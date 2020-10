Beste OnePlus smartphones van 2020: dit zijn de beste nieuwe en oudere OnePlus-toestellen

Het is een druk jaar geweest voor OnePlus, omdat er naast de OnePlus 8-reeks ook een nieuwe lijn van de meer betaalbare OnePlus Nord is gelanceerd door het bedrijf, en daar houdt het niet op: het bedrijf lanceerde ook de OnePlus 8T en kondigt misschien snel de OnePlus Nord Lite aan. We verwachten ook dat OnePlus in de eerste helft van 2021 de OnePlus 9 gaan aankondigen.

Onze lijst met de beste OnePlus-smartphones krijgt dus regelmatig nieuwe toevoegingen, en we zullen dit waarschijnlijk blijven doen in de nabije toekomst. Het is dus zeker de moeite waard om hier af en toe een kijkje te nemen als je up-to-date wil blijven.

De meest recente toevoeging is de OnePlus 8T, de opvolger van de OnePlus 8 die zijn prijs relatief laag weet te houden maar toch enkele premium functies kan aanbieden. We denken hier aan een 120Hz-display en 65W-snelladen.

Er zijn nog veel andere toestellen om uit te kiezen, inclusief de vlaggenschip OnePlus 8 Pro, en de oudere, maar nog steeds goede OnePlus 7 Pro. Ook al is het waarschijnlijk de moeite om te wachten op de lancering van nieuwe smartphones als je het beste toestel in handen wil hebben, er zijn echter nog een hele boel andere opties als je niet kan wachten, of op zoek bent naar iets goedkoper.

De beste OnePlus smartphones van 2020 op een rijtje

De beste OnePlus smartphones

1. OnePlus 8 Pro De meest geslaagde OnePlus ooit, maar ook de duurste Releasedatum: April 2020 | Gewicht: 199g | Afmetingen: 165,3 x 74,4 x 8,5mm | Besturingssysteem: Android 10 | Schermgrootte: 6,78 inch | Resolutie: 1440 x 3168 | CPU: Snapdragon 865 | RAM: 8/12GB | Opslaggrootte: 256GB | Batterij: 4.510mAh | Achterste camera: 48MP + 48MP + 8MP + 5MP | Selfiecamera: 16MP € 829 Bekijken bij Bol.com Netherlands Een van de beste schermen op de markt 5G en veel kracht De duurste OnePlus tot nu Groot camerablok achteraan

Het zou geen verrassing mogen zijn dat de OnePlus 8 Pro de beste OnePlus smartphone is. Het is en blijft het meest high-end toestel. Het steekt uit boven andere OnePlus-smartphones en de meeste andere toestellen dankzij een beeldverversing van 120Hz, en die beeldverversing is verbonden met een uitstekend scherm.

De OnePlus 8 Pro heeft ook veel kracht, 5G, draadloos opladen, omgekeerd draadloos opladen, waterdichtheid, een ingebouwde vingerafdrukscanner, een quad-lens camera en ongeveer elke andere high-end-functie die je kan verwachten.

Dit resulteert in de duurste OnePlus-smartphone die er is, en hij is ook bijna even prijzig als zijn grote rivalen, maar er valt niet te ontkennen dat je zeker waar krijgt voor je geld.

Lees onze volledige OnePlus 8 Pro review

2. OnePlus 8T Een van de meest vloeiende OnePlus toestellen Releasedatum: Oktober 2020 | Gewicht: 188g | Afmetingen: 160,7 x 74,1 x 8,4mm | Besturingssysteem: Android 11 | Schermgrootte: 6,55-inch | Resolutie: 1080 x 2400 | CPU: Snapdragon 865 | RAM: 8/12GB | Opslaggrootte: 128/256GB | Batterij: 4.500mAh | Achterste camera: 48MP + 16MP + 5MP + 2MP | Selfiecamera: 16MP Geweldig scherm Android 11 65W-snellader Geen draadloos opladen Camera's zijn middelmatig

De OnePlus 8T is een van de nieuwste smartphones in de OnePlus-familie. Hij is niet revolutionair, maar wel gewoon echt goed.

Het toestel heeft een geweldig scherm met een beeldverversing van 120Hz, een sterke processor, vier camera's achteraan en een selfiecamera vooraan. Wat wel jammer blijkt, is de ontbrekende telefotocamera.

Verder is de smartphone weinig grensverleggend, maar dat wil niet zeggen dat het geen mooi en sterk toestel is met een boel leuke functies tegen een scherpe prijs.

Lees hier onze OnePlus 8T-review

3. OnePlus 7T Pro Een van de beste OnePlus toestellen die er is Releasedatum : Oktober 2019 | Gewicht: 206g | Afmetingen: 162,6 x 75,9 x 8,8mm | Besturingssysteem: Android 10 | Schermgrootte: 6,67-inch | Resolutie: 1440 x 3120 | CPU: Snapdragon 855 Plus | RAM: 8/12GB | Opslaggrootte: 256GB | Batterij: 4.085mAh | Achterste camera: 48MP + 8MP + 16MP | Selfiecamera: 16MP € 668 Bekijken bij Bol.com Netherlands Vlot en mooi display Geweldig ontwerp Geen draadloos opladen Camera heeft het soms moeilijk

De OnePlus 7T Pro is niet meer de nieuwste OnePlus smartphone, maar nog wel steeds een van de beste.

Deze smartphone is een prachtig toestel, met een pop-up camera vooraan en drie goede camera's achteraan. Het toestel heeft een scherm van 90Hz wat helder is om naar te kijken, en het had een van de beste processoren toen het uitkwam.

Het is een kleine upgrade tegenover de OnePlus 7 Pro, en heeft vrij veel gelijk als het op specs aankomt met de 7T, wat beide meer betaalbare smartphones zijn, dus als geld een probleem is, dan moet je beter naar andere toestellen in deze lijst kijken.

Lees onze volleidge OnePlus 7T Pro review

4. OnePlus Nord Haalt zijn eigen vlaggenschip neer Releasedatum: Juli 2020 | Gewicht: 184g | Dimensies: 158,3 x 73,3 x 8,2mm | Besturingssysteem: Android 10 | Schermgrootte: 6,44-inch | Resolutie: 1080 x 2400 | CPU: Snapdragon 765G | RAM: 8/12GB | Opslaggrootte: 128/256GB | Batterij: 4.115mAh | Achterste camera: 48MP + 8MP + 5MP + 2MP | Selfiecamera: 32MP + 8MP € 468,95 Bekijken bij Bol.com Netherlands De goedkoopste OnePlus smartphone Premium design Middelmatige batterijduur Geen koptelefoonpoort

Ook al zegt OnePlus dat het niet terug naar zijn roots is gegaan met de Nord, toch is dat moeilijk om te geloven. De Nord heeft een vrij goede prijs gezien de specificaties en staat daarmee dan ook lager dan de OnePlus 8 en 8 Pro zonder al teveel op te moeten offeren.

De Snapdragon 765G processor is goed voor alles, op zware mobile games na, de camera's zijn uitstekend, het 90Hz scherm is knap en het ontwerp steekt met de blauwe kleuroptie toch een klein beetje uit.

Het gebrek aan een 3,5mm-koptelefoonaansluiting is hier een grootste minpunt, aangezien dit een onderdeel is dat mensen wel verwachten op goedkopere toestellen.

Lees onze volledige OnePlus Nord review

5. OnePlus 8 De OnePlus 8 is het nieuwe betaalbare vlaggenschip Releasedatum: April 2020 | Gewicht: 180g | Afmetingen: 160,2 x 72,9 x 8mm | Besturingssysteem: Android 10 | Schermgrootte: 6,55-inch | Resolutie: 1080 x 2400 | CPU: Snapdragon 865 | RAM: 8/12GB | Opslaggrootte: 256GB | Batterij: 4.300mAh | Achterste camera: 48MP + 16MP + 2MP | Selfiecamera: 16MP Low Stock € 609 Bekijken bij Coolblue NL Betaalbare 5G connectiviteit Impressionante specs Geen telefotocamera Geen draadloos opladen

De OnePlus 8 staat in de schaduw van de OnePlus 8 Pro, maar het blijft een goede smartphone op zichzelf, dankzij zijn gelijkaardige high-end kracht (je krijgt dezelfde Snapdragon 865 chipset) en lagere prijs.

De OnePlus 8 ondersteutn ook 5G en heeft een beeldverversing van 90Hz op zijn 6,55-inch 1080 x 2400 scherm - specificaties die niet kunnen opboksen tegen de OnePlus 8 Pro, maar nog steeds deftig zijn.

Er is ook een grote 4.300mAh batterij, met ondersteuning voor snelladen, plus een ingebouwde vingerafdrukscanner, een drievoudige lenscamera en tot wel 12GB aan RAM. In tegenstelling tot zijn Pro-broer is het geen rivaal voor de beste toestellen van Apple en Samsung, maar tegen deze kost hoeft het dat ook niet te zijn.

Lees onze volledige OnePlus 8 review

6. OnePlus 7 Pro De eerste Pro smartphone van OnePlus Releasedatum: Mei 2019 | Gewicht: 206g | Afmetingen: 162,6 x 75,9 x 8,8mm | Besturingssysteem: Android 10 | Schermgrootte: 6,67-inch | Resolutie: 1440 x 3120 | CPU: Snapdragon 855 | RAM: 6/8/12GB | Opslaggrootte: 128GB/256GB | Batterij: 4.000mAh | Achterste camera: 48MP + 8MP + 16MP | Selfiecamera: 16MP € 372,38 Bekijken bij Bol.com Netherlands Briljant scherm Snelle prestaties en opladen Camera is goed, maar niet geweldig Niet voor kleine handen

De OnePlus 7 Pro was de eerste 'Pro'-smartphone van het bedrijf, en in de korte tijd sinds die lancering zijn dit en de 7T Pro de meest populaire vlaggenschepen geworden.

De OnePlus 7 Pro heeft drie krachtige camera's, een prachtig scherm zonder notch of perforatie (dankzij de pop-up selfiecamera), en een geweldige batterijlevensduur in combinatie met snelladen. Het gaat ook niet zoveel kosten als een toestel van Apple of Samsung.

Nu het toestel reeds enkele opvolgers heeft gekregen, is het zeker meer betaalbaar geworden, dus je kan hem vinden tegen een geweldige prijs. Het is ook geen grote downgrade, met slechts enkele kleine verschillen ten opzichte van de OnePlus 7T Pro, dus we kunnen hem volledig aanbevelen.

Lees onze volledige OnePlus 7 Pro review

Ook al was de OnePlus 7T Pro slechts een kleine upgrade ten opzichte van zijn voorganger, de 7T is een gigantische sprong voorwaarts van de 7; het toestel is zelfs beter dan zijn 'Pro'-broer in enkele opzichten, zoals een zoom camera met een hogere resolutie.

De OnePlus 7T heeft een beeldverversing van 90Hz, Android 10 en de high-end chipset van zijn grotere broer, maar verliest de pop-up camera en een deel van de vraagprijs als resultaat.

Deze smartphone heeft geen draadloos opladen, maar als dat een functie is die je nodig hebt, dan is jouw enige OnePlus-optie de 8 Pro. In het algemeen is de OnePlus 7T een geweldige smartphone voor zijn prijs.

Lees onze volledige OnePlus 7T review

8. OnePlus 6T Een echt koopje Releasedatum: November 2018 | Gewicht: 185g | Afmetingen: 157,5 x 74,8 x 8,2mm | Besturingssysteem: Android 10 | Schermgrootte: 6,41-inch | Resolutie: 1080 x 2340 | CPU: Snapdragon 845 | RAM: 6/8GB | Opslaggrootte: 128GB/256GB | Batterij: 3.700mAh | Achterste camera: 16MP + 20MP | Selfiecamera: 16MP € 384,95 Bekijken bij Bol.com Netherlands Sterke batterij Premium design Geen hoofdtelefoonaansluiting Geen QHD-display

De OnePlus 6T was een van de meest betaalbare keuzes van 2018, waarbij top-end smartphones een mid-range prijskaartje kregen. Het had toen al een mid-range prijskaartje, maar met de release van de 7 en 7T-toestellen is de 6T nu zeker betaalbaar.

Het toestel heeft goede camera's, een batterij die lang meegaat en een stevig, verfijnd ontwerp, wat het perfect maakt voor mensen die een goede smartphone zoeken zonder nood te hebben aan top-end functies.

Er is geen draadloos opladen voorzien en het scherm is ook geen QHD, maar niet iedereen is daarnaar op zoek in een smartphone.

Lees onze volledige OnePlus 6T review

9. OnePlus 7 We zijn hem niet vergeten Releasedatum: Juni 2018 | Gewicht: 182g | Afmetingen: 157,7 x 74,8 x 8,2mm | Besturingssysteem: Android 10 | Schermgrootte: 6,41-inch | Resolutie: 1080 x 2340 | CPU: Snapdragon 855 | RAM: 6/8GB | Storage: 128GB/256GB | Batterij: 3.700mAh | Achterste camera: 48MP + 5MP | Selfiecamera: 16MP Stevige batterijlevensduur Goede processor Zit vast tussen betere smartphones Geen microSD of hoofdtelefoonaansluiting

We weten wat je je nu afvraagt - waarom zit de OnePlus 7 onder de 6-reeks in onze lijst van de beste OnePlus-smartphones? Dat is omdat hij hard lijkt op de 6T, maar meer kost en ook volledig werd voorbijgestoken door de 7 Pro.

Ja, het toestel heeft een 48MP camera, maar hij is vergezeld door een veel zwakkere 5MP camera, en in veel andere gevallen is hij ongeveer dezelfde smartphone. Als je de 6T hebt gebruikt, dan zal de 7 niet veel verschillen.

Dat wil niet zeggen dat het een slecht toestel is, verre van, en als je het tegen een koopje op de kop kan tikken, dan moet je dat zeker doen. Als je echter op zoek bent naar een meer betaalbare OnePlus-smartphone, dan blijf je beter bij de 6T.

Lees onze volledige OnePlus 7 review