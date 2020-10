De beste camera's van 2020: de 10 beste camera's die je kunt kopen

Wat is de beste camera die je op dit moment kunt kopen? Oké, we geven het zelf alvast toe, dat is een onmogelijke vraag om te beantwoorden, maar we gaan wel ons best doen om ervoor te zorgen dat jij de best mogelijke keuze maakt.

Weet je, de beste camera voor een professioneel fotograaf is een heel ander model dan de beste camera voor iemand die aan extreme sporten doet. Net als de beginnend fotograaf, die heel andere eisen stelt aan zijn toestel dan een pro. Hij heeft niet al die high-tech functies nodig, maar zoekt eerder een eenvoudige camera die zijn zelfvertrouwen een oppepper kan geven.

Maar als je ons vraagt welke camera's wij in de top tien zouden zetten, ongeacht je niveau en ongeacht het prijskaartje, dan moet je zeker verder lezen.

Elk van de onderstaande modellen is op de een of andere manier geweldig, of het nu gaat om een baanbrekende functie, een betaalbaar prijskaartje of indrukwekkende allround prestaties. Met dat in gedachten hebben we de beste opties in elk van de drie hoofdcategorieën geselecteerd: DSLR, spiegelloos en compact.

Wilt je weten welke camera volgens ons de beste allrounder is die je op dit moment kunt kopen? Dat is de Nikon Z6. Het is een kleine, lichte en relatief betaalbare full-frame camera met de mogelijkheid om honderden verschillende objectieven te gebruiken met een eenvoudige adapter. Voor de meeste mensen is dit de ideale camera.

Toch is het de moeite waard om de lijst te bekijken, want we hebben niet zomaar de nieuwste fototoestellen uitgekozen. Soms bieden eerdere modellen meer waarde, vooral wanneer de upgrades miniem zijn, daarom hebben we ook oudere camera's opgenomen. Hun prijzen zijn nu gedaald tot een meer betaalbaar niveau. We hebben de nieuwste en beste camera's op de markt eigenhandig getest, zodat jij makkelijk na beslissen welk model het beste is voor jou.

Beste camera's van 2020 in een notendop:

Nikon Z6 (onze beste all-round camera) Fujifilm X-T4 Sony A7 III Nikon Z50 Sony A6100 Olympus OM-D E-M5 Mark III Canon EOS Rebel SL3 / EOS 250D Fujifilm X100V Sony ZV-1 Nikon D850 Olympus OM-D E-M1 Mark III Panasonic G100

De beste camera's van 2020

1. Nikon Z6 Een briljante start voor een nieuw spiegelloos systeem Type: Systeem | Sensor: Full-frame CMOS | Resolutie: 24,5MP | Lens: Nikon Z vatting | Zoeker: EVF | Scherm: 3,2-inch kantelbaar touchscreen, 2.100.000 pixels | Fotografeersnelheid: 12fps | Filmen: 4K | Gebruikersniveau: Ervaren/expert € 1.399 Bekijken bij Kamera-express.nl High-res elektronische zoeker Vertrouwde en verfijnde bediening XQD-geheugenkaart wordt beperkt ondersteund Beperkte buffer

Onze beste spiegelloze camera was tot kort de briljante Sony Alpha A7 III, maar door de komst van Nikons nieuwe Z6 is er een nieuwe marktleider wat ons betreft, ook al overtreft de Z6 de A7 maar net. De Z6 krijgt het voor elkaar om excellente stills te combineren met 4K video kwaliteit en met alles dat belangrijk is voor een full-frame spiegelloze camera. Dus we krijgen een lichtgewicht en compacte body dat nog steeds makkelijk in de hand ligt, in een substantiële en ergonomisch ontworpen grip, samen met een scherpe 3.69 miljoen dot viewfinder en een reactief kantelbaar touchscreen. Het feit dat je bestaande F-mount lenzen kunt gebruiken d.m.v. de FTZ adapter, betekent ook dat je niet beperkt bent tot de paar Z mount optics die zijn ontwikkeld voor het systeem, terwijl een recente firmware update de prestatie en gezichtsherkenning een boost heeft gegeven. Dat maakt hem een ware concurrent voor de Sony Alpha lijn. Wij houden ervan.

2. Fujifilm X-T4 Deze betoverende retro-optie beschikt over genoeg technologie Sensor: APS-C | Resolutie: 26,1MP | Zoeker: 3.690K pixels | Scherm: 3,0 inch kantelbaar touchscreen, 1.620K pixels | Autofocus: 425-punts AF | Fotografeersnelheid: 15fps (mechanische sluiter), 30fps (elektronisch) | Film: 4K bij 60p | Gebruikersniveau: Gemiddeld Low Stock € 1.799 Bekijken bij Coolblue NL Geweldige beeldkwaliteit IBIS is een grote bonus voor video Geen koptelefoonpoort Beperkte video-opname

Op zoek naar een hybride camera die even goed fotografeert als hij video maakt? De Fujifilm X-T4 is de beste optie die er momenteel is. Het is de beste APS-C camera die we ooit hebben getest en bouwt verder op de impressionante Fujifilm X-T3 met 'in-body image stabilization' (IBIS), hogere fotografeersnelheid en succesvolle ontwerpaanpassingen. Daarbovenop komen nog eens een grotere batterij (die het volhoudt voor 500 shots per beurt) en een verbeterde autofocus, die snel en betrouwbaar is in de meeste scenario's. De 26MP APS-C-sensor blijft de koploper voor foto's, maar de grootste troef van de X-T4 zijn de prestaties als videocamera. De IBIS is hier zeker een bonus en de X-T4 ondersteunt dat met een breed arsenaal aan handigheidjes en een algemeen leuke video-ervaring dankzij de volledig roterende touchscreen. Hij kost misschien evenveel als veel full-frame camera's, maar de X-T4 en zijn bijkomende lenzen in de X-reeks zorgen voor een goed, kleiner alternatief voor zij die op zoek zijn naar een allround systeemcamera.

3. Sony A7 III Kwaliteit gekoppeld aan snelheid Sensor: Full-frame | Resolutie: 24,2MP | Zoeker: 2.359K pixels | Scherm: 3,0 inch kantelbaar touchscreen, 921K pixels | Autofocus: 693-punts AF | Fotografeersnelheid: 10fps | Film: 4K bij 30p | Gebruikersniveau: Ervaren/expert Low Stock € 1.999 Bekijken bij Coolblue NL Geweldige 24MP sensor Sensor-gebaseerde stabilisator Weerbestendige afdichting kon beter Beperking door EVF

We houden van de A7 III. De originele A7 en A7 II lieten al zien dat Sony de goede kant op ging en de juiste beslissingen maakte, maar de derde generatie heeft echt impact gemaakt op de markt voor spiegelloze camera's. De basis van de camera - een 24MP full-frame sensor, 4K video, beeldstabilisatie op de sensor, 10fps fotografeermodus en een hybride 693-punts AF systeem – is krachtig genoeg, maar met twee kaartsloten en een batterij die 710 foto's mee gaat, maken het plaatje compleet. Je krijgt echt waar voor je geld én geweldige prestaties. We hebben wel wat kanttekeningen op de zoeker en de weerbestendige afdichting, maar dit is nog altijd één van de meest veelzijdige camera's die je op dit moment kunt kopen, systeemcamera of niet.

4. Nikon Z50 De perfecte middenklasse spiegelloze upgrade voor DSLR-gebruikers Type: Spiegelloos | Sensor: APS-C | Resolutie: 20,9MP | Lens: Z-mount | Scherm: 3,2-inch kantelbaar touchscreen, 1.036.080 pixels | Zoeker: EVF | Fotografeersnelheid: 11fps | Film: 4K | Gebruikersniveau: Enthousiasteling € 632,80 Bekijken bij Amazon Geweldige DSLR-achtige bediening Uitstekende zoeker Beperkte native lenzen Kantelbaar scherm werkt niet met statief

Op zoek naar een kleinere, meer betaalbare versie van de full-frame Nikon Z6 voor reizen en algemeen gebruik? De Z50 past in dit plaatje en is een uitstekend instapmodel in de middenklasse, APS-C camera's van Nikon. Hij is geschikt voor mensen die van een Nikon DSLR willen overstappen op een spiegelloze camera, omdat hij, in tegenstelling tot kleinere concurrenten zoals de Fujifilm X-T30, dankzij zijn grote, diepe grip voorrang geeft aan de bediening. De Z50 produceert prachtige foto's en heeft hetzelfde uitstekende autofocussysteem als de Nikon Z6, die heel goed werkt bij statische onderwerpen, maar niet helemaal kan tippen aan de prestaties van zoiets als de Sony A6400 als het gaat om sport en actie. Met een indrukwekkende zoeker en een kantelbaar touchscreen is de Z50 echter een geweldige camera voor reizen en algemeen gebruik. Hij is tot slot compatibel met oudere F-mount objectieven via een optionele adapter, samen met Nikon's nieuwe Z-Mount glas.

5. Sony A6100 Een fijne spiegelloze camera voor beginners Type: Spiegelloos | Sensorformaat: APS-C | Resolutie: 24.2MP | Lens: Sony E-mount | Zoeker: EVF | Schermtype: 2,95-inch kantelbaar touchscreen, 921.600 dots | Maximale schietsnelheid: 11fps (mechanisch) | Filmen: 4K | Gebruikersniveau: Beginner € 702,95 Bekijken bij Amazon Uitstekende autofocus tracking Compact met veel functies Steile leercurve Lage resolutie LCD en EVF

Sinds zijn lancering vijf jaar geleden heeft de Sony A6000 zich bewezen als een enorm populaire spiegelloze camera. Zijn opvolger, de A6100, neemt het bestaande recept over en voegt een aantal aanpassingen toe die hem helpen te concurreren met het huidige spiegelloze pakket.

De A6100 is compact en toch veelzijdig, hij combineert een beginnersvriendelijke opzet met functies die de avonturiers niet zullen teleurstellen. Het kan tijd kosten om het potentieel van de camera te begrijpen: de APS-C sensor is dezelfde 24.2MP chip die in Sony's meer premium camera's te vinden is, terwijl het autofocussysteem wordt gedeeld met de flagship Sony A6600. Het resultaat is een uitstekend continu volgsysteem, gedetailleerde beelden en nauwkeurige kleuren.

De batterijduur is ook behoorlijk en het kantelbare scherm is nu aanraakgevoelig, hoewel de functionaliteit vrij beperkt is. Bepaalde prestatie- en bedieningskenmerken neemt hij over van zijn broers: Auto ISO is bijvoorbeeld niet geschikt voor snelbewegende onderwerpen, maar dat kunnen we over het hoofd zien bij een instapmodel. Hij verdient het echt om net zo populair te zijn als zijn voorganger.

6. Olympus OM-D E-M5 Mark III Een van de beste reiscamera's die je vandaag kan kopen Type: Systeemcamera | Sensor: Four Thirds | Resolutie: 20,4MP | Lens: Micro Four Thirds | Scherm: 3,0-inch kantelbaar touchscreen, 1.040.000 pixels | Fotografeersnelheid: 30fps | Film: 4K | Gebruikersniveau: Gemiddeld € 1.003,68 Bekijken bij Amazon Geweldige beeldstabilisatie Kleine body met geweldige handelbaarheid Kleinere sensor worstelt met beperkt licht Body van polycarbonaat voelt als een downgrade

Weinig camera's geven je alles, maar sommigen komen toch aardig in de buurt - en de Olympus OM-D E-M5 Mark III zit in deze groep. Met een behuizing van polycarbonaat voelt het aan alsof je een stap terug zet van zijn voorloper, maar in je handen voelt hij net perfect aan. Hij is lichter dan ooit, geweldig in gebruik en heeft zijn knap uitzicht met een krachtige processor, sterke beeldstabilisatie en fotografeermodi die passen bij elke stijl van fotograferen, ongeacht jouw niveau. Er valt niet te ontsnappen aan het feit dat de Four Thirds-sensor een beetje achterloopt als het op beeldkwaliteit aankomt, en nu is er is ook het bijkomstige probleem dat Olympus zich terugtrekt uit de camera-wereld. Dit zorgt er natuurlijk voor dat de toekomstige dienstverlening mogelijk in het gedrang komt, maar hoe dan ook kunnen we niet anders dan de OM-D E-M5 Mark III sterk aanbevelen, aangezien zijn fantastische prestaties dan nog jaren mee zullen gaan, in tegenstelling tot het lot van de fabrikant. De combinatie van snelheid, stijl en veelzijdigheid maken het een toptoestel. Gooi daar dan nog eens on-chip AF-fasedetectie en 4K-video bij en je hebt een van de beste all-rounders die je vandaag op de markt kan terugvinden.

7. Canon EOS Rebel SL3 / EOS 250D Op zoek naar je eerste DSLR? De Rebel SL3 is een goeie keuze Type: DSLR | Sensor: APS-C CMOS | Resolutie: 24,2MP | Lens mount: Canon EF | Zoeker: Optisch | Scherm type: 3.0-inch vari-angle touchscreen, 1.040.000 pixels | Fotografeersnelheid: 5fps | Filmen: 4p | Gebruikersniveau: Beginner € 469 Bekijken bij Kamera-express.nl Het uitklapbare touchscreen werkt perfect Dual Pixel CMOS AF is geweldig 4K-video Bijgesneden video 9-point AF systeem is wat simpel

De beste twee DSLR's voor beginners die we recentelijk hebben gezien zijn de Nikon D3500 en de Canon Rebel SL3 / 250D. We zijn voor deze lijst gegaan voor de iets duurdere 250D. Met de nogal dubieuze titel als 's werelds kleinste DSLR met een volwaardig scherm is de 250D nog steeds een prima optie om de kneepjes mee te leren. Dankzij dat scherm is het ook een goede optie voor vloggers of videofans. Omdat hij een upgrade is van de populaire 200D, brengt hij enkele nieuwe functies met zich mee zoals 4K-video-opname en een nieuwe processor. Als je budget beperkt is en je geen 4K video nodig hebt, is de oudere SL2 / 200D ook nog een goede optie. Als je nieuw bent met een "echte" camera, zal de 24,2MP-sensor van de EOS 250D je fotografie een mooie boost geven, terwijl het vloeiende AF-systeem in gang schiet bij het opnemen van live-beelden en video's. Er is ook een eenvoudige interface, die geweldig is voor beginners. Het aantal objectieven dat beschikbaar is voor Canon's EF-vatting is bijna eindeloos en ook de accessoires zijn talrijk.

8. Fujifilm X100V Een iconische compactcamera keert terug, beter dan ooit Type: Premium compact | Sensor: APS-C X-Trans CMOS | Resolutie: 26,1MP | Lens: 23mm, f/2 | Zoeker: Hybrid EVF | Scherm: 3,0-inch kantelbaar touchscreen, 1,62m dots | Fotografeersnelheid: 11fps | Filmen: 4K | Gebruikersniveau: Beginner/amateur Low Stock € 1.399 Bekijken bij Calumet Photo NL Kantelbaar touchscreen Betere sensor en autofocus 4K video Filter nodig voor weersbestendigheid Duur

Op papier is de Fujifilm X100V geen logische keuze: een compactcamera in de stijl van iets uit de jaren '50, met een vast 23mm f/2 objectief en een premium prijskaartje. Toch zijn de voorgangers van het model iconisch geworden onder de fotografen en de X100V heeft dan ook een gepast design. De tijdloze en onderschatte camera's hebben iets heel bijzonders aan die compacte retro body.

De X100V bewaart wat werkt, en past alleen aan wat hij nodig heeft: er is nu een zeer handig kantelbaar touchscreen en een weerbestendige body (hoewel je een filter aan de lens moet toevoegen om de lens volledig af te sluiten). Het vaste diafragma van de serie is altijd fantastisch geweest voor straat- en portretfotografie, en de resultaten zijn alleen maar beter nu Fujifilm een nieuwe 26,1MP APS-C sensor heeft toegevoegd in combinatie met de nieuwste X-Processor 4. De autofocus is sneller, de ruisonderdrukking is beter en de beeldkwaliteit is verbeterd. De hybride EVF - zowel optisch als elektronisch - heeft ook een hogere resolutie.

Voeg een snellere fotografeersnelheid en 4K-video toe aan de mix en je hebt een zeer gewenste compactcamera. Hij blijft natuurlijk wel een nicheproduct en is daarbovenop zeker niet goedkoop te noemen.

9. Sony ZV-1 De beste compacte vlogcamera voor YouTubers Type: Compact | Grootte sensor: 1 inch | Resolutie: 20,1MP | Lens: 24-70mm f/1.8-2.8 | Schermtype: 3.0-inch vari-angle touchscreen, 921,600 pîxels | Viewfinder: Geen | Fotografeersnelheid: 24fps | Filmen: 4K/30p | Gebruikersniveau: Beginner/amateur € 732,05 Bekijken bij Amazon Topklasse autofocus 3,5 mm microfooningang en hotshoe Beperkt touchscreen MicroUSB in plaats van USB-C

Op zoek naar een compacte vlogcamera voor jouw Youtube-kanaal? De Sony ZV-1 is de beste op de markt. Sony heeft op een slimme manier alle beste delen van zijn RX100-reeks weten te combineren, samen met enkele handige aanpassingen aan het ontwerp, om een bijna perfecte camera te maken voor vloggers. De beste feature is de combinatie van een heldere 24-70mm f/1.8-2.8-lens met Sony's Real-time tracking en Real-time Eye autofocus-systemen. Samen maken ze het enorm gemakkelijk om te vloggen met een aantrekkelijke vervaging van de achtergrond en foutloze focus, en dat in een zeer hoge kwaliteit. Een 3,5mm-koptelefoonpoort wilt zeggen dat je audiokwaliteit aanleunt bij die van je beeld, terwijl een hotshoe je in staat stelt om accessoires zoals een microfoon of extra licht toe te voegen, zonder dat je moet prutsen. De levensduur van de batterij is vrij gewoontjes en de stabilisatie is niet echt gimbal-vlot, maar elk ander aspect maakt hem tot de camera waar vloggers op hebben zitten wachten.

10. Nikon D850 Als je resolutie en snelheid nodig hebt, zit je bij de D850 gebakken Type: DSLR | Sensor: Full-frame CMOS | Resolutie: 45,4MP | Lens: Nikon F vatting | Zoeker: Optisch | Scherm: 3,2-inch kantelbaar touchscreen, 2.359.000 pixels | Fotografeersnelheid: 7fps | Film: 4K | Gebruikersniveau: Gevorderd/expert € 1.799 Bekijken bij Kamera-express.nl Indrukwekkende beeldkwaliteit Uitmuntende prestaties Trage Live View AF snelheid SnapBridge connectiviteit

De D850 staat nog boven de D810 en veel succesvolle pro Nikon DSLR's die hem al zijn voorgegaan, en zijn goed uitgeruste set van zal een diverse groep gebruikers aanspreken. Normaal gesproken vinden we dergelijke camera's gericht op hoge resolutie, hoge snelheid of stevige video capaciteiten, maar met zijn 45MP full-frame sensor, 7fps burst shooting (die opgevoerd kan worden tot 9fps met een batterijgrip) en 4K video-opname opties, voorziet het ieders behoefte. De body is robuust en beschermd tegen slecht weer en is bezaaid met verlichte knoppen voor gebruik bij weinig licht, terwijl hij geweldig presteert door de 153 AF points als het aankomt op het vastleggen van bewegende objecten. De batterijduur van 1.800 frames per lading is ook erg indrukwekkend.

11. Olympus OM-D E-M1 Mark III Een compleet spiegelloos pakket met weinig compromissen Type: Spiegelloos | Sensor: Micro Four Thirds | Resolutie: 20,4MP | Lens: Micro Four Third | Scherm: 3-inch vari-angle touchscreen, 1.037.000 pixels | Zoeker: EVF | Fotografeersnelheid: 18fps | Filmen: 4K | Gebruikersniveau: Gemiddeld Check Amazon Geweldige bouwkwaliteit Excellente beeldstabilisatie Breed bereik aan opnamemodi Niet de beste EVF Beperkte beeldkwaliteit bij weinig licht Agressieve JPEG-ruisonderdrukking

Als je ooit bewijs nodig had dat een professionele camera geen zwaar beest hoeft te zijn, dan is het zeker de Olympus OMD E-M1 Mark III. Met een 20,4MP Micro Four Thirds-sensor die zeker niet te groot is naar huidige full-frame standaard blinkt de Mark III hoe dan ook uit als een veelomvattend fotografisch pakket.

De splinternieuwe TruePic IX-processor waar hij op loopt is verbazingwekkend snel en betrouwbaar op de koop toe. Hij start direct op en maakt snel beelden, met 18 beelden per seconde en een doorlopende autofocus. Er is ook een krachtige beeldstabilisatie, en de Cine 4K Full HD slow-mo met 120 beelden per seconde maken het toestel tevens interessant als het op video aankomt.

Wat eveneens opmerkzaam blijkt, is de omvang van de opnamemodi die het toestel aanbiedt: van een toegewijde Starry Sky-autofocusmodus tot een Live ND-setting die een neutral-density-filter repliceert. Er is zelfs de optie om 50MP high-res beelden te schieten.

Als het op situaties met beperkt licht aankomt blinkt hij echter niet uit - noch de EVF - maar als je op zoek bent naar een robuuste, intuïtieve en comfortabele systeemcamera die bliksemsnel en eindeloos capabel is, dan is deze Mark III zeker jouw aandacht waard.

12. Panasonic G100 Een goede vlog- en reiscamera voor mensen die van een smartphone komen Type: Systeem | Sensorgrootte: Micro Four Thirds | Resolutie: 20,3MP | Zoeker: 3.69 miljoen pixels | Schermtype: 3.0-inch kantelbaar display, 1,84 miljoen pixels | Maximum doorlopende fotografeersnelheid: 10fps (elektronische sluiter), 6fps (mechanisch) | Film: 4K/30/25/24p, FHD/60p/50/30/25/24p | Gebruikersniveau: Beginner/gemiddeld € 549 Bekijken bij Kamera-express.nl Klein, reisvriendelijk ontwerp Indrukwekkende audio Goede prijs Cropt bij filmen in 4K Ouder autofocus-systeem Betere opties voor het maken van foto's

Als je op zoek bent naar een reisvriendelijke vlogcamera voor video en stills, dan is de Panasonic G100 een excellent alternatief voor de Sony ZV-1 (zie boven). Het fundamentele verschil tussen de twee is dat de G100 een Micro Four Thirds-camera is, wat wilt zeggen dat het meer verwisselbare lenzen heeft. Dat houdt in dat je hem niet in je zak kwijt kan, maar hij is wel meer veelzijdig als je op verschillende brandpuntsafstanden wilt fotograferen.

Een feature van de G100 die uitsteekt is zijn ingebouwde audiokwaliteit, die te danken is aan een microfoon-systeem met een Nokia Oza. Ook al ontdoet dit niet volledig de nood aan een externe microfoon, toch blinkt het uit in het afzonderen van stemmen in rumoerige omgevingen. Andere voordelen voor vloggers zijn een draaiend scherm en een sterke videokwaliteit.

De grote gebreken zijn het gebrek aan een USB-C- en hoofdtelefoonpoorten, samen met de afwezigheid van een interne beeldstabilisatie. Dat houdt in dat een gimbal handig is als je van plan bent te wandelen terwijl je filmt. Omdat de sensor kleiner is dan APS-C en full-frame rivalen doet de G100 het niet zo goed in omstandigheden met weinig licht. Maar als je op zoek bent naar een kleine vlogcamera die iets meer veelzijdig is dan de Sony ZV-1 en dienst doet als een camera waar je leuke foto's mee kan nemen, dan is dit een van de beste opties voor jou.

Erevermelding: Fujifilm GFX 100 Dit megapixel monster is de meest boeiende medium format camera tot nu toe Sensorgrootte: Medium formaat | Resolutie: 102MP | Zoeker: 5,760,000 pixels | Monitor: 3.2-inch drievoudig kantelbaar display, 2,360K pixels | Autofocus: Hybrid AF | Maximum doorlopende fotografeersnelheid: 5fps | Film: 4K | Gebruikersniveau: Professioneel Low Stock € 10.999 Bekijken bij Calumet Photo NL EVF is de beste tot nu toe op een spiegelloze camera Prachtige details in afbeeldingen Verticale grip kan beter Heel duur

Fujifilm heeft misschien geen full-frame camera's zoals vele van zijn rivalen, maar hij is erin geslaagd om zijn succesvolle X-serie camera's met een indrukwekkende medium format alternatieven verder uit te bouwen. En met de GFX 100, laat het zien hoe succesvol het huwelijk tussen de X-series technologie en een grotere sensor kan zijn. Het brengt vele geliefde functies samen met een 102MP (ja, 102MP) sensor die uitstekend presteert. Terwijl er andere medium format camera's zijn die de sensor resolutie overstijgen, kan er geen een andere camera gebruiksvriendelijkheid die we evenaren, met de controle over je opnamen samen met de verbluffende 5.76 miljoen pixels elektronische zoeker en geweldige 4K video kwaliteit om te starten. Het is niet perfect, en het zal je duur komen te staan, maar het is zonder twijfel de meest veelzijdige medium format camera die we tot nu toe hebben gezien.

Erevermelding: Canon 1DX Mark III Een krachtig toestel met bijhorend prijskaartje Type: DSLR | Sensorgrootte: Full-frame | Resolutie: 20,1MP | Lens: EF-mount | Zoeker: Optisch | Schermtype: 3.2-inch vast touchscreen, 2,100,000 dpixels | Maximum doorlopende fotografeersnelheid: 20fps | Film: 4K | Gebruikersniveau: Expert € 7.419 Bekijken bij Kamera-express.nl Supersnel en betrouwbaar Innovatieve Smart Controllers Deep-learning autofocus Geen beeldstabilisatie Vast LCD-display Prijzig

Als jouw budget overeenkomt met de mogelijkheden van de Canon 1DX Mark III - praktisch onbeperkt - dan is dit de enige camera die je ooit nodig zal hebben. Canon's laatste toestel zit zo vol met features en kracht dat, als hij vier wielen had, hij waarschijnlijk niet moest onderdoen voor een Ferrari.

Zo sterk en groot als de 1DX Mark II vroeger was, zo meer handelbaar is de Mark III met een afslanking van 90 gram. Dankzij de uitstekende nieuwe Smart Controllers kan je nu brandpuntsafstanden navigeren door zachtjes met je duim te schuiven.

De 1DX Mark III werkt ook op een nieuwe Digic X-processor die drie keer sneller is dan die van zijn voorganger, waardoor je 4K-beelden kan maken tegen 50 beelden per seconde en indrukwekkende continue framerates kan behouden.

Ook de autofocus kent geen weerga, dankzij de deep-learning-technologie die een geweldige precisie garandeert in het herkennen van jouw onderwerk. Of je nu de optische zoeker of het vast Live View-touchscreen gebruikt, de snelheid waarmee het toestel werkt laat elk beetje concurrentie van een DSLR- en compactcamera verbleken. Kortom, het is een vlaggenschip in elke betekenis van het woord, maar om hiermee te mogen werken zal je wel een aardige duit moeten neertellen.