Tijdens Black Friday zal je ongetwijfeld deals tegenkomen voor veel van de beste tv die wij bij TechRadar ook getest hebben. In sommige gevallen zullen premium OLED TV's of tv's in gigantische formaten misschien eindelijk een beetje te betalen zijn, maar je moet ook zeker niet vergeten dat sommige modellen die normaal al een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding hebben, nu ook nog eens extra korting kunnen krijgen. Dat maakt die modellen extra interessant.

Het kan lastig zijn voor fabrikanten om de juiste balans tussen features, prestaties en prijs te vinden, maar we hadden op het moment wel drie tv's in ons testlab staan die deze balans redelijk goed hebben weten te vinden. Het gaat hier om de TCL C7L (een van de beste tv's van 2026), de Hisense U7S Pro (misschien wel de grootste rivaal van de C7L) en de LG B6(E) (een van de beste OLED TV's met een wat budgetvriendelijkere prijs).

Alle drie deze tv's zijn tijdens Black Friday met korting te vinden en zitten ongeveer in dezelfde prijsklasse. We hebben ze dus even naast elkaar gezet en getest met onze favoriete 4K Blu-rays om te zien welk model echt de beste prijs-kwaliteit biedt tijdens Black Friday.

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Helderheid

De U7S Pro (midden) heeft de hoogste helderheid, maar de C7L (links) zit op een vergelijkbaar niveau. De helderheid van de LG B6E valt in vergelijking een beetje tegen. (Image credit: Future)

Hoewel OLED TV's inmiddels wel steeds feller worden, moet je meestal wel nog steeds bij premium OLED TV's zijn voor modellen die kunnen concurreren met middenklasse mini-LED TV's.

Bij het meten van de helderheid van deze tv's in hun HDR Filmmaker-modi, kregen we bij de LG B6E een piekhelderheid van 808 nits en een fullscreen helderheid van 143 nits. Dat komt niet eens in de buurt van de TCL C7L, met zijn piekhelderheid van 2.083 nits en fullscreen helderheid van 692 nits, en de Hisense U7S Pro, met respectievelijk resultaten van 2.427 en 575 nits. De twee mini-LED TV's zitten dus wel bij elkaar in de buurt.

Ondanks zijn veel lagere helderheid, die ook echt te merken is bij felle scènes, weet deze variant van de B6 wel levendige highlights te leveren. Bij het bekijken van wat demobeelden van de 4K Blu-ray van de Spears & Munsil UHD Benchmark, toonde een shot van een zonsondergang heel mooi hoe goed de B6 dit soort HDR-highlights toch nog kan weergeven. De zon leek nog een bijna net zo levendige kleur te hebben als bij de C7L (die hier het felst was). Opmerkelijk genoeg zagen de highlights er op de U7S Pro in dit geval het minst fel uit.

Voor scènes met veel wit bleken de TCL C7L (links) en Hisense U7S Pro (midden) het beste te presteren. De LG B6E (rechts) heeft gewoon een minder sterk effect. De mini-LED TV's zijn ook het beste voor in felverlichte ruimtes. (Image credit: Future)

Toen we overschakelden naar beelden die over het algemeen gewoon wat feller waren, was het overduidelijk dat de B6 niet in de buurt komt qua helderheid. Op diezelfde Spears & Munsil-disc staan ook beelden van sneeuw. Die werden veel levendiger en feller weergegeven op de twee mini-LED TV's dan op de OLED. De B6 zag er in vergelijking erg donker uit.

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Bij het bekijken van scènes in een felverlichte ruimte komt de U7S Pro het beste tot zijn recht. Zijn matte, anti-glare scherm weet weerspiegelingen heel goed te verminderen. De B6 presteerde op dit vlak het slechtst. Die tv heeft een redelijk glanzend scherm en dus ook nog eens de laagste helderheid. Het was verrassend om te zien hoe reflectief het scherm van de C7L was, ondanks zijn indrukwekkende helderheid. Wanneer er grote gedeeltes van het scherm donker waren, zag je heel duidelijk weerspiegelingen op het scherm.

Kleurenweergave

De U7S Pro (midden) bood de meest levendige kleuren bij het bekijken van Wicked. (Image credit: Universal Pictures / Future)

Zowel OLED als mini-LED kunnen mooi felle, levendige kleuren leveren. Bij het bekijken van Wicked, met alle drie de tv's in hun Filmmaker-modi, wisten ze kleuren heel goed te reproduceren, maar de kleuren zagen er toch allemaal net iets anders uit. Bij een scène waarin Elphaba onder een boom met roze bloemen staat, zagen we bij de U7S Pro de meest levendige roze kleur. De andere twee tv's leverden ook mooie kleuren, maar de U7S Pro zag er net iets meer verzadigd uit.

Toen Elphaba later door een graanveld rende, was het een ander verhaal. De gele kleur van het veld en de witte en blauwe tinten van de lucht zagen er het beste uit op de C7L. Zijn helderheid werd hier geel goed benut door de beelden. Bij andere scènes toonde de B6 de rijkste kleuren, vooral bij de groene tint van Elphaba's huid.

The Super Mario Galaxy Movie laat het OLED-kleurprofiel van de B6E (rechts) beter tot zijn recht komen. (Image credit: Nintendo / Universal Pictures / Future)

Bij het kijken naar The Super Mario Galaxy Movie wisten alle drie de tv's de kleurrijke film heel mooi tot leven te brengen. De helderheid van de C7L gaf dat model bij sommige scènes een duidelijk voordeel. Zo zag het blonde haar van Peach er hier mooi glanzend uit. In een andere scène, waarin Mario en Luigi aan het helpen zijn in het Toad-koninkrijk, wisten juist de U7S Pro en de B6 rijkere en diepere groene en rode tinten te vertonen.

Alle drie de tv's bieden erg mooie kleuren, maar als we de meest consistente tv moeten kiezen op dit vlak, dan is dat de TCL C7L. De groenige tint van de B6 viel soms een beetje op in vergelijking met de andere twee tv's en de U7S Pro leek over het algemeen dan weer een beetje een rode tint te hebben. De C7L had het meest neutrale kleurprofiel van de drie en dat werkte uiteindelijk het beste voor een breed aanbod aan verschillende content. De kleuren van de C7L kunnen er soms wel wat uitgewassen uitzien wanneer je niet recht voor de tv zit. Kijk je wel recht op het scherm, dan zien ze er prima uit.

Contrast, donkere scènes en zwart-wit

De drie tv's bieden elk een sterk contrast, maar de B6E (rechts) is op dit vlak het meest accuraat dankzij zijn diepere zwartwaardes. (Image credit: Warner Bros / Future)

We hebben natuurlijk ook weer The Batman bekeken op de tv's, want dit is een uitdagende film voor tv's met achtergrondverlichting. Het was dan ook geen verrassing dar de B6 (zonder achtergrondverlichting) de beste zwartwaardes liet zien. Zijn lagere helderheid zorgde er echter wel voor dat het contrast niet zo'n grote impact had als bij de andere twee tv's. Toen we een scène bekeken waarin Bruce aan het werken is in de Batcave, toonde de U7S Pro het meest dynamische contrast. HDR-highlights bij de lampen en monitoren in de Batcave zagen er mooi levendig uit en op de B6 en C7L zag de scène er gewoon wat donkerder uit. We moeten overigens wel nog even vermelden dat we van de U7S Pro een groter formaat hebben getest en die heeft ook een iets feller beeld dan kleinere formaten.

The Batman was ook een goede film om mee te testen hoe goed de achterverlichting bij de twee mini-LED TV's wist te presteren. De C7L en U7S Pro wisten allebei goede prestaties te leveren, maar we zagen ook bij beide tv's nog wel wat 'blooming' bij het kijken in een verduisterde ruimte, en dan ook vooral bij erg donkere scènes. De B6 had dan dus juist weer een matige helderheid vergeleken met de twee mini-LED TV's. Wel leverde hij het meest accurate beeld dankzij de zelfoplichtende pixels waar OLED om bekend staat. Een klein probleem was dus wel dat we een subtiele groene tint zagen bij sommige scènes. Uiteindelijk was de B6 dus wel het beste voor donkere scènes, maar de U7S Pro had het meest dynamische beeld.

Zwart-wit beelden uit films zoals Oppenheimer waren een echte uitdaging voor de C7L (links) en de U7S Pro (midden). (Image credit: Universal Pictures / Future)

In het verleden hebben we al gemerkt dat tv's met achtergrondverlichting vaak moeite hebben met zwart-wit beelden. Soms komt dit door relatief slechte controle over die verlichting en dan zie je ook al snel blooming-effecten. Hoewel de C7L en U7S pro allebei een degelijk contrast vertoonden bij het bekijken van scènes uit Oppenheimer, zagen we helaas nog steeds wel wat tekenen van dit soort problemen met de achterverlichting. Het contrast zag er niet altijd heel gelijkmatig uit. Wanneer we recht voor de C7L zaten, zag het beeld er duidelijk beter uit dan vanuit een bredere hoek. De U7S Pro had eigenlijk vanuit elke hoek nog wel een klein beetje last van dit soort problemen. De B6 gebruikt geen achtergrondverlichting en zag er dus het meest accuraat en consistent uit in dit geval.

De beste tijdens Black Friday

Alle drie de tv's hebben hun eigen pluspunten en het komt er uiteindelijk dus vooral op neer wat voor jou het belangrijkst is en welke de hoogste korting krijgt. (Image credit: Future)

Elk van deze tv's heeft zijn eigen sterktepunten qua beeldkwaliteit. De LG B6 gaat beter om met zwart-wit beelden en donkere scènes, de C7L levert enorm levendige beelden bij kleurrijke scènes en de U7S Pro levert ook een fantastische helderheid en kleurweergave.

Gamers kunnen verder bij alle tv's uitgebreide gamefuncties verwachten. Deze modellen kunnen dan ook concurreren met de beste gaming-tv's op de markt. Je krijgt onder andere ondersteuning voor 4K/120Hz, VRR, Dolby Vision-gaming en ALLM. De C7L heeft als enige twee in plaats van vier HDMI 2.1-poorten.

Als je uiteindelijk puur focust op prijs-kwaliteit, dan is voor ons de C7L toch wel de beste keuze. Hij levert de meest consistente ervaring. De B6 en U7S Pro zijn echter allebei uitstekend en je kan je keuze misschien het beste maken aan de hand van welke tv de hoogste korting krijgt.

Een 55-inch C7L vind je momenteel voor 799 euro bij MediaMarkt NL (en BE). Dat is een uitstekende prijs voor dit model.

Voor een 55-inch U7S Pro betaal je momenteel 699 euro bij bol.com. Dat is dus alweer een iets aantrekkelijkere prijs.

Als je toch liever nog een OLED in huis haalt, dan betaal je 799 euro voor een 55-inch LG B6 bij bol.com. Dat is de prijs in Nederland. In België betaal je bij bol 885 euro.