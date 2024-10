Waarom je nu beter geen nieuwe tv koopt

Als je van plan bent een nieuwe tv aan te schaffen, wacht je daar beter even mee. Het maakt niet uit of je nu een OLED, mini-LED of QLED TV op het oog hebt, heb nog ietsje langer geduld. Black Friday is namelijk weer in aantocht (29 november is het zover) en elk jaar zien we hoge kortingen op allerlei tv's.

Een trend die we regelmatig zien in de weken voor Black Friday is dat prijzen verhoogd worden. Op die manier lijkt de korting op het moment zelf beter. Dit is de reden waarom je nu beter geen nieuwe tv aanschaft. Het zou zomaar kunnen dat jouw nummer één tv over enkele weken honderden euro's goedkoper is of dat de droomtelevisie die eigenlijk buiten je budget valt, daar plots wel binnen past.

Hieronder geven we enkele tips zodat je over een paar weken de juiste tv voor de beste prijs in huis kan halen.

(Image credit: LG)

1. Ken je panelen

Het aantal soorten panelen wordt steeds groter. Zo wordt er sterk ingezet op OLED en QLED TV's tegenwoordig, maar je hebt ook nog mini-LED, traditionele LED-LCD, QD-OLED en microLED. We nemen het je niet kwalijk als je geen flauw benul hebt van welk paneel nu beter is, want het wordt elk jaar complexer.

LED-LCD is nog steeds de zwakste schermtechnologie die je kan vinden in tv's en als je met een budget van 500 euro op zoek gaat naar een 4K-tv, kom je hier vaak terecht. De voorbije jaren zijn QLED TV's echter goedkoper geworden en zakken die ook vaak naar deze prijzen met Black Friday. Deze tv's zullen een helderder beeld hebben dan sommige goedkopere OLED TV's, maar zijn minder goed in het weergeven van donkere kleuren en hebben beperkte kijkhoeken. Kijk daarom goed naar de specificaties en ga voor QLED in plaats van LED-LCD, als je budget het toestaat.

Als je iets meer wil uitgeven, kom je bij OLED en mini-LED terecht. OLED staat bekend om zijn geweldige kleurenweergave, contrast en diepzwarte tinten. Dit gaat helaas gepaard met een lagere helderheid en als je daar iets aan wil doen, zit je meteen in het premium segment waar je minstens 2000 euro moet uitgeven aan een OLED TV van 55 inch. Wie op zoek is naar een zo hoog mogelijke helderheid zonder beeldkwaliteit op te offeren, kan ten slotte naar mini-LED kijken. Deze tv's zitten tussen QLED en OLED in. Ze zijn veel helderder dan OLED TV's en hun contrast is beter dan dat van QLED TV's.

(Image credit: Future)

Hoe ouder een product is, hoe lager de prijs wordt. Dit is van toepassing op bijna alles en ook op tv's. Fabrikanten hebben tegenwoordig de gewoonte om bepaalde functies van hun premium tv's te introduceren op hun tv's in de middenklasse van het jaar erna. Toch blijft die premium tv van het jaar daarvoor meestal de betere van de twee en als je een goede deal vindt, kan je die oudere tv zelfs voor minder geld aanschaffen dan de nieuwere tv in de middenklasse.

Hoewel een tv ook software-updates krijgt, is het belangrijkste onderdeel zonder twijfel het scherm en daar kan geen enkele update iets aan veranderen. Software-updates bij tv's hebben voornamelijk impact op de interface en de gebruikerservaring zodat je bepaalde content van streamingdiensten makkelijker kan vinden. Aspecten zoals de beeldkwaliteit, audio, helderheid en refresh rate zullen altijd hetzelfde blijven.

We halen even een concreet voorbeeld erbij. De LG G3 was de flagship OLED TV van het merk in 2023 en de LG C4 is de middenklasse OLED TV in 2024. Het beeldscherm van de LG G3 is ook tegenover de nieuwere LG C4 veel helderder door zogenaamde MLA-technologie (Micro Lens Array). Die technologie wordt namelijk niet gebruikt in de C-serie. Er zijn nog andere verschillen tussen de tv's, maar de extra helderheid is het belangrijkste pluspunt van de LG G3 tegenover de LG C4 (en LG C3). De LG G3 is op elk vlak beter dan de LG C4 en hoewel je de LG G3 niet meer bij elke retailer kan vinden, is hij soms goedkoper als je hem nog tegenkomt.

3. Piekhelderheid kan misleidend zijn

(Image credit: Future)

De laatste jaren lijkt de strijd rond maximale helderheid echt los te barsten en dan vooral bij de OLED TV's. Vroeger moest je ermee leven dat dit type tv's een beperkte helderheid hadden, waardoor je overdag niet zomaar naar een donkere scène uit Game of Thrones kon kijken. Ook nu zijn QLED en mini-LED de beste keuze als je op zoek bent naar een zo hoog mogelijke helderheid, al willen fabrikanten je natuurlijk overtuigen dat hun duurdere OLED TV's net zo helder kunnen worden.

Waar fabrikanten graag mee uitpakken, is de maximale helderheid of piekhelderheid. Philips is bijvoorbeeld heel trots op de piekhelderheid van 3.000 nits van de nieuwe Philips OLED959 en ook andere fabrikanten komen in de buurt van dat cijfer. Dit wordt echter gemeten bij kleine delen van het volledige beeld. Zo kan de OLED959 een piekhelderheid van 3.000 nits bereiken in een venster van 3%. Wanneer we kijken naar de helderheid op het volledige scherm, lopen OLED TV's nog steeds ver achter op mini-LED. Dat enorme cijfer zakt al snel naar amper 300 nits wanneer je de piekhelderheid over het hele scherm meet.

Je vindt deze verschillende cijfers voor de helderheid zelden terug op de productpagina of in de specificaties van de tv. Toch is die helderheid op het hele scherm de belangrijkste factor als je tv in een felverlichte ruimte staat. Wij meten daarom de helderheid bij verschillende vensters (waaronder ook 100%), dus controleer zeker of je een review van je favoriete tv kan vinden op onze website.