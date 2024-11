Moet je nog een Nintendo Switch kopen tijdens Black Friday?

Nintendo heeft bevestigd dat de Nintendo Switch een opvolger krijgt en we weten al dat die backwards compatible is met games voor de originele Nintendo Switch. Al het andere, waaronder de lanceringsdatum en exclusieve games, is nog onbekend. Momenteel zijn er enkele Black Friday-kortingen op de Nintendo Switch, maar de vraag is nu of het zelfs met die kortingen wel een goed idee is om nu nog om de console te kopen.

Wij helpen je te bepalen of de Nintendo Switch voor jou de moeite (en het geld) waard is. Daarnaast gaan we op zoek naar de beste Black Friday-deals op de verschillende versies van de console (Nintendo Switch, Switch Lite en Switch OLED).

Drie smaken van de Switch

"De Nintendo Switch" is slechts één van de drie versies van de console. Je kan namelijk kiezen uit de Nintendo Switch Lite, de standaard Nintendo Switch en de Nintendo Switch OLED. De drie consoles zijn op verschillende momenten uitgebracht, maar zijn identiek qua prestaties. In tegenstelling tot bij de PS5 en PS5 Pro, is het dus niet zo dat de Nintendo Switch OLED krachtiger is dan de Nintendo Switch Lite.

Nintendo Switch (2019): 278 euro

De originele Nintendo Switch verscheen in 2017, maar heeft in augustus 2019 een upgrade gehad in de vorm van een grotere batterij. De adviesprijs werd ook niet aangepast en je mag ervan uitgaan dat elke Nintendo Switch die je nu nieuw koopt een model is met grotere batterij. Deze versie heeft een LCD-display van 6,2 inch en 32 GB opslag die je kan uitbreiden met een microSD-kaart. Aan de achterkant vind je een kleine kickstand waarmee je hem rechtop kan zetten.

Nintendo Switch Lite (2019): 205 euro

In 2019 verscheen de Nintendo Switch Lite. Dit was een iets kleinere versie zonder dock die je dus niet kon aansluiten op de tv. De Nintendo Switch Lite is daarom een gaming handheld, want zelfs als je hem in het dock van een gewone Nintendo Switch zou zetten, blijft je tv-scherm zwart. Hij is wel even krachtig als de gewone Nintendo Switch. Je hebt hier een iets kleiner display van 5,5 inch, maar wel dezelfde 32 GB interne opslag die je eveneens kan uitbreiden. Als je geen tv hebt of de behoefte niet voelt om op een tv te gamen, dan is de Nintendo Switch Lite een goede keuze.

Nintendo Switch OLED (2021): 324 euro

De meest recente variant van de Nintendo Switch dateert uit 2021 en heet de Nintendo Switch OLED. Hier is een groter OLED-scherm van 7 inch aanwezig in plaats van een LCD-display. Verder is de bouwkwaliteit steviger, de kickstand groter en krijg je 64 GB interne opslag in plaats van 32 GB. Het dock vervolgens een ethernetaansluiting voor sneller, stabieler internet. De processor wel dezelfde als in de andere versies, waardoor de Nintendo Switch OLED even krachtig is als de goedkopere Nintendo Switch Lite.

Meer dan genoeg gameplezier

Omdat de Nintendo Switch al bijna acht jaar staat, zijn er duizenden games die je erop kan spelen. Of je nu een Mario-fan bent, al jarenlang Pokémon speelt of wil ontspannen met Animal Crossing, er is gegarandeerd een game voor jou. Zelfs als je alleen maar Pokémon zou willen spelen, kan je kiezen uit Pokémon Let's Go Eevee/Pikachu, Pokémon Sword/Shield, Pokémon Shining Pearl/Brilliant Diamond, Pokémon Legends: Arceus, Pokémon Scarlet/Violet, Pokémon Snap en Pokémon Mystery Dungeon DX. Hoe ouder games zijn, hoe vaker ze korting krijgen. Die kortingen vind je trouwens niet alleen op fysieke games in de winkel, maar ook in de Nintendo eShop.

Nu wordt het hele verhaal lastig. De opvolger van de Nintendo Switch, die we voor het gemak "Nintendo Switch 2" zullen noemen, is backwards compatible. Dat wil zeggen dat je elke game voor de originele Nintendo Switch zal kunnen spelen op de Switch 2. De Switch zelf was daarentegen niet backwards compatible met zijn "voorgangers", met name de Wii U en Nintendo 3DS. Alle games die Nintendo sinds 2017 heeft uitgebracht voor de Nintendo Switch, kan je dus gewoon spelen op de Switch 2 wanneer die volgend jaar uitkomt.

Daar komt nog bij dat er games zullen zijn die alleen op de Switch 2 zullen werken, maar niet op de originele Switch. Aangezien Nintendo er maar liefst acht jaar over gedaan zal hebben om een opvolger voor de Switch te maken, mag je je voorbereiden op minstens vijf jaar games die enkel en alleen voor de Switch 2 zijn ontwikkeld. Als je ook de nieuwste Nintendo-games wil kunnen spelen over meer dan een jaar, dan is de Switch 2 een betere investering. Hoeveel die nieuwe console gaat kosten, weten we trouwens nog niet. We gokken dat hij sowieso meer zal kosten dan de Switch OLED en gaan uit van prijzen vanaf 399 euro.

Als je je nu nog de vraag stelt of je nog een Nintendo Switch zou kopen, ben je niet echt iemand die altijd de allernieuwste games speelt. De huidige gamecollectie voor de Switch gaat gelukkig helemaal nergens heen en onze eigen Nintendo Switch uit 2018 doet het zes jaar later nog steeds prima (zolang er een oplader in de buurt is). Zelfs onze Nintendo 3DS die dateert uit 2012 werkt 12 jaar later nog steeds zoals het hoort.

Maak je trouwens geen zorgen dat de Nintendo Switch te traag zou zijn geworden na al die jaren. Een game van Nintendo zelf kan je alleen maar spelen op een console van Nintendo en zal dus prima werken. Ondanks de verouderde hardware, zijn games met grote wereld en indrukwekkende visuals, zoals Xenoblade Chronicles en The Legend of Zelda, geen enkel probleem.

Zijn de Black Friday-deals op de Nintendo Switch de moeite waard?

Een niet geheel onbelangrijke vraag is of de Black Friday-deals op de Nintendo Switch überhaupt interessant zijn dit jaar. Naar onze mening is dat niet echt het geval. Als je een losse console wilt (zonder games, abonnement, accessoires...), was dat enkele maanden geleden zelfs goedkoper.

Er zijn enkele bundels met kortingen die "ermee door kunnen", maar geen enkele die wij met volle overtuiging zouden aanraden. Hieronder hebben we de bundelvoordelen opgelijst. Opnieuw: het zijn niet de beste deals die we ooit gezien hebben, maar als je toch per se nu een Nintendo Switch wil kopen, zijn dit de beste opties.