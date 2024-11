Als jouw iPhone 14 Plus dit cameraprobleem heeft, repareert Apple het gratis

Hoewel we de iPhone 14 Plus veel lof hebben gegeven, blijkt dat de iPhone 14 Plus gevoelig is voor een bepaald probleem met de achtercamera, zoals Apple heeft toegegeven. En als jij ook last hebt van dit probleem, dan kun je jouw smartphone gratis laten repareren.

Het is drie jaar geleden sinds we een iPhone-serviceprogramma hebben gehad (waarbij Apple een probleem erkent en het voor je oplost), maar zoals 9to5Mac heeft opgemerkt, is er nu officieel een programma voor een "probleem met de achtercamera" van de iPhone 14 Plus.

Het goede nieuws is dat dit volgens Apple alleen van toepassing is op een "zeer klein percentage" van de iPhone 14 Plus-modellen. Specifiek gaat het om het probleem waarbij er geen voorbeeld op het scherm wordt weergegeven wanneer je de achtercamera van het toestel gebruikt.

iPhone 14 Plus-toestellen die zijn geproduceerd tussen 10 april 2023 en 28 april 2024 zijn degenen die mogelijk de fout bevatten: Apple heeft een serienummerchecker beschikbaar gesteld, zodat je snel kunt zien of jouw iPhone is inbegrepen.

Wat gebeurt er nu?

Het probleem zit hem in de camera aan de achterkant van de iPhone 14 Plus (Image credit: Future)

Als je een iPhone 14 Plus hebt die via de serienummerchecker als problematisch wordt aangemerkt, kun je deze naar een Apple Store of een door Apple erkende serviceprovider brengen om je telefoon gratis te laten repareren.

Je kunt ook contact opnemen met Apple om je telefoon per post te laten repareren. Volg deze link om de relevante pagina op de Apple Support-website te vinden, waar je opties hebt om een reparatie in de winkel in te plannen of je toestel op te sturen.

Als Apple vaststelt dat jouw iPhone 14 Plus een van de getroffen apparaten is en je al hebt betaald om het probleem te laten repareren, kun je een terugbetaling krijgen (volg deze link hiervoor). Je kunt tot drie jaar na de eerste aankoop van de iPhone een claim indienen.

Er zijn enkele stappen die je moet volgen als je je iPhone opstuurt voor reparatie, of het nu voor dit probleem is of voor een ander probleem. Zorg ervoor dat alles is geback-upt, schakel de Zoek mijn-service uit en verwijder actieve kaarten in Apple Wallet.