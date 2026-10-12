Nieuwe Google TV Streamer moet een aantal fijne upgrades introduceren

De originele Google TV Streamer werd gelanceerd in augustus 2024 en tegelijkertijd kondigde Google toen het einde van de productie van de oudere Chromecasts aan. Inmiddels horen we geruchten over een tweede versie van de streaming-box en het lijkt erop dat hij een aantal belangrijke upgrades krijgt.

Volgens "een bron bekend met de zaak", die in gesprek is geweest met 9to5Google, zal het geüpgradede model ongeveer hetzelfde design hebben als het origineel, behalve dan dat hij iets dunner zal zijn. Het huidige model meet 16,3 x 7,6 x 2,5 cm.

Verder zou het nieuwe model microfoons krijgen en dat betekent natuurlijk dat je "hey Google" en allerlei spraakopdrachten kan zeggen zonder dat je daar per se de afstandsbediening voor in de buurt hoeft te hebben. Het apparaat functioneert nu dus iets meer zoals een slimme speaker op dat vlak.

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Wat ook lijkt te worden toegevoegd, is aanwezigheidsdetectie. Wat dit in de praktijk zou betekenen, is dat de screensaver meteen tevoorschijn komt als je de ruimte betreedt. Daarnaast kan gedetailleerdere informatie (zoals de tijd en het weer) ook in beeld verschijnen wanneer iemand dichtbij het apparaat (en dus de tv) komt.

Tijd om te upgraden?

De Chromecast met Google TV. (Image credit: Google)

Er zijn overigens ook nog een aantal andere upgrades die volgens geruchten aanwezig zouden kunnen zijn. Het apparaat zou bijvoorbeeld een snellere processor krijgen, plus meer opslag. Het huidige model biedt dan ook maar 32GB aan opslagruimte voor apps en bestanden. Het lijkt er ook op dat er twee nieuwe knoppen met snelkoppelingen naar de afstandsbediening komen, naast de knoppen voor Netflix en YouTube.

Deze verbeteringen klinken over het algemeen allemaal erg positief. Wel zou het natuurlijk fijn zijn als je de microfoons ook op een duidelijke manier kan uitschakelen. Als je tot nu toe nog gewoon een oudere Chromecast met Google TV bent blijven gebruiken, kan dit een interessante upgrade zijn. Toch blijft die Chromecast nog steeds een uitstekend streamingapparaat en de upgrade naar de originele Google TV Streamer was dan ook zeker niet voor iedereen te verantwoorden.

Als dit nieuwe model sneller is, meer opslagruimte heeft en ook deels wat meer als een slimme speaker of eigenlijk natuurlijk een soort slim display functioneert, dan is het het wel weer waard om een upgrade te overwegen. Natuurlijk hangt dat ook sterk af van de prijs. De originele Google TV Streamer heeft een adviesprijs van 119 euro. Hopelijk wordt een tweede versie niet veel duurder.

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Het is nog niet duidelijk wanneer dit geüpgradede model precies zal verschijnen, maar het originele model bestaat inmiddels langer dan twee jaar, dus heel lang zal het misschien niet meer duren. Daarnaast wordt er verwacht dat Apple deze week een nieuwe Apple TV 4K zal lanceren. Misschien wil Google ook vrij snel kunnen concurreren met zijn eigen nieuwe streaming-box.