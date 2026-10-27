We vergeleken een betaalbare TCL mini-LED TV met LG's goedkoopste OLED TV en we hebben een duidelijke favoriet

De strijd tussen mini-LED en OLED wordt inmiddels toch ook alweer een aantal jaren gestreden. Hoewel mini-LED altijd wel een hogere helderheid wist te bieden en dus meer geschikt was voor in felverlichte ruimtes en OLED dan weer betere zwartwaardes wist te bieden dankzij zijn zelfoplichtende pixels, is er recent wel het een en ander verbeterd bij beide technologieën om ze wat veelzijdiger te maken.

Zowel LG als TCL maken sommige van de beste tv's van dit moment. LG maakt vooral veel van de beste OLED TV's en TCL dan weer veel van de beste mini-LED TV's. Daarnaast bieden allebei de merken ook verschillende modellen met een sterke prijs-kwaliteitverhouding.

De LG B6 is een van de beste OLED TV's die we dit jaar getest hebben. Hij biedt fantastische prestaties voor een betaalbare prijs. Inmiddels is de TCL C7L ook in ons testlab terechtgekomen, dus vonden we het een goed idee om TCL's middenklasse SQD mini-LED TV van 2026 eens tegenover LG's instapmodel OLED TV te zetten. Ze zijn immers hier en daar rond dezelfde prijs te vinden.

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Kan deze mini-LED zich meten met OLED? We zullen zien. We moeten hierbij overigens wel even vermelden dat we voor deze vergelijking de LG B6E hebben gebruikt. Dat is een iets goedkopere variant van de B6 die in principe hetzelfde presteert, maar een aantal AI-beeldmodi mist en een iets ander paneel gebruikt.

Helderheid

De TCL C7L (links) heeft een duidelijk voordeel als het aankomt op helderheid vergeleken met de LG B6E (rechts). (Image credit: Future)

Flagship en middenklasse OLED TV's hebben de afgelopen jaren genoten van flinke helderheidsboosts. Zo steeg de HDR-piekhelderheid van de LG G4 bijvoorbeeld met bijna 1.000 nits binnen twee jaar, van 1.489 nits bij de G4 tot 2.475 nits bij de LG G6. Het heeft echter tot dit jaar geduurd voordat ook een instapmodel OLED TV een noemenswaardige helderheidsboost heeft gekregen en deze is nog steeds niet zo dramatisch als bij de duurdere modellen.

Bij de LG B6E maten we een HDR-piekhelderheid van 808 nits (bij een testvenster van 10% van het volledige scherm) in de Filmmaker-modus. Dat is toch wel een leuke boost ten opzichte van de 668 nits die we bij de B5 maten. Toch komt deze 808 nits niet in de buurt van de HDR-piekhelderheid van maar liefst 2.083 nits die we bij de C7L maten in de Filmmaker-modus. Mini-LED is altijd al de fellere technologie geweest, maar heeft dat ook echt een groot effect in de praktijk?

Bij vrijwel elke scène die we getest hebben is het antwoord op die vraag: ja. Toen we beide tv's in hun Dolby Vision Filmmaker-modus hadden staan en een scène uit Lawrence of Arabia keken waarin Lawrence en zijn gids bij een put in de woestijn zijn, was duidelijk te zien dat het witte zand en de blauwe lucht veel meer impact hadden op de C7L. Zijn hogere helderheid gaf die tv hier een duidelijk voordeel. De B6E wist overigens nog steeds een heel mooi beeld weer te geven, maar recht naast de C7L zag het er wel wat donker uit. Toen we op de B6E wisselden naar de Cinema Home-modus, kreeg de tv wel een helderheidsboost, maar toch zag de C7L er qua helderheid nog steeds veel indrukwekkender uit.

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Dit verschil was ook duidelijk te merken bij HDR-highlights in andere films. Bij Speed Racer zag de witte kleur van de Mach 5 er veel levendiger uit op de C7L dan op de B6E. Het verschil in helderheid voelde hier alleen niet zo groot als bij Lawrence of Arabia.

Bij het kijken naar de tv's in een felverlichte ruimte wist geen van beide echt perfecte prestaties te leveren. Ze hadden allebei last van spiegelachtige reflecties. Toch wist de C7L iets beter om te gaan met de felle omstandigheden dankzij die extra helderheid. Dit is dus ook de duidelijke winnaar als het gaat om pure helderheid en het beste model voor in felle ruimtes.

Contrast en donkere scènes

De LG B6E OLED (rechts) weet duidelijk zwarte tinten beter weer te geven en is meer geschikt voor in verduisterde ruimtes dan de TCL C7L (links), zoals hier te zien is bij Project Hail Mary. De 'backlight bloom' die je hier bij de C7L ziet, zag er trouwens niet zo extreem uit in het echt. (Image credit: Amazon / Future)

OLED heeft dan weer een voordeel bij donkerdere scènes met een sterk contrast en dat komt door zijn zelfoplichtende pixels. OLED's zijn hierdoor niet afhankelijk van achterverlichting en kunnen hun individuele pixels aan- en uitzetten wanneer nodig. Dat zorgt voor diepere zwartwaardes dan je kan verwachten van de meeste mini-LED's. Ook bij de overgang van felle naar donkere elementen op het beeld heb je bij OLED geen last van een gloed om de felle elementen heen. Toch zien we ook wel steeds meer mini-LED TV's met uitstekende controle over de achterverlichting en indrukwekkende zwartwaardes.

Tijdens onze tijd met de C7L waren we erg onder de indruk van de zwartwaardes die hij wist te produceren, zeker voor een middenklasse mini-LED TV. Je kan nog steeds hier en daar wat blooming detecteren, maar dit is veel minder duidelijk aanwezig dan bij voorgaande generaties. Dit soort prestaties waren niet al te lang geleden alleen te krijgen bij de meest premium mini-LED TV's. Uiteindelijk blijft OLED echter toch nog steeds de beste zwartwaardes leveren.

Bij het bekijken van vrijwel elke scène in de ruimte in Project Hail Mary was het duidelijk te zien dat de B6E rijkere, diepere zwarte tinten vertoont en die zien er ook consistent uitstekend uit. De C7L weet nog steeds sterke prestaties te leveren op dit vlak, maar is helaas niet net zo consistent. Bij sommige shots van de sterren in de ruimte hadden we namelijk wel wat last van blooming, maar dat is helaas niet bepaald een uniek fenomeen bij tv's met achterverlichting.

Beide tv's leveren een erg goed contrast, maar de B6E (rechts) ziet er toch wat beter uit bij donkere films zoals The Batman. (Image credit: Warner Bros / Future)

Wat contrast en schaduwdetails betreft, is het echter een kwestie van geven en nemen. Bij het bekijken van The Batman, een film vol met contrastrijke scènes, wist de B6E duidelijk een meer gebalanceerd beeld te bieden dankzij zijn diepere zwartwaardes en de uitstekende manier waarop hij met fellere tinten omgaat. Het beeld van de TCL heeft dan weer een sterkere impact dankzij fellere, levendigere highlights. Wanneer Bruce aan zijn bureau werkt in de Batcave, zien de donkere kieren en het hout van het bureau er goed uit naast de lampen en monitoren en dat geldt voor allebei de tv's.

We merkten wel dat de B6E soms wat 'black crush' vertoonde, waardoor er wat schaduwdetails verloren gingen. Dat merkten we bijvoorbeeld bij de muur aan de achterkant van het metrostation in The Batman. Datzelfde oppervlak ziet er veel gedetailleerder uit op de C7L. Wisselen van de Filmmaker- naar de Cinema Home-modus lost dit overigens wel op bij de B6E en ook zonder de donkere tinten al te veel aan te tasten.

The Batman blijkt altijd weer een uitdagende film te zijn voor tv's met achterverlichting in onze tests. De film heeft namelijk een erg lage helderheid. De C7L wist over het algemeen geweldige prestaties te bieden, maar je ziet dus hier en daar wel wat blooming rondom felle objecten. Dat valt ook iets meer op als je in een donkere ruimte kijkt. Voor donkere scènes en in donkere ruimtes is de B6E dus de betere keuze.

Kleurweergave

De tv's weten allebei geweldige kleuren weer te geven, maar we waren toch net iets grotere fans van het rijkere kleurprofiel van de B6E (rechts). (Image credit: Nintendo / Universal Pictures / Future)

Kleurweergave is misschien toch wel een van de grootste discussiepunten in de vergelijking tussen mini-LED en OLED. Beide technologieën kunnen op verschillende manieren voor prachtige kleuren zorgen en dat was ook te merken bij deze vergelijking.

Toen we The Super Mario Galaxy Movie bekeken, toonden beide tv's levendige, felle kleuren die ervoor zorgen dat de film echt van het scherm spat, wat bij een kleurrijke animatiefilm natuurlijk ook wel de bedoeling is. De kleuren zagen er bij de C7L weer iets levendiger uit door de hogere helderheid, maar de kleuren van de B6E waren dan weer iets rijker en hadden wat meer diepte. Dit was vooral duidelijk te zien wanneer de Luma's in beeld waren. Ze hadden een iets meer 3D-achtige look op de B6E, maar waren merkbaar feller op de C7L. De overalls van Mario en Luigi toonden ook weer aan dat de tv's allebei geweldige kleuren kunnen weergeven. Opnieuw zag de B6E er wel weer wat driedimensionaler uit.

Toen we wisselden naar Speed Racer zagen we gelukkig opnieuw dat de tv's elk op hun eigen manier de cartoonachtige, kleurrijke look van de film goed wisten over te brengen. well. De C7L had iets meer sprankelende kleuren, maar die van de B6E waren iets meer natuurgetrouw. Dat was bijvoorbeeld goed te zien bij de beelden van het gras in Trixie's flashback aan het begin van de film. Opvallend genoeg zagen we ook dat verschillende kleuren er beter uitzagen op de verschillende tv's. Rood en groen vielen vooral op bij de B6E en geel en oranje zagen er dan weer beter uit op de C7L.

The Batman toonde het duidelijkst aan dat de kleurtemperatuur en groene tint bij de B6E (rechts) soms wat twijfelachtig zijn. (Image credit: Warner Bros / Future)

Eén duidelijk voordeel dat de C7L had, was zijn accuratere kleurtemperatuur (over het algemeen). De B6E had in vergelijking een beetje een groene tint en daar kan wel vaker sprake van zijn bij OLED TV's. Dit valt niet zo op als je alleen naar die tv kijkt, maar zet je hem naast een tv zoals de C7L, dan zie je wel een merkbaar verschil. In de scène bij het metrostation in The Batman had de omgeving een beetje een groene tint op de B6E, zoals je hierboven kan zien. De koelere kleurtemperatuur van de C7L zorgde er hier voor dat de grijstinten er accurater uitzagen.

Deze scène was het meet duidelijke voorbeeld van de groene tint van de B6E dat we tijdens onze tests zijn tegengekomen. We hadden er dus ook niet altijd last van. Zo zagen we het niet bij films zoals Project Hail Mary en Speed Racer.

Het beoordelen van welke tv een betere kleurweergave heeft, is hier erg lastig, want ze hebben allebei hun sterktepunten en over het algemeen ook gewoon een geweldige kleurweergave. Als we dan toch een winnaar moeten kiezen, is dat de B6E. Die kiezen we dan simpelweg vanwege zijn rijkere kleurprofiel. Toch zien kleuren er op de C7L dus ook nog erg goed uit.

De beste koop

Dit zijn een paar geweldige tv's met elk hun eigen voordelen. Uiteindelijk hangt de keuze dus vooral af van je budget. (Image credit: Warner Bros / Future)

De twee tv's die hier centraal staan bieden allebei een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding. Qua features zitten ze op het niveau van de beste gaming-tv's, met ondersteuning voor 4K/120Hz, VRR, ALLM en Dolby Vision-gaming. De B6E heeft wel vier HDMI 2.1-poorten tegenover twee bij de C7L, maar op dit vlak bieden ze verder wel allebei topprestaties.

Wanneer het gaat om beeldkwaliteit, hangt het een beetje af van je voorkeuren. Qua audio geniet je in allebei de gevallen van een degelijk ingebouwd geluid, maar een goede soundbar toevoegen aan je setup is zeker geen overbodige luxe.

De prijzen zitten soms heel dicht bij elkaar in de buurt. Wij hebben twee 55-inch modellen getest en ze zitten allebei rond de 1.000 euro.

Je kan hier niet echt een verkeerde keuze maken. Wel is de TCL eerder aan te raden voor in fellere ruimtes en de B6E dan weer voor als je vooral in een verduisterde ruimte wil kijken. Het is daarnaast echter heel lastig om te kiezen welke nou de betere tv is.

Als we puur naar de prijs kijken, dan is de TCL uiteindelijk de winnaar. Hoewel de prijzen voor een 55-inch model dus erg dicht bij elkaar in de buurt zitten, schieten de prijzen bij de OLED veel sneller omhoog als je een groter formaat zoekt. Dat merk je meteen al bij de stap naar 65 inch.

Als je de B6E echter wel voor een aangename prijs kan vinden en je vooral naar films en series kijkt in een ruimte waarin je controle hebt over de verlichting, dan krijg je hier wel een beter contrast en diepere kleuren. Daar zouden wij dan toch ook eerder voor gaan. De LG B6E is uiteindelijk voor ons wel de duidelijke favoriet vanwege de specifieke voordelen van OLED, maar afhankelijk van je wensen, budget en omstandigheden kan de TCL C7L toch een erg interessant alternatief zijn.