50MP-hoofdcamera (f/1.6) en de 32MP-selfiecamera hetzelfde zijn gebleven.

OnePlus 13: prestaties en batterij

(Image credit: OnePlus)

Voorzien van een Snapdragon 8 Elite-chip

Gigantische 6.000mAh-batterij

Eén gebied waarop de OnePlus 13 in ieder geval een grote upgrade is ten opzichte van zijn voorganger, is op het gebied van de chip. De OnePlus 13 gebruikt de nieuwe Snapdragon 8 Elite, die momenteel nog maar in heel weinig smartphones zit.

Die chip wordt ondersteund door 12GB, 16GB of 24GB RAM en 256GB, 512GB of 1TB opslagruimte. Het duurste model (met 24GB RAM) zou echter een exclusief model voor China kunnen zijn. Hoe dan ook lijkt er hier meer dan genoeg kracht aanwezig te zijn. Wat we echter nog interessanter vinden, is de gigantische batterij. Verschillende leaks wezen tot nu toe al op een grote 6.000mAh-batterij en die leaks waren dus accuraat.

De OnePlus 13 laadt daarnaast ook erg snel op dankzij 100W bedraad snelladen en 50W draadloos snelladen. Als laatste is het ook goed om te weten dat de OnePlus 13 standaard meteen op Android 15 draait.