LG C3 OLED review

De LG C2 was onze favoriete tv van 2022, dus de lat lag hoog voor de nieuwe C3-serie. Maar de C3 is nu gearriveerd met een nieuwe beeldverwerking met betere HDR-prestaties, een mooi ontwerp, een vernieuwde smart tv-interface en een heleboel handige features waar onder andere gamers en filmliefhebbers erg blij mee zullen zijn. De C3-serie biedt een goede selectie aan schermgroottes tussen minimaal 42 inch en maximaal 83 inch. Er is dus een C3 voor vrijwel elke woonkamer te vinden en voor een tv met zulke topprestaties zijn de prijzen nog erg redelijk, al zijn de toestellen zeker niet goedkoop. De C3 is een waardige opvolger van de C2 en is nu al een sterke kanshebber voor de titel van de beste tv van 2023.

LG C3 OLED TV: Review in een notendop

In 2022 werd de LG C2 OLED door ons tot de beste tv van het jaar benoemd bij de TechRadar Choice Awards . Toen stond deze tv ook al maandenlang bovenaan op onze lijst van de beste 4K-tv . De combinatie tussen zijn prestaties, features en prijs maakte de C2 onze favoriet en vanwege die combinatie was hij dus erg gemakkelijk aan te raden aan mensen die op zijn naar een tv met topprestaties, die niet overdreven duur is.

Omdat de C2 zo'n groot succes was, hadden we hoge verwachtingen toen we begonnen aan deze 65-inch LG C3 OLED TV review. Lees vooral verder om erachter te komen wat we allemaal in detail over deze tv kunnen bespreken, maar spoiler alert: hij is nog indrukwekkender dan zijn voorganger.

De prijzen voor de C3-serie zijn ongeveer hetzelfde als de prijzen voor de C2-serie. We hadden verwacht (misschien eerder gehoopt) dat de prijzen dit keer iets lager zouden zijn. Toch is er nog wel sprake van een redelijk goede prijs-kwaliteitverhouding en er is genoeg keuze voor schermgroottes, met modellen tussen de 42 inch en 83 inch.

De C3's uitgebreide selectie aan features maakt het een geweldige keuze voor gamers, maar ook voor filmliefhebbers. Hij beschikt over vier HDMI 2.1-poorten met ondersteuning voor 4K/120Hz, VRR, ALLM en ondersteuning voor AMD FreeSync Premium Pro en Nvidia G-Sync. Ook zijn er een aantal opties voor cloud gaming aanwezig, waaronder Nvidia GeForce Now en Utomik.

LG’s Alpha9 Gen6-chip, die gebruikt wordt voor de beeldverwerking, beschikt nu over verbeterde HDR-prestaties, 'OLED Dynamic Tone Mapping Pro' en 'Expression Enhancer'. Die laatste twee features hebben dus ook invloed op de beeldkwaliteit. De C3 levert ongeveer dezelfde helderheid als de C2, maar het verschil in contrast en zuiverheid is wel opvallend.

De webOS 23 smart tv-interface die op de C3 wordt gebruikt, is ook verbeterd ten opzichte van de versie die we zagen op LG's modellen van vorig jaar. Alles ziet er iets mooier en iets meer gestroomlijnd uit en je krijgt nu toegang tot handige nieuwe features zoals 'Quick Cards' (voor het groeperen van apps per thema) en een aanpasbaar 'Quick Menu' (om snel bij de beeld-, geluid- en andere instellingen te kunnen komen). Zoals gewoonlijk wordt ook deze LG-tv weer geleverd met de 'Magic Remote'.

De Audioprestaties zijn niet dramatisch verbeterd vergeleken met de C2, maar de C3 kan wel de nieuwe 'Wow Orchestra'-functie gebruiken om de tv-speakers te combineren met een selectie aan LG Dolby Atmos-soundbars voor een nog meeslepender geluid.

LG’s C3 OLED ziet er ook erg mooi uit met zijn dunnen randen en aluminium standaard. De connectiviteitsopties zijn uitstekend, al mist de C3 wel de ingebouwde ATSC 3.0 digitale tv-tuner die in de LG G3 zit. Dat is echter vooral in de VS een belangrijke feature en niet per se hier in Europa. De LG C3 is misschien geen revolutionaire upgrade ten opzichte van de C2 van vorig jaar, maar toch heeft LG weer een echte winnaar gecreëerd met dit toestel.

LG C3 OLED TV review: Prijs en releasedatum

Releasedatum: maart 2023

OLED83C3: 6.299 euro

OLED77C3: 4.099 euro

OLED65C3: 2.898,96 euro

OLED55C3: 2.099 euro

OLED48C3: 1.699 euro

OLED42C3: 1.599 euro

De LG C3-serie is eigenlijk de midrange 4K OLED TV-serie van het bedrijf. Deze serie zit tussen de flagship G3-serie en de goedkopere B3-serie .

LG C3 OLED TV review: Specs

Swipe to scroll horizontally Paneeltype: OLED Verversingssnelheid: 120Hz HDR: Dolby Vision, HDR10, HLG Audio: Dolby Atmos, DTS Smart tv: webOS 23 HDMI-poorten: 4x HDMI 2.1 Ingebouwde tv-tuner: ATSC 1.0

LG C3 OLED TV review: Features

webOS23 smart-tv interface

Dolby Vision, HDR10, en HLG als HDR-opties

HDMI 2.1-aansluitingen met 4K/120Hz-, VRR-, en ALLM-ondersteuning

De C3 zit vol met handige features die extra interessant zijn voor gamers en filmliefhebbers. De tv draait op LG's eigen webOS 23 smart-tv-interface. Op dit besturingssysteem kan je de beste streamingapps terugvinden, waaronder Netflix, HBO Max, Prime Video, Disney Plus, Apple TV Plus en Spotify.

Je kan ook AirPlay 2 gebruiken op je iOS-apparaat om video's naar de LG C3 te casten en en Alexa is ingebouwd, waardoor je ook spraakbesturing kan gebruiken. Als je liever Siri of de Google Assistant gebruikt, dan kan dat gelukkig ook.

LG’s nieuwe Alpha9 Gen6-chip wordt gebruikt voor de beeldverwerking op de C3. De C3 beschikt overigens ook over een verversingssnelheid van 120Hz en ondersteuning voor Dolby Vision (Dolby Vision IQ), HDR10 en HLG (helaas niet voor HDR10+).

De vier HDMI 2.1-poorten op de C3 bieden allemaal ondersteuning voor 4K/120Hz, 'Variable Refresh Rate' (VRR), 'Auto Low Latency Mode' (ALLM) en 'enhanced Audio Return Channel' (eARC, op HDMI 2). Op de LG OLED-modellen uit 2023 verschijnt ook voor het eerst de nieuwe HDMI-functie genaamd 'Quick Media Switching' (QMS). Als je een van deze tv's verbindt met een bron die ook ondersteuning heeft voor deze functie, zoals een Apple TV 4K , dan kan de tv automatisch schakelen tussen verschillende framerates van programma's, zonder dat het scherm tussendoor op zwart gaat.

Features: 5/5

LG C3 OLED TV review: Beeldkwaliteit

Goede helderheid

Diepe zwartwaardes en schaduwen

Erg gedetailleerde beelden

Met de LG C3 in de 'Filmmaker HDR'-modus maten we een piekhelderheid van 830 nits en in de standaard modus maten we 670 nits. Dat is iets beter dan de C2 van vorig jaar, maar het haalt het niet bij de nieuwe flagship LG G3, die ongeveer 70 procent helderder is dan een standaard OLED display, die je bijvoorbeeld bij de LG B3-serie terugvindt. De G3-serie maakt gebruik van een Micro Lens Array , samen met een nieuw algoritme genaamd META, die de tv een helderheidsboost geeft, om zijn enorm hoge helderheid te behalen. Dat is dan ook een van de redenen waarom de G3 zoveel duurder is dan de C3.

De kleurbalans van deze LG-tv in zijn standaard Filmmaker-modus was erg accuraat, met Delta-E-waardes (de mate waarin het bronmateriaal van het testpatroon afwijkt van wat er op het scherm te zien is) van 3 of minder over het gehele bereik van de helderheid. De dekking van de DCI-P3-kleurruimte (de kleurruimte die gebruikt wordt bij het 'masteren' van 4K Blu-rays en digitale bioscoopreleases) was 98,9 procent en de dekking voor BT.2020 was 74,7 procent. Dit soort uitstekende resultaten zijn overigens ook typerend voor de beste OLED-tv's .

We hadden wel een klein beetje last van weerspiegelingen op het scherm van de lampen die erboven hingen, maar over het algemeen was dat niet echt een groot probleem voor de C3. De schermuniformiteit bij testpatronenen met witte vensters was ook uitstekend en kleuren bleven zelfs vanuit brede kijkhoeken mooi verzadigd. We vonden de helderheid van de tv ook echt prima voor overdag, maar als je ruimte wat donkerder is, dan geeft het beeld wel duidelijk een beter contrast weer.

Bij het kijken naar de Netflix-serie 1899 (met de tv in de 'Dolby Vision Cinema Home'-beeldmodus), zagen de donkere scènes in de ketelruimte op het schip er fantastisch uit met de diepe zwartwaardes en de gedetailleerde schaduwen. Scènes in de open lucht zagen er ook erg scherp uit, zonder beeldruis. Ook werden huidtinten uitstekend weergegeven en waren verschillen goed van elkaar te onderscheiden.

Om de Dolby Vision HDR-ervaring iets beter te testen, hebben we ook een scène van de film Elvis bekeken, waarin "The King" zijn kerstspecial uitvoert. De lichten achterop het podium vielen heel goed op en je kon ook nog steeds goed de details op Elvis' zwarte outfit goed van elkaar onderscheiden. De gele en rode kleuren die de fans in het publiek droegen, zagen er erg fel uit, zonder dat het te opzichtig werd. Het gezicht van Elvis had ook duidelijk de correcte kunstmatige oranje tint die je in het echt ziet bij de make-up die tv-studio's gebruiken.

Bij het spelen van GTA 5 op de Xbox Series X bleef de beeldkwaliteit nog steeds erg indrukwekkend, terwijl we door de straten van Los Santos reden. De enorm felle kleuren in Michael's huis vielen op een positieve manier op en alle textures en patronen zagen er ook heel scherp uit.

In het "montage"-gedeelte van de Spears & Munsil UHD HDR-testdisk viel ons op dat het hoge contrast van de tv beelden met een zwarte achtergrond bijna een soort 3D-effect gaf. Bij het bekijken van clips die gemasterd zijn bij 4.000 nits was er maar een klein beetje sprake van detailverlies van de 'HDR tone mapping' bij de highlights en de versie van 1.000 nits zag er echt spectaculair uit. De 'OLED Dynamic Tone Mapping Pro'-functie deed duidelijk goed zijn best. Deze functie is onderdeel van de Alpha9 Gen6-processor en verdeelt het beeld in 20.000 blokken om deze blokken vervolgens continu te optimaliseren. We hadden tijdens deze test geen C2 OLED bij de hand om met deze tv te vergelijken, maar de C3 presteerde in ieder geval beter dan onze herinnering van de C2.

We hebben ook een beetje gespeeld met de 'HDR Expression Enhancer'-functie. Deze werkt zoals LG aangeeft: de details en de helderheid krijgen hierdoor dynamische boosts. Toch lieten we deze functie uiteindelijk liever uitstaan. De prestaties van de standaard beeldmodus zijn zo goed dat je niet echt veel aan de instellingen hoeft te veranderen om een prachtig beeld te krijgen.

Beeldkwaliteit: 4,5/5

LG C3 OLED TV review: Geluidskwaliteit

2.2-kanaals

Dolby Atmos- en DTS-ondersteuning

Wow Orchestra-modus

De C3 heeft een 2.2-kanaals ingebouwd speakersysteem met ondersteuning voor onder andere Dolby Atmos en DTS. De tv beschikt ook over een 'AI sound mixer'-functie die stereogeluid kan omzetten naar Atmos-geluid.

De gebruikelijke geluidsmodi zijn ook weer aanwezig, zoals 'Music', 'Cinema', 'Sports', etc., maar de modus die het beste werkt voor de meeste content is 'AI Sound Pro'. De geluidskwaliteit van de C3 is redelijk middelmatig voor een tv. Stemmen klinken redelijk zwak en er zit niet veel bas in het geluid. Dialogen komen wel duidelijk over en je de tv kan ook verrassend luid worden.

Er is ook een nieuwe LG-functie aanwezig, genaamd Wow Orchestra. Met deze functie kan je het geluid van de ingebouwde tv-speakers combineren met een LG Dolby Atmos-soundbar. Om dit te testen kregen we ook de nieuwe SC9 soundbar van het bedrijf toegestuurd. Dat model is speciaal ontworpen voor bij de LG C3. Met deze soundbar konden we dus de Wow Orchestra-functie testen. LG’s SC9 wordt overigens ook geleverd met een combo beugel/standaard, waarmee je de soundbar rechtstreeks aan een C3-tv kan hangen en dat hebben we dus ook gedaan voor deze review. Dat werkt wel alleen bij de modellen van 55 inch, 65 inch en 77 inch (de beugel lijkt echter ook gewoon te werken bij de C2-modellen met die schermgroottes).

Na de Wow Orchestra-optie te hebben geselecteerd in het quick menu, kwamen we er gauw achter dat het niet meteen werkt nadat je de soundbar hebt verbonden. Er was in de eerste instantie namelijk een vertraging tussen de soundbar en de ingebouwde speakers en dat zorgde voor een soort echo-effect. Bij de geavanceerde instellingen kan je echter wel een manier vinden om dit aan te passen. Toen we dat hadden gedaan was de echo ook meteen weg. We merkten ook dat de ingebouwde speakers een beetje schel klonken met Wow Orchestra-functie aan en met de AI Sound Pro-modus geselecteerd. In dit geval loste het wisselen naar de standaard geluidsmodus dit probleem op en deze hebben we dan ook gebruikt voor de rest van deze test.

Toen alles eindelijk goed was ingesteld, werkte Wow Orchestra wel erg goed. Het geluidsveld bij Dolby Atmos-soundtracks werd echt uitgebreid door deze functie. De 3.1.3-kanaals SC9 soundbar was al een flinke verbetering ten opzichte van de ingebouwde speakers op de C3, maar door de speakers te combineren krijg je een nog meeslepender geluid (en een harder geluid). We vonden de SC9, die direct aan de C3 vast was gemaakt, er ook best mooi uitzien. De beugel/standaard zorgt ervoor dat de soundbar lijkt alsof hij zweeft boven de standaard van de tv zelf.

Geluidskwaliteit: 3,5/5

LG C3 OLED TV review: Design

Nieuwe, lichtere behuizing

Aluminium standaard in het midden onder de tv

Magic Remote afstandsbediening

De C3-serie maakt gebruik van een composietvezelconstructie en deels door dat materiaal is de C3 lichter dan de C2 van vorig jaar. Het paneel is erg dun, maar het gedeelte waar alle aansluitingen zich bevinden is helaas wel wat dikker dan bij de flagship G3. Er wordt ook een aluminium standaard meegeleverd, die in het midden onder de tv staat en de tv goed ondersteunt. We vonden het design van de standaard van de SC9 soundbar wel wat mooier, want deze beschikt ook over een mogelijkheid voor kabelbeheer.

Naast de vier HDMI 2.1-poorten, heeft de C3 ook nog een RF-poort (voor het verbinden van een tv-antenne), een Ethernet-poort, een RS-232 mini-jack-poort, en drie USB-A-poorten.

Met LG’s Magic Remote kan je een muis over het scherm bewegen en daarmee kan gemakkelijk op apps en menu-opties klikken of erdoorheen scrollen met het scrolwiel. Er is ook een ingebouwde microfoon aanwezig voor stembediening via Alexa of Google Assistant. Daarnaast zitten er speciale knoppen op de Magic Remote voor Netflix, Prime Video, Disney Plus, Rakuten TV, de Google Assistant en Alexa. De Magic Remote voelt erg anders dan een typische afstandsbediening, maar je went er wel snel aan.

Design: 4,5/5

LG C3 OLED TV review: Smart tv en menu's

webOS 23 smart tv-interface

Quick Cards met verschillende thema's

Quick Menu maakt instellingen aanpassen veel gemakkelijker

LG’s webOS 23 smart tv-interface heeft een mooi, gestroomlijnd uiterlijk en er staan gelukkig ook geen advertenties meer in. Onderaan op het scherm staat een rij met apps en de volgorde daarvan kan je zelf ook nog aanpassen of automatisch laten aanpassen met de 'Intelligent Edit'-modus. Via die modus worden de apps geordend aan de hand van hoe vaak je ze gebruikt.

Een nieuwe feature van LG’s smart tv-interface is Quick Cards. Hiermee kan je relevante apps opslaan aan de hand van thema's zoals Home Office, Game, Music, Home Hub en Sports. Bij Home Hub kan je dan bijvoorbeeld smart home-apparaten via je tv bedienen die door LG (of Matter) ondersteund worden. Bij Game krijg je juist snelle toegang tot cloud gaming-apps zoals Nvidia GeForce Now en Utomik.

Aan de linkerkant van het scherm verschijnt het Quick Menu wanneer je op de asterisk-knop op de afstandsbediening drukt. Hiermee kan je heel snel en gemakkelijk tussen beeldmodi en -instellingen wisselen, de geluidsoutput en -instellingen wijzigen en toegang krijgen tot het 'Game Optimizer'-menu. Je kan ook zelf aanpassen wat voor opties er in dit Quick Menu verschijnen. Via de 'Multi View'-modus kan je ook nog twee bronnen tegelijk op het scherm weergeven. Dat kan naast elkaar of als picture-in-picture. Er zitten wel wat beperkingen aan wat voor types content je tegelijkertijd kan weergeven.

Je komt dankzij het Quick Menu ook sneller bij de geavanceerde instellingen voor beeld en geluid op de tv. Je hoeft niet meer twintig keer op een knop te drukken om bijvoorbeeld alleen maar even de helderheid omhoog te zetten. Bij de geavanceerde beeldinstellingen vind je nu ook een optie genaamd 'Expression Enhancer'. Die naam zegt je waarschijnlijk vrij weinig, maar wat deze functie doet, is dat hij dynamisch je helderheid aanpast om de focus te leggen op bepaalde gebieden of details op het scherm.

Het besturingssysteem gaat steeds meer op Android lijken (voor telefoons, niet Android TV). Met het nieuwe notificatie-icoontje bovenaan vind je vrij gemakkelijk nuttige berichten. Je kan apps nu ook samen in folders zetten, zodat alles iets beter georganiseerd is.

Smart tv en menu's: 4,5/5

LG C3 OLED TV review: Gaming

Uitgebreide ondersteuning voor gaming-functies

Cloud gaming via Nvidia GeForce Now en Utomik

Game Optimizer-modus met Game Dashboard-menu

De C3-serie is erg geschikt voor gaming met features zoals 4K/120Hz, VRR, ALLM, FreeSync Premium Pro- en Nvidia G-Sync-ondersteuning. Wanneer de Game Optimizer-beeldmodus actief is, kan je een transparant Game Dashboard-menu oproepen om instellingen zoals de beeldmodi voor verschillende genres, VRR en 'Black Stabilizer' aan te kunnen passen. Hier kan je ook nog de huidige fps-waarde terugvinden van de game die je aan het spelen bent.

Diensten voor cloud gaming zoals Nvidia GeForce Now en kan je ook bij de andere Game-onderdelen terugvinden in de smart tv-interface van de C3. Via dit soort diensten krijg je toegang tot een uitgebreide selectie aan games die je via de cloud kan spelen.

Met de tv in de Game Optimizer-modus en de instelling voor Low Latency aan, maten we 9,2ms aan input lag (Boost-modus). Dat is een geweldig resultaat en daardoor is de C3 ook zeker een van de beste gaming tv's.

Gaming: 5/5

LG C3 OLED TV review: Prijs-kwaliteit

Vergelijkbare prijs als de C2 van vorig jaar

Geweldige prestaties en features voor zijn prijs

Fijne verbeteringen voor de smart tv-interface

Of de LG C3 een goede prijs-kwaliteitverhouding voor jou levert, hangt natuurlijk een beetje af van waar je naar op zoek bent in een tv en hoeveel geld je wil besteden aan een model dat aan jouw verwachtingen voldoet.

Qua prestaties komt de C3 over het algemeen redelijk overeen met de C2 van vorig jaar. Wel is de beeldverwerking verbeterd en levert hij een iets hogere piekhelderheid en een beter contrast. Het design van de webOS-interface is ook verfijnd. Het is nu veel gestroomlijnder en er zijn nuttige features toegevoegd, zoals de Quick Cards voor games, smart home-bediening en nog veel meer.

We denken dat de LG C3 een goede prijs-kwaliteitverhouding biedt voor vrijwel iedereen die op zoek is naar een tv met een fantastische beeldkwaliteit en een grote selectie aan handige features. Als de prijs net zo snel gaat dalen als die van de C2 vorig jaar deed, dan zal de C3 rond de feestdagen aan het einde van het jaar ook al een stuk betaalbaarder zijn. Als je echter toch nog wat geld wil besparen, dan is de C2 nog steeds een geweldige optie. Die tv heeft wel een minder verfijnd interface en een iets minder verfijnde beeldkwaliteit.

Prijs-kwaliteit: 4,5/5

Moet ik de LG C3 OLED TV kopen?

Swipe to scroll horizontally LG C3(-serie) OLED TV Categorie Opmerking Score Features Een geweldige mix van features die voor beter game- en filmervaringen zorgen 5/5 Beeldkwaliteit Over het algemeen een uitstekende beeldkwaliteit, maar hij wordt niet zo helder als de duurste OLED-modellen 4,5/5 Geluidskwaliteit Middelmatige geluidskwaliteit voor een tv, maar hij biedt wel veel handige features waarmee je het geluid kan uitbreiden 3,5/5 Design Stijlvol design met een uitstekende afstandsbediening en connectiviteiit 4,5/5 Smart tv en menu's Smart tv-interface beschikt over goede features en aanpasbare instellingen 4,5/5 Gaming Vier HDMI 2.1-poorten plus alle belangrijke features waar gamers naar op zoek zijn 5/5 Prijs-kwaliteit Over het algemeen een erg goede prijs-kwaliteit gezien de mix van handige features en goede prestaties 4,5/5

Koop hem als...

Je een geweldige tv wil voor het bekijken van films

Met hun diepe zwartwaardes en levendige kleuren zijn OLED-tv's echt perfect voor het bekijken van films en de LG C3 is ook nog eens extra sterk op dat vlak. De nieuwe verbeteringen voor de beeldkwaliteit zorgen ervoor dat je echt het beste kan halen uit 4K-films met HDR.

Je een geweldige tv wil voor gaming

Met ondersteuning voor 4K/120Hz, VRR, ALLM, FreeSync Premium Pro en Nvidia G-Sync, is de LG C3 echt een perfecte keuze voor next-gen gaming. Je kan ook toegang krijgen tot cloud gaming dankzij Nvidia GeForce Now en Utomik.

Koop hem niet als…

Je de helderste OLED-tv ooit zoekt

LG’s nieuwe flagship G3-serie zal een hogere piekhelderheid leveren dan de C3-serie. In principe is een hogere helderheid altijd beter bij tv's, zeker als je overdag wil kijken of content in HDR wil bekijken. Voor sommige mensen is het dus misschien een beter idee om iets meer geld uit te geven voor de flagship G3.

Je op zoek bent naar een tv met goede ingebouwde speakers

De ingebouwde speakers op de C3 zijn redelijk middelmatig voor een tv, dus als je niet van plan bent om (meteen) losse speakers of een soundbar te verbinden, dan kan je wel tv's die een beter geluid uit hun ingebouwde speakers weten te halen.

Zo hebben we de LG C3 OLED TV getest

We hebben de LG C3 OLED TV ongeveer 15 uur lang getest en geëvalueerd

Metingen zijn gedaan met behulp van Calman-kleurkalibratiesoftware

Volledige kalibratie is gedaan voordat we met subjectieve tests aan de slag gingen

Wanneer we tv's testen, gebruiken we het toestel altijd eerst een paar dagen op een "normale" manier met de standaard instellingen. Op die manier kunnen we dus ook zien hoe goed die standaard instellingen zijn. De volgende stap is het selecteren van de beeldmodus die er het meest accuraat uitziet (vaak is dat de 'Movie'- of 'Cinema'-modus). We meten daarvan dan de witbalans ('grayscale'), gamma en de 'color point accuracy' met hulp van Portrait Displays’ Calman-kleurkalibratiesoftware (opens in new tab). De resultaten van de metingen geven dan de Delta-E-waardes weer (de mate waarin het bronmateriaal van het testpatroon afwijkt van wat er op het scherm te zien is) voor elke categorie en daarmee kunnen we bepalen hoe accuraat de tv over het algemeen is.

Naast deze tests doen we ook nog tests om de piekhelderheid te meten (in nits) bij standaard dynamisch bereik in HD-kwaliteit en bij 4K HDR. Dat doen we aan de hand van een wit venster dat 10 procent van het scherm inneemt. We meten ook de dekking van de DCI-P3 en BT.2020-kleurruimtes. Die resultaten geven ons dan weer een idee van hoe realistisch de kleurweergave van 4K-bronnen is.

Voor de LG C3 OLED TV hebben we de 'Calman ISF workflow' gebruikt, samen met de geavanceerde beeldinstellingen in de Filmmaker-modus, om het beeld te kalibreren voor de meest accurate weergave van SDR- en HDR-bronnen. Vervolgens kijken we verschillende referentiescènes op 4K Blu-rays en Dolby Vision-content gestreamd via streamingdiensten zoals Netflix en HBO Max om de prestaties van de tv te testen.