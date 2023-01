DualSense Edge review

Is de DualSense Edge een geweldige controller? Ja, maar alleen omdat de originele DualSense ook al een uitstekende controller is. Dat maakt het wel een beetje lastig om de Edge aan te raden. De nieuwe "pro"-functies zoals aanpasbare profielen, verwisselbare sticks en achtertoetsen zijn fijn om te hebben, maar het is over het algemeen maar een kleine upgrade vergeleken met de originele DualSense voor een erg hoge prijs.

De DualSense Edge is een uitstekende controller. Het is niet bepaald lastig om tot die conclusie te komen, omdat de normale DualSense-controller ook al een erg goede controller is.

Innovatieve functies zoals de haptische feedback en adaptieve triggers zorgden er in de eerste instantie al voor dat de DualSense-controller meer opviel dan andere controller ten tijde van de PS5-lancering. Die originele controller is nog steeds een van de beste onderdelen van de gehele PS5-ervaring. Meer dan twee jaar na die lancering heeft Sony nu eindelijk de DualSense Edge uitgebracht. Dit is een verbeterde controller met vergelijkbare functies als de Xbox Elite Controller Series 2.

De Edge voegt dus meerdere extra's toe die je inmiddels wel kan verwachten van een "pro"-controller, zoals onder andere: achtertoetsen, verwisselbare sticks, toegang tot verschillende profielen met aanpasbare controls en instelbare afstanden voor de triggers. De DualSense Edge biedt enorm veel opties aan die niet aanwezig zijn op de normale DualSense, waarmee je de controller naar wens aan kan passen en waar hij toegankelijker kan worden gemaakt voor meer mensen.

Al die bovengenoemde extra's en de twee functieknoppen, waarmee je snelle toegang krijgt tot de optie om van profiel te wisselen of de volumebediening van je headset, zijn geweldig om te hebben op een pro-controller. Al die extra functies maken de DualSense Edge technisch gezien een betere controller dan degene die je bij je PS5 krijgt.

(Image credit: Future)

Helaas worden die extra functies een beetje naar beneden gehaald door de andere aspecten van de controller. De batterijduur valt namelijk nogal tegen, omdat er geen echte verbetering is ten opzichte van de originele DualSense. Tijdens het testen merkten we dat een volle batterij bij beide controllers ongeveer even lang meegaat, ook al heeft Sony zelf toegegeven dat de batterijduur van de Edge zelfs iets korter is dan de standaard DualSense.

Het grootste probleem van de DualSense Edge is de prijs. De controller is simpelweg te duur voor de extra functies die hij biedt. De Edge heeft zelfs nog minder verwisselbare onderdelen dan veel concurrenten op het gebied van pro-controllers, die ook nog eens goedkoper zijn.

Deze redenen maken het toch lastig om de DualSense Edge aan te bevelen. Het is een geweldige controller, maar hij kan zijn erg hoge prijs niet echt waarmaken.

DualSense Edge: prijs en beschikbaarheid

De prijs van de DualSense Edge is wel even schrikken. Hij wordt op 26 januari gelanceerd voor 239,99 euro. We hebben zo te merken bij dit product ook weer last van die (Europese) prijsverhoging die we ook bij de PS5 zagen, aangezien de controller in de VS "maar" 199,99 dollar kost. Het is dan wel een luxeproduct, maar voor de upgrades die de controller levert, is hij eigenlijk nog steeds te duur.

DualSense Edge: design

(Image credit: Future)

Premium bouwkwaliteit is een verbetering ten opzichte van de DualSense

Uitstekend nieuw design voor het touchpad

Afneembare faceplate voelt wel een beetje kwetsbaar aan

De DualSense Edge ziet er op het eerste gezicht in ieder geval zeker uit als een premium geheel. Als je hem uit de verpakking haalt, dan vind je de controller en alle losse onderdelen in een stevige case, zoals je bij veel pro-controllers ziet, waaronder bijvoorbeeld bij de Xbox Elite Controller Series 2 en de Nacon Revolution X Pro.

Als je de case openritst, zie je als eerste de controller zelf, maar verder vind je daar ook de vier verwisselbare sticks, twee paar verschillende soorten magnetische achtertoetsen, de USB-C-kabel en een bijbehorende afsluitbare aansluiting op de behuizing om die kabel mee op zijn plek te houden tijdens het gamen.

De bouwkwaliteit van de DualSense Edge is een kleine verbetering op die van de standaard DualSense. Hij voelt ook iets zwaarder, maar dat komt waarschijnlijk door de extra technologie en onderdelen die zijn toegevoegd, zoals de verstelbare triggers

en de functieknoppen. Dat extra gewicht zorgt voor een meer premium gevoel, dat ook wel past bij zo'n high-end controller.

We vinden het nieuwe design voor het touchpad ook erg mooi. In plaats van een matte witte afwerking, is er hier gekozen voor een zwart touchpad met de iconische PlayStation symbolen erin gegraveerd. Dat is niet alleen een visuele verandering, maar het geeft het touchpad op de Edge ook een fijnere textuur. Door de zwarte kleur komt de lightbar aan de zijkanten van het touchpad ook beter tot zijn recht.

(Image credit: Future)

Ook het D-pad en de face buttons hebben een nieuw design gekregen. Ze zijn nu zwart en gedeeltelijk doorzichtig en dat valt beter op naast het grotendeels witte design van de controller. Deze knoppen voelen niet heel anders aan dan op de standaard DualSense, al merkten we wel dat de face buttons een duidelijkere klik hebben. De textuur op de triggers is ook een handige toevoeging, want dat zorgt ervoor dat ze op de Edge fijner zijn om in te drukken en gewoon om vast te houden.

De belangrijkste toevoeging (op de voorkant) komt in de vorm van de nieuwe functieknoppen, die onder de sticks te vinden zijn. In de eerste instantie waren we bang dat ze misschien te dicht bij de sticks zaten, maar in de praktijk zitten ze niet in de weg. Deze knoppen zijn betrouwbaar en doen precies wat ze moeten doen. Dit is de beste toevoeging op de DualSense Edge, omdat deze snelkoppelingsknoppen enorm handig zijn.

Er is echter wel nog één verandering ten opzichte van de originele DualSense die we wat minder mooi vinden. De faceplate ban de controller, die om de sticks en de homeknop heengaat, heeft nu een glanzende afwerking. Dat vinden we er juist iets goedkoper en een beetje kitscherig uitzien. Je kan deze faceplate ook losmaken om de stick-modules te vervangen (vervangingen voor de modules zijn los verkrijgbaar), dus dat is wel handig, maar de faceplate voelt wel erg goedkoop en breekbaar aan.

Design: 4/5

DualSense Edge: functies

(Image credit: Future)

Functieknoppen zijn een fantastische toevoeging

Achtertoetsen zijn fijn, maar helaas zijn er maar twee tegelijk te gebruiken

Je kan heel gemakkelijk veel opties aanpassen en activeren

De DualSense Edge is een high-end controller en daarom beschikt deze ook over extra functies die je niet terugvindt op de standaard controller.

De functieknoppen zijn de beste toevoeging op de DualSense Edge. Je kan hiermee verschillende instellingen wijzigen, zonder dat je daarvoor je game moet verlaten. Beide knoppen werken hetzelfde, naar als je er een ingedrukt houdt voor ongeveer een seconde, dan verschijnt er een snelmenu. Vanuit dat menu kan je dan bijvoorbeeld wisselen tussen de verschillende profielen op je Edge of de audio-instellingen van je headset aanpassen. De functieknoppen laten je een heel handig interface zien, dat je niet helemaal uit het spel haalt.

Je kan verschillende controllerprofielen creëren in het nieuwe DualSense Edge-menu. Je krijgt toegang tot dat menu wanneer je de controller voor het eerst verbindt met je PS5 en je kan vervolgens snel in dit menu komen door middel van de functieknoppen. Bij het creëren van een controllerprofiel kan je de hele lay-out van alle knoppen naar wens aanpassen, de trigger- en stick-gevoeligheid instellen en de sterkte van de trillingen instellen. Het is allemaal verrassend simpel in te stellen en het kost dus niet veel moeite om meerdere profielen in te stellen voor verschillende games of situaties (in games).

Die achtertoetsen zijn een fijne toevoeging, maar we vragen ons wel af waarom Sony ervoor heeft gezorgd dat je er maar twee tegelijk kan installeren.

De nieuwe achtertoetsen werken erg goed in combinatie met de aanpasbare profielen. Je klikt ze gemakkelijk in de controller en ze blijven met magneten zitten. Vervolgens kan je ze instellen om een willekeurige andere knop op je controller te kopiëren. Zo kan je bijvoorbeeld een van de toetsen instellen als de X-knop, zodat je je duim constant op de rechterstick kan houden en toch met je vingers nog de X-functie kan activeren.

Die achtertoetsen zijn een fijne toevoeging, maar we vragen ons wel af waarom Sony ervoor heeft gezorgd dat je er maar twee tegelijk kan installeren. Op de Xbox Elite Series 2 kan je bijvoorbeeld wel gebruikmaken van vier van dit soort toetsen tegelijkertijd. Je kan er dan voor kiezen om alle face buttons op de achterkant in te stellen. Het is teleurstellend dat je op de Edge dus maar half zoveel opties hebt.

Het is wel fijn dat er twee soorten achtertoetsen worden geleverd (de kleinere en rondere "halve achtertoetsen" en de meer traditionele "achtertoetsen met hendel"), maar de traditionele hendels vonden we toch wel fijner om te gebruiken. Dat zal echter per persoon verschillen en beide types werken verder wel prima.

Functies: 4/5

DualSense Edge: prestaties en batterijduur

(Image credit: Future)

Werkt bijna hetzelfde als de normale DualSense

Trigger locks hadden beter kunnen zijn

Geen verbeterde batterijduur

Als je er eenmaal mee aan het gamen bent, merk je eigenlijk vrij weinig verschil tussen deze DualSense Edge en de controller die we bij de lancering van de PS5 kregen. De Edge is iets zwaarder en de face buttons en de triggers met de nieuwe textuur voelen iets beter aan, maar het is een minder grote upgrade dan we hadden verwacht van een pro-controller.

De haptische feedback en adaptieve triggers zijn op de Edge nog net zo duidelijk aanwezig als op de standaard DualSense, maar er zijn dus ook geen grote verbeteringen gemaakt op dat vlak. Deze functies waren al geweldig, maar je ervaring met de functies wordt dus ook niet verbeterd ten opzichte van de originele DualSense.

De DualSense Edge beschikt ook over trigger locks, waarmee je de triggers op verschillende afstanden een klik kan laten registreren. Deze trigger locks zijn helaas echter een beetje teleurstellend. Er zijn drie afstanden om uit te kiezen, net als op de Xbox Elite Series 2: bij de standaard instelling druk je de triggers volledig in, de volgende optie zorgt ervoor dat de triggers halverwege al stoppen en de laatste optie zorgt ervoor dat de triggers als normale knoppen werken (een soort klik in plaats van echt indrukken).

Het probleem hiermee is dat er niet veel verschil lijkt te zitten tussen de laatste twee opties. Toch is het wel fijn om trigger locks te hebben, omdat het bijvoorbeeld heel handig kan zijn bij shooters zoals Overwatch 2 en Modern Warfare 2.

(Image credit: Future)

De optie om (snel) van profiel te kunnen wisselen is echt een groot pluspunt voor de DualSense Edge. Bij het spelen van Returnal, kan je bijvoorbeeld de knoppen voor springen en ontwijken op de achtertoetsen instellen en dan hou je je duim vrij voor het besturen van de camera met de rechter stick. In Final Fantasy 14 kan je bijvoorbeeld je tweede hotbar koppelen aan dubbele klik op een van de achtertoetsen. Het voelt heel handig om het op die manier te activeren en we vonden dat bijvoorbeeld ook veel beter werken dan de standaard lay-out.

De grootste teleurstelling op de DualSense Edge is misschien wel de batterijduur. Sony heeft wel eerlijk aangegeven dat de batterijduur van de controller enigszins korter kan zijn dan die van de standaard DualSense. Wij kunnen ook inderdaad bevestigen, na het spelen van meerdere games (die goed gebruikmaken van de haptische feedback en adaptieve trigger), dat de batterij na zo'n 7 uur leeg is.

De precieze batterijduur hangt een beetje af van wat je speelt, maar verwacht ongeveer tussen 6 en 8 uur aan draadloze speeltijd als je begint met een volle batterij. Dat is net als op de originele DualSense erg matig. Er zijn namelijk ook veel concurrerende controllers met tientallen uren aan batterijduur.

Prestaties en batterijduur: 3/5

Moet ik de DualSense Edge kopen?

(Image credit: Future)

Koop hem als...

Je de "beste" PS5-controller wil

De verbeteringen zijn niet enorm groot, maar de DualSense Edge is nog steeds een upgrade ten opzichte van de DualSense en dat maakt hem technisch gezien ook Sony's beste PS5-controller.

Je een groot aanbod aan aanpassingsmogelijkheden zoekt

De DualSense Edge kan erg gemakkelijk op veel verschillende manieren worden aangepast en met de functieknoppen kan je heel snel tussen profielen wisselen of nieuwe profielen creëren.

Je een controller zoekt van premium (bouw)kwaliteit

Het design van de DualSense Edge heeft wel wat minpunten, maar over het algemeen voelt hij heel fijn in de hand dankzij de premium bouwkwaliteit.

Koop hem niet als...

Je een strak budget hebt

De DualSense Edge is erg duur en eigenlijk vinden we hem iets te duur voor wat je krijgt voor je geld in vergelijking met de concurrentie.

Je al tevreden bent met de DualSense

De extra's die de Edge biedt zijn fijn, maar uiteindelijk is hij nog steeds heel erg vergelijkbaar met de originele DualSense. Verwacht dus niet dat je hele game-ervaring volledig getransformeerd wordt door deze controller.