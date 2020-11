PS5 review

De PS5 is een geweldige console die een meeslepende next-gen game-ervaring biedt. Naarmate er meer titels aan de line-up worden toegevoegd, zal die ervaring alleen maar beter worden. De PS5 bewijst dat deze zowel krachtig als goed ontworpen is. Een paar kleine problemen weerhouden de console ervan om een perfecte score te ontvangen, maar de PS5 is een welkome upgrade ten opzichte van de PS4.

Review in één minuut

Waar we hoopten dat de PS5 geweldige dingen met zich mee zou brengen, blijkt Sony's next-gen console dit ook te leveren.

De belangrijkste onderdelen van de ervaring zijn door Sony in een nieuw jasje gestopt, van een eenvoudigere installatie en een nieuwe goed doordachte user interface, tot een revolutionaire controller en extra bonussen voor PS Plus-abonnees. Het resultaat is een console waar we enkel over onder de indruk kunnen zijn.

Natuurlijk is het aantal first-party games dat bij launch beschikbaar is niet enorm. Het zou daarnaast mooi geweest zijn om ondersteuning van de voorgaande PlayStation-titels te zien, niet enkel voor PS4-games. De PS5 voelt als een solide investering. We zijn ervan overtuigd dat de PS5-ervaring de komende jaren enkel zal verbeteren.

Je zou in de verleiding kunnen komen om een televisie met 4K/120Hz ondersteuning en HDMI 2.1 aan te schaffen om het meeste uit je nieuwe console te halen. Zelfs zonder zal je echter genieten van extreem snelle laadtijden en een prachtige nieuwe gebruikersinterface.

De PS5 is geschikt voor iedereen die zich in de toekomst van gaming wil onderdompelen, of je nu wel of niet over een PS4 beschikt. Voor gamers met de vorige generatie console overbrugt de PS5 naadloos de kloof tussen de generaties. Dit zorgt ervoor dat je waarschijnlijk nooit meer je PS4 wil opstarten.

De razendsnelle NVMe SSD, de krachtige grafische kaart die hogere frame rates en ray tracing mogelijk maakt zijn de grote upgrades deze generatie. Maar er zijn ook subtiele toevoegingen, zoals de ingebouwde microfoon in de controller die kan dienen als vervanging van een headset. De PS5 voelt alsof het is gebouwd voor gebruiksgemak en pure kracht.

We hebben (nog) geen PS5 Digital Edition in handen gehad. Mogelijk denken we anders over deze versie denken vanwege het gebrek aan een diskdrive. Ook hebben we nog geen kijkje kunnen nemen bij de streamingapps en entertainmentfuncties van de PS5. Toch kunnen we nu al zeggen dat de PS5 een welkome upgrade is ten opzichte van de PS4. Het opent een enthousiast portaal naar de volgende generatie gameplay.

PS5 prijsanalyse en releasedatum

PS5 releasedatum: 19 november

PS5 prijs: €499,99

PS5 Digital Edition prijs: €399,99

De releasedatum van de PS5 vindt voor ons plaats op 19 november. In andere landen, waaronder de Verenigde Staten, kunnen gamers een week eerder al van de console genieten. De PS5 verschijnt ook wat later dan de Xbox Series X en S die vanaf 10 november beschikbaar zijn.

De PS5 kost €499,99. Het gaat hierbij om de standaardversie van de console met 4K Blu-ray diskdrive. Als dat voor jou te duur is, kun je altijd gaan voor de PS5 Digital Edition. Deze heeft geen diskdrive, maar is beschikbaar voor €399,99.

De next-gen console is wat duurder dan de PS4 en PS4 Pro bij launch waren. Deze kostten namelijk beide €399,99. Het is echter al zeven (en vier) jaar geleden dat deze consoles verschenen. De PS5 biedt natuurlijk een enorme generatiesprong in hardware, voor slechts een klein beetje meer. Het is een dure console, maar de prijsstijging voelt gerechtvaardigd voor wat je ervoor krijgt.

Sony is niet de enige consolefabrikant met nieuwe hardware in het verschiet. De Xbox Series X en Xbox Series S verschijnen deze maand ook.

(Image credit: Future)

PS5 design

Modern uitziende gameconsole

Het ruimte-uiterlijk wordt gemixt ontvangen

De grootte biedt genoeg ruimte voor luchtventilatie en een grotere ventilator

Als gameconsoles onder een gewichtsklasse zouden vallen, dan zou de PS5 tot de zwaargewichten behoren. De PS5 heeft afmetingen van 26 x 8 x 38,8 cm (L x B x H). De gebogen oppervlakken maken het lastig om een exacte meting te maken. Het gewicht ligt op zo'n 4,5 kg.

De PS5 is klaarblijkelijk de grootste console die Sony ooit heeft gemaakt. Het is twijfelachtig of de console niet simpelweg te groot is om onder je televisie te passen. Veel gebruikers zullen hun huidige opstelling mogelijk willen aanpassen om plaats te bieden aan Sony's nieuwe console. Dat zou eigenlijk niet iets moeten zijn om je zorgen over te maken bij de aanschaf van een nieuwe gameconsole.

Als het gaat om de kleuren en de vorm van de console, dan kunnen deze wat polariserend zijn. Sommigen zijn helemaal weg van het design van de PS5, terwijl anderen er een hekel aan hebben. Het valt echter niet te ontkennen dat de gigantische afmetingen en het tweekleurige ontwerp in elk huis de aandacht eisen.

Een verrassend element dat wel alom geliefd is bij het TechRadar-team, is het subtiele lichteffect van het systeem. Het creëert een rustgevende tint wanneer de console aan staat of zich in slaapstand bevindt.

Het lichteffect draagt bij aan het ruimteachtige uiterlijk van de console en behoudt ook enige continuïteit van de PS4. Net als bij de PS4 wordt het lampje namelijk oranje als de console in de slaapstand staat. Als de PS5 wordt ingeschakeld, verandert het van blauw naar wit.

(Image credit: Future)

Zonder de bijgeleverde standaard kun je de PS5 niet op elke gewenste manier plaatsen. Dit is te wijten aan het gebogen ontwerp en de grootte van de console. Zonder de standaard kan de PS5 niet horizontaal geplaatst worden. Bovendien loop je het risico om de luchtstroom te belemmeren wanneer je de standaard niet gebruikt als de console verticaal staat.

Hoewel de standaard functioneel is, voelt deze wel wat goedkoop aan. Het heeft een klein compartiment voor een enkele schroef, die je nodig hebt om de console verticaal te plaatsen. Zorg er dus voor dat je deze schroef niet kwijtraakt.

De voorkant van de PS5 beschikt over een USB-A en USB-C poort. Aan de achterkant bevinden zich twee USB-A poorten, een HDMI 2.1, een Ethernet-poort en een voedingspoort.

(Image credit: Future)

PS5 prestaties

4K/120fps gameplay en ondersteuning voor 8K/60fps

Snellere laadtijden vanwege de nieuwe SSD

3D Audio is een soort Atmos-lite

Systeem wordt niet snel warm en is erg stil

Als we het hebben over specificaties, is de PS5 een indrukwekkend stukje hardware. De nieuwe custom RDNA 2 grafische kaart kan een 4K resolutie aan tot wel 120 frames per seconde. De octacore AMD Zen 2-processor heeft een kloksnelheid van 3,5GHz. Met 16 GB GDDR6-geheugen en een NVMe SSD is dit een beest van een machine.

PS5 specs (Image credit: Future) Processor: AMD Zen 2 CPU met 8 cores bij 3,5GHz (variabele frequentie)

Grafische kaart: 10,28 TFLOPs, 36 CUs bij 2,23GHz (variabele frequentie)

Grafische architectuur: Custom RDNA 2

Geheugen: 16GB GDDR6 / 256-bit

Geheugen bandbreedte: 448GB/s

Interne opslag: Custom 825GB SSD

Bruikbare opslag: 667,2GB

I/O-doorvoer: 5,5GB/s (ruw), 8-9GB/s (compressie)

Uitbreidbare opslag: NVMe SSD-sleuf

Externe opslag: USB HDD-ondersteuning (enkel voor PS4-games)

Optische schijf: 4K UHD Blu-ray drive

Het enige probleem dat we hebben met de specificaties van de PlayStation 5 is het feit hij het slechts een 825GB SSD bevat, in plaats van een 1TB of 2TB variant. Hoewel deze beslissing duidelijk is genomen om kosten te besparen, zorgt dit ervoor dat je snel zonder opslagruimte komt te zitten als je meerdere games wil installeren.

De console beschikt over 667,2GB bruikbare opslagruimte. Daarmee kunnen ongeveer zestien games worden geïnstalleerd, afhankelijk van de grootte ervan: twee PS5-titels (Astro's Playroom en Marvel's Spider-Man: Miles Morales) en een aantal PS4-games, zoals God of War en Detroit: Beyond Human.

Het is mogelijk om je interne opslag uit te breiden met een NVMe SSD die door PlayStation gecertificeerd is. Het probleem hiermee is dat deze optie bij launch nog door Sony is geblokkeerd. Op het moment dat deze functie door Sony wordt vrijgegeven kun je de plastic faceplates van de PS5 verwijderen om de SSD-sleuf tevoorschijn te halen.

Het goede nieuws is dat je wel in staat bent om externe HDD's en SSD's te gebruiken door deze in te pluggen in de USB-poort. Je zal dan niet dezelfde razendsnelle ervaring hebben als het gaat om laadtijden, zoals met de ingebouwde SSD.

Lees onze review van PS5-game Marvel's Spider-Man: Miles Morales

De laadtijden van Marvel's Spider-Man zijn door de geüpgradede hardware in de PS5 van 15 tot 20 seconden op de PS4 naar minder dan een seconde gegaan. Astro's Playroom bleef ook netjes draaien op 60 frames per seconde bij een resolutie van 4K. In de toekomst zullen sommige titels kunnen draaien op 120 frames per seconde bij een 4K-resolutie. Ook is er de kans dat sommige minder grafisch intensieve games 60fps aankunnen bij een resolutie van wel 8K.

Slechts een klein deel van de gamebibliotheek van de PS5 bij launch zal 120 fps ondersteunen. Het gaat hierbij (onder andere) om Call of Duty: Black Ops Cold War, Devil May Cry V: Special Edition, Dirt 5, Rainbow Six Siege en WRC 9. Je hebt hiervoor wel een televisie nodig met HDMI 2.1.

(Image credit: Future)

De meeste games zullen op dit moment een resolutie van 4K aankunnen bij 30 of 60 frames per seconde. HDR-ondersteuning helpt daarnaast om betere kleuren en contrasten te bieden. Gecombineerd met ray tracing en de huidige ontwikkelingstools, zien games er nu echt vele malen beter uit dan tien jaar geleden.

Niet iedere PS5-game beschikt bij launch over bovenstaande, maar waarschijnlijk wel over een Performance Mode, die prioriteit geeft aan hogere frame rates in plaats van resolutie en extra grafische functies. Waarom zou je extra frame rates willen, als dit ten koste gaat van de resolutie? Hogere frame rates zorgen er nu eenmaal voor dat games veel responsiever aanvoelen. Dit is een must voor first-person shooters die snelle beslissingen vereisen.

Naast de Performance Mode is er ook een Resolution Mode in te schakelen. Deze biedt juist prioriteit aan hogere resoluties en beschikt over betere weergavetechnieken, zoals ray tracing biedt gedetailleerdere graphics.

Met Marvel's Spider-Man: Miles Morales hebben we hier een voorproefje van gekregen. We waren ontzettend tevreden met wat we zagen. De belichting verbeterde direct. We zagen ramen glinsteren in het zonlicht en de realistische reflecties zorgden voor een verbluffend totaalplaatje.

Wat je kunt verwachten van de next-gen console, zijn dus snellere laadtijden, hogere frame rates en hogere resoluties. Het is aan jou de keuze welke opties jouw voorkeur hebben.

(Image credit: Future)

Hoe goed is de Tempest 3D Audio van de PS5?

De Tempest 3D Audio op de PS5 is in wezen Sony's versie van Dolby Atmos of ruimtelijk geluid in het algemeen. De functionaliteit werkt op iedere headset en ondersteuning voor tv-speakers is onderweg (ergens na de launch).

We hebben in het verleden verschillende ruimtelijk audio-oplossingen geprobeerd, van Windows Sonic tot Dolby Atmos. We vinden dat de 3D Audio van de PS5 een vergelijkbare ervaring biedt, hoewel we het in de toekomst graag met meer games zouden willen testen.

We hebben genoten van het horen van voorbijvliegende luchtschepen in Astro's Playroom en waarderen dat we in Marvel's Spider-Man: Miles Morales de vijanden hoorden aankomen. Het is echter niet zo gedetailleerd en realistisch als we in eerste instantie hadden gehoopt. In ieder geval nog niet in dit stadium. Het ligt in handen van ontwikkelaars of zij het meeste uit de technologie halen naarmate deze verouderd.

Sony zegt dat we Tempest 3D Audio in alle vier first-party titels bij launch kunnen verwachten (Astro's Playroom, Marvel's Spider-Man: Miles Morales, Demon's Souls en Sackboy: A Big Adventure). Na de launch zullen extra titels volgen.

(Image credit: Future)

Hoe zit het met de warmte en het lawaai van de console?

De monsterlijke grootte van de PS5 geeft het een significant voordeel in vergelijking met zijn voorganger. De console is namelijk erg stil. Ook de warmteproductie is minimaal. Dit is een enorme vooruitgang met de PS4 en PS4 Pro, die soms klonken als een opstijgend vliegtuig.

Tijdens een lange speelsessie hielden we onze hand bij de console en merkten dat de PS5 zeker hete lucht uitblies, maar het was veel minder aanwezig dan bij de PS4 Pro.

Het is natuurlijk de vraag of de lage geluidsproductie en warmteproductie in de komende jaren zo zullen blijven. Bij de komst van nog meer veeleisende games zou hier wel eens verandering in kunnen komen. Het is dus een kwestie van afwachten.

PS5 DualSense-controller

Nieuwe DualSense-controller voelt revolutionair tegenover de DualShock 4

Hoogtepunten zijn de adaptieve triggers en haptische feedback

Mute-knop kan je microfoon dempen

(Image credit: Future)

In de wondere wereld van next-gen consolegaming heb je natuurlijk een nieuwe controller nodig. In dit geval gaat het om Sony's nieuwe DualSense-controller. Eén exemplaar wordt gelukkig meegeleverd in de verpakking van de PS5. De DualSense voelt vergelijkbaar in de hand met de DualShock 4 die bij de PS4 kwam. De controller voelt erg comfortabel aan, zelfs na langere periodes.

Als je de DualSense voor het eerst oppakt, voelt deze redelijk licht en gebalanceerd aan. Het grootste gedeelde van het gewicht bevindt zich in de grepen van de controller. Hoeveel het grootste deel van de DualSense uit matwit plastic bestaat, hebben de grepen aan de onderkant een wat ruwere textuur. Hierdoor is de controller makkelijker vast te houden en glipt deze minder snel uit je handen.

Als je goed kijkt, zie je zelfs dat de textuur gemaakt is van allemaal kleine PlayStation-knopjes (driehoekjes, rondjes, kruisjes, vierkantjes). Het is een gimmick, maar toch een erg leuke toevoeging.

Net als de console bestaat de controller uit een tweekleurig schema. De gebruikelijke vier knoppen aan de rechterkant zijn aanwezig. Ditmaal hebben de vormpjes geen kleur en zijn de knoppen transparant. Wij houden wel van deze minimalistische benadering.

(Image credit: Future)

Aan de zijdes van de centrale touchpad is gelukkig wel wat kleur te vinden. Het lichtgevende gedeelde zit nu niet meer aan de bovenkant van de controller, zoals bij de PS4-controller het geval was. Dankzij de nieuwe plaatsing zie je niet langer een irritante gloei in de reflectie van je televisie.

De DualSense maakt gebruik van concave sticks, net als de DualShock 4. De sticks voelen dit maal wel duurzamer aan en hebben een aangename afwerking met structuur op de buitenste rand.

De rubberen analoge sticks van de PS4 sleten nogal snel, voornamelijk bij flinke gamesessies. We hebben een dergelijke slijtage tot nu toe nog niet kunnen opmerken bij de DualSense-controller, maar houden jou natuurlijk op de hoogte in het geval dat dit zich voordoet.

Er zijn ook een aantal nieuwe knoppen op de nieuwe controller verschenen, zoals een Mute-knop die de ingebouwde microfoon van de DualSense dempt.

(Image credit: Future)

Bij het inhouden van deze knop kun je zelfs de speakers van je televisie of headset dempen, indien deze apparaten ondersteund worden. Wij zien dit als een handige functie. De microfoon van de controller lijkt ook het beste te werken wanneer deze zich in de gebruikelijke speelpositie bevindt, in plaats van deze in de buurt van je mond te houden.

De hoogtepunten van de nieuwe DualSense-controller zijn toch echt wel de adaptieve triggers. Ontwikkelaars kunnen hiermee weerstand toevoegen aan bepaalde in-game acties. De weerstand van de triggers is in staat om handeling uit het echte leven na te bootsen, zoals het induwen van het gaspedaal van een auto of het opspannen van een boog.

De DualSense is een enorme stap voorwaarts voor de haptiek in de hardware van Sony. De haptische feedback is een aangename en superieure vervanging voor de traditionele rumble van de voorganger. Wanneer een personage over een bepaald oppervlak loopt, zoals metaal, slaagt de controller erin om dat gevoel na te bootsen in jouw handpalmen. Het is echt een geweldige sensatie, hoewel niet alle PS5-games hier even goed gebruik van maken.

We hopen dat de haptische feedback nog door veel meer ontwikkelaars wordt gebruikt voor toekomstige PS5-games. De verwachting is dat dit voornamelijk voor first-party titels zal gelden. Toegankelijkheid is overigens geen probleem, de adaptieve triggers en haptische feedback kunnen via de console worden uitgeschakeld of aangepast naar jouw behoeften.

(Image credit: Future)

De batterijduur van de DualSense is tot nu toe een grotere vooruitgang ten opzichte van de DualShock 4. De controller gaat ongeveer 12,5 uur mee, wat een ontzettend lange speelsessie is. De DualShock 4 kon in vergelijking slechts vijf tot acht uur meegaan. Natuurlijk zal de interne batterij naar verloop van tijd verslechteren, maar dit is een sterke start voor Sony's nieuwe controller.

Om de DualSense op te laden heb je twee mogelijkheden: je kunt deze aansluiten op de PS5 door middel van de bijgeleverde USB-C naar USB-A kabel of het optionele DualSense Charging Station aanschaffen (of een oplaadstation van derden in de toekomst).

(Image credit: Future)

PS5 functies

Herontworpen user interface

PlayStation-knop heeft nieuwe functies

Spotify-integratie keert terug op PS5

Party-chat maakt scherm delen mogelijk

Het ontwerp van de console is één ding, maar wat de PS5 echt naar een hoger niveau tilt zijn de functies. Ook hier weet de PS5 te scoren.

Sony heeft met de PS5 weer wat innovaties geïntroduceerd. Het duurt misschien eventjes voordat je gewend bent aan de nieuwe bedieningselementen. Het indrukken en vasthouden van de PlayStation-knop brengt niet langer het quick menu tevoorschijn, maar toont het nieuwe Control Center.

Dit bedieningsmenu werkt op vrijwel dezelfde manier als het quick menu, maar laat je ook verschillende submenu's zien, zoals je vriendenlijst, lopende downloads, notificaties en Spotify (als je account gekoppeld is).

Een van de meer opvallende nieuwe functies zijn de Cards en dan vooral de Activity Cards. Cards hebben verschillende functies, zoals het bijhouden van de voortgang van trophies. Je kunt ook in specifieke delen van een game springen, zoals een challenge- of multiplayermodus. De Cards laten je ook zien hoe ver je bent of tonen nieuws van de gameontwikkelaar.

Door op de D-pad te drukken of de analoge stick omlaag te duwen, worden de beschikbare Cards in een oogopslag duidelijk. Je hoeft niet langer in het hoofdmenu van een game te zoeken. Cards moeten ook handig zijn voor gamers met mindere vaardigheden, aangezien er bij ondersteunde games ook video's kunnen verschijnen met hints. Deze kunnen helpen om een bepaalde challenge te halen of dat laatste verzamelobject te vinden.

(Image credit: Future)

De Cards zijn een redelijk handige toevoeging, hoewel het horizontale scrollen soms was gek voelt. Bovendien is er een kleine vertraging voordat deze verschijnen, wat in strijd is met de algehele snelheid van de console. De Cards zijn op geen enkele manier essentieel, maar bieden een extra laag aan de PS5-ervaring, die je nergens anders vindt.

Buiten de interface kun je de terugkeer van groepen en andere sociale functies van de PS4 terugvinden. Dit geldt ook voor het delen van video's. Vanaf het menu kun je direct in een game stappen die jouw vrienden aan het spelen zijn. Het delen van video's werkt op eenzelfde manier als op de PS4, maar het is een fijne toevoeging om via Cards een voorbeeld te kunnen zien.

Over sociale functies gesproken: als je moe bent van het typen van berichten met de D-pad of analoge stick, ondersteunt de PS5 ook spraakdictatie voor berichten dankzij de ingebouwde microfoon van de DualSense-controller.

Hoewel de nauwkeurigheid van het dicteren - zoals bij alle spraakherkenningssoftware - kan verschillen, kan dit handig zijn als je snel een bericht naar vrienden wil sturen. We vonden het echter redelijk inconsistent in onze tests en lang niet zo nauwkeurig als Google Assistant bijvoorbeeld.

PS5 gamebibliotheek

Iedere PS5 heeft Astro’s Playroom vooraf geïnstalleerd

Vroege titels die eruit springen zijn Demon’s Souls en Spider-Man: Miles Morales

PlayStation Plus Collection is een goede introductie voor nieuwe spelers

De backwards compatibility is gelimiteerd als het gaat om PS3-, PS2- en PSOne-games

De meeste consoles beschikken niet direct bij launch over een enorme bibliotheek met games. Hoe geweldig de gamebibliotheek van de PS5 bij launch is, is afhankelijk van hoeveel meesterwerken van de PS4-generatie je al gespeeld hebt, zoals God of War, The Last of Us Part II, Marvel's Spider-Man en Uncharted: A Thief's End.

Als je deze nog niet voltooid hebt of nog helemaal niet hebt gespeeld, heb je een handjevol geweldige games ter beschikking die je via backwards compatibility op de PS5 kunt spelen.

Als je een abonnement hebt op PS Plus, heb je maandelijks toegang tot een aantal nieuwe games. De nieuwe PlayStation Plus Collectie bevat daarnaast twintig generatiebepalende games van de PS4, die je vanaf dag één kunt downloaden. Elke PS5 heeft daarnaast een exemplaar van Astro's Playroom voorgeïnstalleerd staan. Deze game is een goede showcase voor wat het systeem allemaal kan.

(Image credit: Future)

Astro's Playroom is een vervolg op Astro Bot: Rescue Mission. Het is een platformer waarin je op zoek gaat naar verborgen artefacten uit de hardware catalogus van de PlayStation. Zo vindt je bijvoorbeeld een PlayStation VR Aim Controller in een hoopje sneeuw.

Hoewel het een grappige game is om te doorlopen, zal het niet in de grote prijzen vallen. Als je niet geïnteresseerd bent in de game of hem hebt uitgespeeld, kun je de 10GB aan opslagruimte die het in beslag neemt terugkrijgen door de game van je console te verwijderen. Deze is altijd nog terug te vinden in de PlayStation Store, mocht je hem opnieuw willen spelen.

Er zijn nog wat andere games te spelen bij de launch, waaronder wat nieuwe games die niet eerder speelbaar waren op de PS4. Hieronder vallen grote titels als Marvel's Spider-Man: Miles Morales, Sackboy: A Big Adventure en Demon’s Souls. Dit zijn allen games van Sony's first-party studio's. Er zijn natuurlijk ook third-party games beschikbaar, zoals Call of Duty: Black Ops Cold War, Godfall en Watchdogs: Legion.

(Image credit: Future)

Daarnaast wordt de indiegame Bugsnax de eerste PlayStation Plus-game die op de PS5 verschijnt. Als PS Plus-abonnee krijg je deze game gratis (tot januari). Naast bovenstaande games is er niet veel meer te spelen in de eerste week van de consolerelease.

Natuurlijk kijken we uit naar nieuwe ervaringen op de PS5, maar we weten al dat er grote titels aankomen, zoals Cyberpunk 2077, Gran Turismo 7, Hogwarts Legacy en Ratchet & Clank: A Rift Apart. We zijn ervan overtuigd dat het alleen maar beter wordt de komende maanden.

Backwards compatibility

De meesterwerken die we eerder noemden zijn onderdeel van Sony's nieuwe PlayStation Plus Collection: een kleine bibliotheek met hits van de PS4, die Sony gratis beschikbaar maakt op de PS5 voor abonnees van PlayStation Plus.

Er zitten een aantal mainstream games bij, maar ook wat minder populaire pareltjes, zoals Persona 5 en The Last Guardian. De PlayStation Plus Collection is lang niet zo groot als de opstelling van Microsoft's Xbox Game Pass, maar de beschikbare games zijn een geweldige toevoeging van PlayStation Plus-abonnees.

99 procent van de PS4-games zullen speelbaar zijn op de PS5. Er zijn ook een paar geselecteerde PS3- en PS2-titels beschikbaar, maar het is niet mogelijk om een PS3-disc in je PS5 te laten werken.

Het gebrek aan ondersteuning voor backwards compatibility voor Sony’s vorige generaties aan games is wat teleurstellend, vooral aangezien Xbox 360-games wel speelbaar zijn op de Xbox Series X. Toch zullen veel mensen niet eens geïnteresseerd zijn in het spelen van die verouderde games.

(Image credit: Future)

Moet je de PS5 kopen?

Koop hem als...

Je van plan bent om een next-gen console te kopen in de komende zes maanden

De PS5 is een geweldige next-gen gameconsole die we aan zouden raden bij onze vrienden en familieleden, vooral in de komende zes maanden. De nieuwe controller is revolutionair en de ervaring is verfrissend, snel en bevredigend.

Je een next-gen ervaring wil, zonder je PS4-games te missen

De PlayStation 5 vormt een brug tussen twee generaties: je volledige digitale PS4-gamebibliotheek aan de ene kant en de nieuwe PS5-games aan de andere kant. Games die je op de PS4 hebt gemist, zijn waarschijnlijk beschikbaar via de PlayStation Plus Collection.

Je lange laadschermen zat bent en uitkijkt naar hogere frame rates

Een hoogtepunt van de PS5 is toch wel de SSD, die de snelheid waarop games opstarten aanzienlijk verhoogd. Daarnaast heeft het een geweldigde grafische kaart, die ray tracing en 4K-resolutie bij 120fps mogelijk maakt (en mogelijk zelfs 8K bij 60fps in de toekomst).

Koop hem niet als...

Je op zoek bent naar een Dolby Atmos en Vision Blu-ray speler

Als je gek bent op het kijken van 4K Dolby Vision Blu-rays en een Dolby Atmos speakerset hebt, is de PS5 misschien niets voor jou. Je kunt wel 4K Blu-ray discs afspelen, maar het ondersteunt geen Dolby Atmos of Vision.

Je een gevulde bibliotheek verwacht op dag van release

De launchcatalogus van de PS5 is niet erg groot, we tellen er ongeveer een dozijn in de PlayStation Store. Dit wil niet zeggen dat deze lijst niet zal vergroten, hij is gewoon nog niet direct gevuld met verschillende opties.