Review: Fitbit Charge 3

Het is jaren geleden sinds Fitbit diens eerste Charge introduceerde; in september 2016. Wat later, toen de Fitbit Charge 2 werd gelanceerd, waren mensen onder de indruk van de vele nieuwe functies en mogelijkheden, die we eerder zagen in de Fitbit Charge HR, de Fitbit Alta en de Fitbit Blaze.

Sindsdien hebben we veel indrukwekkendere Fitbit apparaten voorbij zien komen, zoals de Fitbit Ionic en de Fitbit Versa, die allebei behoorlijk indrukwekkende trackingfuncties hebben - waaronder GPS bij de Ionic.

In augustus 2018 kreeg de Charge-serie producten een nieuwe update, met de derde generatie Charge erbij. Deze activity tracker geeft de mogelijkheid om oefeningen, slaap en hartslag bij te houden in een lichter en subtieler ontworpen apparaat, met een iets groter scherm... en een waterdichte afwerking.

Zijn deze upgrades genoeg om kopers te overtuigen? De lagere prijs ten opzichte van zijn grote broers zou de doorslag kunnen geven, maar er is slechts één manier om dit uit te vinden.

Fitbit Charge 3 prijs en lanceringsdatum

De goedkoopste Charge 3 begint op €149

Fitbit Charge 3 Special Edition is duurder

Je kunt de Fitbit Charge 3 kopen bij Fitbit zelf of bij een flink aantal retailers. Qua prijs is de Charge 3 ingesteld op 149 euro, wat overeenkomt met de oorspronkelijke adviesprijs van de Fitbit Charge 2 bij diens lancering. Bij de Special Edition Charge 3 komt er extra bij op de adviesprijs: € 169,95.

De fitnesstracker kun je in verschillende versies kopen, ieder met een eigen type en kleurbandje. Het is opmerkelijk dat als je in Australië woont, alle versies van de Fitbit Charge 3 Fitbit Pay ondersteunen, maar alle andere landen moeten hiervoor de speciale editie in huis halen om de betaaldienst te kunnen gebruiken.

Je hebt bij de Special Editions de keuze uit een geweven materiaal in paars met een rosé gouden hoes, of een geperforeerde witte sportband met een grafieten hoesje, terwijl de standaard Charge 3 wordt geleverd met een zwarte klassieke band en een grafieten hoes of een blauwgrijze band met een roségouden hoes.

Als je de speciale editie van de Charge 3 kiest, krijg je ook een extra zwarte, klassieke horlogebandje erin, maar welke tracker je ook kiest, je kunt verschillende bandjes afzonderlijk kopen en makkelijk zelf verwisselen.

Er zijn klassieke bands van € 29,95, sportbands van € 29,95 en Horween Leather Bands van een tamelijk prijzige € 49,95.

Ontwerp en beeldscherm

40% groter scherm

Lichter en dunner

Nu volledig waterdicht

De Fitbit Charge 3 heeft hetzelfde rechthoekige scherm en bandontwerp als zijn voorganger, de Charge 2, maar het ontwerp is enigszins verfijnd en aangepast.

Ten eerste is de Fitbit Charge 3 dunner, dus het ziet er iets minder stevig uit. Hij is ook veel lichter, omdat hij is gemaakt van aluminium in plaats van roestvrij staal, waarmee de behuizing van de Fitbit Charge 2 was bekleed.

Hierdoor is het nieuwe apparaat 20% lichter en dat kun je echt voelen. Het voelt daardoor ook veel comfortabeler.

Een ding om op te merken is dat er geen knoppen op de Charge 3 zitten. Dat komt omdat deze een volledig touchscreen heeft in plaats van het tik-cyclus scherm dat we zagen op de Charge 2, wat betekent dat je het navigeren binnen de functies met je vinger op het display zult moeten doen. (Op de Fitbit Charge 2 kon je alleen op de knop tikken om te schakelen tussen wat werd weergegeven).

Je hebt gelukkig wel een soort-van knop op je apparaat. Er is namelijk een inductieve knop te vinden aan de linkerkant van de tracker, die je kunt gebruiken om het apparaat te wekken of om een scherm terug te gaan. Het geeft je een beetje tastbare vibratiefeedback om je te laten weten dat het werkt.

We vonden het gebruik van deze knop even wennen, omdat in het begin niet zo goed duidelijk is wat de knop doet.

De manier waarop je erop moet drukken is heel specifiek, anders reageert het apparaat niet goed. Voor je het weet ben je agressief aan het tikken op de knop tot de benodigde druk herkent (zoals we aanvankelijk deden). Als je eenmaal de slag te pakken hebt, werkt het echter best goed en blijkt het een handige manier te zijn om door de tracker te navigeren.

Aan de onderkant blijft de PurePulse-hartslagmonitor over, maar nu is er een SpO2-pulsoxymetrie-sensor aan gekoppeld. Dit maakt de algehele afwerking veel ronder en dus comfortabeler om de pols.

Een andere nieuwe verbetering op de Fitbit Charge 3 is het ontwerp van het polsbandje. In plaats van de stevige metalen clips die we zagen op de Charge 2, is er nu slechts een kleine zwarte knop die de riem uitstoot wanneer deze wordt ingedrukt (zoals we eerder zagen op de Ionic), zodat je de bandjes veel makkelijker kunt wisselen.

Een ding dat we zullen toevoegen is dat het plastic bandje dat meegeleverd wordt met de standaardeditie, die een beetje goedkoop aanvoelt. Een siliconenriem (die je niet apart hoeft te kopen) zou een wereld van verschil hebben gemaakt. Desalniettemin voelt de riem comfortabel aan, en in vergelijking met veel andere fitness-trackers is dit een stuk comfortabeler om de hele dag te dragen.

Het grootste verschil met de Charge 3 is echter het scherm, dat 40% groter is dan het scherm van Charge 2. Het is nog steeds zwart-wit, maar het heeft ook een beetje een resolutieboost gehad en beschikt over aanraakgevoeligheid, zoals we eerder vermeldden.

Hoewel het op geen enkele manier vergelijkbaar is met dat van de Versa of Ionic, doet het scherm zijn werk en kan het ondanks zijn kleine afmetingen alle informatie duidelijk weergeven, zelfs bij helder licht. Het monochrome uiterlijk is een beetje een afknapper, vooral als je het vergelijkt met de Versa's, maar het zorgt wel voor een minimaal gebruik van de batterij.

Een andere grote verandering in de derde generatie van de Charge is de waterdichting. De Charge 2 was alleen 'waterbestendig', wat betekent dat hij enkele spatten aankon terwijl je aan het afwassen was, of eventueel wat zweet tijdens het sporten.

Deze keer heeft Fitbit ervoor gezorgd dat de Charge 3 zelfs je zwemmen kan tracken. Hoewel let op, dit is alleen zwemmen in het zwembad en niet zwemmen in open water. Daarover later meer.