Gran Turismo 7 review

Gran Turismo 7 is niet alleen de beste titel van de serie tot nu toe, maar legt de lat ook astronomisch hoog voor alle toekomstige race-sims. De uitzonderlijk knappe graphics worden bijgestaan door een prachtige, gelikte presentatie. In combinatie met de beste sim-gameplay, die makkelijker op te pakken is dan ooit tevoren, maar ook lastiger dan ooit is om volledig onder de vingers te krijgen, zorgt dit ervoor dat GT7 een ontzettend verzadigende racegame is met boordevol content.

Gran Turismo 7 is niet alleen de beste titel van de serie tot nu toe, maar legt de lat ook astronomisch hoog voor alle toekomstige race-sims. De uitzonderlijk knappe graphics worden bijgestaan door een prachtige, gelikte presentatie. In combinatie met de beste sim-gameplay, die makkelijker op te pakken is dan ooit tevoren, maar ook lastiger dan ooit is om volledig onder de vingers te krijgen, zorgt dit ervoor dat GT7 een ontzettend verzadigende racegame is met boordevol content.

Reviewinformatie Platform: PS5 Tijd gespeeld: 35 uur

Gran Turismo 7 is de nieuwste titel uit de langstlopende racesimulator-serie, afkomstig van ontwikkelaar Polyphony Digital. Na een paar momenten van uitstel is de game nu eindelijk gearriveerd op de PS5 en PS4.

Betekent dat ook dat de game gereed is voor het echte werk? Gelukkig kunnen we daar met een volmondig 'ja' op antwoorden. Gran Turismo 7 is met gemak de beste game uit de serie en legt de lat bijzonder hoog voor alle toekomstige race-sims, waaronder Forza Motorsport.

Niet alleen verhelpt Gran Turismo 7 de grootste pijnpunten van Gran Turismo Sport en Gran Turismo 6 door veel content aan te bieden bij de lancering, maar je geniet ook van een sublieme gameplay met meer van een voortgangssysteem. Verder zijn er genoeg interessante features om te testen, zoals het Licentiecentrum, Missie-modus en het gloednieuwe Muziekrally.

Gran Turismo: prijs en releasedatum

Wat is het? De nieuwste racesimulator van PolyPhony Digital

De nieuwste racesimulator van PolyPhony Digital Wanneer kan ik het spelen? 4 maart 2022

4 maart 2022 Waar kan ik het op spelen? PS5, PS4

PS5, PS4 Wat kost het? 74,99 euro

Gran Turismo 7 verschijnt officieel op 4 maart. De game is onder andere te bestellen via Coolblue (BE), BCC, Bol.com en Nedgame.

Paradijs voor automobilisten

(Image credit: Polyphony Digital)

Genoeg modi om te proberen

Gelikte, aantrekkelijke menu's

Meer van een voortgangssysteem geïmplementeerd

Start je Gran Turismo 7 voor het eerst op, dan valt het indrukwekkende hoofdmenu meteen op. Het heeft iets weg van een pittoresk resort op het platteland, met daarin gelabelde resorts met hun eigen functie. Deze paviljoenen vormen ook de basis van alle content van Gran Turismo 7.

Je spendeert het meeste van je solocarrière op Wereldcircuits, waar je alle banen, events en kampioenschappen vindt, verdeeld over drie continenten: Europa, Amerika, en Azie-Oceanië. Er zijn genoeg circuits te vinden in elke regio, en elke individuele baan kun je op meerdere manieren afleggen. Zelfs als je dezelfde bestemming hebt in event, betekent dat niet direct dat de lay-out van de baan hetzelfde is.

De diversiteit in de soorten circuits is een groot pluspunt. Bekende GT-circuits zoals Tokyo Expressway en Trial Mountain zijn zoals gewoonlijk aanwezig, en wereldberoemde banen als Monza, Laguna Seca en de beruchte Nürburgring zijn ook van de partij.

GT Café is de plek die eigenlijk alles met elkaar verbindt. Het is naar onze mening een van de beste nieuwe features voor solospelers. In het Café word je voorzien van menukaarten met daarin bepaalde doelen. Vaak gaat het om het verzamelen van een trio aan verwante auto's, zoals een Porsche 911 of rallywagencollectie. Je behaalt deze doelen door races te voltooien, waarbij je deze auto's kunt verdienen. Vervolgens keer je terug naar het Café wanneer je ze allemaal in je bezit hebt.

(Image credit: Polyphony Digital)

Het Café introduceert je ook aan alle andere aspecten van Gran Turismo 7 via deze menukaarten, wat het een uitstekende tool maakt voor iedereen die nog niet zo bekend is met de serie, of die juist een breed wagenpark wil verzamelen op een unieke manier. Het Café is ook een heerlijke plek om te bezichtigen na het behalen van de doelen van een menukaart. De eigenaar van het Café kan namelijk niet wachten om een korte lezing te houden over de geschiedenis van de verzamelde auto's. Het is een briljante manier om je warm te maken voor het verzamelen van allerlei bolides.

Bij het voltooien van de menukaarten ontgrendel je langzaam aan de rest van de modi die GT7 te bieden heeft. Het behoorlijk lastige Licentiecentrum maakt uiteraard een terugkeer. GT-nieuwkomers en veteranen moeten opnieuw hun best doen om alles te behalen. De vereisten voor het behalen van gouden trofeeën zijn net zo strikt als altijd. Het blijft echter een fijne plek om zowel de basisbeginselen alsook de fijnere kneepjes van het rijvak te leren. Extra beloningen voor het behalen van alle gouden trofeeën voor een specifiek aantal Licentietesten kan ervoor zorgen dat je vaker terugkeert, om net die paar milliseconden van je tijd af te halen.

Er is verder een briljante Missie-modus inbegrepen, voor als je events wilt proberen die afwijken van gewone races en tijdritten. Ideaal ter afleiding van de GT7-norm, en ze komen allemaal met hun eigen beloningen.

Autoverzamelaars kunnen terecht bij drie verschillende dealers: Brand Central is de plek waar je nieuwe auto's aanschaft die gemaakt zijn in of na 2001. Bij de tweedehands dealer koop je gebruikte auto's voor een doorgaans lagere prijs. Het kan ook voorkomen dat bepaalde auto's die nu heel populair zijn zelfs duurder zijn dan ten tijde van hun release. Als laatste is er nog de dealer met legendarische auto's, waar je zeldzame en iconische bolides vindt met een grote historische waarde. Met 400 auto's om te verzamelen hoef je je geen moment te vervelen.

Buiten het menu vind je de nieuwe Muziekrally-modus, een speltype waarin je autorijdt terwijl je naar muziek luistert. Het doel is om zover mogelijk te rijden, en dat kan je alleen als je 'beats' hebt. De 'beats' lopen terug op het ritme van de muziek. Helaas zijn er slechts een handvol muzieknummers beschikbaar bij de release, en kun je ook niet je eigen muziekbibliotheek toevoegen aan de modus. Het is een prima afleiding als je zoekt naar een setje gouden trofeeën om te verzamelen.

Vecht het uit op de baan

(Image credit: Polyphony Digital)

Meesterlijke race-sim

Haptische feedback DualSense beste in zijn klasse

Tuningsysteem makkelijk om onder de knie te krijgen

Het racen in Gran Turismo 7 is simpelweg subliem. De game biedt een van de meest fijnmazige en accurate simulaties aan tot nu toe. Ontwikkelaar Polyphony Digital heeft uitstekend werk verricht in het nabootsen van het unieke gevoel wat elke auto met zich meebrengt. Of je nu een Honda Civic, een gepimpte Nissan GT-R of een Ford Mustang rijdt; ze lijken en rijden levensecht.

Bij het spelen op de PS5 geniet je van een ware work-out aan de hand van de DualSense-controller. De excellente haptische feedback is op prachtige wijze geïmplementeerd. Je voelt weerstand in de triggers als je remt of van versnelling verandert. Elke bult in de weg, het piepen van je banden en zelfs het gebruik van de ruitenwissers worden geregistreerd en doorgegeven via de vibraties van DualSense. Het voegt een extra belevingslaag toe aan de game.

Gran Turismo 7 komt met een verscheidenheid aan controle-opties. Je kunt met de standaard controller aan de slag gaan, maar er is ook ondersteuning voor een flinke lading racestuurtjes. Op zoek naar iets unieks? Je kunt ook de motion controls van de DualSense gebruiken. Het draaien van je controller om te sturen vereist wat oefening, maar we zijn onder de indruk van de nauwkeurigheid van deze functie. Het is een waardig alternatief voor de reguliere controle-optie.

(Image credit: Sony)

In veel andere simulatiegames is het verleidelijk om je hart en ziel te stoppen in slechts een handjevol auto's, maar GT7 lost dit op door het aanbieden van een flinke verscheidenheid aan autobeloningen en racevereisten gedurende de solocarrière. Niet alleen kom je hierdoor met veel auto's in aanraking, je wordt ook aangemoedigd om achter het stuur van zoveel mogelijk verschillende auto's te kruipen om de vereisten voor een bepaalde race beter te vervullen.

Onder deze vereisten kunnen bijvoorbeeld vallen dat je in bepaalde automodellen moet rijden, specifieke banden moet gebruiken, of je Prestatiepunten (PP) onder een bepaald aantal moet houden. Prestatiepunten geven een indicatie van het niveau van de auto en zijn nu op simulatie gebaseerd. Voorheen werd dit berekend door een vergelijking met daarin data als gewicht, kracht en grip. In Gran Turismo 7 wordt echter een simulatie gedraaid op de achtergrond, om zo tot een gedetailleerde beoordeling komen van de prestaties van de auto.

Spelers kunnen zelf de PP beheren. Je verhoogt het aantal punten bijvoorbeeld door te tunen via de Tuninggarage, een plek waar je waarschijnlijk vaak te vinden zult zijn.

Het kopen van nieuwe onderdelen kan een prijzige taak worden, aangezien de PP-drempels gestaag kunnen stijgen. Je verdient echter altijd genoeg punten om hier op papier op tegen te kunnen boksen. Tunen is makkelijker te begrijpen en onder de knie te krijgen dan ooit tevoren.

Online: De echte GT-test

(Image credit: Sony)

Ondersteuning voor racelobby's

Sportmodus blijft excellent

Penaltysysteem mag nog wat beter

Het is niet alleen de AI waar je het tegen opneemt in Gran Turismo 7. Je kunt online je vaardigheden testen tegenover andere spelers. Racelobby's worden ondersteund, wat betekent dat spelers ruimtes kunnen creëren, zelf criteria kunnen toevoegen en het dan kunnen opnemen tegen zowel vrienden als vreemdelingen.

De belangrijkste online modus is echter zonder meer Sport, wat we kennen van Gran Turismo Sport. Deze online modus laat spelers tegen elkaar racen in vooraf vastgestelde events, met vaste criteria en starttijden.

De progressie in de Sportmodus is grotendeels afhankelijk van twee criteria: je prestatiebeoordeling (DR) en je sportiviteitsniveau (SR). Eerstgenoemde is afhankelijk van hoe goed je racet, en de tweede is afhankelijk van hoe netjes je rijdt.

Bij het constant rammen van tegenstanders wordt je SR-niveau negatief beïnvloed. Ontwijk je juist alle heisa, dan krijg je een racebonus en stijgt je SR-niveau juist.

Het systeem is niet perfect. We zijn meermaals voorzien van een penalty bij incidenten waar overduidelijk de ander op ons botste. De twee niveaus zorgen wel voor een redelijke indicatie van je kwaliteiten als online coureur. Een lager SR-niveau betekent bovendien dat je gestald wordt met agressievere coureurs.

De toeristische route nemen

(Image credit: Sony)

Prachtige visuals

IJzersterke framerate

Scapes is een van de beste fotomodi ooit

Gran Turismo 7 is simpelweg een van de meest prachtige games op de PS5 tot nu toe. De wagens en circuits zien er het merendeel van de tijd ontzettend fotorealistisch uit. Omgevingsbeelden als publiek, baanmarkeringen en achtergronden zijn gedetailleerder dan ooit tevoren.

De kracht van de PS5 zorgt voor een optionele ray-tracing modus. Naast de gereduceerde framerate zijn we niet tegen minpunten opgelopen bij het inschakelen van deze optie. Dat komt vooral omdat ray-tracing niet actief is tijdens races, maar enkel tijdens replays en segmenten voor en na een race. Het resultaat is dat je prachtige replays krijgt te zien, met realistische reflecties op auto's, plassen water en lichtbronnen.

Dynamisch weer is ook nieuw en heeft een actieve dag-/nachtcyclus, wat voor een extra laag realisme en onvoorspelbaarheid zorgt in races. Je kunt in één race de transitie van zonsondergang naar de nacht meemaken, en weersomstandigheden kunnen hevig veranderen op momenten dat jij het niet verwacht. Dit alles verandert op drastische wijze hoe de auto's zich gedragen op de baan.

Elke auto komt met zijn eigen unieke cockpitcamera. De beelden binnenin zijn gerenderd op basis van de echte auto. Er is een karrenvracht aan detail verwerkt, van de vorm van het racestuur en de dashboardlogo's, tot aan de on-board computers. Het dashboard wordt in bepaalde lichtomstandigheden ook weerspiegeld in de voorruit, wat een prachtig accent is.

Gran Turismo 7 weet het merendeel van de tijd een soepele framerate van 60 frames per seconde te behouden. We merkten heel af en toe een dip op tijdens Sport, maar geen framedrops die een race negatief beïnvloedden.

De presentatie van GT7 is natuurlijk niet compleet zonder de excellente muzieklijst. De mix van originele nummers, hedendaagse gelicentieerde nummers en leuke remixes van klassieke muziek zorgt voor een gevarieerde selectie die de race-ervaring zeker niet in de weg staat. Het gaat ook goed samen met het al even voortreffelijke geluidsontwerp.

De terugkeer van Scapes is een echte must voor iedereen die zijn of haar auto's op hun best wil zien. In de fotomodus van Gran Turismo 7 ben je in staat om je auto's neer te zetten in meer dan 2.500 nagemaakte landschappen. Dankzij het fotorealisme ben je in staat om jouw bolides naadloos op te laten gaan in de omgeving.

Eindoordeel

(Image credit: Polyphony Digital)

Gran Turismo 7 is niet alleen de beste GT-game tot nu toe. Het spel is een race-sim masterclass die vol zit met interessante modi en tal van auto's om te verzamelen. De hoge kwaliteit van de solo-content zorgt ervoor dat Gran Turismo 7 in onze ogen een essentiële koop is voor alle PS5-eigenaren. De game is toegankelijk genoeg voor nieuwkomers in het racesimulatiegenre om zonder problemen te kunnen genieten van het racen.