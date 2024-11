Het display van de iPhone 17 is misschien de grootste reden om de iPhone 16 over te slaan

Als je nog aan het twijfelen bent of je nou wel of niet de iPhone 16 moet kopen, dan is het misschien goed om te weten dat een nieuw iPhone 17-gerucht erop wijst dat je misschien beter kan wachten op het model van volgend jaar.

Volgens de Koreaanse nieuwswebsite ET News (die "bronnen binnen de industrie" aanhaalt) zal elk model uit de iPhone 17-line-up beschikken over een LTPO-scherm. Waarom is dit belangrijk? Nou, LTPO-panelen bieden ondersteuning voor variabele refresh rates tot 120Hz. Dat betekent dat Apple's standaard iPhone-modellen van 2025 misschien eindelijk vaarwel zeggen tegen de 60Hz refresh rates van hun voorgangers en voorzien worden van de ProMotion- en always-on displaytechnologieën. Die features zijn tot nu toe exclusief geweest voor de Pro- en Pro Max-modellen sinds hun introductie op de iPhone 13 Pro.

Dit is niet de eerste keer dat we dit gerucht horen. Een andere Koreaanse nieuwswebsite, The Elec, stelde in februari al dat de volledige iPhone 17-serie voorzien zou worden van LTPO-panelen. Nog recenter claimde de bekende analist Ross Young ook dat de standaard iPhone 17 een ProMotion-display krijgt. Het lijkt inmiddels dus erg waarschijnlijk dat deze feature aanwezig zal zijn op alle iPhones van de volgende generatie en daar zijn we erg blij mee.

Veel mensen (waaronder wij) vinden dat het allang tijd is dat Apple hogere refresh rates dan 60Hz aanbiedt op zijn standaard iPhones van rond de 1.000 euro. We hebben ons dan ook al meerdere generaties geërgerd aan het feit dat inmiddels veel budgettoestellen zelfs betere refresh rates bieden dan de standaard iPhones. Dit vonden we dus niet alleen bij de meest recente lancering van de iPhone 16 ergerlijk, maar ook het jaar daarvoor bij de iPhone 15.

De refresh rate van een display refereert overigens naar het aantal keer per seconde dat het scherm een nieuw beeld kan weergeven. Een refresh rate van 120Hz ziet er dus veel soepeler en responsiever uit dan een refresh rate van 60Hz en met een variabele refresh rate tot 120Hz (zoals bij ProMotion) wordt je display ook op een energie-efficiëntere manier gebruikt, waardoor je ook kan genieten van een iets betere batterijduur.

Tactische 'gatekeeping'

(Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Er is natuurlijk wel een reden waarom Apple de displays van zijn standaard modellen blijft beperken. Voor Apple als bedrijf is het namelijk logisch dat het zijn beste iPhones voorziet van de best features, ook al zijn sommige van die features bij andere merken inmiddels een minimale vereiste. Als je een iPhone met een 120Hz refresh rate wil, kan je natuurlijk altijd voor de duurdere Pro-modellen kopen. Zo ziet Apple dat tenminste waarschijnlijk en die aanpak lijkt ook te werken, want de Pro Max-modellen verkopen verrassend goed.

Je zou ook nog kunnen beargumenteren dat iPhone-gebruikers met een 60Hz-scherm niet zoveel geven om een soepeler display (maar ze zijn dan waarschijnlijk ook niet gewend aan soepelere displays).

Hoe dan ook, het lijkt erop dat Apple op dit vlak misschien eindelijk van gedachten is veranderd. Nu lijkt het erop dat elke iPhone 17 een 120Hz refresh rate krijgt. We gaan ervan uit dat dit ook betekent dat Apple andere manieren heeft gevonden om zijn standaard toestellen te onderscheiden van de iPhone 17 Pro en Pro Max. Misschien moeten we dus meer dan een extra cameralens verwachten volgend jaar.