Google Pixel 7 Pro review

De Google Pixel 7 Pro staat op gelijke voet met de beste smartphones van Apple en Samsung. Hij ziet er fantastisch uit, maakt geweldige foto's en valt op een positieve manier op. Google heeft veel beloften gedaan voor deze telefoon en hoewel sommige functies niet zo goed als we hadden gehoopt (en andere nog moeten arriveren), zijn de meeste beloften waargemaakt. Google verheft de software tot kunst en de Pixel 7 Pro verbetert de smartphone op gebieden waarvan we niet wisten dat er verbetering nodig was.

Bij de lancering van de Google Pixel 7 Pro zei Google niet alleen dat het de beste Pixel-telefoon ooit zou zijn, zoals bij eerdere Pixel-telefoons. Deze keer vertelden ze vol trots dat de Pixel 7 Pro de beste smartphone zou zijn die je kunt kopen. Dat is nogal een claim, zeker omdat hij goedkoper zou zijn dan de huidige topmodellen.

Onze lijst met de beste telefoons die je kunt kopen, wordt al tijden aangevoerd door de Samsung-topmodellen. Het is dus geen verrassing dat de Samsung Galaxy S22 Ultra bovenaan staat, met zijn superieure camera's en verfijnd ontwerp. De Apple iPhone 14 Pro volgt daar direct op, met zijn handige software en indrukwekkende prestaties. Kan Google de camera's van Samsung en de software van Apple echt overtreffen, zonder dure componenten? Ja, dat kan blijkbaar.

(Image credit: Future / Philip Berne)

De Google Pixel 7 Pro maakt geweldige foto's, zowel overdag als 's nachts, maar hij doet meer met de fotografie. Het zorgde ervoor dat onze foto's van oudere telefoons er beter uitzagen. Dat is voorlopig iets dat je alleen kunt doen met een Tensor G2 telefoon zoals de Pixel 7 en Pixel 7 Pro; in feite zijn er nogal wat dingen die de Pixel 7 Pro kan doen die geen van zijn concurrenten zelfs maar probeert.

Google Pixel 7 Pro bij Amazon voor € 899

De Pixel 7 Pro beschikt over een Tensor G2-chipset, die is geoptimaliseerd voor Google-specifieke AI-taken. Hierdoor gaan er heel wat nieuwe deuren open. Het toestel luistert letterlijk beter. Het herkent spraak nauwkeuriger, waardoor Google Assistent nuttiger wordt. Het vertaalt vreemde talen sneller. Het maakt foto's niet alleen beter, het maakt ze ook duidelijker en inclusiever door gebruik te maken van Real Tone-technologie om huidtinten te verbeteren.

Eindelijk komen de voordelen van de chip van Google aan het licht, omdat die geïmplementeerd wordt in zijn besturingssysteem. De Tensor G2, met betere grafische mogelijkheden dan zijn voorganger, is zonder twijfel de reden waarom Android 13 zo soepel draait. Android voelt volwassen en compleet aan op deze telefoon.

Als we kijken naar de topmodellen, zien we dat de drie koplopers een heel andere aanpak hanteren. Samsung voegt steeds meer functies toe aan zijn smartphones, Apple probeert alles steeds gestroomlijnder en eenvoudiger te maken. Google daarentegen doet een stap terug en verbetert zaken aan de basis. Zo worden enkele van de meest fundamentele dingen aangepakt die telefoons al heel lang verkeerd doen.

Google Pixel 7 Pro prijs en beschikbaarheid

Begint bij 899 euro voor de 128GB versie

Minder duur dan iPhone 14 Pro en Galaxy S22 Ultra

Beschikbaar vanaf 13 oktober 2022

(Image credit: Future / Philip Berne)

De Pixel 7 Pro werd op 6 oktober tegelijk aangekondigd met de Google Pixel 7 en de Pixel Watch , waarbij de toestellen meteen als pre-order te bestellen waren. De leveringen vinden plaats vanaf 13 oktober.

De prijs van de Pixel 7 Pro begint bij 899 euro voor de versie met 128GB aan opslag. De prijs stijgt naar 999 euro voor 256GB aan opslag. De versie met 512 GB, met een adviesprijs van 1.099 euro, is nog niet verkrijgbaar in ons marktgebied. Ieder toestel beschikt over 12GB aan werkgeheugen.

Google vindt het leuk om zijn adviesprijzen onder die van zijn concurrenten te plaatsen, en bij de Pixel 7 Pro is dat niet anders. De iPhone 14 Pro begint bij 1329 euro, waardoor de Pixel 7 Pro aanzienlijk goedkoper is.

De Galaxy S22 Ultra is bijna net zo duur als de iPhone 14 Pro en begint bij 1.249 euro voor de versie met 8GB werkgeheugen en 128 GB opslag. Er is wel een verschil in de specificaties. De Pixel 7 Pro heeft geen ondersteuning voor een stylus, terwijl de Galaxy S22 Ultra met een ingebouwde pen komt. De Samsung S22 Ultra beschikt over vijf camera's, waarvan een 10x superzoom. Het is een verbluffend toestel, maar daar betaal je ook voor.

We moeten er rekening mee houden dat Google niet heel strak vasthoudt aan zijn adviesprijzen. Door het jaar heen zul je heel wat aanbiedingen en prijsdalingen zien voor Pixel-telefoons. Google komt ook regelmatig met tussentijdse vernieuwing, hoewel dit binnen het segment budgettelefoons is en niet binnen de duurdere prijsklassen. We hebben geruchten gehoord over een Pixel 7 Ultra met nog meer camera's, maar het blijft afwachten of dat model het daglicht ooit zal zien.

Prijs-kwaliteit score: 4,5/5

Google Pixel 7 Pro design

Opvallende camerastrook

Hazel, Sneeuw en Obsidiaan als kleurenopties

Verfijnd, afgerond beeldscherm

(Image credit: Future / Philip Berne)

De Google Pixel 7 Pro valt op met zijn onderscheidende ontwerp, wanneer je hem vergelijkt met de rest van de smartphonemarkt. Wij vinden deze look verrassend en leuk, maar het is niet onze favoriete telefoon om mee te pronken. Door de cameraband lijkt de telefoon evenwichtiger en symmetrisch, maar de glanzende afwerking is gevoelig voor vingerafdrukken en de kleuren zijn een beetje oubollig.

Google praat graag over de slim gekozen kleurennamen, maar je kunt hem eigenlijk gewoon in het wit, zwart en groen kopen. 'Sneeuw' ziet er mooi uit, maar het zwart van dit jaar, 'Obsidiaan' is nog donkerder en glanzender, maar daar we zijn geen fan van.

De Pixel 7 Pro is dankzij de IP68-gecertificeerde afwerking waterbestendig tot één meter en het scherm maakt gebruik van hetzelfde krasbestendige Corning Gorilla Glass Victus dat je op alle moderne topsmartphones aantreft. Er is een USB-C-poort voor 30W snelladen en natuurlijk is er geen koptelefoonpoort. Aan de onderkant tref je relatief grote stereoluidsprekers aan.

(Image credit: Future / Philip Berne)

De telefoon is door zijn 6,7-inch scherm niet de gemakkelijkste om vast te houden. Bovendien maakt dat glanzende zwarte glas de telefoon een beetje glad. Gelukkig levert Google een hoesje in de doos en we hebben onze telefoon daar sinds de eerste dag goed in bewaard.

Van de top 3 aan smartphones heeft de Pixel 7 Pro ons minst favoriete ontwerp, maar dat ligt niet aan het gebrek aan evolutie en de inspanningen van Google. De Pixel-telefoons voelen zoals altijd premium en verfijnd aan.

Ter vergelijking: de iPhone 14 Pro is veel minder afgerond aan de zijkanten, waardoor hij minder gemakkelijk vast te houden is. De rondingen zijn wel strak en de rand is perfect uitgevoerd en volgt de zachte ronding van het scherm. De Pixel 7 Pro haalt dat niveau van detail niet.

De Galaxy S22 Ultra ziet er opmerkelijk verfijnd uit en verbergt het meest geavanceerde camerasysteem achter het gladde vlak van het achterpaneel, zonder een enorme hobbel. Samsung is er zelfs in geslaagd om de S Pen netjes te huisvesten, en zelfs deze pennenkoker is IP68 waterbestendig. De telefoon is bijna perfect glad langs de randen van het frame. Daar kan de Pixel 7 Pro nog wat van leren.

Een verbeterpunt is de kleurstelling. De bleke, grijsgroene ‘Hazel’-kleur is verreweg de beste van het stel, net zoals de geelgroene citroengras de kleurrijkste variant van de Pixel 7 is. De kleuren Sneeuw en Obsidiaan zijn te glad en glanzend. We hebben het tijdperk van de glanzende zwart-witte telefoons achter ons gelaten en willen niet terug.

Ontwerp score: 4/5

Google Pixel 7 Pro Scherm

6,7-inch LTPO OLED display

Scherpere pixeldensiteit dan concurrenten

Opvallend soepele 120Hz verversingssnelheid

(Image credit: Future / Philip Berne)

We waren erg onder de indruk van het scherm op de Google Pixel 7 Pro, daar is nauwelijks verbetering mogelijk. Hoewel de iPhone 14 Pro technisch gezien een hogere helderheid heeft, vinden we de Pixel 7 Pro heel helder en kleurrijk. Zelfs in fel zonlicht kun je het scherm aflezen en gebruiken voor foto's.

De Pixel 7 Pro gebruikt een LTPO OLED-scherm, dat technisch vergelijkbaar is met het scherm op de iPhone 14 Pro. Het scherm heeft een resolutie van 3120 x 1440 pixels, waardoor het superscherp is. De pixeldichtheid van 512 ppi op de Pixel 7 Pro is zelfs hoger dan de 500 ppi van de Galaxy S22 Ultra of de 460 ppi van de iPhone 14 Pro.

Het scherm heeft een maximale verversingssnelheid van 120 Hz en hoewel steeds meer telefoonfabrikanten opscheppen over indrukwekkende verversingssnelheden, waarderen we deze feature zelden zoals op de Google Pixel 7 Pro. Het doorlopen van de interface en onze startschermen gaat snel. De menu's en apps voelen soepeler aan op deze telefoon dan op onze iPhone 14 Pro, die ook een 120Hz-scherm heeft.

Games zien er fantastisch uit op dit scherm, vooral nieuwere games zoals Diablo: Immortal, met een diep contrast en veel rondvliegende deeltjes. Ook foto's bekijken was een feestje, waarbij we zelfs gebreken ontdekten op oudere foto's.

We zijn altijd sceptisch over een vingerafdruklezer op het scherm, maar die op de Pixel 7 Pro was verrassend snel. Daarbij was het lastig om te voorkomen dat de telefoon ons gezicht gebruikte om te ontgrendelen, omdat de gezichtsherkenning veel beter presteerde dan we op oudere Pixel-telefoons hadden gezien.

Scherm score: 4,5/5

Google Pixel 7 Pro camera's

50MP hoofdcamera, 48MP 5x zoom, 12MP ultra-groothoek (met Macro Focus)

Macro Focus en Super Zoom verbeterd door Tensor G2

Veel softwarematige hulp

(Image credit: Future / Philip Berne)

Foto's die we met de Google Pixel 7 Pro maakten, zagen er keer op keer uit zoals we in gedachten hadden en dat verdient alle lof. De camera leek nooit scherp te stellen op het verkeerde deel van de scène of ons onderwerp te onderbelichten voor een lichtere achtergrond. Onze beelden zagen er warm en levendig uit, in tegenstelling tot de koudere beelden die de iPhone-camera soms doorgeeft als 'realistisch'.

De camera blinkt uit in snelle snapshots. Portretten, vooral bij weinig licht, blijken altijd geweldige foto's te worden. Selfies voelen warm en uitnodigend aan. Het is heel gemakkelijk om snel de camera te openen door twee keer op de aan / uit-knop te drukken, een functie die standaard is ingeschakeld.

Opvallen genoeg slaagt de Google Pixel 7 Pro erin een van de beste smartphonecamera's ooit te zijn, terwijl het ook wat steekjes laat vallen. Veel van de beloften die Google deed, zoals Macro Focus en Super Zoom, hielden niet helemaal stand. Andere functies, zoals Foto Unblur en Nachtzicht, werken nog beter dan we hadden verwacht.

Image 1 of 5 Macro Focus mode op de Google Pixel 7 Pro (Image credit: Future / Philip Berne ) Serie Super Zoom foto's: 1X (Image credit: Future / Philip Berne ) Serie Super Zoom foto's: 2X (Image credit: Future / Philip Berne ) Serie Super Zoom foto's: 5X (Image credit: Future / Philip Berne ) Serie Super Zoom foto's: 30X (Image credit: Future / Philip Berne )

De Pixel 7 Pro maakt geweldige foto's, zelfs als je heel dicht bij een onderwerp komt. De foto's bevatten heel wat fijne details, zonder duidelijke artefacten van digitale nabewerking. Toch viel de Macro Focus-modus tegen.

De beelden zijn namelijk niet zo indrukwekkend als wanneer je een ‘echte’ macrolens zou gebruiken. Je moet van deze functie niet verwachten dat onzichtbare details worden onthuld. Er is zelfs weinig verschil met foto's van de iPhone 14 Pro.

De superzoom is daarentegen best goed. De superzoom begint met een 5x lens. Afbeeldingen zien er beter uit dan foto's die we hebben gemaakt met onze iPhone 14 Pro, die een 3x zoomlens gebruikt. Ze komen echter niet in de buurt van wat je krijgt van een echte optische zoom, zoals de 10x-camera op de Samsung Galaxy S22 Ultra.

Image 1 of 9 (Image credit: Future / Philip Berne ) (Image credit: Future / Philip Berne ) (Image credit: Future / Philip Berne ) (Image credit: Future / Philip Berne ) (Image credit: Future / Philip Berne ) (Image credit: Future / Philip Berne ) (Image credit: Future / Philip Berne ) (Image credit: Future / Philip Berne ) (Image credit: Future / Philip Berne )

De camera van de Pixel 7 Pro heeft stand gehouden tijdens onze vergelijkingen met de grootste concurrenten. Het is een echte nek-aan-nekrace, met plussen en minnen voor alle concurrenten. Soms zagen de Pixel 7 Pro-afbeeldingen er natuurlijker uit, met duidelijke details, en soms leken ze een beetje overgescherpt, met harde randen.

De camera stelde nooit teleur in vergelijking met de concurrentie en was vaak gebruiksvriendelijker. Met de Pixel 7 Pro kun je de camera openen en veel sneller beginnen met fotograferen dan met een iPhone.

Google heeft een live-fotofunctie, Top Shot. Terwijl Live Photos van Apple filmpjes maakt van je fotomoment, is Top Shot gericht op het vinden van een momentopname in een reeks foto's. Het kan ook kleine video's opslaan, net als de iPhone-camera.

(Image credit: Future / Philip Berne)

De Pixel 7 Pro biedt betere bedieningselementen en eenvoudigere Pro-opname-opties dan de gecompliceerde Galaxy S22 Ultra. Met eenvoudige schuifregelaars pas je zonder gedoe de kleurtemperatuur en helderheid aan. Je wordt niet geconfronteerd met tientallen DSLR-achtige bedieningselementen die weinig effect hebben op het resultaat, zoals bij een Samsung.

De Camera-app kan wel beter worden. Zo kun je de cameramodi niet opnieuw rangschikken, het is ook niet mogelijk om modi te verwijderen als je die niet wil gebruiken. We vinden de spraakgestuurde camera op Samsung-telefoons ook prettig, waarmee je een foto kunnen maken door gewoon 'schieten' te zeggen.

Google heeft een aantal interessante AI-functies in de camera. Naast de Night Sight-modus analyseert de Real Tone-functie in de camera huidtinten om ervoor te zorgen dat afbeeldingen goed worden belicht. Er is zelfs een Top Shot-schakelaar, die op zoek gaat naar bekende gezichten en ervoor zorgt dat juist die mensen scherp op de foto komen.

Foto's maken met de camera op de Pixel 7 Pro is slechts het eerste deel van het Pixel-fotografieverhaal. Wat de telefoon in software kan bereiken, is bijna net zo indrukwekkend als de afbeeldingen die de camera's kunnen produceren.

Camera score: 4,5/5

Google Pixel 7 Pro software

Android 13 ziet er volwassen en compleet uit

Foto Scherp Maken is geweldig

Softwarefuncties gaan telefoongesprekken verbeteren

(Image credit: Future / Philip Berne)

De versie van Android 13 die Google gebruikt, is schoon en gebruiksvriendelijk. Het ziet er goed uit en eigenlijk is dat ook logisch, vooral als je vertrouwt op de zoekhulpmiddelen van Google op de telefoon.

De snelste manier om door de telefoon te navigeren is door te zoeken. Of je nu een app wilt openen, een instelling wilt wijzigen of direct naar een functie wilt springen, je kunt het beste een zoekvenster openen of "Hey Google" zeggen voor hulp. Je kunt startschermen maken met mappen en alles organiseren, maar eigenlijk is dat echt niet nodig.

Ooit verwachtte Google dat gebruikers uren zouden steken in het aanpassen en indelen van hun telefoons om zo een gepersonaliseerd systeem op te zetten. Dat kan nog steeds, maar gelukkig heeft Google zich gerealiseerd dat de meesten van ons dat niet willen.

De meeste aanpassingen gebeuren vloeiend en automatisch. Pictogram- en menukleuren passen zich aan aan je thema. Apps en functies worden in context voorgesteld. Er zijn minder widgets en startschermopties, en ze zijn beter aanpasbaar en minder kieskeurig.

Android is aanzienlijk volwassener geworden, en je kunt dit zien aan het aantal functies dat eenvoudige grafische schuifregelaars en intuïtieve bedieningselementen biedt, in plaats van lijsten en selectievakjes. Maar het kan nog veel eenvoudiger.

(Image credit: Future / Philip Berne)

Het instellingenmenu is een chaos als je het vergelijkt met de Instellingen van Apple op iOS. Handige functies zitten soms diep in menu's begraven, zoals de Live Caption-schakelaar die de AI van Google gebruikt om elke video die je bekijkt van live ondertiteling te voorzien.

Enkele van de echte highlights van de Pixel 7 Pro zijn ingebakken in Google-apps. Als je de app Google Foto's gebruikt op de Pixel 7 Pro en Pixel 7, kun je elke foto in je Google Foto's-bibliotheek verscherpen, of de foto nu met de Pixel 7 Pro is gemaakt of niet. Dat is weer te danken aan de nieuwe Tensor G2-chip.

We zagen de beste resultaten op foto's van oudere smartphones. Sommige foto's die we hadden gemaakt met de iPhone 3GS – enkele van de oudste in onze cloudbibliotheek – zijn drastisch verbeterd en zien er nu uit alsof ze op huidige telefoons kunnen zijn gemaakt.

(Image credit: Future / Philip Berne)

Photo Unblur lijkt belangrijk, alsof het te groot is om op slechts twee telefoons van Google te blijven. Google zweert dat de Unblur afhankelijk is van hardware in de Tensor G2-chipset, dus het is onwaarschijnlijk dat deze functie naar oudere telefoons komt of voor alle Google Foto's-gebruikers beschikbaar wordt.

(Image credit: Future / Philip Berne)

Google voegt binnenkort nog meer functies toe aan zijn Pixel-telefoons met "Feature Drops" en aankomende drops voor de Pixel 7 Pro kunnen erg interessant zijn. Google komt bijvoorbeeld met een functie voor helder bellen, die ervoor zorgt dat oproepen beter klinken als je ze op de Pixel 7 Pro en Pixel 7 hoort. Het toffe nieuws is dat die functie ook naar oudere Pixel 6 en Pixel 6 Pro komt.

De Pixel 7 Pro krijgt vijf jaar beveiligingsupdates, maar ontvangt slechts drie jaar Android OS-updates. Dat is behoorlijk teleurstellend, vooral als je bedenkt dat Google verantwoordelijk is voor het besturingssysteem.

De Apple iPhone 8 kan de nieuwste iOS 16-update gebruiken en die iPhone kwam uit in 2017, waardoor hij vijf jaar iOS updates kreeg. Zoiets kan je niet vinden bij eender welke Android smartphone.

Software score: 5/5

Google Pixel 7 Pro prestaties en specificaties

Google Tensor G2 verbetert graphics

Interface is erg snel

12GB RAM bij iedere opslagcapaciteit

(Image credit: Future / Philip Berne)

Laat je niet misleiden door specificatiebladen te vergelijken met andere smartphones, waardoor de Pixel 7 Pro ondermaats lijkt. Als je ze op die manier vergelijkt, staat hij in de schaduw van de beste Android-vlaggenschiptelefoons zoals de OnePlus 10 Pro. De Google Tensor G2-chip bevat misschien niet de nieuwste en snelste ARM-kernen, maar Google heeft de grafische weergave een aanzienlijke boost gegeven ten opzichte van vorig jaar.

Hoewel efficiëntere processorkernen de batterijduur verbeteren, hadden we geen moment het gevoel dat de Pixel 7 Pro vermogen miste. Misschien komt dit omdat Google de hardware en software op elkaar heeft afgestemd, maar we vonden dat de interface veel vlotter was dan andere smartphones.

De Pixel 7 Pro maakt het heel eenvoudig om apps en functies op je telefoon te zoeken. Je kunt een toetsenbord openen wanneer je je app-lade opent, zodra je begint te typen krijg je al resultaten. Het openen van apps gaat ook snel.

Elke Google Pixel 7 Pro krijgt 12GB RAM aan werkgeheugen, ongeacht welke opslagversie je koopt. Dit komt de prestaties ten goede en we vinden het tof dat ook de laagste opslagniveaus dit werkgeheugen hebben meegekregen. We hadden geen moeite om een paar apps tegelijk uit te voeren en ertussen te wisselen, zelfs als Google niet het niveau van multitasking implementeert zoals je dat op een Samsung ziet.

De Pixel 7 Pro beschikt over de nieuwste netwerktechnologie, inclusief 5G voor netwerken die Sub6 5G of het exclusievere mmWave 5G gebruiken. Je krijgt ook wifi tot de nieuwste wifi 6e als je thuisapparatuur hebt die de nieuwe banden en mogelijkheden kan gebruiken.

Prestaties score: 4,5/5

Google Pixel 7 Pro batterij

Genoeg energie voor een hele dag

Oplaadsnelheid is ondergemiddeld

Ondersteunt omgekeerd draadloos opladen

(Image credit: Future / Philip Berne)

De batterijduur van de Pixel 7 Pro is gewoon goed. Je kunt hem zeker een dag lang goed gebruiken, maar we moesten de telefoon elke dag opladen. We hebben echter geen zorgwekkende batterijproblemen op deze telefoon gezien, zoals we hebben gehoord met iOS 16-apparaten. Aan het eind van de dag hadden we over het algemeen tussen de 10-20% batterij over als we die dag niet veel foto's zouden maken.

Het scherm kan erg helder worden, maar dankzij de adaptieve helderheid van Google past het zich telkens aan. Zo verbruik je nooit te veel energie. Wil je hem zelf aanpassen om energie te besparen? Dan heb je toch nog twee vegen nodig om de helderheid vanaf het bedieningspaneel aan te passen. Het scherm is standaard ingesteld op 1080p FHD+ resolutie om energie te besparen en je zult nauwelijks een verschil merken dan wanneer je hem op een hogere resolutie gebruikt.

Google zegt dat de telefoon in 30 minuten tot 50% kan worden opgeladen en in onze tests waren die beweringen vrij nauwkeurig. We zouden graag nog sneller opladen zien, misschien een turbo-modus om de batterij in een paar minuten op te laden, zoals bij de OnePlus 10T. Om de Pixel 7 Pro volledig op te laden, mag je toch een volledig uur rekenen.

Houd tot slot rekening met het feit dat Google alleen de oplaadkabel bij de telefoon levert en geen oplaadblok.

(Image credit: Future / Philip Berne)

Er is een Batterijbesparingsmodus en zelfs een Extreme Batterijbesparingsmodus. Beide sluiten steeds meer functies uit, hoewel Google niet helemaal duidelijk is over welke functies dat gaat. Voor de Extreme Batterijbesparing moet je kiezen welke apps op de achtergrond mogen werken en meldingen mogen weergeven, naast de standaard Google-apps; Google zegt dat deze modus je tot 72 uur batterij kan opleveren.

Je kunt ervoor kiezen om Extreme Batterijbesparing in te schakelen zodra je de Batterijbesparing activeert of niet. Je kunt de batterijbesparingsmodus automatisch activeren zodra je telefoon een bepaald laag batterijpercentage bereikt. Je kunt Batterijbesparking ook je gewoonten laten leren en dingen te vertragen als het lijkt dat je niet op de normale tijd je telefoon kunt opladen.

De Pixel 7 Pro ondersteunt draadloos opladen in beide richtingen. Je kunt de telefoon opladen op een Qi-oplaadpad, of je kunt een ander apparaat, zoals de Pixel Watch, op de achterkant van de Pixel 7 Pro plaatsen en om deze via omgekeerd laden van energie te voorzien.

Batterij score: 4/5

Google Pixel 7 Pro scorekaart

Categorie Opmerkingen Score Ontwerp Unieke camerabalk maar niet genoeg kleurenopties. 4/5 Beeldscherm Groot en helder, met een snelle reactietijd. 4,5/5 Software Een volwassen Android met exclusieve functies. 5/5 Prestaties Een graphics boost houdt het hele systeem supersnel. 4,5/5 Batterij Genoeg voor een dag, maar niets indrukwekkends. 4/5 Camera's Iedere keer fantastische foto's, maar geen grote sprong voorwaarts 4,5/5 Waarde Een flink stuk goedkoper dan de directe concurrentie. 4,5/5

Moet ik de Google Pixel 7 Pro kopen?

Koop hem als...

Je een betere all-around telefoon wilt

De Pixel 7 Pro werkt gewoon goed, wat je er ook mee wilt doen. Hij maakt op een eenvoudige manier fantastische foto's, hij luistert goed en zelfs je telefoongesprekken zullen binnenkort beter klinken. Hij doet een boel goed wat andere fabrikanten hebben genegeerd.

Je oude foto's wilt herstellen

Door een Pixel 7 Pro te kopen heb je de mogelijkheid binnen bereik om al die verschrikkelijke foto's uit je fotobibliotheek te herstellen. Er is geen ander toestel dat hetzelfde kan doen.

Je geld wil besparen voor het beste toestel

Er is geen twijfel mogelijk dat de Pixel 7 Pro tot de beste telefoons behoort, ook al is het prijskaartje een stuk lager. Hij is wat goedkoper dan de Samsung Galaxy S22 Ultra en veel goedkoper dan de iPhone 14 Pro. De Pixel 7 Pro zal ook regelmatig in aanbiedingen verschijnen.

Koop hem niet als...

Je een telefoon wil die echt alles kan

Zoek je een telefoon met een stylus of een imposante zoomfunctie, een extreme snellaadmogelijkheid of het snelste scherm dat je kunt kopen? Als je erg gehecht bent aan specificaties, ben je beter af met een Galaxy S22 Ultra of een OnePlus 10 Pro.

Je deze telefoon voor altijd wil houden

Hoewel Google de Pixel 7 Pro maakt en je hem geleverd krijgt met Android 13, wil dat niet zeggen dat Google het toestel blijft ondersteunen. Daar doet Apple het beter: de 5-jaar oude iPhone 8 krijgt nog altijd het nieuwste besturingssysteem aan boord. Bovendien kun je zo een Apple store inlopen voor hulp. En dat kan bij een Google smartphone niet.

