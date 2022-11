Is de Nintendo Switch OLED je geld waard in 2022?

De Nintendo Switch OLED werd ongeveer een jaar geleden in oktober 2021 gelanceerd. Dit was helaas niet de upgrade waar Nintendo-fans op hoopten, ook al waren er wel grote verbeteringen tegenover de oorspronkelijke Switch.

De Nintendo Switch OLED heeft zoals de naam al suggereert een fantastisch OLED-scherm van 720p. Het scherm is een stuk kleurrijker en ook scherper dan het LCD-scherm van de originele Nintendo Switch. Het was alleen niet alles waar Switch-eigenaars op aan het wachten waren. Zeker voor mensen die de beste Nintendo Switch-games het liefste in docked mode spelen, was deze upgrade niet bepaald revolutionair.

Helaas was de OLED dus niet de Nintendo Switch Pro die we eigenlijk wilden hebben. Nu Black Friday 2022 er bijna is en de verwachtingen tijd hebben gehad om bijgesteld te worden, kijken we nog eens opnieuw naar de Nintendo Switch OLED. Is deze console het nu nog waard om te kopen als er misschien ook een echte Nintendo Switch Pro aankomt in de nabije toekomst?

OLED maakt wel een verschil

Veel fans waren niet blij met de Nintendo Switch OLED vanwege de hogere prijs. Met een prijs van 365 euro is hij ook iets duurder dan de standaard Nintendo Switch. Zelfs met een goede Black Friday deal voor de Switch OLED is dit verbeterde model waarschijnlijk nog steeds niet echt bepaald een koopje.

Krijg je dan ook wel waar voor je geld bij deze duurdere Switch? Nou, de grootste upgrade zit al in de naam van de nieuwere Switch. Het 720p OLED-scherm zorgt voor een kleurrijker en scherper beeld dan de originele Switch met een LCD-scherm. Het LCD-scherm ziet er wat doffer en waziger uit. Als je ze naast elkaar zet, kun je duidelijk het verschil zien. De Nintendo Switch en de Nintendo Switch Lite halen het niet bij de schermkwaliteit van de OLED-variant.

Die upgrade is dus fantastisch voor mensen die de Switch in handheld mode spelen. Het scherpe 720p OLED-scherm is ook perfect voor de kleurrijke spellen van Nintendo. Als je bijvoorbeeld spellen zoals Kirby and the Forgotten Land, Animal Crossing: New Horizons en Mario Kart 8 Deluxe wil zien met nog diepere kleuren, dan kun je dat met de Nintendo Switch OLED.

Het verbeterde scherm is niet het enige dat Nintendo heeft aangepast voor de Nintendo Switch OLED. Ze hebben ook de standaard voor de tabletop mode een stuk beter gemaakt dan het oude ontwerp. Daarnaast is het scherm ook duidelijk groter geworden. Door de randen om het scherm te verkleinen is het scherm van 6,2 inch naar 7 inch gegaan. Als je liever in docked mode speelt, dan is er toch wel een voordeel, namelijk de ethernet-poort die is toegevoegd aan de nieuwe dock voor de Nintendo Switch OLED. Dat kan voor een flinke verbetering in de internetverbinding zorgen vergeleken met een Wi-Fi-verbinding. Verder krijg je met de Switch OLED ook een opslag van 64GB zonder te hoeven uitbreiden met een van de beste Nintendo Switch microSD-kaarten, vergeleken met 32GB in de originele Switch.

Een minimale upgrade?

Op de toevoeging van de ethernet-poort na lijkt de Nintendo Switch OLED vooral een mooie upgrade te zijn voor mensen die vooral in handheld of tabletop mode spelen. Als je meestal gewoon docked speelt op je TV, dan zal het nieuwe OLED-scherm niet echt veel toevoegen. De console is ook niet bepaald krachtiger dan de originele Switch. Ze leveren vrijwel dezelfde prestaties.

Je kunt dus misschien beter wachten voordat je een Nintendo Switch OLED koopt al;s upgrade, behalve als je bijvoorbeeld een hele goede Black Friday-deal vind of een mooie bundel. Het OLED-scherm verbetert niets aan de ervaring in docked mode en het verschil in opslag kun je vrij gemakkelijk en goedkoop oplossen met een microSD-kaart.

Is de Nintendo Switch OLED je geld waard in 2022?

Het ligt er dus vooral aan hoe je speelt met je Switch. Als je de Switch vooral als handheld gebruikt, dan is de Nintendo Switch OLED een redelijk grote upgrade en dan kun je dus het beste in de gaten houden of er misschien een redelijke korting komt tijdens Black Friday.

Als je vooral op je TV speelt, dan zal de Nintendo Switch OLED niet veel verbeteren in jouw situatie. Misschien kun je dan dus beter wachten op meer nieuws over een mogelijke Nintendo Switch Pro. Aan de hand van de recente Nvidia e-mail leaks lijkt er zeker een Pro-model te komen in de toekomst. Hopelijk kunnen dan de problemen met de performance van de Switch ook worden opgelost.