OnePlus kondigt releasedatum voor Android 15-update met nieuwe AI-features aan

OnePlus heeft aangekondigd dat zijn eigen versie van de Android 15-update, de update naar OxygenOS 15, op 24 oktober via een online evenement op de officiële OnePlus-kanalen zal worden onthuld.

Het bedrijf heeft aangegeven dat OxygenOS 15 "betekenisvolle AI-features" en een "kenmerkende designstijl" met zich meebrengt en dat de focus zal liggen op gebruiksvriendelijkheid en snelle prestaties.

Hoewel we nog geen specifieke details hebben gekregen over deze aankomende AI-features, heeft OnePlus wel al aangegeven dat ze "strategisch ontworpen zijn voor meerdere gebruikelijke scenario's".

Het is ook nog niet duidelijk of deze AI-tools speciaal voor OnePlus-toestellen zijn ontworpen of dat ze gebaseerd zijn op de bestaande AI-tools in het Android 15-besturingssysteem.



OnePlus zegt dat de onderliggende animaties van het Android-besturingssysteem ook zijn aangepast voor OxygenOS 15 om een soepelere gebruikerservaring te leveren.

OxygenOS 15 zal de eerste versie van OnePlus' eigen versie van Android zijn die gebaseerd is op Android 15, waarvan de open source-versie sinds 4 september beschikbaar is.

Smartphonefabrikanten zijn echter pas recentelijk begonnen met het implementeren van de nieuwste versie van Android. Zo begon Google op 15 oktober met het uitrollen van Android 15 naar zijn Pixel-toestellen.

Op 17 oktober kregen we ook te horen dat Motorola was begonnen met het uitrollen van een Android 15-update naar bepaalde apparaten in bèta. Xiaomi en Honor begonnen toen ook met het verspreiden van de update voor de wereldwijde markt.

We verwachten bij OxygenOS 15 echter niet dat deze eerst via een bèta zal uitkomen en dat betekent dus dat OnePlus misschien de tweede smartphonefabrikant zal zijn die een stabiele release van Android 15 implementeert op zijn toestellen.

De OnePlus 12 werd in januari 2024 wereldwijd gelanceerd. (Image credit: Future / James Ide)

We weten nog niet helemaal zeker welke OnePlus-telefoons de OxygenOS 15-update zullen krijgen, maar we verwachten dat vrijwel al de beste OnePlus-smartphones de update in ieder geval zullen krijgen.

Het lijkt ons erg waarschijnlijk dat de premium OnePlus 12 en OnePlus Open, maar ook de middenklasse OnePlus Nord 4 een update naar Android 15 zullen ontvangen. OnePlus heeft namelijk voor al deze toestellen een software-ondersteuning van vier jaar beloofd.

De OnePlus 12R zal naar verwachting ook de OxygenOS 15-update krijgen, aangezien deze zich nog steeds in het eerste jaar van de beloofde drie jaar aan updates bevindt.

Momenteel blijft dit alles nog speculatie, dus we zijn vooral benieuwd naar meer officiële aankondigingen vanuit OnePlus zelf.

Hoe onze website vooral in de gaten voor al het laatste nieuws over OnePlus, OxygenOS 15 en Android 15.