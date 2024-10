Nieuwe OnePlus 13-teaser onthult lanceringsdatum en kleuropties

Een paar dagen geleden gaf OnePlus ons nog een officiële eerste blik op de OnePlus 13, maar het toestel was zo verborgen in de schaduw dat we niet veel konden zien. Nu heeft het bedrijf ons echter de volledige achterkant van de aankomende smartphone laten zien.

OnePlus deelde via zijn officiële Weibo-account (via NotebookCheck) een korte video waarin de achterkant van de OnePlus 13 te zien is in de kleuren: 'White Dawn' (wit), 'Blue Moment' (blauw) en 'Obsidian Secret' (zwart).

Het zijn echter niet alleen de kleuren die verschillen, maar ook de texturen. Het blauwe model zou schijnbaar een beetje als een huid aan moeten voelen, terwijl de zwarte variant een ebbenhouten textuur zou krijgen.

Drie kleurvarianten van de OnePlus 13. (Image credit: OnePlus)

Voor zover we het over het algehele design van de OnePlus 13 kunnen hebben, lijkt de achterkant van het nieuwe model in ieder geval wel op de achterkant van de OnePlus 12. Ze zijn echter niet identiek. Beide telefoons hebben een rond camerablok, maar op de OnePlus 12 zit er nog een stukje metaal dat het camerablok verbindt met de rand van de telefoon. Het camerablok op de OnePlus 13 is meer een soort camera-eiland.

Verder toont deze teaser overigens ook de lanceringsdatum voor de OnePlus 13: 31 oktober. Naar verwachting zal dit echter wel de lanceringsdatum voor de Chinese lancering zijn. Een wereldwijde lancering volgt waarschijnlijk in begin 2025.

Nog een teaser en een esports-verschijning

So this is the #OnePlus13... pic.twitter.com/pex4ofChkkOctober 21, 2024

Los van deze grote teaser, zijn er recentelijk ook een aantal leaks verschenen rondom de OnePlus 13. Eén van deze leaks is een teaservideo die gedeeld is door @OnLeaks. In de video zien we niet alleen een close-up van de achterkant van de OnePlus 13, maar ook krijgen we hier en daar kort de voorkant te zien. Vanaf de voorkant lijkt het toestel echter op vrijwel elke andere smartphone met een plat scherm en een 'punch-hole'-selfiecamera.

Verder hebben sommige Weibo-gebruikers (via Phandroid) de OnePlus 13 ook al in het wild gespot, bij een esports-evenement in China. We zagen de telefoon in alle drie de kleuren die we hierboven noemden, maar er werd niet echt iets onthuld dat we niet in de officiële beelden hebben gezien.

We weten nu dus al grotendeels wat we kunnen verwachten van het design, maar we hebben nog niet veel gehoord over de specs. Waarschijnlijk zal de OnePlus 13 een van de eerste telefoons met een Snapdragon 8 Gen 4-chip zijn, dus het lijkt in ieder geval een erg krachtig toestel te worden. Hopelijk krijgen we op 31 oktober dus te zien hoe krachtig de OnePlus 13 precies zal zijn.