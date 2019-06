TechRadars Reviewgarantie

TechRadar is een netwerk van gespecialiseerd technologienieuws- en reviewwebsites.

Onze editoriale onafhankelijkheid wordt ondersteund door de kracht van de grootste technologie uitgever van het Verenigd Koninkrijk, Future Publishing, wat betekent dat wij je ongevreesd en onafhankelijk kunnen zeggen wat we denken over een product.

Onze reviewgarantie

We accepteren geen betalingen voor productreviews. Nooit.

We selecteren de reviewproducten die we reviewen gebaseerd op wat wij denken dat onze lezers willen weten.

We zeggen je wat we denken, niet wat onze adverteerders willen dat je hoort.

We zeggen het zoals het erop staat. Onze expert reviewers hebben een hart voor technologie en willen dat jij er ook van houdt. Als het rommel is, geven we dat ook aan.

Als producten niet voldoen aan onze hoge standaarden, zeggen we je waarom.

Als je vindt dat we onze belofte niet nakomen, gelieve dan de hoofdredacteur te contacteren en dan doen we ons best om het goed te maken.

Onze scoresysteem

We gebruiken een vertrouwd scoresysteem met vijf sterren om de dingen herkenbaar en makkelijk te houden: hoe meer sterren, hoe beter. We beoordelen onze producten op basis van een aantal criteria die afhangen van de eigenschappen van een producttype, en we voegen een score op vijf toe voor elk element:

Design - Hoe ziet het product eruit en hoe voelt het aan? Is het goed gebouwd of voelt het goedkoop aan?

Functionaliteiten - Heeft het de functies en functionaliteiten die we verwachten/willen?

Bruikbaarheid - Hoe makkelijk is het om te gebruiken en halen we het maximum eruit? Zit de bediening op de juiste plaats en is de interface logisch?

Prestaties - Hoe goed werkt het product? Werken alle functies naar behoren?

Prijs-kwaliteit - Is de lanceringsprijs passend in verhouding tot de andere criteria?

Algemene scores

TechRadar-awards

TechRadar heeft vier awards voor producten:

Beste prijs-kwaliteit award

De Award voor beste prijs-kwaliteit gaat naar producten waarbij je enorm veel waar voor je geld krijgt en zeker het overwegen waard zijn. Deze award wordt niet gegeven in combinatie met de Keuze van de Redactie of de Beste van zijn Soort awards, aangezien uitstekende prijs-kwaliteit deel uitmaakt van de criteria voor die awards.

Aanbevolen award

Een product dat vier sterren of hoger scoort kan verkozen worden voor de Aanbevolen award. Hoewel het product tekort kan schieten op bepaalde vlakken en geen vijf sterren krijgt, laat het wel genoeg kwaliteit zien om ten zeerste aangeraden te worden.

Keuze van de Redactie Award

De Keuze van de Redactie award gaat naar elk product dat een score van vijf sterren krijgt in een TechRadar-review in overeenkomst met onze reviewgarantie.

Beste in zijn Soort award

Deze award gaat naar het beste product in elke grote reviewcategorie. De huidige categorieën zijn de volgende:

Beste 32-inch tv

Beste 37-inch tv

Beste 42-inch tv

Beste home cinema tv

Beste smartphone

Beste budgetsmartphone

Beste tablet

Beste gaming laptop

Beste mainstream laptop

Beste ultra-draagbare laptop

Beste Blu-ray-speler

Beste satellietnavigatiesysteem

Beste DSLR

Beste compacte systeemcamera

Beste compactcamera

Hands-on reviews

We hebben twee verschillende soorten artikelen met het woord "review" - "hands-on reviews" en "volledige productreviews". Het is belangrijk om ze van elkaar te onderscheiden.

"Hands-on reviews" zijn de eerste indrukken die een journalist krijgt van een stukje technologie dat gebaseerd is op een tijdje spenderen met het product. Het kan slechts een paar minuten zijn, of een paar uur. Het belangrijkste is dat we er zelf mee hebben kunnen spelen en je een idee kunnen geven van hoe het is om het te gebruiken, ook al is het maar een kort beeld.

We gebruiken het woord "review" hier deels omdat we een echte mening geven op basis van het gebruik ervan, en deels omdat lezers steeds vaker het woord "review" gebruiken in Google-zoekopdrachten als ze op zoek zijn naar deze vroege ervaringen met een product.

De hands-on reviews zijn echter niet hetzelfde als volledige productreviews. Onze volledige productreviews zijn altijd gebaseerd op het uiteindelijke product, dat grondig getest en gebenchmarked is en altijd een volledig oordeel en een volledige score zal bevatten.

Update: In de oude versie van de site, werden beide soorten artikelen gebruikt om in verschillende delen van de site te staan onder verschillende URL's - eentje onder "nieuws", de andere onder "review" - met verschillende kopstijlen, om het onderscheid duidelijk te maken.

In de nieuwe versie van de site zijn de hands-ons verplaatst naar de reviews URL's om aspecten van de werking van de site te vereenvoudigen. Om het verschil tussen hands-on en volledige recensies duidelijk te blijven aangeven, hebben we op de artikelpagina zelf een prominent verklarend paneel en een duidelijke "Nog niet beoordeeld" geïntroduceerd.

Onze reviewers

Onze reviewers zijn specialisten, elk met expertise in een specifieke soort technologie. We combineren expertise van ons netwerk met gespecialiseerde sites en magazines en ons eigen TechRadar-reviewteam.

Gespecialiseerde expertise

Omdat onze schrijvers specialisten zijn, staan ze voortdurend in contact met de gemeenschappen waarover hun websites bericht geven. Dat betekent dat onze experts in staat zijn om producten te vergelijken met andere producten van hetzelfde type. TechRadar laat onze reviews rechtstreeks uitvoeren door deze experts, door ons eigen team van schrijvers en, indien nodig, door andere experts.

Wat dit betekent is dat als je een review van een home theater systeem ziet, je weet dat het is beoordeeld door een expert in home theater, niet in smartphones.

Reevoo gebruikersreviews

Maar we zijn zeker niet onfeilbaar. We realiseren dat verschillende mensen producten op verschillende manieren kunnen ervaren en daarom bieden we ook Reevoo-gebruikersreviews aan. Dit zijn recensies van gewone mensen die het product hebben gekocht en geleerd hebben hoe het echt is in het dagelijks gebruik.

Testen in de echte wereld

We leggen de nadruk op het testen in de echte wereld boven laboratoria, want daar worden producten gebruikt. We benchmarken echter elk product dat wordt verkocht op basis van specifieke prestatie-indicatoren - voornamelijk pc's, laptops, processors en grafische kaarten.

Lees meer over onze testprocedures: