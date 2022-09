Apple Watch 8 review

De Apple Watch 8 is een van de beste smartwatches die er zijn, vooral omdat de Apple Watch het al sinds het eerste model goed doet. De Watch 8 is echter de kleinste update die we ooit in de serie hebben gezien, met alleen de temperatuursensor en crashdetectie als upgrades ten opzichte van de Watch 7. De nieuwe software is goed en biedt een aantal mooie updates, maar die updates worden ook geïntroduceerd bij veel andere modellen, dus dat telt niet. We zijn niet echt onder de indruk van het nieuwste model, aangezien je nog steeds de Watch 7 (of zelfs Watch 6) voor minder kunt kopen. Daarom zijn we eerder geneigd om je daarheen te verwijzen. De Watch 8 is nog steeds de smartwatch die je moet kopen als je een sterke, up-to-date smartwatch wilt hebben die bij je iPhone hoort, maar hij zal de Watch Ultra zeker niet overtreffen.

De Apple Watch 8 lijkt misschien relatief veel op de Apple Watch 7 van vorig jaar en ja, dat is ook intern zo.

De upgrades zijn zo onbeduidend dat het lijkt alsof Apple met opzet niet probeert de aandacht af te leiden van de nieuwe Apple Watch Ultra.

Dus wat is hier eigenlijk nieuw? Moet je gewoon voor een Watch Series 7 gaan of zijn er enkele slimme tweaks waardoor je het nieuwste model de ideale keuze is?

Apple Watch 8 prijs en releasedatum

De Apple Watch 8 is op 7 september 2022 onthuld op het Apple 'Far Out'-evenement en is vanaf 16 september 2022 te koop. De smartwatch is verkrijgbaar in twee formaten: de 41mm-versie en de grotere 45mm-versie.

De 41mm-versie begint vanaf 499 euro voor de Watch 8 met alleen GPS, en voor de LTE-versie tel je 619 euro neer. Daarnaast is er ook nog een versie met een roestvrijstalen behuizing in plaats van de aluminium behuizing in de reguliere versies. Hier betaal je wel 899 euro voor.



De 45mm-versie met de aluminiumbehuizing kost 539 euro, en voor 659 euro heb je ook LTE. De roestvrijstalen behuizing kost 949 euro.

De Apple Watch 8 is een stuk duurder dan de Apple Watch 7 waarbij je voor de reguliere 41mm-versie 'slechts' 429 euro hoefde neer te leggen. Dat is een verschil van 70 euro.

Apple Watch 8 design en display

(Image credit: TechRadar)

Als je de Apple Watch 7 ook maar enigszins hebt gebruikt, weet je hoe de Watch 8 eruitziet. Hij is op alle mogelijke manieren identiek. Als je ooit de Apple Watch 5 of hoger hebt geprobeerd, snap je het ook wel want afgezien van het grotere scherm zien de horloges er redelijk hetzelfde uit.

Maar laten we aannemen dat je nog nooit een Apple Watch hebt gebruikt of dat je gewoon vergeten bent hoe een Apple Watch eruit ziet omdat je je oude horloge in een la hebt gelegd omdat je de oplader kwijt bent geraakt.

Het ontwerp en display zijn precies hetzelfde als op de Watch 7: dezelfde gebogen achterkant met de ronde maar comfortabele hartslagmeter, een helder en leesbaar scherm en een soepel rollende digitale kroon aan de rechterkant van het display.

Dit is een typisch Apple Watch ontwerp, en het ziet er bijna identiek uit als de allereerste uitvoering, afgezien van het feit dat het een beetje groter is.

(Image credit: TechRadar)

Dit alles is hetzelfde als in voorgaande jaren en de enige veranderingen zitten geheel onder de motorkap. Dat betekent helemaal niet dat het een slecht ontwerp is. Het horloge past mooi om de pols en het OLED-scherm is helder en duidelijk.

We hebben dit allemaal al eerder gezien in de Watch 7, dus dit is vooral een iteratieve upgrade om Apple Watch-gebruikers aan te trekken die nog steeds een Watch 4 of 5 gebruiken en denken dat het tijd is om te upgraden.

Het scherm is een handig always-on display dat basisinformatie toont wanneer het niet actief is. In onze tests was dit zoals gewoonlijk snel en nauwkeurig, omdat de nieuwe S8-chipset binnenin de Watch alles snel en efficiënt aanstuurt.

Het blijft wel (iets te) helder als je in de bioscoop of in bed zit en de Watch niet in de slaapstand hebt gezet. Dat is iets wat Apple nog moet verbeteren.

Nieuwe temperatuursensor

(Image credit: TechRadar)

Zoals gezegd zitten de grote veranderingen aan de Apple Watch 8 aan de binnenkant, met een nieuwe temperatuursensor om je lichaamswarmte af te lezen en de nieuwe S8-chip die een paar kleine voordelen biedt.

Laten we eens kijken naar de temperatuursensor: bij langdurig gebruik leert hij de basissnelheid van je lichaam. Voor wie zwanger wil worden, kan hij zien wanneer je begon te ovuleren.

Apple deed veel moeite om aan te geven dat dit met terugwerkende kracht is en dat het niet in staat is om de ovulatie te voorspellen, maar wel om een soort van indicatie te geven.

(Image credit: TechRadar)

Apple heeft ook heel duidelijk gemaakt dat deze gegevens alleen met uitdrukkelijke toestemming met iemand kunnen worden gedeeld. Zelfs Apple heeft geen toegang tot de gegevens tenzij jij die zelf deelt.

Door 's nachts data te verzamelen probeert de Apple Watch 8 te voorspellen hoe je lichaam reageert op zaken als menstruatie, ziekte, jetlag en meer. Hou er rekening mee dat het gaat om voorspellingen en dat het in de werkelijkheid kan afwijken.

Je moet dit vooral zien als een tool. De temperatuursensor van Watch 8 lijkt vrij nauwkeurig en kan wijzigingen tot op 0,1 graad detecteren.

(Image credit: TechRadar)

Als je geen baby probeert te krijgen, voelt de temperatuursensor een beetje overbodig. Ja, hij laat je schommelingen in je lichaamstemperatuur zien, maar totdat andere apps erin slagen deze sensor op nieuwe manieren te gebruiken, blijft hij een beetje overbodig.

Op het gebied van fitness, zagen we dat de Watch 8 onze afstand en hartslag tijdens het testen vrij goed bijhield. Zowel de GPS-nauwkeurigheid als de hartslagmonitoring bleken perfect te zijn in vergelijking met de Garmin Fenix 7 die we gebruikten als benchmark.

De Watch 8 voelt echter veel minder aan als een hardloophorloge dan de Watch Ultra, omdat dezelfde GPS-connectiviteit ontbreekt en het ontbreken van een speciale knop om trainingen te starten en te stoppen is een ergernis. De actieknop zou niet alleen beperkt moeten zijn tot de Watch Ultra.

(Image credit: TechRadar)

Een ondergewaardeerd element is de mogelijkheid om muziek te streamen op de Watch 8 tijdens een langere work-out. Tijdens het testen zaten we per ongeluk zonder batterij in onze iPhone en toen was het handig om wat AirPods in te doen, op play te drukken en van de muziek te genieten.

De nieuwe functies van watchOS 9 zijn echt geweldig voor fitness en tijdens de verschillende runs hebben we veel gehad aan de intervaltraining, hoewel die nog steeds tekortschiet in vergelijking met Garmin.

De mogelijkheid om specifieke, gestructureerde trainingen op te zetten waarbij we soms hard en dan rustig gaan was leuk, maar uiteindelijk willen we tijdens deze periodes tempo of hartslagdoelen zien, waarbij het horloge ons laat weten dat we moeten versnellen of vertragen.

De hartslagzonecontrole die met watchOS 9 is geïntroduceerd, is ook een echte zegen en een no-brainer, maar het zou fijn zijn als deze vaker als leidraad wordt gebruikt.

Crashdetectie

Een andere nieuwe functie, die we helemaal niet kunnen testen, is crashdetectie bij auto-ongevallen. Met behulp van een verbeterde gyroscoop en een versnellingsmeter die nu G-krachtveranderingen tot 256G kan waarnemen, is Apple er vrij zeker van dat de nieuwe Watch 8 ongevallen kan detecteren. Daarna kan de Watch 8 onmiddellijk de hulpdiensten waarschuwen, waarbij alle gegevens worden doorgegeven, mocht je bewusteloos zijn. Dit werkt alleen als je in beweging bent, dus het gebruikt GPS en verbinding met de iPhone om volledig te begrijpen of je in een auto zit.

Deze generatie is moeilijk aan te raden als je de Watch 7 (of 6) kan vinden met een riante korting. De Watch 8 geeft je wat extra gemoedsrust in het verkeer, maar daar stoppen de voordelen dan ook.

(Image credit: TechRadar)

Als elke verkrijgbare Apple Watch crashdetectie heeft, zal dat een echte reden zijn om ze kopen. Het is gewoon niet genoeg om de Watch 8 te kunnen aanraden, zeker nu we ook de goedkopere Apple Watch SE 2 hebben.

Wat de gezondheidsfuncties betreft, zijn alle functies van voorheen aanwezig: atriumfibrillatiedetectie, bloedzuurstof, een ECG en nog veel meer dat je kan waarschuwen voor eventuele onregelmatigheden.

Nogmaals, dit is niet nieuw: gezien de overvloed aan oudere Apple Watches die nog steeds te koop zijn.

Apple Watch 8 batterij

(Image credit: TechRadar)

De batterijduur wordt steeds beter op de Apple Watch, maar het uiteindelijke resultaat blijft hetzelfde. Hoezo? De verbeterde batterijduur die voortkomt uit de efficiëntere chip en de (waarschijnlijk) grotere batterij biedt meer vermogen, maar dan worden er functies zoals de bloedzuurstofsensor en het always-on-display toegevoegd die redelijk zwaar zijn op de batterij.

In onze eerste tests hield de batterij van de Watch 8 het 38 uur vol op een enkele oplaadbeurt, veel meer dan de voorspelde 18 uur van Apple.

Dat getal is gebaseerd op hardlopen, muziek afspelen en meer. Wij waren genoodzaakt om grotendeels thuis te blijven waardoor het horloge logischerwijze minder actie heeft gezien.

Verdere tests leverden interessante resultaten op. Een lang verhaal, kort: je moet nog steeds dagelijks de smartwatch aan het stroom leggen, maar hoe lang je moet opladen ligt aan hoelang je het horloge hebt gebruikt.

Na 17 uur opladen, met ongeveer 70 minuten hardlopen met GPS, een korte fietstocht en het luisteren naar muziek, zakte de Watch 8 met ongeveer 55%. Dat is behoorlijk veel en je krijgt waarschijnlijk ongeveer 30 uur gebruik als dat overeenkomt met je dagelijkse routine.

Als je een oudere Watch-oplader gebruikt, laad je ongeveer 1% per minuut op, wat betekent dat je in iets minder dan twee uur volledig bent opgeladen.

Maar waarom zou je een oudere oplader noemen als de Watch 8 wordt geleverd met een nieuw, snel oplaadblok? Nou, dat blok gebruikt een USB-C connector aan het einde, in plaats van de blokkerige en traditionele USB-A die de meeste mensen zullen kennen.

Volgens Apple's nieuwe milieu-initiatief zit er helemaal geen oplader in de doos, dus de meeste mensen zullen waarschijnlijk geen manier hebben om deze mooie nieuwe oplader te gebruiken zonder een extra aankoop... dus zullen ze standaard een oude Apple Watch-oplader gebruiken die ze nog hebben.

Moet ik de Watch 8 kopen?

(Image credit: TechRadar)

Het is echt moeilijk om enthousiast te worden over de nieuwe Watch 8, zeker nu de Watch Ultra laat zien hoeveel meer er uit het apparaat gehaald kan worden.

De gewoonte van Apple om het apparaat slechts lichtjes te upgraden ten opzichte van het voorgaande jaar is hier nog steeds duidelijk te zien. Het speelt in op het feit dat gebruikers gewoon naar de Apple Store zullen gaan om het nieuwste model te halen, in plaats van er doelbewust op uit te trekken om er speciaal een te kopen.

Dat wil zeggen, natuurlijk, tenzij je momenteel aan gezinsplanning doet en geniet van de gedachte dat je je ovulatiecyclus niet handmatig hoeft bij te houden, zodat de Watch om je pols het werk voor je kan doen.

Indien je aan een gezin wilt beginnen, en je ovulatie en menstruatie in de gaten wilt houden, dan zijn die nieuwe functies op de Apple Watch 8 handig.

Maar aangezien de Watch SE 2 veel van de nieuwe functies van de Watch 8 ook heeft, en een stuk goedkoper is, zou de SE 2 wel eens heel populair kunnen worden, want er is weinig nieuws aan deze nieuwe smartwatch van Apple.