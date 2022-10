Google Pixel Watch: releasedatum, prijs, specs, en functies

Het voelt alsof we al jaren wachten op een eigen Google smartwatch (en we wachten daadwerkelijk al jaren), maar tijdens het hardware-evenement van het bedrijf op 6 oktober werden we eindelijk voorgesteld aan de Google Pixel Watch, samen met de Pixel 7- en Pixel 7 Pro-smartphones.

Als je dacht dat Google de wearable al had aangekondigd dan heb je soort van gelijk, want tijdens Google IO 2022 onthulde het bedrijf voor het eerst de wearable. Technisch gezien was dit meer een tease dan een volledige aankondiging, maar Google was redelijk open over de Google Watch. Het ontwerp werd getoond en er werd zelfs gesproken over wat de wearable zou kunnen en dat Fitbit-technologie gebruikt wordt.

Nu weten we eindelijk alles: van de prijs tot de fitnessfuncties en de verschillende versies van de smartwatch.

Hieronder vind je alles wat je wil weten over de Google Pixel Watch. Zal het genoeg zijn om de beste smartwatches van dit moment in de problemen te brengen? Alleen de tijd zal het leren.

In het kort

Wat is het? De eerste premium smartwatch ontworpen door Google

De eerste premium smartwatch ontworpen door Google What does it cost? 379 euro voor de Google Watch met wifi, en 429 euro voor de 4G-versie

379 euro voor de Google Watch met wifi, en 429 euro voor de 4G-versie Wanneer komt het uit? Aangekondigd op 6 oktober, in de verkoop op 13 oktober

Aangekondigd op 6 oktober, in de verkoop op 13 oktober Waar komt het uit? Helaas niet in Nederland, maar wel in Duitsland en vanwege import waarschijnlijk ook in België.

Google Pixel Watch releasedatum en prijs

(Image credit: Google)

Google lanceerde de Pixel Watch officieel op 6 oktober, naast de Pixel 7 en Pixel 7 Pro.

De Pixel Watch werd op dezelfde dag beschikbaar voor pre-order, met een verkoopdatum van 13 oktober in negen landen, waaronder Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk, maar helaas geen Nederland en België.



Het basismodel met Bluetooth en wifi kost 379 euro, en voor de 4G-versie moet je 429 euro neertellen.

Design en display

(Image credit: Google)

De Pixel Watch is al talloze keren getoond sinds de oorspronkelijke officiële tease tijdens Google I/O 2022 eerder dit jaar, dus we waren al bekend met de ronde vorm van het horloge.

Na de volledige lancering weten we nu dat het gebogen scherm uit 3D Gorilla Glass 5 bestaat, terwijl de rest van de 41mm-behuizing bestaat uit 80 procent gerecycled roestvrij staal. Het is ook waterbestendig tot 5ATM (50 meter) en de smartwatch weegt 36 gram.

Je kunt kiezen uit vier afwerkingen: een Champagne Gold-behuizing met een Hazel Active Band, een matzwarte behuizing met een Obsidian Active Band, een gepolijste zilveren behuizing met een Chalk Active Band en een gepolijste zilveren behuizing met een Charcoal Active Band.

Net als bij de Pixel 7's varieert de afwerking van het metaalwerk afhankelijk van de kleur die je kiest; zoals de namen al suggereren, zijn de opties met zilveren behuizing van gepolijst roestvrij staal, samen met de Champagne Gold-optie, terwijl de matzwarte Pixel Watch kiest voor een afwerking met een lichte textuur die gemakkelijker licht verspreidt.

Bandjes worden vastgemaakt aan de Pixel Watch via een eigen vergrendelingsmechanisme, 'geïnspireerd door de manier waarop een cameralens aan een camerabody wordt bevestigd', aldus Google.

Bezitters van een Pixel Watch kunnen kiezen uit 20 bandjes van verschillende materialen, waaronder geweven stof, leer en metaal, die in het voorjaar van 2023 worden verwacht.

Het display heeft een pixeldichtheid van 320ppi (wat betekent dat het met 326ppi niet helemaal kan tippen aan de scherpte van de Apple Watch 8), heeft een always-on functie en de helderheid kan verhoogd worden tot 1000nits zodat je het scherm nog goed kan zien in de frisse buitenlucht.

Google Pixel Watch software en functies

Net zoals Android 13 vooraf ging aan de komst van de Pixel 7-serie, heeft ook de vernieuwde Wear OS-ervaring die op de Pixel Watch draait, zijn intrede gedaan.

Hoewel Samsung's Galaxy Watch 4 van vorig jaar technisch gezien de eerste smartwatch was met Google's nieuwe OS maakten we afgelopen zomer pas kennis met de derde generatie WearOS tijdens de Montblanc Summit 3.

Er lijkt niet veel te zijn veranderd, maar met Wear OS 3.5 heb je in ieder geval wel toegang tot de on-wrist Google Play Store, ondersteuning voor notificaties (inclusief Google-apps zoals Gmail), ondersteuning voor contactloze betalingen dankzij Google Pay en NFC, en Google Assistant-ondersteuning, en nog nooit eerder geziene Fitbit-integratie op het platform.

Google beweert dat de Pixel Watch beschikt over 'Fitbit's meest nauwkeurige hartslagmeting ooit', en wordt geleverd met zes maanden Fitbit Premium.

Er is ook ECG-functionaliteit (zoals op de Galaxy Watch 4 en Galaxy Watch 5, samen met de Fitbit Sense, Sense 2 en Charge 5) om je hartritme te analyseren en zelfs atriale fibrillatie (hartritmestoornis) te detecteren.

Slaapregistratie met slaapstadia is inbegrepen en deze winter belooft Google ook valdetectie met Emergency SOS-ondersteuning, wat betekent dat de smartwatch contact opneemt met de hulpdiensten als het herkent dat je een significante val hebt gemaakt. Niet te verwarren met crashdetectie van Apple die contact opneemt met de hulpdiensten als het herkent dat je een significante val hebt gemaakt.

Google Pixel Watch interne componenten en batterij

De Pixel Watch is compatibel met Android 8.0 en hoger, maar niet met iOS (zoals bij eerdere generaties Wear OS wel mogelijk was). Er is ook 32GB aan opslag aan boord.



Het is wel enigszins teleurstellend dat de Pixel Watch een verouderde Samsung 10nm Exynos 9110 chip gebruikt in plaats van een nieuwere chip die bijvoorbeeld door de laatste twee generaties Galaxy Watches worden gebruikt.



De grootste vraag is dan ook hoe de Pixel Watch zich gedraagt tijdens dagelijks gebruik, aangezien de combinatie van de oudere chip en de relatief kleine 294mAh batterij het moeilijk zal maken om aan de beloofde 24 uur gebruik te komen.

De meegeleverde USB-C magnetische puck oplader, indien aangesloten op een 18W stroomadapter, belooft 50% van de batterij van de Pixel Watch op te laden in 30 minuten, 80% in 55 minuten en 100% in 80 minuten.