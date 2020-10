Apple Watch 6 review

Hoewel de Apple Watch een van de meest opvallende wearables is die je kunt kopen, wachten we nog steeds op een grote sprong voorwaarts in functionaliteit en misschien ook in ontwerp. De zuurstofmeter is een nieuw wapen in het arsenaal van gezondheid dat Apple aan het bouwen is, maar de functie waarmee het bedrijf pronkt is er niet een waar de meeste fans om zullen schreeuwen. Zoals altijd zijn er kleine welkome verbeteringen in de batterijduur en het scherm, maar het voelt alsof het bedrijf een deel van de potentie onbenut laat.

Review in twee minuten

De Apple Watch 6 is naast de Apple Watch SE de nieuwste wearable van het elektronicabedrijf uit Cupertino, Californië.

Apple Watches worden steeds populairder en je vraagt je misschien af of je dit nieuwe apparaat voor het eerst moet aanschaffen, of van een ouder model moet upgraden. In deze review behandelen wij alles wat je over de Apple Watch Series 6 moet weten.

Allereerst de hoogtepunten: met een prijs van €429 euro voor de 40 mm variant en €459 voor die van 44 mm, beschikt de nieuwe Apple Watch over een zuurstofsaturatiemeter voor je bloed. Er zijn nieuwe kleuren om uit te kiezen en de smartwatch beschikt over een efficiëntere S6-motor. De Watch zou een helderder scherm moeten hebben in zonnige omstandigheden - daar komen we zo op terug.

De rest van de nieuwe functies, zoals slaaptracking, handen-was-tracking en nieuwe bandjes zonder gesp, zullen ook beschikbaar worden voor een aantal oudere Apple Watch-modellen.

Vanaf de buitenkant ziet de Apple Watch 6 er hetzelfde uit als eerdere modellen - een ronde, metalen behuizing met een vierkant scherm dat zich elegant in de behuizing buigt.

De nieuwe kleuren zijn interessant. Voornamelijk de nieuwe blauwe en rode smaken zijn aantrekkelijk om de pols. De aluminium behuizing past mooi bij de meer opvallende tinten.

Het scherm maakt gebruikt van OLED-technologie en is zo duidelijk en helder als altijd, maar we hebben niet opgemerkt dat het scherm in de buitenlucht over extra helderheid beschikt. Iets wat Apple zelf wel beweert. Desondanks hebben wij nooit moeite gehad om het scherm te lezen, dankzij de rijke kleuren en de goede contrastverhoudingen.

Net zoals de afgelopen jaren is fitness weer de belangrijkste focus voor de nieuwe Apple Watch, nu prominenter dan ooit tevoren. Een nieuwe sensor zorgt ervoor dat je het zuurstofgehalte van je bloed kunt meten. Voor het grootste gedeelte werkt deze functie goed.

Het is voor Apple echter ook duidelijk dat het geen medisch hulpmiddel is en alleen gebruikt moet worden voor een globale controle van de algemene fitheid of het welzijn van de gebruiker. Hoewel het interessant is om van tijd tot tijd te gebruiken, gaat het niet om een topfunctie.

De nieuwe Fitness Plus-dienst maakt gebruik van de data van je Apple Watch tijdens je work-out (Image credit: Apple)

Nog interessanter is de nieuwe Fitness Plus-dienst van Apple. De dienst laat Watch-gebruikers overal ter wereld toegang hebben tot fitness work-outs - bij elke nieuwe Apple Watch krijg je drie maanden gratis toegang.

Als een algemene fitnesstracker lijkt de Apple Watch 6 een aantal geweldige voordelen te hebben: geweldige activiteitentracking, goede monitoring en motivatie om actief te blijven. Toch is dit nog geen stap naar een 'pro-modus' voor mensen die hun conditie naar een ander niveau willen tillen. Er is absoluut nog potentie die Apple laat liggen.

Zoals altijd is de batterijduur van de nieuwe Apple Watch vreemd. We kregen dit keer weer een langere batterijduur dan de geadverteerde 18 uur tussen het opladen. Het duurde steeds 28 tot 30 uur voordat we naar de oplader moesten reiken.

Het punt is dat dit nog niet lang genoeg is voor wat deze horloge kan. Met de slaaptracker aan boord, beschik je nu over een andere handige statistiek om je gezondheid bij te houden. Je moet echter nog steeds uitzoeken wanneer je op de dag een tijdsbestek van 90 minuten vindt om je Watch mee op te laden, als je de Watch 's nachts om je pols wil houden.

WatchOS 7 brengt een aantal kleine upgrades - Apple zegt hier niet veel over, maar het is duidelijk dat deze zijn bedoeld om te helpen bij de huidige pandemie: een handen-was-monitor is een nuttig wapen in de strijd tegen Covid-19, hoewel het monitoren ook een beetje moeilijk te behagen is.

De nieuwe Apple Watch 6 is het beste wat Apple te bieden heeft op het gebied van wearables. Als je zorgen hebt over je hartgezondheid of ademhaling zullen de extra functies je een welkome mate van geruststelling bieden.

Voor veel consumenten, die niet per se een always-on scherm nodig hebben, biedt de Apple Watch SE vrijwel net zoveel functies voor minder geld.

Apple Watch 6 releasedatum en prijs

Je kunt gepersonaliseerde memoji toevoegen vanaf de Watch zelf (Image credit: TechRadar)

De release van de Apple Watch 6 vond plaats op vrijdag 18 september. De Watches zijn zowel online als in de fysieke winkel verkrijgbaar.

Als we het hebben over de prijzen: de 40 mm Watch kost €429 euro en die van 44 mm €459. Door luxueuze bandjes aan te schaffen wordt de smartwatch natuurlijk nog prijziger, maar dit is volledig afhankelijk van de voorkeur van de gebruiker.

De Apple Watch 5 is dankzij de komst van een opvolger nu voor iets lagere bedragen te verkrijgen bij verschillende verkooppunten (€379 voor 40 mm model en €409 voor het grotere model).

Ontwerp

Geweldige nieuwe kleuren

Identiek ontwerp zoals de afgelopen jaren

Nieuwe Solobandjes om uit te kiezen

De nieuwe Apple Watch Series 6 heeft hetzelfde ontwerp als de recentelijke Apple Watches, vanaf de Series 4.

De 40 mm en 44 mm varianten zijn voor respectievelijk kleinere of grotere polsen. Behalve het formaat verschilt er weinig aan het ontwerp. Ze bevatten dezelfde afgeronde randen die overgaan in het scherm, de digitale kroon die met een simpele vingerbeweging door de interface scrolt, met daaronder de powerknop om tussen apps te schakelen.

Aan de achterkant van de Apple Watch 6 zit een hartslagmeter die met iedere generatie een upgrade krijgt. Dit maal kent de smartwatch nieuwe functies, waaronder een zuurstofsaturatiemeter en elektrocardiogram (ECG) monitor, naast het controleren van je normale hartslag en de waarschuwingen die het geeft als dingen hoger of lager worden dan gewoonlijk.

The same curved edges return. (Image credit: TechRadar)

De Apple Watch 6 is 5ATM-gecertificeerd. Dit betekent dat hij gebruikt kan worden tijdens het zwemmen en deze een diepte tot 50 meter voor een duur van tien minuten aankan. In werkelijkheid houdt dit in dat de Apple Watch volledig beschermd is bij 'normaal' zwemmen.

Het grotere verhaal in termen van het ontwerp is de nieuwe reeks kleuren. Vooral de (PRODUCT) red variant valt op en gelukkig was dat degene die wij mochten reviewen. De rode kleur wordt al jaren door Apple gebruikt om bij te dragen aan het Wereldfonds voor de bestrijding van hiv/aids.

De andere kleuren (goud, zilver, spacegrijs en blauw) zien er premium uit. Ze passen goed bij het goed vervaardigde gevoel van je Apple Watch. De prijs is hoog, dat geven we toe. Maar je krijgt wel een geweldig gemaakt apparaat voor je geld.

The buttons feel premium when spun or pressed. (Image credit: TechRadar)

Het apparaat is licht van gewicht. Met de 36,5 gram van de 44 mm uitvoering voelden we niet vaak dat de smartwatch onze pols zwaar belastte en vergeet je soms dat je het apparaat draagt.

Zoals altijd is het mogelijk om je Watch aan te passen met verschillende banden. In 2020 zijn de Solobandjes de nieuwste toevoeging. Deze (dure) band heeft geen gesp of klittenband, maar is gemaakt van rekbare of gevlochten siliconen die je over je hand om je pols trekt.

Scherm

Goede OLED-technologie

Always-on scherm kan handig zijn

Dimt eindelijk 's nachts bij slaaptracking

De Apple Watch 6 maakt gebruik van een mooi OLED-scherm. Als je op donkere plekken bent kun je de letters, cijfers of wat dan ook op het scherm goed zien. De OLED-technologie is geweldig. Het biedt een ongelooflijk contrast tussen de zwart-wittinten, waardoor alles op de Apple Watch 6 er opvallend uitziet.

Het scherm is helder en duidelijk (Image credit: Future)

Waar oudere Apple Watch-modellen (en de nieuwe Apple Watch SE) vereisen dat je jouw pols omhoog heft om te zien hoe laat het is of om een melding te checken, beschikt de Series 6 net als de Series 5 over een always-on scherm.

Dit betekent dat je jouw pols niet naar je toe hoeft te richten om de tijd te bekijken. Afhankelijk van de wijzerplaat die je hebt ingesteld (en dat zijn er veel) zie je ook bijgewerkte informatie over nieuws, gezondheidsstatistieken of batterijduur zonder je Apple Watch naar je toe te richten.

Afbeelding 1 van 2 The always-on display dimmed (Image credit: TechRadar) Afbeelding 2 van 2 And at full brightness (Image credit: TechRadar)

Dit is een handige toevoeging, maar we vinden dat het nog niet goed is geïmplementeerd. Het always-on scherm is in sommige gevallen handig, maar we willen vaak enkel de tijd weten. Het probleem is dat, hoewel het scherm van de smartwatch dimt als er niet naar gekeken wordt, het scherm nog steeds vrij helder is.

Dus op het moment dat het donkerder wordt, moet je de Watch in theater-/bioscoopmodus zetten (wat irritant is om te doen en je moet op een knop drukken om de tijd weer te geven). Een andere optie is om slaaptracking aan te zetten, zodat er een monochrome versie met weinig licht verschijnt. Of je moet je erbij neerleggen dat de smartwatch in donkere omgevingen fel blijft gloeien.

We hadden liever gezien dat er een optie was waarbij de cijfers van de tijdsnotering gedimd zijn, zonder een volledige wijzerplaat, zodat we de tijd kunnen achterhalen zonder dat te worden afgeleid.

Zuurstofmeter

Interessante functie

Niet ontworpen voor medisch gebruik, is het betrouwbaar?

De Apple Watch is klaarblijkelijk ontworpen voor fitness. De Series 6 is het hoogtepunt van de gezondheids- en fitnessambities van het bedrijf tot dusver.

Ieder jaar komen er nieuwe fitness- en gezondheidsfuncties bij. Dit keer is het de nieuwe zuurstofsaturatiemeter (ofwel zuurstofmeter) voor je bloed.

(Image credit: Future)

Laten we ten eerste niet vergeten dat de zuurstofsaturatiemeter voor je bloed al tijden bestaat als optie op andere wearables, zoals de Fitbit Charge 4. Het gaat dus niet om een nieuwe functie.

Het is de vraag of de implementatie van Apple betrouwbaar is en echt nuttig kan zijn, voornamelijk nu de wereld geconfronteerd wordt met een pandemie op basis van luchtwegaandoeningen.

Voordat we daarop ingaan nemen we een kijkje naar wat de zuurstofsaturatiemeter (of SPO2) eigenlijk doet. Door rood en infrarood licht onder de huid te schijnen, kunnen diodes aan de onderkant van de Apple Watch 6 de kleur van je bloed aflezen en op basis daarvan berekenen hoeveel zuurstof je rondpompt.

Hoewel er verschillende meningen zijn wat een 'goed' percentage inhoudt, zou je goed moeten zitten bij een saturatie hoger dan 95 procent.

Je kunt kiezen voor een speciale SPO2-test op de Watch, waarvoor je 15 seconden stil moet zitten, of de Apple Watch 6 het zuurstofgehalte laten meten gedurende de dag. We hebben beide mogelijkheden geprobeerd en de resultaten kwamen grotendeels overeen. Voor het grootste gedeelte lag onze saturatie boven de drempel van 95 procent.

Maar... voor het grootste gedeelte. Volgens de gezondheidsapp op de iPhone was er een moment dat ons SPO2-niveau lager werd dan 88 procent. Is dit iets om zorgen over te maken? We gaan ervan uit dat het een uitschieter is, maar toch is het een beetje verontrustend om te zien.

Dat is precies waar de wrijving met de nieuwe SPO2-sensor ligt op de nieuwe Apple Watch. Het kan geruststellend zijn om te zien dat het zuurstofgehalte in je bloed zit waar het moet zijn, maar evengoed zegt Apple dat het geen medisch apparaat is en alleen mag worden gebruikt ter informatie. Dit geldt trouwens ook voor de meeste wearables op de markt met een dergelijke meter.

Wat doe je met de informatie dat Apple zegt dat het niet bedoeld is voor medisch gebruik? Moeten we het vertrouwen? Of kunnen we de resultaten beter negeren als deze van tijd tot tijd kunnen verschillen?

(Image credit: Future)

Het simpele antwoord is dat het fijn is om op de hoogte te blijven. Als je vaak een daling van je zuurstofsaturatie ziet, terwijl je ook last hebt van andere nadelige effecten, is het misschien wijs om naar de huisarts te gaan om je gerust te laten stellen.

Toch voelt het vreemd dat Apple geen meldingen geeft als je SPO2-niveau willekeurig daalt gedurende de nacht. Dit kan namelijk duiden op slaapapneu. Het apparaat zou ook moeten adviseren om actie te ondernemen als je hartslag plotseling hoger of lager is dan normaal in rust. Het is lastig om te zeggen of de zuurstofsaturatiemeter daardoor bijzonder nuttig is of niet.

In combinatie met de mogelijkheid om een ECG te maken en je hartslag te monitoren, is de Apple Watch 6 nog steeds een goede optie voor mensen met hartaandoeningen.

Fitness

Nieuwe work-out mogelijkheden

Heeft nog steeds een 'pro' fitnessmodus nodig

Gps heeft het niet altijd bij het rechte eind

De Apple Watch 6 brengt veel manieren om je algemene welzijn in de gaten te houden. Met elke nieuwe Watch worden er nieuwe manieren toegevoegd om je statistieken bij te houden.

Ieder jaar wordt de Apple Watch beter in het bijhouden van deze statistieken. Hardlopen wordt nu vergezeld door meer activiteiten dan ooit. Dansen en een cooling down zijn toegevoegd aan het groeiende aantal fitnessfuncties.

(Image credit: TechRadar)

Het gaat niet alleen om beweging: de Watch helpt bij mindfulness en mediteren. Dat laatste is vooral gemakkelijk door de Ademhaling-app. Deze kietelt je pols met kleine trillingen die je vertellen wanneer je in of uit moet ademen.

Doordat de Watch deze activiteiten bijhoudt en je hartslag bewaakt, is het mogelijk om een goede indicatie te krijgen van je calorieverbranding. De Apple Watch 6 helpt je net als zijn voorgangers bij het op weg helpen van je doelen om genoeg te staan en voldoende te bewegen. Daardoor is de Watch soms een goede stok achter de deur.

De fitnesstracking van de Apple Watch is echter op een paar manieren beperkt. Er zijn nog een aantal dingen die met de Watch 6 nog niet zijn opgelost.

This is the good bit of the job. pic.twitter.com/H4DnVAKcHFSeptember 20, 2020

Ten eerste is het actieve gedeelte van de Work-outs-app nog een beetje beperkt. Apple heeft ervoor gezorgd dat je de gps niet hoeft te 'vergrendelen' voordat je gaat rennen, maar dat je gewoon direct kunt beginnen met je work-out. Op het begin werkt het goed, maar naarmate je langere afstanden aflegt (terwijl je iPhone thuis ligt) wordt het minder nauwkeurig.

We zien ook een ongelijkheid tussen verschillende Watches. Toen we met zowel de Watch SE als de Series 6 gingen rennen zagen we een verschil van 0,32 km op een totale afstand van 10 km. Dit zorgt niet voor een geweldig vertrouwen in de afstand- en snelheidsmetingen van het apparaat.

Op kortere hardlooprondes lagen de afstanden wel redelijk gelijk, dus het kan ook afhangen van het terrein en hoe sterk het gps-signaal wordt opgepikt

(Image credit: TechRadar)

De hartslagmeter aan de achterkant lijkt minder nauwkeurig te zijn dan het dragen van een borstband. Er waren momenten dat de Apple Watch 6 duidelijk moeite had om onze hartslag bij te houden tijdens het rennen.

Dit zou toekomstige Watch-eigenaren die graag hun hartslag willen monitoren niet af moeten schrikken. De metingen zijn nog steeds zo goed als we de laatste tijd hebben getest, maar de verbinding laat van tijd tot tijd wat steekjes vallen.

Als we de Watch hoger op onze arm dragen, verbetert de nauwkeurigheid. Voor de sensor is het dan makkelijker om de polsslag door de huid te lezen. Maar deze draagwijze is niet bepaald comfortabel en de Watch valt vanzelf weer terug in zijn 'normale' positie.

De Series 6 voelt aan als een fitness wearable voor iedereen. Het is aantrekkelijker voor de massa dan voor de fitnessfanaat. Voor die laatste mensen zijn er betere opties op de markt.

We zouden graag zien dat Apple dit apparaat in de toekomst zou uitrusten met een manier om intervaltraining in te stellen. We willen gewoon een stapje meer in de Work-outs-app, om degenen die al jaren met de smartwatch trainen aan te moedigen naar het volgende niveau te gaan.

De Apple Watch voelt op dit moment nog redelijk standaard. Na al deze jaren hadden we op iets meer diepgang gehoopt.

Batterijduur

Houdt het gemakkelijk 24 uur vol, soms zelf langer

Snelladen is een geschenk uit de hemel

S6-chipset maakt activiteiten efficiënter

De batterijduur van de Apple Watch 6 is een ander punt waarvan we hoopten dat het dit jaar een verbetering zou zien. Het is het belangrijkste punt dat ons terughoudend maakt om de Apple Watch aan iedereen aan te raden.

Vorig jaar viel het ons op dat de nieuwe toevoeging van het always-on scherm een grote impact had op de batterijduur. Hoewel de S6 in de Watch 6 wel degelijk een verbetering kent als het gaat om batterijefficiëntie, zijn een aantal belangrijke problemen nog niet opgelost.

Het vreemde wat Apple met iedere Watch doet is dat het de batterijduur van de Watch lager inschat. Apple beweert dat de Watch 6 het minstens 18 uur volhoudt bij normaal gebruik, iets wat Apple 'een volledige dag aan batterijduur' noemt.

We hebben de Watch 6 de volledige dag verbonden met een telefoon en Wi-Fi, we zijn er mee gaan rennen, hebben muziek bediend, apps gebruikt en we konden er meer dan 24 uur mee doen voordat het apparaat weer aan de lader moest liggen.

Hoewel dit als iets goeds klinkt, is 24 uur in realiteit niet zo veel handiger dan 18 uur, vooral als je de factor slaaptracking in acht neemt. Nu WatchOS 7 je in staat stelt je slaap te monitoren, heb je een apparaat nodig die een nog redelijk batterijniveau heeft als je wakker wordt.

(Image credit: TechRadar)

De Apple Watch 6 houdt dit misschien nét vol, maar zodra je wakker wordt zal je het apparaat direct moeten opladen. Als je de hele dag gebruik wil maken van de Watch, zelfs 's nachts, dan zal je een moment op de dag moeten vinden waarop je het kunt opladen.

Aan de positieve kant is de S6-chipset in de Apple Watch 6 de meest efficiënte processor die Apple ooit in een wearable heeft gestopt. Je zou verwachten dat de combinatie van een always-on display en de SPO2-sensor meer batterij zullen slurpen dan de Apple Watch SE, maar het blijkt dat de Apple Watch 6 juist minder batterij verbruikt dan de SE tijdens een hardloopsessie van 110 minuten.

De Watch 6 laadt ook sneller op dan vorige modellen. De Apple Watch SE doet er met de oudere S5-chip 100 minuten over om van 0 naar 100 procent op te laden. In vergelijking was de Watch 6 in 75 minuten volledig opgeladen.

Bij normaal gebruik, dus met de SPO2-sensor en het always-on scherm actief, houdt de Watch 6 het 20 procent minder lang vol dan de Watch SE in dezelfde gebruiksomstandigheden. Deze functies kun je natuurlijk altijd uitzetten.

Vergeet niet dat er niet langer een oplader in de doos wordt meegeleverd. Je krijgt wel een oplaadkabel.

WatchOS 7

De Apple Watch 6 maakt gebruik van Apple's nieuwste besturingssysteem WatchOS 7, maar dezelfde kanttekeningen blijven bestaan: dezelfde functies (behalve de zuurstofsaturatiemeter) verschijnen ook op de Apple Watch SE en vorige Watches vanaf de Watch 3 en nieuwer.

Een van de nieuwe functies die we uitprobeerden is slaaptracking.

Slaaptracking

Dit is de eerste nieuwe functie die we graag wilden uitproberen. Slaaptracking is eindelijk mogelijk in een wearable van Apple.

(Image credit: TechRadar)

Slaaptracking is een welkome functie voor mensen die hun Watch in bed dragen, want het scherm wordt met de Watch 6 een stuk meer monochroom. Hierdoor word je niet zo snel wakker door het licht. Om het 'normale' scherm terug te halen moet je aan de digitale kroon draaien. Het is een handige manier om je niet te laten verleiden om die ene melding nog te checken voordat je in slaap valt.

Natuurlijk is de slaaptracking op zichzelf nog redelijk standaard. Als je naar bed gaat monitort deze functie hoe lang je slaapt. De gegevens komen vervolgens terecht in de Gezondheids-app op je iPhone. Hierdoor zie je hoeveel slaap je krijgt over een bepaalde periode.

Er wordt geen informatie bijgehouden over hoe diep je hebt geslapen of in welk onderdeel van de slaapcyclus je jezelf bevindt. Dit zijn wel langzaamaan standaardfuncties op andere fitnesswearables, dus we hadden meer van Apple verwacht op dit gebied.

Het wake-up scherm is een mooie toevoeging. Het laat zien hoeveel batterijduur je nog over hebt en toont de weersverwachting van de dag. Hoewel de functie gelimiteerd is, zijn de elementen wel goed uitgevoerd.

Handen-was-monitor

Deze functie is toegevoegd aan je Apple Watch 6 om je eraan te herinneren dat je jouw handen twintig seconden lang moet wassen. Er wordt een timer getoond om je daarbij te helpen.

Deze functie vonden we in eerste instantie wat irritant, maar na een aantal dagen werd het steeds nauwkeuriger. We droegen zowel de Watch SE als de Watch 6 gedurende de testperiode, beiden gingen vrijwel nooit tegelijkertijd af als we de kraan openden en begonnen met schrobben. Er was vaak een verschil van vijf seconden.

Als je jouw handen niet in de buurt van een stromende kraan houdt, maar ze toch redelijk krachtig wast, pauzeert de horloge de afteltimer. Dit voelt een beetje oneerlijk, aangezien je jouw handen uiteindelijk langer wast dan die twintig seconden.

In alle eerlijkheid zal dit zeker een lastige functie zijn om goed uit te voeren. De Watch moet luisteren naar het specifieke geluid van stromend water en tegelijkertijd specifieke handbewegingen detecteren. Het is eigenlijk best indrukwekkend dat het zo vaak werkt zoals het doet.

Vertalingen

Een andere functie die we willen bespreken is de vertaalmogelijkheid van Siri. Deze is redelijk gevoelig op de Apple Watch 6 en wordt vaker geactiveerd dan de bedoeling is, zelfs als je niet eens tegen je Watch praat.

Als je iets zegt in de trant van "Vertaal 'Er liggen kokosnoten op een rijtje, grote en kleine' in het Frans", dan geeft de assistent je al snel een resultaat met daarbij het juiste accent.

Er zijn veel verschillende talen die Siri kan vertalen, zoals Mandarijn, Frans, Duits, Italiaans en Spaans. Toch is de Watch nog niet in staat om terug te vertalen naar het Engels vanuit de zojuist genoemde talen.

Siri

WatchOS 7 beschikt over een hoop handige en minder handige functionaliteiten. De belangrijkste die wij gebruikt hebben is het spreken tegen Siri. Je hoeft niet langer 'Hey Siri' te zeggen of een knop in te drukken: het is een kwestie van simpelweg je pols naar je toewijzen en starten met praten.

Walkie-talkie mode - used less, still excellent (Image credit: TechRadar)

Wanneer het werkt is het briljant. Je kunt gemakkelijk een timer instellen, erachter komen welk nummer wordt afgespeeld, een vriend bellen of een licht uitdoen in je slimme huis.

Het is wel belangrijk dat je het gebaar op de juiste manier uitvoert. Vaak genoeg ondervonden we dat Siri niet daadwerkelijk luisterde. Hierdoor zal je de slimme assistent misschien minder vaak willen gebruiken, vooral als je door andere mensen wordt bekeken.

(Image credit: TechRadar)

Watch App Store

Op sommige vlakken is de Watch App Store verbeterd ten opzichte van vorig jaar. Er zijn meer Apple Watch-apps beschikbaar dan ooit tevoren. Toch voelt het openingsscherm van de Watch App Store niet aan alsof er veel apps beschikbaar zijn.

Er zijn geen categorieën die je kunt raadplegen, geen lange lijsten, geen op maat gemaakte aanbevelingen, maar slechts een klein lijstje met willekeurige opties. Het voelt het niet echt waard om de apps op een klein scherm uit te kiezen als de grotere iPhone dit werk veel effectiever kan doen.

Koop het als...

Je klaar wil zijn voor de toekomst

Als je van tevoren weet dat je een aantal jaren met een product wil doen, kies dan voor de meest moderne versie van welk Apple-product dan ook. Het wordt langer ondersteund door middel van updates, heeft een langere batterijduur en biedt de uitgebreidste functies.

Je de kleur rood mooi vindt

Het klinkt misschien gek, maar de rode kleur op de Apple Watch 6 is erg opvallend en verreweg onze favoriete kleur voor om onze pols.

Je kampt met gezondheidsproblemen

Nogmaals: Apple wil niet dat je de Watch 6 gebruikt als medisch apparaat. Maar het regelmatig maken van ECG's of het hebben van een zuurstofsaturatiemonitor is een handige toevoeging als je last hebt van bepaalde gezondheidsproblemen. De hartslagmeter is natuurlijk ook handig.

Koop het niet als...

Je het niet erg vindt om je pols op te tillen

De enige echte reden die wij kunnen verzinnen om de nieuwe Apple Watch 6 aan te schaffen is het always-on scherm. Als je het niet erg vindt om je pols op te tillen en naar je toe te wijzen, ga dan voor de Watch 3 of SE en bespaar wat geld.

Je graag fitnesst

Als je de Apple Watch al een tijdje gebruikt, maar op zoek bent naar serieuzere opties op het gebied van fitnesstracking, is de Watch 6 waarschijnlijk niet goed genoeg. Het kan namelijk geen intervallen bijhouden of gemakkelijk rustmomenten inlassen. Wij zijn van mening dat Apple snel een Watch Pro met deze functies moet uitbrengen.

Je een uitgebreid inzicht wil in je nachtrust

Hoewel het ontzettend gaaf is dat je kunt bijhouden hoe lang je 's nachts slaapt, is het handiger om te weten wat de kwaliteit van je slaap is. De Watch 6 biedt dit zelf niet aan. Je kunt er wel een aparte app voor gebruiken, maar dan kun je net zo goed gaan voor een Fitbit Sense.

Voor het eerst gereviewd: September 2020