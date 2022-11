Nintendo Switch 2: alles wat we weten over de aankomende console

Hoewel we nog steeds officieel niets van de Nintendo Switch 2 hebben gezien, blijven de geruchten maar verspreiden. Sinds de release van de Nintendo Switch OLED vorig jaar hebben Nintendo-fans al vol spanning zitten wachten op de volgende upgrade. Dat terwijl het OLED-model ook al de nodige verbeteringen introduceerde zoals een groter scherm, een nieuwe kickstand, meer intern geheugen, betere speakers en natuurlijk een prachtig OLED-scherm.

De Nintendo Switch OLED bracht echter geen verbeteringen voor de prestaties van de Switch. Hij is in principe nog steeds even krachtig (of juist zwak) als de originele Nintendo Switch uit maart 2017. De console geeft een 1080p-beeld via het dock en 720p in de handheld-modus. Aangezien het OLED-model vooral een verbetering was op het gebied van het scherm, was dit niet bepaald een essentiële upgrade voor mensen die grotendeels via het dock spelen.

Dat was voor veel fans wel een teleurstelling en al helemaal na de release van de PS5 en de Xbox Series X . Die nieuwe consoles benadrukten wel echt het verschil in prestaties met de Nintendo-consoles. 4K tv's zijn tegenwoordig ook wel zo'n beetje de standaard bij veel mensen thuis en het 1080p-signaal van de Switch ziet er bijna wazig uit op moderne schermen.

Er is zeker wel genoeg vraag naar een Nintendo Switch 2, maar zullen we die ooit krijgen? Wat willen game-ontwikkelaars in een Switch 2 zien ? Kan bestaande hardware hinten naar wat we in de toekomst te zien krijgen ? Hieronder vind je alles wat we weten over Nintendo's beruchte 4K-console.

Nintendo Switch 2: belangrijkste info

Wat is het? Een krachtigere Nintendo Switch met een 4K-output

Een krachtigere Nintendo Switch met een 4K-output Wat wordt de prijs? Nog niet bekend

Nog niet bekend Wanneer komt deze uit? Nog niet bekend

Nintendo Switch Pro: lancering

Beeld: Nintendo

Volgens geruchten zou de Nintendo Switch 2 in eerste instantie lanceren rond de tijd dat we de Nintendo Switch OLED kregen en dat was op 8 oktober 2021. Het bestaan van een Pro-variant wordt ook een beetje in twijfel getrokken, omdat de specificaties van de zogenaamde Switch Pro die gelekt waren grotendeels verschenen in de Nintendo Switch OLED.

Volgens Bloomberg zou de Nintendo Switch 2 rond september of oktober 2021 uitkomen en dat kwam voor velen als een verrassing. Uiteindelijk bleek die releasedatum te kloppen voor het OLED-model. We hoorden ook geruchten over een releasedatum ergens in maart 2022, maar die maand zijn we inmiddels ook al weer even voorbij.

Volgen de analist Serkan Toto uit Tokio is een Switch 2 nog steeds een mogelijkheid. Toto denkt dat de Switch OLED misschien een "dummy upgrade" was om tijd mee te rekken tot de echte upgrade die volgens hem volgend jaar kan komen. In gesprek met Bloomberg (opens in new tab) zei Toto dat de nieuwe Nintendo Switch voor hem meer als een tussentijds model voelt dan als een echte upgrade. Het kan volgens hem zo zijn dat de OLED bedoeld was om de tijd te rekken totdat volgend jaar The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom klaar is en het tekort aan componenten over is.

Nintendo Switch 2: prijs

Een nieuw design kost geld en al helemaal als de hardware ook verbeterd wordt. De Nintendo Switch 2 met krachtigere hardware zal dan ook naar alle waarschijnlijkheid een hogere prijs krijgen dan de adviesprijs van 299 euro voor de huidige Switch.

De Nintendo Switch OLED is momenteel het premium-model en werd tijdens de lancering voor een prijs van 349 euro verkocht in de meeste webshops. Gelukkig is dat geen enorm verschil met de adviesprijs van de originele Switch en is het ook minder dan de prijs van rond de 400 euro die door sommigen voorspeld werd. Als je dat vergelijkt met Playstation, dan was daar de PS4 Pro bijvoorbeeld 100 euro duurder dan de PS4.

Aangezien Nintendo vooral gezinsvriendelijke producten maakt, zou het ons verbazen als de Nintendo Switch 2 net als de PS5 en Xbox Series X voor 499 euro gaat verschijnen. Toch kunnen we er wel van uitgaan dat een nieuw model duurder wordt dan de Nintendo Switch OLED.

Nintendo Switch Pro: verwachte specificaties

(Image credit: Shutterstock / Tinxi)

Er komt maar geen einde aan alle geruchten over wat een Nintendo Switch 2 precies inhoudt, maar de meeste zijn het eens over het feit dat de console 4K gaat ondersteunen. Volgens een bericht van Bloomberg vraagt Nintendo dan ook al aan ontwikkelaars of ze hun Nintendo Switch-games 4K-ready maken. Dat ondersteunt de geruchten dat Nintendo een resolutie-upgrade in petto heeft.

Bloomberg suggereerde ook dat 11 game-studio's toegang hebben gekregen tot een ontwikkelaarskit met 4K-ondersteuning. De 4K-console zou vertraagd zijn door het wereldwijde tekort aan halfgeleiders, maar uitstel is geen afstel.

Nintendo ontkende de geruchten vanuit Bloomberg al vrij snel via een Twitter-post (opens in new tab). Nintendo zegt daarin dat Bloomberg's verslag over 4K-ontwikkelaarskits die vanuit Nintendo naar ontwikkelaars zouden zijn verstuurd niet waar is. Verder zei Nintendo ook dat er geen plannen zijn voor een nieuw model naast de Switch OLED.

Bloomberg's verslag komt echter wel overeen met een recent verslag vanuit Economic Daily News (opens in new tab). Dat verslag haalde een aantal hardware-fabrikanten die met Nintendo werken voor de opslag en voor de Joy-Cons aan als bronnen. In dat verslag werd ook gesuggereerd Nintendo misschien een krachtigere Nintendo Switch 2 gaat produceren met verbeterde interactiviteit en een beeldscherm van hogere kwaliteit.

Sommige geruchten wijzen op een vervanging voor het huidige LCD-scherm in de vorm van een mini-LED-scherm. Economic Daily News (opens in new tab) uit Taiwan laat weten dat de Switch 2 misschien een mini-LED-scherm krijgt van de bekende fabrikant Innolux. De originele Switch en Switch Lite maken gebruik van een LCD-scherm en de Switch OLED heeft natuurlijk een OLED-scherm. Als een nieuwe Switch-console inderdaad ondersteuning krijgt voor 4K, dan verwachten we dat bij de docked-modus en misschien dat de handheld dan ook een kleine boost krijgt naar een Full HD (1080p) display.

Los hiervan zegt een dataminer genaamd SciresM (via Wccftech (opens in new tab)) dat er in de meest recente firmware-update van de Switch ook een referentie zit naar een Nintendo Switch 2 met de codenaam 'Aula'. Er wordt gesuggereerd dat deze hardware dezelfde processor gaat gebruiken als de Nintendo Switch Lite en de verbeterde Switch uit 2019. Het gaat dan om de Mariko-processor (Tegra X1+). SciresM stelt verder juist dat er ook hints te vinden zijn voor een nieuwe processor van Realtek die wordt beschreven als een "4K UHD multimedia SoC".

SciresM verwacht dat die chip niet in de Switch handheld zelf zal zitten, maar juist in de dock. Dat is alleen nog niet duidelijk aan de hand van de firmware-code. De handheld zou ook een verbeterd OLED-scherm krijgen al is het niet bekend wat de resolutie daarvan wordt. Deze claims over 4K-ondersteuning passen dus wel bij het beeld van een 4K Switch dat het afgelopen jaar is gevormd.

Recentelijk hebben we nog meer geruchten gehoord over de Nintendo Switch Pro vanwege Nvidia. Een lek op de r/GamingLeaksandRumours (opens in new tab) subreddit heeft het bestaan van de Tegra239-chip "bevestigd". Volgens het gerucht is deze chip speciaal ontworpen voor het volgende Nintendo Switch-model of dat nou een Switch Pro of een Switch 2 wordt.

Natuurlijk heeft Nintendo zelf nog niets bevestigd over een nieuwe Switch. Sterker nog, Doug Bowser heeft recentelijk uitspraken gedaan die suggereren dat het misschien nog wel een tijdje zal duren voor we een Switch 2 zien.

Nintendo Switch Pro: nieuws en geruchten

(Image credit: TechRadar)

Verwacht dit fiscale jaar geen Nintendo hardware meer

De Japanse financiële krant Nikkei laat in een verslag weten dat Nintendo dit fiscale jaar geen nieuwe hardware meer gaat uitbrengen. Bloomberg-journalist Takashi Mochizuki merkte wel via Twitter (opens in new tab) op dat het onduidelijk is of Nintendo-president Shuntaro Furukawa dit heeft bevestigd in zijn interview met Nikkei of dat dit uit het verslag van Nikkei zelf komt. Hoe dan ook, als het waar blijkt te zijn, dan hoeven we in ieder geval voor maart 2023 geen Nintendo Switch Pro of Nintendo Switch 2 te verwachten.

Nintendo Switch OLED heeft misschien geheime 4K-mogelijkheden

Toen de Switch OLED gelanceerd werd, begon er al speculatie over 4K-mogelijkheden die misschien recht onder onze neus verborgen zijn aan de hand van een aantal veranderingen ten opzichte van de originele Switch. Zo wordt de Switch OLED geleverd met een HDMI 2.0-kabel in plaats van de HDMI 1.4-kabel die bij de originele Switch zat. HDMI 2.0 zou het doorsturen van een 4K-signaal (en zelfs HDR) mogelijk maken via de dock.

In de Switch OLED-dock zit ook een Realtek-chip die misschien ondersteuning kan bieden voor een 4K-signaal. Dat is een nieuwe toevoeging aan deze variant van de Switch. Die chip zou echter ook bedoeld kunnen zijn voor andere functies zoals verbeterde audio of Ethernetondersteuning. Hoewel we dus nog geen 4K-console van Nintendo hebben, kan het wel zo zijn dat de dock al klaar is om bijvoorbeeld te helpen met upscaling van de beeldkwaliteit van de huidige Switch-varianten (of alleen de OLED) en van een eventuele Switch Pro in de toekomst.

(Image credit: Nintendo)

Patent voor een losse Joy-Con

Er is een nieuw patent ontdekt (via VGC (opens in new tab)) wat suggereert dat Nintendo interesse heeft in het maken van losse Joy-Con-controllers.

Het recente ontdekte patent van Nintendo zou gaan om een nieuwe stijl voor een Joy-Con-controller.

Het patent is in de eerste instantie in mei 2018 aangevraagd en in april 2020 geregistreerd. De controller is qua vorm en lay-out van de knoppen vrijwel gelijk aan de huidige Joy-Con-controllers, maar hij heeft een kleine update gekregen. Deze Joy-Con is ook niet meer bedoeld om op de Switch aan te sluiten via de rails op de zijkant, maar het gaat hier waarschijnlijk om een losstaand apparaat.

Een losstaande Joy-Con is misschien niet bijzonder nuttig voor gebruikers van de originele Switch, maar het kan wel handig zijn in combinatie met de Nintendo Switch Lite. De Switch Lite heeft een ingebouwde controller en een losstaande Joy-Con zou multiplayer-games wat makkelijker kunnen maken op de kleinere Switch. Aangezien we recentelijk weer veel geruchten zien over de Nintendo Switch 2, is het ook mogelijk dat deze losstaande Joy-Con wordt ontwikkeld met die Switch 2 in gedachten.

Codenamen

Dataminers hebben Nintendo's nieuwe 10.0.0 firmware-versie helemaal doorgespit om informatie te vinden over nieuwe Switch-consoles en ze hebben blijkbaar meerdere codenamen ontdekt voor toekomstige apparaten.

Volgens JershJopstin (opens in new tab) op Resetera (opens in new tab) zijn er vijf verschillende codenamen ontdekt voor Nintendo Switch-modellen: Icosa, Copper, Hoag, Iowa, en Calcio. Dit is wat we tot nu toe te weten zijn gekomen over deze codenamen (met dank aan TweakTown (opens in new tab)):

Icosa - het originele Switch-model - nx-abca2 - 20 nm Tegra X1

Iowa - verbeterde Switch - nx-abca2 - 16 nm Tegra X1 en "Mariko"-chip

Hoag - de Switch Lite - nx-abcc - 16 nm Tegra X1 en "Mariko"-chip

Copper - onbevestigd - nx-abcb

Calcio - onbevestigd - nx-abcb - 16 nm Tegra X1 en "Mariko"-chip

Iowa, Hoag en Icosa zijn dus al uitgebracht, maar voor Copper en Calcio is nog niet bevestigd of ze al in productie zijn.

Volgens JershJopstin lijkt het erop dat Copper geen handheld is, aangezien er geen batterij in lijkt te zitten, maar wel bepaalde oplaad- en HDMI-mogelijkheden die je normaal gesproken in een Switch-dock zou zien. Volgens een ander gerucht wordt Calcio een moor traditionele console die dus alleen in de docked-modus werkt.

Nah, and official devs don’t know anything yet (at least indies). Nintendo has these archives that contain a bunch of settings for specific hardware types + there’s some configuration in various sysmodules. Nintendo often adds some or all of that before the hardware releases heh.March 2, 2020 See more

JershJopstin stelt ook dat deze Calcio-console misschien alleen digitale games gaat ondersteunen, aangezien er geen ondersteuning lijkt te zijn voor de game cartridges en er een nieuw soort code bij de benaming staat. Dit zijn allemaal natuurlijk nog wel geruchten, dus we kunnen beter nog maar even wachten tot Nintendo iets heeft bevestigd.

Nintendo maakt zich geen zorgen over de volgende consolegeneratie

In 2020 verscheen er geen nieuwe Nintendo Switch-console, maar Sony en Microsoft lanceerden dat jaar wel al hun next-gen consoles: de PS5 en de Xbox Series X. Nintendo maakt zich echter niet druk over concurrentie met die nieuwe consoles.

In een gesprek met investeerders tijdens een Japanse Q&A (opens in new tab) (via VGC (opens in new tab)) liet Nintendo's president Shuntaro Furukawa weten dat het bedrijf niet denkt dat de next-gen consoles veel impact zullen hebben op het succes van Nintendo zelf, ook al is het gaming-landschap wel aan het veranderen.

Furukawa zei tegen de investeerders dat ze bij Nintendo niet geloven dat de trends van andere bedrijven een grote invloed hebben op de stand van zaken bij Nintendo. De reden waarom Nintendo zich niet druk maakt om de competitie met de PS5 en de Xbox Series X is omdat ze simpelweg een andere doelgroep hebben.

Dit zegt niet direct veel over de plannen van Nintendo voor nieuwe consoles, maar het laat wel zien dat ze bij Nintendo geen druk voelen van de concurrentie om een Switch Pro uit te brengen of zelfs ook maar aan te kondigen in de nabije toekomst.

Beeld: Nintendo (Image credit: Nintendo)

AR- en VR-ondersteuning

AR- en VR-ondersteuning leken nooit echt waarschijnlijk op de Switch. Zo zei de directeur van Nintendo Frankrijk (opens in new tab) ook al in 2018 dat er een gebrek was aan interesse voor de technologieën in de mainstream. Toch heeft Nintendo zich in ieder geval iets bedacht als het gaat om VR, want ze hebben later wel de Labo VR-Kit uitgebracht.

De Switch heeft niet zo'n hoge resolutie als de meeste VR gaming-opties hebben, maar misschien kunnen we wel een verbeterd model zien in de toekomst met een 2K- of 4K-resolutie. Dan ziet het er ook wat beter uit als je het scherm recht voor je gezicht hebt tijdens VR-ervaringen. Aangezien die Labo VR-kit vooral gefocust is op kinderen, verwachten we niet dat Nintendo alleen voor dat accessoire het beeldscherm enorm gaat verbeteren.

Kan Nintendo 4K ondersteunen?

Sony en Microsoft hebben volop ingezet op 4K-gaming, maar er is niet echt een grote reden voor Nintendo om dit ook te doen. Nintendo doet toch altijd zijn eigen ding en volgt niet per se de trends die de andere hardware-fabrikanten wel volgen.

In hetzelfde interview (opens in new tab) waar Philippe Lavoué van Nintendo Frankrijk het over VR had, liet hij ook weten dat 4K ook niet zo interessant is voor Nintendo. De technologie zou namelijk nog niet door de meerderheid van de mensen omarmd zijn en daarom was het voor Nintendo nog te vroeg om in te zetten op 4K.

Nintendo ondersteunde ook pas vanaf 2012 HD-kwaliteit binnen de consolemarkt met de Wii U. Dat was vier jaar na Sony en Microsoft en toen hadden in de VS al 75% van de huishoudens een HD-tv in huis. Miyamoto (opens in new tab) heeft gezegd dat hij het achteraf gezien jammer vond dat Nintendo niet wat eerder HD-kwaliteit ging ondersteunen. Volgens hem werd de HD-technologie ongeveer drie jaar eerder populair dan Nintendo had verwacht.