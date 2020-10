De Fitbit Charge 4 ziet er misschien bijna identiek uit aan zijn voorganger, maar hij heeft twee belangrijke nieuwe functies die hem helpen de kloof te overbruggen tussen slimme horloges en fitnesstrackers. Door de toevoeging van de ingebouwde GPS, Spotify Controls en Fitbit Pay kan je nu je smartphone thuislaten als je gaat sporten.

De Fitbit Charge 4 werd aangekondigd op 15 april 2020 met een prijs van 149,95 euro, wat identiek is aan de beginprijs van de Fitbit Charge 3 bij zijn lancering. Dat is behoorlijk indrukwekkend, aangezien er enkele functies zijn toegevoegd. Hij is aanzienlijk goedkoper dan de Fitbit Versa 2, die Alexa-ondersteuning voor spraakbesturing bevat (iets wat de Charge 4 niet heeft), maar geen GPS of een muziekapp.

Specificaties

De Fitbit Charge 4 is erg dun en meet 35,8 mm x 22,7 mm x 12,5 mm. Hij is zo licht dat je gemakkelijk vergeet dat je hem draagt. Dat is een groot pluspunt voor een apparaat dat ontworpen is om zowel overdag als 's nachts te dragen.

Het horloge bewaart gedetailleerde gegevens over de activiteiten van de afgelopen week, waaronder je totale stappen, afgelegde afstand, geklommen stappen en verbrande calorieën voor de laatste 30 dagen. Oudere cijfers gaan ook niet verloren en kan je bekijken in de Fitbit-app.

Een optische sensor aan de binnenkant van het horloge meet je hartslag elke seconde terwijl je aan het trainen bent, en elke vijf seconden de rest van de tijd.

De ingebouwde GPS is een echte game-changer voor de Fitbit Charge 4, en maakt hem een uitstekend alternatief voor toegewijde fitness trackers voor iedereen die houdt van hardlopen, fietsen en zwemmen voor algemene fitheid, maar niet de rijkdom aan gegevens nodig heeft van een duur sporthorloge van Garmin of Polar. Het beschikt ook over een hoogtemeter om bijvoorbeeld te berekenen hoeveel trappen je gedaan hebt.

Met NFC kan je de Fitbit Charge 4 gebruiken voor contactloze betalingen via Fitbit Pay en via Bluetooth kan je de Spotify-app op je smartphone bedienen.

De fitnesstracker is waterbestendig tot 50 meter diep, waardoor hij geschikt is om te zwemmen. Je kan hem ook aanhouden bij het douchen, maar Fitbit raadt wel aan het horloge af te drogen hierna.

Design

De Fitbit Charge 4 heeft een ontwerp dat qua vorm en grootte sterk lijkt op zijn voorganger. We zien hetzelfde slanke, rechthoekige display dat we gewend zijn geworden. Er zijn twee versies om uit te kiezen: de Fitbit Charge 4 Standard Edition (met een robuuste siliconen band in zwart, palissander (paars) of stormblauw/zwart) en de Fitbit Charge 4 Special Edition.

Ons testexemplaar was de Fitbit Charge 4 Special Edition, die wordt geleverd met twee bandjes: een zwarte siliconenband en een reflecterende geweven nylonband, die een beetje op tweed lijkt, en een slim alternatief vormt voor meer formele gelegenheden. De bandjes zijn eenvoudig te verwijderen en te verwisselen, en worden geleverd in twee lengtes, zodat ze geschikt zijn voor verschillende maten polsen.

We hadden gehoopt dat deze iteratie van de Fitbit Charge een kleurenscherm zou hebben, maar het is nog steeds zwart-wit. Dit is gelukkig geen groot nadeel. Het OLED-scherm met achtergrondverlichting is helder en duidelijk, zelfs in direct zonlicht. Als een kleurrijk scherm ook betekent dat we batterijduur moeten inleveren, dan houden we het liever bij monochroom.

Sommige van de optionele watch faces zouden duidelijker zijn met een beetje kleur (hoe meer statistieken, hoe lastiger het is om alles te lezen), maar kies een van de minder drukke opties en dat is geen enkel probleem.

De Fitbit Charge 4 laadt op via een USB-kabel die via een grote clip op het horloge wordt aangesloten. Het is eenvoudig om de connectoren te verbinden en een volledige laadbeurt duurt minder dan een uur.

De Fitbit Charge 4 gaat tot slot gemiddeld een week mee op een volle batterij.

Interface

De interface van de Fitbit Charge 4 is intuïtief en naast het touchscreen gebruik je alleen nog een subtiele knop aan de zijkant voor de navigatie. Blader gewoon door de menu's door naar links en rechts over het scherm te vegen en tik op de optie die je wil.

Het scherm is responsief en veel helderder dan op de foto's, met vloeiende overgangen tussen de menu's. Er zijn ook maar twee menu-opties tegelijk op het scherm, waardoor het risico wordt vermeden dat je per ongeluk de verkeerde kiest (wat bij zo'n klein scherm gemakkelijk een probleem had kunnen zijn).

De enkele knop brengt je terug naar het vorige scherm, of naar de wijzerplaat van de klok. Bij een druk op de knop krijg je ook een lichte haptische feedback. Sommige fitnesstrackers trillen veel sterker, dus we waarderen dit zachtere gevoel. Als je naar beneden veegt, ziet je recente sms'jes en telefoongesprekken.

Je kunt kiezen welke apps op de fitnesstracker worden getoond. Wij vonden de weer-app bijzonder nuttig, zodat je daarvoor je smartphone niet hoeft te nemen. De weer-app kan ook de voorspelling voor de komende weergeven en is representatief voor de gehele Charge 4 ervaring: alleen de informatie die je nodig hebt, duidelijk weergegeven.

Activity tracking

Wanneer het tijd is voor wat activiteit, maakt de Fitbit Charge 4 een zachte trilling om je eraan te herinneren dat je je benen even moet strekken (de frequentie kan via de app worden aangepast of zelfs volledig uitgeschakeld worden). Dit gaat daarnaast gepaard met je huidige aantal stappen om je aan te zetten tot wat lichaamsbeweging.

De Fitbit Charge 4 kan zes activiteiten tracken, maar je kunt slechts snelkoppelingen voor vier activiteiten op het horloge zelf maken. Kies dus de activiteiten die je het meest doet. Dit kan wel frustrerend zijn als je je work-outs gevarieerd wilt houden en zowel binnen als buiten wilt sporten.

(Image credit: Future)

Hoewel de Fitbit Charge 4 automatisch detecteert wanneer je aan een work-out begint, maakt hij hiervoor niet automatisch een GPS-kaart. Daarvoor moet je zelf de activiteit aangeven voor je begint te sporten. Als je op die manier tewerk gaat, dan krijg je achteraf je route te zien samen met je gemiddelde snelheid, afgelegde afstand en hartslag. Een volwaardig sporthorloge geeft je veel meer gegevens, maar voor de casual sporter is dit meer dan genoeg.

Graaf wat dieper in de post-workout statistieken en je kunt je Minuten in Actieve Zones (meer daarover volgt zo meteen), verbrande calorieën en totale stappen zien, die allemaal kunnen worden gedeeld, bewerkt of verwijderd. Het is jammer dat er geen korte uitleg over de Minuten in Actieve Zones op dit scherm staat. Daarvoor zit er niets anders op dan je smartphone te nemen en naar een webpagina te surfen.

Fitbit-app

Elke fitnesstracker is maar zo sterk als de bijbehorende app, dus het is geweldig om te zien dat de app van Fitbit een grote update heeft gekregen voor de release van de Charge 4.

De installatie is eenvoudig: log in op je Fitbit-account op je smartphone (of maak een nieuwe aan) en selecteer vervolgens de Charge 4 uit de lijst met beschikbare opties. De app zoekt het horloge met behulp van Bluetooth en vraagt vervolgens een viercijferige PIN-code die op het display wordt weergegeven. Vervolgens wordt gevraagd om de firmware van het apparaat bij te werken; een proces dat enkele minuten duurt en waarbij de Charge 4 in de buurt van je smartphone moet liggen.

Als je eenmaal ingelogd bent, zul je merken dat alles binnen de app gemakkelijk toegankelijk is via grote knoppen - geen geknoei met menu's. De Minuten in Actieve Zones zijn misschien wel de grootste nieuwigheid. Dit is een meting die rekening houdt met je hartslag in rust en leeftijd. Hierbij controleert de Fitbit Charge 4 elke vorm van activiteit die je hartslag verhoogt.

Je doel is om 150 minuten in elke hartslagzone (vetverbranding, cardio en piek gecombineerd) door te brengen in de loop van een week. Het is een concept dat vergelijkbaar is met Intensity Minutes in Garmin Connect en is gebaseerd op aanbevelingen van de Wereldgezondheidsorganisatie en de NHS.

Veel andere fitness-apps geven je een schatting van je beweging, maar deze metingen zijn vaak verbonden aan je voetstappen in plaats van je hartslag en zijn daarom minder nauwkeurig voor activiteiten binnenshuis.

Fitbit Premium

Je haalt veel meer uit de Fitbit Charge 4 als je je abonneert op Fitbit Premium, wat nu beschikbaar is om 90 dagen gratis te proberen. Je wordt nog steeds gevraagd om een abonnement te selecteren (maandelijks of jaarlijks) voordat je aan de slag kunt, maar dit wordt pas aangerekend nadat je gratis periode voorbij is.

In het Discover-gedeelte van de app vind je het grootste deel van de Fitbit Premium-inhoud, inclusief begeleide programma's om je te helpen gezondere gewoontes te ontwikkelen (zoals beter slapen of suikerinname verminderen), plus uitdagingen, trainingen en mindfulness-oefeningen.

Dit werkt allemaal met behulp van gegevens die door de Charge 4 zijn verzameld, waarbij je bestaande activiteit als basis wordt gebruikt en je gedurende de dag kleine suggesties krijgt om je algemene gezondheid te verbeteren.

Je kunt ook een Wellness Report aanvragen, dat een visualisatie geeft van je gezondheidstrends van de afgelopen maand. Het is jammer dat dit niet meteen beschikbaar is. Het duurt namelijk een paar minuten voordat de app deze pdf heeft opgesteld.

Eindoordeel

De Fitbit Charge 4 is een echte evolutie ten opzichte van zijn voorganger, en GPS is een uitstekende aanvulling die de kloof tussen fitnesstrackers en volwaardige sporthorloges helpt te overbruggen.

Het ontbreken van een kleurenscherm is niet zozeer een nadeel, maar maakt de verschillende watch faces wel minder aantrekkelijk. De vele grijstinten en het kleine display hebben ook als gevolg dat watch faces met veel informatie niet heel overzichtelijk ogen.

De interface is verder uitstekend en biedt net genoeg informatie om nuttig te zijn, zonder dat het geheel rommelig wordt. Het is een balans die moeilijk te vinden is, maar Fitbit is erin geslaagd.

De bijbehorende app is ook geweldig, al moet je wel investeren in Fitbit Premium (of in ieder geval de gratis proefversie nemen) om alles uit de fitnesstracker. Plannen en gidsen die gebruik maken van de gegevens van de tracker voegen een hele nieuwe laag van functionaliteit toe. Hierdoor kan de Fitbit Charge 4 je geleidelijk aan helpen je dagelijkse gewoontes te verbeteren.