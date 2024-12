Deze OLED TV's kosten minder dan 1.000 euro met Black Friday: zijn ze hun geld waard?

Gelieve je adblock uit te zetten Belangrijk: als je hieronder geen deals ziet, vragen we je vriendelijk om je adblocker te deactiveren. Dit geldt voor al onze Black Friday-overzichten.

Hoewel niet alle Black Friday-deals altijd even aantrekkelijk zijn, zien we dit jaar wel veel mooie kortingen op allerlei soorten tv's. Als je dus op zoek bent naar een nieuwe tv, is dit een goed moment om eens te kijken wat er allemaal in de aanbieding is.

In onze overzichten van alle deals, waaronder specifiek de Black Friday tv-deals, zie je onder andere QLED, mini-LED en OLED TV's met flinke kortingen terug. Zo hebben we bijvoorbeeld ook al een aantal goede deals op onze favoriete tv van 2024 en een gigantische mini-LED TV van Hisense belicht. Qua prijs is QLED meestal het aantrekkelijkst en mini-LED (bij Samsung Neo QLED) en OLED zijn over het algemeen wat duurder. Dat is niet voor niets, want die technologieën bieden simpelweg een betere kijkervaring.

Hoewel het dus zeker interessant kan zijn om gewoon voor een goede QLED-deal te gaan, zijn er ook een aantal OLED TV's die met Black Friday-kortingen nu voor minder dan 1.000 euro te krijgen zijn. Dat is relatief goedkoop voor OLED-schermen en afhankelijk van de ruimte waar je de tv in kwijt wil en je specifieke wensen, kan dit uiteindelijk dus voor een veel mooiere beeldkwaliteit zorgen.

OLED-technologie biedt vrijwel perfecte zwartwaardes, een ongelofelijk contrast en over het algemeen simpelweg een prachtige beeldkwaliteit dankzij de zelfoplichtende pixels. Elke pixel kan individueel aangestuurd worden en dat betekent dat als iets zwart moet zijn, de juiste pixels gewoon uit kunnen worden gezet en dus ook echt een zwart beeld leveren, in plaats van donkergrijs.

Er zijn verschillende fabrikanten met OLED TV's in hun aanbod, waaronder LG, Samsung, Sony, Philips en Panasonic. We zijn hier bij TechRadar grote fans van OLED TV's, maar we realiseren ons ook dat veel van de modellen van de fabrikanten hierboven erg prijzig zijn. Gelukkig zijn er tegenwoordig ook meer middenklasse OLED TV's te vinden en dankzij de huidige Black Friday-deals kan je zelfs een mooie OLED TV aanschaffen met een budget van onder de 1.000 euro.

Hieronder hebben we dan ook een paar van de beste deals voor OLED TV's onder de 1.000 euro voor je verzameld. Verder zullen we ook nog even ingaan op waarom deze goedkopere modellen misschien niet voor iedereen geschikt zijn en waarom ze dus wat goedkoper zijn dan de flagship OLED TV's.

Goedkope OLED Black Friday-deals in Nederland

Goedkope OLED Black Friday-deals in België

Lagere prijs betekent meestal lagere helderheid

(Image credit: Future)

Waar je wel rekening mee moet houden bij goedkopere OLED TV's, is dat ze meestal een merkbaar lagere helderheid bieden dan flagship OLED TV's, zoals de Samsung S95D en de LG G4. Zelfs die modellen beginnen nu pas helderheden te leveren die televisiekijken in felverlichte ruimtes echt comfortabel maken.

LG biedt naast dat topmodel ook nog de LG C4 en LG B4 aan. Zoals je hierboven in het overzicht met de deals kan zien, kan je tijdens Black Friday beide tv's voor onder de 1.000 euro vinden. Bij de LG C4 krijg je een hogere helderheid en een scherm dat nog redelijk goed om weet te gaan met reflecties, maar moet je wel genoegen nemen met een formaat onder de 55-inch. De LG B4 is nog steeds een uitstekende keuze voor in donkerdere ruimtes en de 55-inch versie van deze tv valt wel (ruim) binnen het budget van 1.000 euro. Bij modellen van andere merken zie je hetzelfde patroon: of je krijgt een kleinere tv met geavanceerdere OLED-technologie of je krijgt een goedkoper OLED-paneel (met waarschijnlijk een lagere helderheid) in een grotere maat.

Als een fel scherm voor jou dus belangrijk is, omdat er veel licht op de tv schijnt, dan kan je waarschijnlijk het beste kiezen voor een wat kleiner, maar feller model... of je kan OLED vermijden en op zoek gaan naar een goede mini-LED TV met een hogere helderheid en een vergelijkbare prijs van onder de 1.000 euro, zoals de 50-inch Samsung Neo QLED QN90D.