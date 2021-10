Apple Watch 7 review

De Apple Watch 7 is in principe een Apple Watch 6 met een iets groter scherm en de mogelijkheid om sneller op te laden. Je zou het in theorie kunnen zien als een Apple Watch 6S, al wordt deze notering door Apple niet gebruikt bij zijn smartwatches. De meeste mensen zullen van de Watch 7 houden vanwege de aantrekkelijke nieuwe kleuren, en niet per se voor de enkele nieuwe functies. Het is nog altijd een indrukwekkend apparaat en vormt een handig tweede scherm voor iPhone-gebruikers. De Apple Watch 7 biedt echter niet de extra batterijduur, fitnessfuncties of designwijziging waar velen van ons op hadden gehoopt.

Review in een notendop

Van links naar rechts: Apple Watch 3, Apple Watch 7 en Apple Watch SE (Image credit: TechRadar)

De Apple Watch 7 vervangt de Apple Watch 6 van vorig jaar als premium model in de line-up van wearables. De nieuwkomer is verkrijgbaar naast de Apple Watch SE en Apple Watch 3 voor eenieder die graag een tweede scherm wil gebruiken naast zijn iPhone.

Het is geen gigantische upgrade ten opzichte van het model van vorig jaar. Het grootste verschil is het display, dat twintig procent groter is. Het apparaat beschikt over dezelfde indrukwekkende functies als de Watch 6. Het is zeker de beste Apple Watch tot nu toe, maar slechts op enkele vlakken.

De voornaamste reden om een Apple Watch te kopen is zodat je jouw iPhone niet zo vaak uit je broekzak of tas hoeft te halen. Een andere reden kan zijn omdat je een hulpmiddel zoekt voor je fitness work-outs. De Apple Watch 7 brengt een goede hartslagmonitor en een reeks handige apps naar je pols, verpakt in een aantrekkelijk totaalpakket.

Dit pakket komt in vijf nieuwe kleuren, een groter display waardoor alles net wat beter zichtbaar is dan op de Watch 6 of SE, een always-on-scherm waardoor je altijd de tijd kunt aflezen en een glazen omhulsel om het OLED-display te beschermen. Het glas is lichtelijk gebogen, al zien we hier niet veel voordelen van.

We hoopten op een grotere designupgrade bij de Watch 7, zoals een hoekigere afwerking om beter bij het nieuwe iPhone-design van de iPhone 12 en iPhone 13 te passen. Het zou een betere reden zijn om voor de nieuwste generatie Apple Watch te kiezen.

Het toetsenbord werkt goed en is verrassend bruikbaar voor het typen van berichten. Deze functie is echter niet beschikbaar als je Nederlands als taal hebt ingesteld. (Image credit: TechRadar)

Dankzij het grotere scherm kun je meer uit de functies halen. Zo kun je een groter deel van een bericht lezen en kunnen de digitale knoppen om op te drukken wat groter zijn. Dankzij het grotere display is het ook functioneler om een schermtoetsenbord te gebruiken. Apple heeft dit daarom toegevoegd aan de smartwatch. In de praktijk werkt het erg goed om berichten te typen via de Apple Watch 7, al is dicteren nog altijd een stuk handiger en vooral sneller.

Belangrijk om te weten echter is dat het schermtoetsenbord niet beschikbaar is als je Nederlands als taal hebt ingesteld. Je kunt overschakelen naar Engels, maar dan zal de autocorrect ook gebaseerd zijn op de Engelse taal.

Onder de motorkap is er dit jaar vrij weinig veranderd. Hoewel de chipset de S7 heet, brengt het geen prestatieboost. De chip is enkel opnieuw geconfigureerd voor het iets grotere display. Een enorm probleem is dit niet, aangezien alles supersoepel verloopt op de Apple Watch 7. Dankzij watchOS 8 kun je snel een work-out starten, berichten aflezen en apps openen.

(Image credit: TechRadar)

De Apple Watch 7 is een prima metgezel voor fitness. Het is in staat om hardloopsessies, fietstochten en zwemsessies te tracken. Er zijn daarnaast wat handige extra's aanwezig, zoals een meditatie-app. Ook kun je nog altijd gebruikmaken van Apple's ringensysteem, die je inzicht geven in hoe actief je gedurende de dag bent geweest.

De ECG-monitor en zuurstofsaturatiemeter zijn voor de meeste gebruikers niet bijster nuttig. Deze functies waren ook al aanwezig bij de Apple Watch 6. Deze is nog altijd te koop bij externe verkopers, maar niet meer bij Apple zelf. Ongetwijfeld zal deze wearable een korting krijgen tijdens Black Friday 2021.

Als de Apple Watch 6 niet meer verkrijgbaar is en je op zoek bent naar een high-end Apple Watch, is de Apple Watch 7 de enige optie. Als je echter zonder always-on-display en SpO2-sensor kunt leven, ben je nog altijd uitstekend af met de goedkopere Apple Watch SE.

Apple Watch 7: releasedatum en prijs

De Digital Crown beschikt over haptische feedback. (Image credit: TechRadar)

De Apple Watch 7 is op 14 september 2021 uit de doeken gedaan en is verkrijgbaar vanaf 15 oktober. De smartwatch is opnieuw verkrijgbaar in een klein en groot formaat, al zijn beide varianten iets vergroot: 41 mm en 45 mm.

De prijs van de Apple Watch 7 begint bij 429 euro voor het 41 mm-model. De 45 mm-variant kost minstens 459 euro. De prijzen zijn voornamelijk afhankelijk van het bandje dat je erbij neemt.

In de toekomst wordt het ook in Nederland mogelijk om met de duurdere 4G-versie van de Apple Watch 7 aan de slag te gaan. Deze versie werkt onafhankelijk van een iPhone en kan zijn eigen dataverbinding tot stand brengen. De 4G-modellen zijn niet verkrijgbaar met een aluminium behuizing, maar enkel met het duurdere roestvrij staal. Het is nog niet bekend wanneer de 4G-versie van de Apple Watch 7 in Nederland te koop is.

Apple heeft deze variant In Nederland nog niet eerder uitgebracht, omdat er geen telecomproviders zijn die hiervoor ondersteuning bieden. In Nederland willen T-Mobile en KPN de 4G Apple Watch echter eindelijk gaan ondersteunen. In België is het al langer mogelijk om een Apple Watch met 4G-ondersteuning te kopen. Telenet is echter vooralsnog de enige aanbieder van een dergelijk abonnement.

De standaardversie van de Apple Watch 7 is verkrijgbaar in vijf nieuwe aluminium kleuren: Middernacht (op Apple's eigen website Inktblauw), Sterrenlicht, Groen, Blauw en (Product)Red.

Design en display

Het display is groot, helder en goed zichtbaar in de buitenlucht. Dit gaat echter ten koste van de batterijduur. (Image credit: TechRadar)

De designverandering van de Apple Watch is waarschijnlijk vooral op te merken als je deze naast de de Apple Watch 6 of SE legt. De behuizing is iets groter en het display is zelfs met twintig procent toegenomen ten opzichte van het vorige model. Het is logischerwijs een heel stuk groter dan het display van de Apple Watch 3, die in verhouding enorme bezels heeft.

Wat minder snel op zal vallen is de verbeterde robuustheid. Er is een IP6X-certificering van de partij, waardoor de smartwatch nu volledig stofbestendig is. De Apple Watch 7 is dankzij de WR50-rating ook waterbestendig.

Het glas aan de bovenkant van het heldere en levendige OLED-scherm is verhard, waardoor de kans op krassen en barsten moet afnemen. De extra bescherming is waarschijnlijk in het leven geroepen om de Apple Watch 7 aantrekkelijker te maken voor gebruik buiten de deur. We denken echter dat avontuurlijke types eerder met iets als een Garmin Fenix aan de slag zullen gaan, aangezien die smartwatch betere bescherming biedt evenals meer opties om activiteiten te volgen.

(Image credit: TechRadar)

Het glas dat het OLED-scherm beschermt, loopt nu door in de randen van de behuizing, wat voor een meer naadloze overgang zorgt. Het maakt echter niet zo'n groot verschil als Apple het zelf doet voorkomen.

Apple wijst hierbij vooral op de nieuwe wijzerplaat genaamd Contour. Je kunt de cijfers van de klok vanaf de zijkant zien. Aangezien het scherm van de smartwatch meestal dimt als je vanaf deze kijkhoek naar het apparaat kijkt, is het in de praktijk niet zo denderend.

De cijfers van de klok zijn te zien vanaf de zijkant. Het is echter niet baanbrekend. (Image credit: TechRadar)

Het grotere scherm brengt ruimte voor nieuwe opties voor wijzerplaten. De wijzerplaat Modular Duo biedt nu plaats voor twee grote widgets, waardoor je meer informatie in één oogopslag kunt zien. Het is een aangenaam extraatje, maar geen reden om te upgraden als je momenteel over een Apple Watch 5 of 6 beschikt.

Als je een Apple Watch 4 of ouder om je pols hebt hangen, is het de update zeker waard. Bovendien beschikt de Apple Watch 7 net als de voorganger over een always-on-display. Het beeldscherm is nu echter een stuk helderder, waardoor het makkelijker is om af te lezen.

Bovendien wordt de functie nu door meer apps van Apple ondersteund. Eerst werd het beeldscherm enkel gedimd en zou er een klok worden getoond als een app niet geoptimaliseerd was voor het always-on-scherm. Nu is de ondersteuning veel breder. Ontwikkelaars kunnen bovendien functionaliteit voor de functie toevoegen aan hun apps. Momenteel zijn er echter nog weinig apps van derden die hier gebruik van maken.

Een gedemd voorbeeld van de timer-app. (Image credit: TechRadar)

Een andere functie waarbij het grotere scherm goed van pas komt, is het on-screen toetsenbord. Het is niet iets waar we lang op zaten te wachten, aangezien andere smartphonefabrikanten ook over een dergelijke functie beschikken en het nu niet bepaald veel door ons gebruikt wordt.

Het is echter een handige optie om te hebben, in het geval je je in een situatie bevindt waarin je niet hardop tegen je Watch kunt praten. Over het algemeen werkt dicteren of het sturen van een emoji een stuk sneller.

De beeldkwaliteit van de Apple Watch 7 is een stuk beter dan de eerste iteratie. Met iedere upgrade van de smartwatch wordt de kwaliteit beter. De Apple Watch 7 beschikt ongetwijfeld over een van de beste displays in een smartwatch. Het is helder, duidelijk en af te lezen in elke situatie.

Apple Watch 7 om de pols van een vrouw. (Image credit: TechRadar)

De Apple Watch 7 is beschikbaar in twee formaten: 41 mm en 45 mm. De varianten van de voorganger zijn beide 1 mm kleiner. Over het algemeen wordt de kleinste versie voornamelijk gebruikt door vrouwen, aangezien zij doorgaans over een dunnere pols beschikken.

We ervaren echter dat de 45 mm prima om een doorsnee vrouwenpols past. Als je dus geen extreem dunne polsen hebt, kun je de grotere variant dus zeker overwegen.

Fitness

Apple Watch 7 om de pols van een man met fitnessapp geopend. (Image credit: TechRadar)

De Apple Watch Series 7 focust zich nog meer op fitness. Het beschikt over de bekende activiteitringen die vullen naarmate je actiever bent. Er zijn steeds meer soorten work-outs om te tracken en zelfs nieuwe fietsfuncties toegevoegd. Het is duidelijk dat Apple probeert de Watch 7 aantrekkelijker te maken voor sportievelingen.

Als je een smartwatch voornamelijk wil gebruiken als fitness tracker, omdat je fanatiek hardloopt, zwemt, fietst of wat dan ook, is het nog altijd lastig om de Apple Watch aan te raden. Er ontbreken nog altijd enkele basisfuncties zoals intervallen, hartslagmeldingen enzovoort.

De Apple Watch 7 herkent nu automatisch dat je fietst. Het is dus niet erg als je vergeten bent de work-out handmatig te starten. (Image credit: TechRadar)

Het apparaat vertelt je door middel van zijn gps wel hoe ver je gelopen hebt, hoe lang je erover gedaan hebt en wat je hartslag was. De gps is redelijk accuraat. In vergelijking met de high-end Garmin Forerunner 945 was het verschil verwaarloosbaar.

Ook de hartslagmetingen waren vrijwel identiek aan die van een borstband die we gebruikten. Er waren slechts kleine verschillen merkbaar. Hierbij was het wel nodig om de Apple Watch 7 iets verder op onze pols te bevestigen. Op deze positie blijken de metingen iets accurater.

De SpO2-sensor werkt goed, maar geen must-have functie. (Image credit: TechRadar)

Verder biedt de Apple Watch 7 ECG- en SpO2-monitoring, net als de voorganger. De elektrocardiogram (ECG) is een handige toevoeging. Je kunt testen wanneer je wil, maar het is eigenlijk aanwezig om hartritmestoornissen op te merken voor diegenen die over het algemeen denken dat ze in redelijk goede gezondheid verkeren.

De SpO2-sensor meet het zuurstofgehalte in je bloed. Deze functie is wat minder baanbrekend in onze ogen. Het is bovendien niet officieel "medisch accuraat", waardoor het niet geheel duidelijk is of je de sensor kunt vertrouwen. Daarbij is er een gebrek aan meldingen: indien het zuurstofgehalte van je bloed plotseling daalt, zal de Apple Watch 7 je niet waarschuwen.

Een andere sterke gezondheidsfunctie is de herontworpen Breathe-app. Deze heet nu Mindfulness en beschikt over een Relax-modus. In deze modus krijg je een motiverende vraag om over te reflecteren voordat de activiteit start. Je kijkt daarna minimaal een minuut naar het samensmelten en botsen van gekleurde vormen, terwijl je reflecteert. Het is een hypnotische functie, waarvan we kunnen begrijpen dat het helpt om kalmer te worden in deze soms hectische moderne wereld.

Afbeelding 1 van 2 (Image credit: TechRadar) Afbeelding 2 van 2 (Image credit: TechRadar)

De verbeterde meditatie-app is een onderdeel van watchOS 8, waardoor je ook van de functie gebruik kunt maken als je over een oudere Apple Watch beschikt, zolang deze de nieuwe software kan draaien.

Op het gebied van gezondheid hoopten we dat de Apple Watch 7 over verbeterde slaaptracking zou beschikken. Deze functie werd in de Watch 6 geïntroduceerd, maar valt nog altijd wat tegen. Je krijgt 's ochtends een melding over het weer en de overgebleven batterijduur, maar de smartwatch meldt je nog steeds niets over de kwaliteit van je slaap. Je weet dus niet of je licht of diep geslapen hebt.

De Apple Watch 7 toont je enkel een aantal balken die aangeven tussen welke tijden je waarschijnlijk sliep. Verder is er vrij weinig interessants aan de slaaptracking van de smartwatch.

Software

(Image credit: TechRadar)

Met de komst van de Apple Watch 7 is ook de nieuwe software een feit: watchOS 8. Net als het design van de smartwatch brengt de software niet heel veel nieuws naar de ervaring.

De Watch 7 wordt aangedreven door een 'nieuwe' chipset, genaamd de S7-chip. Deze is echter hetzelfde als de S6 die in de Watch 6 te vinden is. Het is enkel voorzien van een update om in de nieuwe behuizing te passen.

Op het gebied van prestaties hebben we met de Apple Watch 7 echter niets aan te merken. De smartwatch reageert snel en het wisselen tussen apps verloopt voorspoedig.

De grote knop naast de Digital Crown laat je nu tussen apps schakelen, terwijl de kroon het vergroten van elementen en interacties met lijsten vergemakkelijkt. Je kunt daarnaast Siri oproepen door de Watch naar je lippen te brengen en een commando in te spreken. In negen van de tien gevallen werkte dit goed, maar het indrukken van een knop voelt toch wat betrouwbaarder.

Portrait Mode als wijzerplaat is een geweldige toevoeging. (Image credit: TechRadar)

De nieuwe wijzerplaat Portrait Mode is een interessante toevoeging aan watchOS 8, aangezien je jouw favoriete portretten kunt kiezen als wijzerplaat, waarbij er een diepte-effect wordt gecreëerd tussen de foto en de cijfers van de klok. Het ziet er enorm goed uit en door aan de Digital Crown te draaien wordt het onderwerp groter of kleiner.

Een andere handige functie is de Focus-modus, die ook in iOS 15 is geïntroduceerd. Met watchOS 8 kan de Focus worden ingesteld op zowel de Apple Watch als je iPhone. Je kunt Focussen instellen op basis van een locatie of tijdstip, waarbij je zelf kunt aangeven van welke apps of personen je gedurende een Focus een melding kunt ontvangen.

Batterij

(Image credit: TechRadar)

De batterijduur van de Apple Watch wordt vaak als minpunt gezien. Hoewel de Apple Watch 7 het niet veel langer uithoudt dan zijn voorgangers, is de batterijduur voor de doorsnee gebruiker zeker in orde. De Apple Watch 7 gaat zo'n anderhalve dag mee met het always-on-display actief. Hierbij hebben we geen work-outs gestart, maar wel gebruikgemaakt van de slaaptracking.

Apple zelf stelt dat de smartwatch zo'n 18 uur mee moet gaan. In onze ervaring is het zeker mogelijk om de batterijduur een stuk langer te sparen. Als je echter wat games speelt op je smartphone en dagelijkse work-outs trackt komt de smartwatch wat dichter bij deze beweerde batterijduur van Apple.

De Apple Watch 7 is overigens sneller op te laden dan ooit te voren. De oplaadkabel in de doos is nu met USB-C te verbinden. Het duurt iets langer dan een uur om de smartwatch volledig op te laden, waardoor we zeker het verschil merken met de oudere oplader. Tijdens het tracken van je slaap verliest de Apple Watch 7 ongeveer vijftien procent aan batterijvolume.

Moet ik de Apple Watch 7 kopen?

Koop het als…

Je een Apple Watch 4 of ouder hebt

Als je al een Apple Watch draagt, maar graag een always-on-display en groter scherm wil gebruiken, is de Apple Watch 7 de beste Apple Watch die je kunt kopen als upgrade.

Je een iPhone gebruikt

De Apple Watch 7 is uitermate geschikt in combinatie met een iPhone. De twee gaan goed samen. De Apple Watch is de beste smartwatch die je als compagnon voor je iPhone kunt kiezen.

Je gezonder wil leven

De Watch 7 is een handig hulpmiddel om je fitness en gezondheid in de gaten te houden. Het geeft je een hoop inzichten in je fysieke en mentale gezondheid. De nieuwe mindfulness-opties zijn daarnaast verfrissend.

Koop het niet als…

Je fanatiek bent met fitness

De Apple Watch 7 is een geweldige smartwatch, maar niet het meest geschikte hulpmiddel voor fitnessfanaten. Er zijn wat goede apps te downloaden, maar je bent beter af met een speciale fitness tracker.

Je geen iPhone hebt

De Apple Watch 7 is net als de voorgaande smartwatches van Apple enkel geschikt en geoptimaliseerd voor een iPhone. Als je een Android-toestel gebruikt, heb je niet veel aan een Apple Watch.