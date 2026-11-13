Philips Ambilight TV's ontvangen handige nieuwe functies voor games

TP Vision, de producent van de Philips Ambilight TV's, heeft “automatic game detection” geïntroduceerd op verschillende modellen uit de Philips Ambilight TV line-up van 2026. Game detection herkent welke game iemand speelt, maakt een afzonderlijk instellingenprofiel aan en herstelt automatisch de voorkeuren van de speler wanneer die naar de game terugkeert. De nieuwste ondersteunde games zijn Assassin’s Creed Valhalla en Assassin’s Creed Black Flag Resynced.

Hoe werkt het?

Wanneer de Philips tv voor het eerst een ondersteunde game herkent op een aangesloten pc of een aangesloten PlayStation, Xbox of Nintendo console, maakt de tv automatisch een profiel voor die game aan. De speler hoeft zelf geen profiel aan te maken. De tv slaat aanpassingen die de speler via de Game Bar doet op in dat profiel.

Spelers houden daarmee altijd zelf controle over hun voorkeuren. Automatic game detection onthoudt de instellingen die de speler zelf kiest. De functie kiest zelf geen ideale instellingen.

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Spelers kunnen bijvoorbeeld een instelling voor “Shadow Enhancer” opslaan om meer details te zien in donkere delen van het beeld, en vervolgens merken dat andere instellingen beter werken voor een racegame.

Elk profiel kan ondersteunde instellingen op vier gebieden opslaan:

Beeld : helderheid, kleur, contrast, scherpte, HDR en instellingen voor Game Smoothing

: helderheid, kleur, contrast, scherpte, HDR en instellingen voor Game Smoothing Geluid: lage tonen, hoge tonen en andere beschikbare audioaanpassingen

lage tonen, hoge tonen en andere beschikbare audioaanpassingen Gaminghulpmiddelen : instellingen voor Colour Filter, Shadow Enhancer en Crosshair

: instellingen voor Colour Filter, Shadow Enhancer en Crosshair Ambilight: stijl, verzadiging en dynamiek

Game Mode vermindert de processing die de tv toepast voordat het beeld op het scherm verschijnt. Daardoor zie je sneller het resultaat van een druk op de knop. Op dezelfde Philips Ambilight TV kun je voor elke ondersteunde game je eigen instellingen opslaan in een apart profiel.

Automatische gamedetectie op Philips Ambilight TV ondersteunt onder meer Assassin’s Creed Valhalla, Assassin’s Creed Black Flag Resynced en een scala aan populaire console games. Zodra de tv een ondersteunde game herkent, maakt hij voor die titel een apart profiel aan. De tv slaat de voorkeuren daarin op en past ze automatisch weer toe wanneer je de game opnieuw speelt.

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Automatic game detection is beschikbaar op de Philips Ambilight tv’s uit de OLED 8 en 9 series van 2026 en op de Philips MLED981 RGB Mini LED Ambilight TV.