Voor het eerst in een lange tijd voelt het verschil tussen Apple’s goedkoopste en duurste nieuwe iPhones niet meer zo groot. Apple heeft eindelijk vaarwel gezegd tegen de notch en het Dynamic Island toegevoegd aan alle modellen van de iPhone 15. Het basismodel beschikt verder over een veelzijdige beeldschermtechnologie met nieuwe materialen, mooie afgeronde randen, een krachtige A16 Bionic-processor en eindelijk ook een USB-C-poort. Zelfs de fotografie is verbeterd, dankzij de nieuwe 48MP-camera en nieuwe beeldverwerkingsmogelijkheden voor portretfoto’s. Het voelt ook niet meer zo snel alsof je belangrijke features mist vergeleken met de Pro-modellen.

Waarom u TechRadar kunt vertrouwen Onze deskundige reviewers besteden uren aan het testen en vergelijken van producten en diensten, zodat u de beste voor u kunt kiezen. Meer informatie over hoe we testen .

iPhone 15: review in een notendop

De iPhone 15 voelt echt aan als een modernere iPhone of in ieder geval een iPhone die iets dichter bij de Pro-varianten komt qua design en features.

Hij beschikt natuurlijk nog steeds over de beste processor van vorig jaar (de A16 Bionic) en de 48MP-beeldsensor van vorig jaar. Apple heeft wel eindelijk de notch ingeruild voor hetzelfde Dynamic Island dat je op alle andere iPhone 15-modellen terugvindt.

Het nieuwe modernere scherm zit nu ook op het Pro-niveau met zijn superfelle piekhelderheid van 2.000 nits. Zelfs qua design lijken alle iPhones nu meer op elkaar. Er is gekozen voor een ergonomischer ontwerp met meer afgeronde randen en natuurlijk een USB-C-poort (op dit basismodel en op de 15 Plus echter niet met 10Gbps-snelheden).

De iPhone 15 heeft nu ook iets unieks dat de Pro-modellen niet hebben: het effect met het gekleurde glas aan de achterkant (met een geborsteld in plaats van een glanzend effect). Hij ziet er prachtig uit en voelt ook fijn in de hand, wat niet altijd zo was bij de vorige iPhones.

De camera’s hebben een mooie upgrade gekregen ten opzichte van vorig jaar, maar ze vallen wel een klein beetje tegen als je ze vergelijkt met de camera’s op de iPhone 15 Pro en Pro Max. Die telefoons hebben ook een 48MP-hoofdcamera, maar die sensor is groter en zorgt voor nog betere beelden. De nieuwe 48MP-camera op de iPhone 15 is overigens zeker niet slecht. Zo schiet hij, net als elk ander iPhone 15-model, standaard beelden in 24MP.

Er is technisch gezien wel een soort zoom aanwezig op de iPhone 15. Er wordt namelijk een 2x zoom aangeboden, maar dit wordt bereikt door de middelste 12MP uit de 48MP-sensor te gebruiken. Dat telt niet als optische zoom en blijft lager dan de 3x optische zoomlens op de Samsung Galaxy S23, laat staan de 10x optische zoom op de Samsung Galaxy S23 Ultra.

(Image credit: Future / Lance Ulanoff)

De iPhone 15 blijft een van Apple’s meest compacte smartphones (zeker nu de mini er niet meer is), maar dit keer hoef je minder in te leveren als je het kleinste model kiest. Je krijgt een enorm helder scherm (zonder notch), een erg krachtige mobiele processor van de vorige generatie en meer dan genoeg megapixels voor foto's.

Als je graag een iPhone wil, maar niet de hoofdprijs wil betalen voor het beste van het beste, dan is de iPhone 15 een ideale keuze.

iPhone 15 review: prijs en beschikbaarheid

Te koop vanaf minimaal 969 euro

Officieel verkrijgbaar vanaf 22 september

(Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Apple introduceerde de vier leden van de iPhone 15-familie voor het eerst officieel tijdens zijn 'Wonderlust'-evenement op 12 september. De telefoons waren vervolgens vanaf 15 september te pre-orderen en ze liggen vanaf 22 september in de winkel.

We hadden eigenlijk verwacht dat we ook dit jaar weer met prijsverhogingen te maken zouden hebben, maar verrassend genoeg zijn de prijzen van de iPhone 15-modellen juist iets gedaald in Nederland en België. Het instapmodel met 128GB kost nu dus 969 euro, in plaats van 1.019 euro bij de iPhone 14 van vorig jaar.

Swipe to scroll horizontally iPhone 15 prijzen 128GB 969 euro 256GB 1.099 euro 512GB 1.349 euro

Prijs-kwaliteit: 4,5/5

iPhone 15 review: specs

Hieronder zie je een vergelijking tussen de specs van de iPhone 15 en de andere modellen uit de iPhone 15-serie:

Swipe to scroll horizontally iPhone 15 iPhone 15 Plus iPhone 15 Pro iPhone 15 Pro Max Afmetingen: 147,6 x 71,6 x 7,80 mm 160,9 x 77,8 x 7,80 mm 146,6 x 70,6 x 8,25 mm 159,9 x 76,7 x 8,25 mm Gewicht: 171 gram 201 gram 187 gram 221 gram Display: 6,1 inch OLED 6,7 inch OLED 6,1 inch OLED 6,7 inch OLED Resolutie: 2.556 x 1.179 pixels 2.796 x 1.290 pixels 2.556 x 1.179 pixels 2.796 x 1.290 pixels Refresh rate: 60Hz 60Hz Adaptieve 1-120Hz Adaptieve 1-120Hz Processor: A16 Bionic A16 Bionic A17 Pro A17 Pro Camera's achter: 48MP-hoofdcamera, 12MP-ultrawide 48MP-hoofdcamera, 12MP-ultrawide 48MP-hoofdcamera, 12MP-ultrawide, 12MP-telefotocamera met 3x optische zoom 48MP-hoofdcamera, 12MP-ultrawide, 12MP-telefotocamera met 5x optische zoom Selfiecamera: 12MP 12MP 12MP 12MP Opslag: 128GB, 256GB, 512GB 128GB, 256GB, 512GB 128GB, 256GB, 512GB, 1TB 256GB, 512GB, 1TB

iPhone 15 review: design

Afgeronde randen zorgen voor een nieuwe look en een fijner gevoel in de hand

Gekleurd glas op de achterkant

USB-C

Goed formaat voor in je broekzak en handpalm

Net als bij de rest van de modellen uit de iPhone 15-reeks, merk je aan de iPhone 15 meteen dat je te maken hebt met een iPhone. De afmetingen van 146,7 mm x 71,6 mm x 7,8 mm zijn vrijwel identiek aan die van de iPhone 14 (en vrij vergelijkbaar met die van de Samsung Galaxy S23, die overigens wel iets lichter is).

Het gekleurde glas aan de achterkant van de iPhone 15. (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Er zijn ook zeker wel wat verschillen tussen de iPhone 15 en de iPhone. Het basismodel heeft dit jaar bijvoorbeeld een vernieuwd design gekregen, wat onder andere bestaat uit een nieuw soort gekleurd glas op de achterkant. Verder beschikt dit model nu over het Dynamic Island als vervanger voor de notch. Dit ziet er een stuk mooier uit en is ook veel nuttiger.

Dankzij de afgeronde randen en de USB-C-poort lijkt de iPhone 15 nu ook veel meer op de andere iPhone 15-modellen: de iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro en iPhone 15 Pro Max.

Het nieuwe gekleurde glas aan de achterkant is ook een mooie upgrade. Het ziet er prachtig uit en de kleuren passen ook mooi bij het nieuwe, rondere design.

Wees je er wel van bewust dat de iPhone 15-serie in pastelkleuren verschijnt. Dat betekent dat ons gele testmodel bijvoorbeeld niet zo felgeel was als de gele variant van de iPhone 14. De andere kleuropties zijn blauw, roze, groen en zwart. Het zijn allemaal niet echt diepe kleuren, maar als je wel van iets opvallendere kleuren houdt, dan is het roze model misschien de beste keuze voor jou.

De iPhone 15 heeft een vernieuwd uiterlijk gekregen. (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Het scherm aan de voorkant van de iPhone wordt nog steeds beschermd door een ‘keramisch schild’ en de behuizing is gemaakt van 75% gerecycled aluminium. Er zitten ook andere gerecyclede materialen in de iPhone 15, zoals het kobalt in de batterij en het koper in meerdere onderdelen.

Afgezien van de afgeronde randen heeft Apple niet veel veranderd aan de behuizing vergeleken met de iPhone 14. De aan/uitknop zit nog steeds op dezelfde positie aan de rechter zijkant en de twee volumeknoppen zitten nog steeds op hun gebruikelijke positie aan de linker zijkant. De iPhone 15 Pro en iPhone 15 Pro Max hebben dit jaar de handige nieuwe Actieknop gekregen, terwijl de iPhone 15 en iPhone 15 Plus nog steeds over de klassieke muteschakelaar beschikken. Er is in principe niets mis met deze analoge schakelaar, maar als je de iPhone 15 Pro (of Pro Max) eenmaal in het echt hebt gezien, dan ben je misschien toch wel een beetje jaloers op de veelzijdige Actieknop.

De muteschakelaar is hier nog steeds aanwezig. (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

De onderkant van de iPhone 15 ziet er ook anders uit dan die van de iPhone 14 en dat komt door de nieuwe, iets grotere USB-C-poort. Er zit nu een USB-C-poort op elk iPhone 15-model, maar de iPhone 15 en iPhone 15 Plus ondersteunen geen USB 3.

Dit betekent natuurlijk ook dat je oude Lightning-kabels niet meer kunnen worden aangesloten op deze poort. Nou wordt er natuurlijk wel een nieuwe USB-C-naar-USB-C-oplaadkabel meegeleverd (zonder adapter).

Over het algemeen zien we de iPhone 15 dus zeker als een designupgrade. Hij is niet drastisch veranderd, maar de kleine veranderingen zorgen er wel voor dat de telefoon er beter uitziet en ook fijner aanvoelt.

(Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Design: 4/5

iPhone 15 review: display

Geüpgraded ‘Super Retina XDR’-display

Dezelfde resolutie, refresh rate en schermgrootte

Vaarwel notch

Nog steeds geen ‘ProMotion’

(Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Apple heeft niets veranderd aan de resolutie van het scherm op de iPhone 15, maar de bezels om het scherm heen zij wel een paar millimeter dunner gemaakt. Daardoor is het scherm een paar pixels groter geworden. De resolutie van 2.556 x 1.179 heeft nog steeds een pixeldichtheid van 460ppi, maar het display is wel groter dan dat van de iPhone 14 (2.532 x 1.170).

De extra pixels zijn niet de enige verbetering vergeleken met de iPhone 14 op het gebied van het display. De iPhone 15 beschikt namelijk ook nog over het Dynamic Island. Het Dynamic Island bevindt zich om de selfiecamera heen en toont allerlei soorten informatie, zoals een eenvoudige routebeschrijving en de muziek die je aan het afspelen bent. Tik op dit eiland en je ziet nog meer extra informatie. Het Dynamic Island werkt hier dus hetzelfde als op de iPhone 14 Pro en Pro Max en is overigens ook op de iPhone 15 Plus (en natuurlijk ook weer op de Pro-modellen) te vinden.

Image 1 of 2 Het Dynamic Island op de iPhone 15 (Image credit: Future / Lance Ulanoff) Met een tik op het "eiland" kan je het uitbreiden (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

De andere grote upgrade heeft te maken met de helderheid van het display. Het scherm van de iPhone 15 heeft nu een piekhelderheid van 2.000 nits en dat is duidelijk helderder dan de piekhelderheid van de iPhone 14. Net als alle andere ‘Super Retina XDR OLED’-schermen van Apple biedt het 6,1-inch scherm op de iPhone 15 ook weer een breed kleurbereik en een contrastverhouding van 2.000.000:1 voor vrijwel perfecte zwartwaardes. Alles wat we op dit display hebben bekeken, zag er prachtig uit.

Er is vervelend genoeg nog steeds geen ondersteuning voor ‘ProMotion’ en dat betekent dat de refresh rate nog steeds 60Hz is. Ook is er geen ondersteuning voor een ‘always on’-display. De nieuwe ‘StandBy’-modus in iOS 17 werkt overigens wel gewoon wanneer je je telefoon zijwaarts neerzet op een draadloze MagSafe-oplader, maar het scherm zal dan aan of uit staan.

De iPhone 15 mag dan misschien niet Apple’s ware flagship zijn, maar toch mag je inmiddels voor deze prijs eigenlijk wel een hogere refresh rate verwachten op zo’n dure telefoon uit 2023. ProMotion, met de mogelijkheid om helemaal terug te schakelen naar 1Hz, is erg indrukwekkend en mag van ons inmiddels wel op elke iPhone beschikbaar worden gemaakt. De Samsung Galaxy S23 biedt bijvoorbeeld ook al een variabele refresh rate van 48Hz tot 120Hz.

Over het algemeen is dit echter nog steeds een uitstekend smartphonedisplay met veel handige features en mogelijkheden.

Display: 4/5

iPhone 15 review: camera's

Nieuwe 48MP-camera

Uitstekende portretmodus

2x "lossless" zoom

(Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Er zitten nog steeds maar twee lenzen achterop de iPhone 15, maar het zijn niet meer precies dezelfde als op de iPhone 14. De 12MP-ultrawide is eerlijk gezegd wel bijna hetzelfde, maar de hoofdcamera is nu dezelfde 48MP-camera die ook op de iPhone 14 Pro zit. Dat is niet dezelfde sensor die je nu vindt op de iPhone 15 Pro en Pro Max. Dat is ook een 48MP-sensor, maar deze is wel groter dan de oude.

Hoe dan ook is dit toch een flinke upgrade ten opzichte van de 12MP-hoofdcamera op de iPhone 14. Alle camera's worden nu ook aangestuurd door de A16 Bionic-chip van de vorige generatie, in combinatie met een verbeterde beeldverwerking (met een 'photonic engine' en 'computational photography'). Hierdoor krijgen we nu toegang tot een aantal mooie nieuwe fotografiefuncties.

Apple heeft nu ook de equivalente brandpuntsafstanden van al zijn lenzen (en alle beschikbare zoomopties) weergegeven met millimeters, zodat je een beter idee krijgt van wat voor beelden je kan verwachten als je bekend bent met (losse) fysieke lenzen. Daardoor weten we nu bijvoorbeeld dat de ultrawide-camera ongeveer vergelijkbaar met een 13 mm lens is. De 2x zoom is vergelijkbaar met een 52 mm lens.

Dit zijn overigens alle camera's op de iPhone 15:

Hoofdcamera: 48MP f/1,6

Ultrawide: 12MP f/2,4

Selfiecamera (TrueDepth): 12MP f/1,9

Hierbij hebben we natuurlijk nog geen rekening gehouden met de 2x optische zoom die eigenlijk gewoon de 48MP-camera gebruikt. De iPhone 15 pakt de middelste 12 pixels van de volledige sensor om op die manier een optische zoom van 2x te kunnen leveren, zonder afzonderlijke telefotocamera. Dat is veel handiger dan het misschien klinkt. Je komt namelijk toch dichter bij je onderwerp, zonder dat je zelf fysiek hoeft te bewegen en je behoudt meer kwaliteit dan bij digitale zoom met een 12MP-sensor. Het is eigenlijk gewoon een hele simpele crop, maar toch een fijne toevoeging bij het gebrek aan een telefotocamera.

Als je op zoek bent naar een betere zoom op een smartphone van onder de 1.000 euro, dan is de Samsung Galaxy S23 misschien wel interessant, want deze beschikt over een 10MP-telefotocamera met 3x optische zoom.

Alle foto's die worden gemaakt met de hoofdcamera zien er nu ook beter uit, omdat ze standaard in 24MP worden vastgelegd. Het eindresultaat is een foto die er beter uit zal zien dan mogelijk was op de iPhone 14. In vergelijking met een aantal van de foto's die we hebben genomen met de Samsung Galaxy S23, leverde de iPhone 15 consistent meer waarheidsgetrouwe beelden. We zijn ook zeker fans van Samsungs fotografie, maar daarbij heb je vaak te maken met oververzadigde kleuren. Zo zien bloemen er vaak eigenlijk iets te fel uit en de lucht iets te blauw.

Image 1 of 3 Een foto gemaakt met de hoofdcamera (Image credit: Future / Lance Ulanoff) Dezelfde foto geconverteerd naar een portretfoto (Image credit: Future / Lance Ulanoff) Tijdens het bewerken kan je ook nog eens de focus veranderen (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Portretfotografie is ook flink getransformeerd op de hele iPhone 15-serie. In principe kan je nu vrijwel elke foto die gemaakt is met de hoofdcamera veranderen in een portretfoto (met de typische, wazige achtergrond), zolang de iPhone tenminste een persoon of een huisdier herkent en diepte-informatie verzamelt. Dat was tijdens onze tests meestal gelukkig ook het geval.

Wat dit betekent, is dat je gewoon een normale foto kan nemen en later kan beslissen om deze toch het portreteffect te geven. Je kan zien of een foto op deze manier kan worden aangepast als er een klein "Portrait f"-symbool bij staat. Je kan vervolgens dit symbool aantikken om de foto te transformeren en als je de foto ook nog gaat bewerken, dan krijg je meer mogelijkheden te zien om onder andere de scherptediepte aan te passen. Je kan zelfs achteraf kiezen waar je op wil focussen. Daarvoor hoef je alleen maar op een specifiek punt in de foto te tikken. Je hoeft dus eigenlijk nooit meer te twijfelen of je wel of niet de speciale portretmodus moet gebruiken of niet.

Ook de videokwaliteit is nog steeds uitstekend en je kan maximaal in 4K/60fps opnemen. We vinden het vooral leuk om op te nemen in de 'Cinematic mode', waarbij je ook kan kiezen waar je wil dat de focus ligt tijdens het filmen. Als je achteraf toch niet tevreden bent met je oorspronkelijke keuze, dan kan je de video altijd nog bewerken en op dat moment de focus weer aanpassen.

Je kan ook bij weinig licht nog mooie foto's maken en verder is de 12MP 'TrueDepth'-lens ook een uitstekende selfiecamera. Ook selfies kan je met één tik een portreteffect geven.

Dit is ongetwijfeld het beste camerasysteem dat we tot nu toe hebben gezien op het instapmodel van de iPhone. De camera's zijn natuurlijk niet zo goed als die op de iPhone 15 Pro Max en je mist natuurlijk als een speciale telefotolens en macromodus. Als je dat soort dingen toch graag wil, dan zal je daar helaas wat meer geld voor moeten neerleggen. Voor de prijs krijg je hier echter wel vrijwel alles wat je maar kan wensen van een iPhone zonder 'Pro' in zijn naam.

Camera: 4/5

iPhone 15 review: cameravoorbeelden

Image 1 of 13 Hoofdcamera (Image credit: Future / Lance Ulanoff) 2x zoom (Image credit: Future / Lance Ulanoff) Hoofdcamera (Image credit: Future / Lance Ulanoff) Hoofdcamera (Image credit: Future / Lance Ulanoff) 2x zoom (Image credit: Future / Lance Ulanoff) 2x zoom (Image credit: Future / Lance Ulanoff) Hoofdcamera (Image credit: Future / Lance Ulanoff) 2x zoom (Image credit: Future / Lance Ulanoff) 2x zoom (Image credit: Future / Lance Ulanoff) Selfie (Image credit: Future / Lance Ulanoff) Selfie met portret-effect (Image credit: Future / Lance Ulanoff) Foto die achteraf getransformeerd is naar portretmodus (Image credit: Future / Lance Ulanoff) Foto bij weinig licht (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

iPhone 15 review: prestaties en specs

A16 Bionic

Is 128GB genoeg opslagruimte?

Het komt niet bepaald als een verrassing dat Apple deze iPhone 15 heeft gekoppeld aan de beste mobiele processor van vorig jaar, de A16 Bionic. Dit is nog steeds een zeer krachtige processor bestaande uit een 6-core CPU, een 5-core GPU en een 16-core 'Neural engine'. Verder beschikt het toestel ook over 6GB RAM. Deze chip is niet zo krachtig of snel als de nieuwe A17 Pro-chip in de iPhone 15 Pro en iPhone 15 Pro Max, maar hij is nog steeds meer dan krachtig genoeg voor de meeste iPhone-gebruikers.

We hadden het inmiddels toch wel fijn gevonden als de iPhone 15 minimaal 256GB aan opslagruimte had, maar Apple is zeker niet de enige die nog vasthoudt aan de 128GB-optie.

Tijdens de Geekbench 6-tests wist de A16 Bionic in de iPhone 15 wel ongeveer dezelfde resultaten te behalen als de iPhone 14 Pro. Hij levert ook nog steeds betere resultaten dan Qualcomms Snapdragon 8 Gen 2 die je bijvoorbeeld in de Samsung Galaxy S23 vindt.

Dit soort scores zijn natuurlijk wel interessant, maar de prestaties in de praktijk zijn natuurlijk veel belangrijker. De iPhone 15 kan vrijwel alle taken aan die je maar kan bedenken. Wij hebben hem dan ook gebruikt voor dingen zoals het streamen van video's, webbrowsen, maar ook 4K-videobewerking en games.

Asphalt 9: Legends op de iPhone 15. (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Asphalt 9: Legends ziet er prachtig uit en draait ook soepel (maar natuurlijk wel in maximaal 60Hz). Wat ons wel opviel, is dat de achterkant van de iPhone 15 na een paar minuten gamen vrij warm aanvoelt. Misschien dat de aluminium behuizing iets meer warmte doorgeeft aan je handen dan de roestvrijstalen behuizing van de iPhone 14 Pro (waar deze A16 Bionic oorspronkelijk in zat).

iPhone 15-gebruikers (en iPhone 15 Plus-gebruikers) zullen over het algemeen echter maar weinig te klagen hebben als het gaat om het prestatievermogen van de telefoon.

Prestaties: 4/5

iPhone 15 review: software

iOS 17 aan board

'Contact Posters'

Veel kleine en handige veranderingen

Alle nieuwe iPhone 15-modellen draaien standaard op iOS 17. Dit is niet een van des grootste besturingssysteemupdates ooit, maar er zijn wel meer dan genoeg handige, kleine veranderingen te vinden.

Sommige veranderingen zijn vrij subtiel, zoals het vernieuwde iMessage-menu of de nieuwe gebarenbediening voor emoji op het scherm in FaceTime. Andere veranderingen zijn wat groter, zoals de 'Contact Posters' en de nieuwe 'NameDrop'-feature. Met deze feature kan je contactinformatie delen door je iPhone simpelweg binnen een paar centimeter van een ander iPhone te houden. De "Breng apparaten samen"-feature in AirDrop staat overigens standaard aan, dus dat is iets dat je misschien wel uit wil zetten als je er niet bekend mee bent of het niet wil gebruiken (onze testmodellen bleven namelijk ook steeds met elkaar verbinden).

Zelfs zonder een always on-display kan je dankzij de 'StandBy'-feature toch nog iets nuttigs weergeven op het scherm van je iPhone 15 (zoals een klok of een kalender).

Software: 4/5

iPhone 15 review: batterij

Batterijduur van een hele dag

USB-C

Je moet zelf voor je eigen stekker zorgen

Apple geeft zelf nooit aan hoe groot zijn batterijen precies zijn, maar gebaseerd op Apple's beloftes rondom de batterijduur, kunnen we ervan uitgaan dat er niet veel is veranderd. Apple belooft nog steeds 20 uur aan speeltijd bij het bekijken van video's, 80 uur aan luistertijd en opladen tot 50% binnen 30 minuten via de optionele 20W-oplader.

Tijdens onze tests en bij gemixt gebruikt, wist de iPhone 15 ons een volledige dag aan batterijduur te leveren. Dan hebben we het echter niet over 24 uur, maar eerder over 15 uur. Het opladen via een 20W-adapter ging overigens wel net zo snel als Apple belooft. Toch hadden we onderhand wel gehoopt op sneller bedraad opladen, maar helaas.

Dit is de kabel die je bij de iPhone 15 krijgt. Je moet zelf voor de adapter voor in het stopcontact zorgen. (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Wanneer het tijd is om je telefoon op te laden, zal je dit keer gebruik moeten maken van de meegeleverde USB-C-kabel (of een andere USB-C-oplaadkabel). De kabel heeft een gewoven omhulsel in plaats van de standaard rubber/plastic omhulsels die je op oudere Apple-kabels aantreft en dat is wel een mooie verbetering.

Als batterijduur voor jou erg van belang is, dan is het het misschien waard om de duurdere iPhone 15 Pro te overwegen (met 23 uur aan speeltijd volgens Apple) of de grotere iPhone 15 Plus (met 26 uur aan speeltijd volgens Apple).

Batterij: 4/5

Moet je de iPhone 15 kopen?

Swipe to scroll horizontally iPhone 15 scorekaart Categorie Opmerking Score Design De afgeronde randen en het mooie gekleurde glas aan de achterkant maken dit de meest moderne iPhone. 4/5 Display Het vervangen van de notch met het Dynamic Island is een zeer positieve ontwikkeling, net als het prachtige, fellere scherm. 4/5 Prestaties We kunnen niet veel meer wensen van de A16 Bionic, maar als je het beste van het beste wil, dan moet je kiezen voor een van de Pro-modellen met de A17 Pro-chip. 4/5 Camera Een mooie upgrade voor de hoofdcamera en een aantal indrukwekkende softwareverbeteringen zorgen voor een geweldige fotografie-ervaring. 4/5 Batterij Prima batterijduur. 4/5 Software iOS 17 is een degelijke upgrade. 4/5 Prijs-kwaliteit Apple geeft je eindelijk meer waar voor je geld, mede dankzij de prijsverlaging. 4,5/5

Koop hem als...

Je een kleine iPhone wil

De iPhone 15 is de juiste mix van schermgrootte, features en prestaties (en simpelweg het kleinste iPhone 15-model).

Je een betaalbare iPhone wil Dit is zeker geen goedkoop toestel, maar hij weet een redelijk goede balans te bieden tussen de prijs en de nieuwste features.

Je een camera-upgrade wil

Dankzij de combinatie van de nieuwe 48MP-hoofdcamera en uitstekende nieuwe opties voor portretfoto's is dit een mooie upgrade voor eigenaars van de iPhone 14.

Koop hem niet als...

Je een grote(re) telefoon wil

Het 6,1-inch scherm kan een beetje te klein aanvoelen als je een Pro Max- of Plus-model gewend bent.

Je een groter zoombereik wil

De 2x optische zoom die de middelste 12MP van de hoofdcamera gebruikt kan niet echt op tegen de 3x optische zoom op de iPhone 14 Pro of de Samsung Galaxy S23.

iPhone 15 review: alternatieven

Apple iPhone 14 De iPhone 15 heeft een aantal belangrijke upgrades gekregen vergeleken met de iPhone 14, maar als je gewoon op zoek bent naar een goede 6,1-inch iPhone om de komende jaren mee door te brengen, dan is de standaard iPhone 14 nog steeds een uitstekende keuze.

Google Pixel 7 Pro



Voor net iets minder geld biedt Google's flagship je een groter display en betere camera's dan de iPhone 15. Je krijgt hier een erg overzichtelijke (stock) versie van Android, maar het is het wel waard om te vermelden dat de Pixel 8 Pro binnenkort ook alweer zal verschijnen.

Samsung Galaxy S23 Als je een fan bent van het formaat van de iPhone 15 en van zijn camera's en prestaties, maar eigenlijk niet zo'n fan bent van iOS, dan is de standaard Samsung Galaxy S23 een goed alternatief. Hij beschikt over veel vergelijkbare specs, maar draait op Android.

Swipe to scroll horizontally iPhone 14 Google Pixel 7 Pro Samsung Galaxy S23 Prijs (tijdens lancering): Vanaf 1.019 euro Vanaf 899 euro Vanaf 949 euro Display: 6,1-inch Super XDR (2.532 x 1.170) OLED 6,7-inch adaptieve 120Hz (1.440 x 3.120) LTPO OLED 6,1-inch (2.340 x 1.080) OLED Camera's: 12MP-hoofdcamera, 12MP-ultrawide 50MP-hoofdcamera, 48MP-telefotocamera met 5x zoom, 12MP-ultrawide macro 50MP-hoofdcamera, 12MP-ultrawide, 10MP-telefotocamera Batterij: 3.279mAh 5.000mAh 3.900mAh

Zo hebben we de iPhone 15 getest

We hebben de iPhone 15 onderweg en thuis getest. We hebben er foto's en video's mee gemaakt, maar we hebben hem ook gebruikt voor webbrowsen, videobewerking, gamen en voor het sturen van berichten en bellen. We hebben hem dus gewoon zoals elke andere smartphone behandeld.

Lees meer over hoe we testen.