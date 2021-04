PS5 kopen: de laatste updates over de PlayStation 5 voorraad

De PlayStation 5 is inmiddels al enkele maanden uit, maar vanwege de beperkte voorraad zijn er wereldwijd nog maar weinig gelukkige gamers te vinden. Ook in de Benelux heerst dit probleem; lang niet iedereen die de PS5 wil kopen, kan eraan komen.

Webwinkels als Coolblue, MediaMarkt, Bol.com en vele anderen krijgen dagelijks berichten binnen met de vraag wanneer de opvolger van de PS4 weer verkrijgbaar wordt. Vaak weten de webwinkels het antwoord hierop zelf ook niet.

De productie van de PS5 komt moeilijk op gang door het wereldwijde tekort aan chipsets. Volgens Sony CEO Jim Ryan kan de beperkte beschikbaarheid wel eens aanhouden tot het najaar.

Gelukkig is de PlayStation 5 review er wel al

De PS5-exemplaren komen dus met mondjesmaat het land binnen, en je moet er ook bijzonder snel bij zijn als je er een op de kop wil tikken. Hieronder hebben we een overzicht gemaakt van alle grote retailers waar je de PS5 op termijn zou moeten kunnen kopen, inclusief een update over de voorraad.

Waar kun je de PS5 kopen?

Coolblue

In de webwinkel van Coolblue is er momenteel geen voorraad meer van de PlayStation 5. Het is op het moment van schrijven ook niet bekend wanneer er weer een nieuwe voorraad verschijnt. Je kunt je via de Coolblue webshop wel inschrijven voor notificaties.

Bol.com

Ook bij de webshop van Bol.com is er op het moment van schrijven geen enkele PS5 meer op voorraad. Via de Bol.com webwinkel kun je je wel inschrijven voor updates over de voorraad.

Amazon

Bij Amazon is er vrij recent nog een lading PS5-exemplaren uitgegaan. Daarvoor waren er ook af en toe PlayStation 5's verkrijgbaar, maar ook deze waren binnen een mum van tijd uitverkocht. Het is voor nu onduidelijk wanneer een nieuwe levering komt. Als je een Amazon-account hebt, dan kun je je inschrijven voor updates over de voorraad.

BCC

In maart van dit jaar was er heel even een voorraad aan PS5's bij BCC. Helaas was deze lading binnen een mum van tijd uitverkocht en wachten we nu alweer weken op een nieuwe voorraad.

Nedgame

Ook bij Nedgame is er geen PlayStation 5 te verkrijgen op dit moment. Nedgame biedt de PS5 ook alleen in bundelvorm aan. Het schrijft hier zelf het volgende over: "Gezien de schaarste van de PlayStation 5 console bieden wij tijdelijk bundels aan om handelaren te weren. De artikelen in deze bundel staan vast en zijn niet te ruilen/wisselen." Je kunt je in de webshop inschrijven voor updates over de levering.

Waar kun je PS5-accessoires kopen?

PS5 DualSense controller: €67,99 bij Coolblue

De PS5 DualSense controller is wel te koop bij diverse webshops, waaronder Coolblue. Het apparaat gaat nog 'gewoon' voor de adviesprijs over de toonbank.Deal bekijken

PS5 HD Camera: €55,- bij BCC

De PS5 HD Camera is op dit moment op voorraad bij BCC. Wil je jouw gameplay streamen en ook je eigen reactie daarbij opnemen? Dan is dit een must-have.Deal bekijken

Sony Pulse 3D headset: €99,99 bij Coolblue

De krachtige headset van Sony is nu verkrijgbaar bij Coolblue. Wees er wel snel bij, want in veel webshops is het product al een tijdje niet meer verkrijgbaar.Deal bekijken

PS5 DualSense oplaadstation: €33,49 bij Bol.com

Als je een extra controller hebt besteld bij je nieuwe console, dan loont het zich om dit oplaadstation te kopen. Dit dock laadt makkelijk en snel beide controllers op. Bol.com is een van de weinige retailers die het product op voorraad heeft.Deal bekijken

PS5 kopen: Handige tips

Het is nog altijd niet makkelijk om aan een PS5 te komen. Hieronder hebben we een lijst opgesteld met tips voor geïnteresseerden.

Hoe koop je de PS5: beste tips

1. Check de retailers

De lijst hierboven biedt een handig overzicht van alle PS5 voorraad-updates zodra ze binnenkomen. Toch kan het handig zijn om eens in de zoveel tijd zelf de retailers in de gaten te houden. Je weet immers maar nooit of er net op dat moment een nieuwe lading PS5's beschikbaar komt.

2. Houd je betaalgegevens in de aanslag

Je hebt vast en zeker alvast financiële ruimte vrijgemaakt voor de aankoop van een PS5. Mocht je eindelijk een PS5 in je winkelwagentje hebben liggen, dan is het van belang dat je jouw betaalgegevens snel hebt ingevuld. Er zijn immers nogal wat kapers op de kust. We raden je aan om je betaalgegevens op te slaan op een aparte pagina waar je snel bij kunt, mocht de tijd rijp zijn.

3. Log in

Je hebt waarschijnlijk al een account aangemaakt bij je favoriete retailers, maar we raden je aan om ook daadwerkelijk ingelogd te zijn op deze websites. Zo bespaar je (wellicht) belangrijke seconden tijdens het aankoopproces, mocht een van deze retailers weer een voorraad hebben.

4. Vind de productpagina

Als er geruchten rondgaan dat er een voorraad op komst is, houd dan de betreffende productpagina in de gaten. Als je eerst nog door het menu op zoek moet naar de juiste pagina, dan verlies je belangrijke seconden.

5. Geef niet op

De kans is groot dat je binnen afzienbare tijd de kans krijgt om een PS5 op de kop te tikken, al zal je er snel bij moeten zijn. Lukt het je niet meteen om een PS5 in je winkelmand te krijgen? Geef dan niet op en ververs de pagina enkele keren. Het komt wel eens voor dat de pagina binnen een paar minuten weer 'bij is gevuld' met nieuwe exemplaren.

Waar koop je de PS5: Veelgestelde vragen

Het kan best voorkomen dat je nog niet alle gewenste informatie weet over de PS5. Hieronder hebben we enkele veelgestelde vragen voor je op een rijtje gezet, inclusief antwoord natuurlijk.

Wanneer kun je de PS5 kopen?

De PS5 is op dit moment bij vrijwel alle retailers uitverkocht. De afgelopen weken zijn er wel webshops geweest waar de nieuwe console van Sony heel even te koop was, waaronder Amazon en Bol.com. Het is op dit moment niet zeker of er webshops zijn die binnenkort weer PS5's op voorraad hebben.

We houden je op de hoogte als er weer een webshop is die PS5's aanbiedt.

Komen er veel kansen om de PS5 te kopen?

Lukt het je tot dusver niet om een PS5 te bestellen? Maak je dan niet meteen zorgen. Het is aannemelijk dat retailers in de nabije toekomst weer PlayStation 5's op voorraad hebben. Wees dus niet getreurd, maar wel op je hoede voor als het product weer leverbaar is.

Wat is de prijs van de PS5?

De PS5 prijs bedraagt 499 euro. Dat is exact dezelfde prijs als de Xbox Series X, maar dat komt dan ook niet als een verrassing. De consoles zijn immers aan elkaar gewaagd, en zeker in deze tijd kan een sterk prijsverschil de reden zijn voor consumenten om te kiezen voor de goedkoopste optie.

De PlayStation 5 Digital Edition kent een adviesprijs van 399 euro. Daarmee is de console wel een stuk duurder dan de Xbox Series S, welke over de toonbank gaat voor 299 euro. Dat gezegd hebbende: de PS5 Digital Edition kent dezelfde krachtige hardware als het hoofdmodel, terwijl de Xbox Series S qua prestaties minder is dan de Series X.

De PS5 Digital Edition zorgt ervoor dat ook koopjesjagers kunnen genieten van het beste wat Sony te bieden heeft, zonder in te hoeven leveren op kwaliteit. De optie om fysieke PS4-games en PS5-games te spelen vervalt dan, maar voor iedereen die al helemaal digitaal leeft is dat niet eens zo'n groot nadeel.

Moet je de PS5 of PS5 Digital Edition kopen?

Je kunt twee versies van de PS5 aanschaffen. Er is de standaard diskversie en de Digital Edition. Met eerstgenoemde speel je jouw games 'gewoon' via fysieke PS4- en PS5-games, maar je hebt ook de mogelijkheid om games digitaal te downloaden en te spelen. Bij de Digital Edition ben je volledig aangewezen op digitale titels. Wel kun je jouw gedownloade PS4-titels op de PS5 Digital Edition draaien.

De 100 euro goedkopere PS5 Digital Edition mag dan geen schijfstation hebben, voor de rest is de console vrijwel identiek aan de standaard versie. Dit houdt in dat je de PS5 voor relatief weinig geld kunt kopen, zonder dat je inlevert op kwaliteit.

Houd er echter rekening mee dat er 'slechts' 825GB aan opslag beschikbaar is op de SSD. Zeker met grote games als Call of Duty is de opslagplek zo vol, zeker als je geen externe HDD regelt voor je PS4-games.

Op dit moment is het lastig om überhaupt aan een PS5 te komen. Mocht de Digital Edition beschikbaar komen, maar heb je een flinke fysieke spelcollectie die je nog wil gebruiken? Dan raden we toch aan om te wachten op de standaard versie.