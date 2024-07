Google stopt even met Fitbit te slopen en komt met grote software-update

Het is geen geweldige tijd geweest voor Fitbit-gebruikers sinds de grote overname door Google in 2021. Google heeft namelijk vooral features verwijderd van Fitbit-horloges, terwijl het focuste op zijn eigen Google Pixel Watches. Nu is er eindelijk goed nieuws, want Google komt met een grote update voor de Fitbit Charge 6, Fitbit Versa 4 en Fitbit Sense 2.

De updates, die in fasen worden uitgerold, bevatten geen drastische wijzigingen, maar wel een aantal duidelijke verbeteringen bij het algemeen gebruik en verbeterde nauwkeurigheid. De Charge 6, Sense 2, Versa 4 en Inspire 3 worden geüpdatet naar versie 210.26. Google raadt aan om in de app te kijken of de update voor jou is aangekomen en je apparaat tijdens de update aan te sluiten aan de oplader. Toen we zelf in de Fitbit-app keken of de update voor onze Sense 2 beschikbaar was, zagen we helaas niets. In dit geval zit er niets anders op dan geduld hebben.

Ten eerste zal de Auto Detect-modus van de Sense 2, Versa 4 en Charge 6 nu veelzijdiger zijn door de toevoeging van drie nieuwe sporten (spinning, roeien en elliptisch fietsen). Dit breidt de bestaande opties uit om hardlopen, wandelen en fietsen automatisch te herkennen. Alle drie de apparaten krijgen ook een verbeterde gps-nauwkeurigheid en kunnen nu zelf bepalen of ze hun eigen ingebouwde gps of die van je telefoon gebruiken.

Oudere trackers krijgen niet zo'n grote update, maar worden ook niet helemaal buitengesloten. De Fitbit Charge 5 en Luxe laten je nu bijvoorbeeld je de dagelijkse herstelscores zien op de tracker, terwijl de Versa 2 en 3 bugfixes en andere verbeteringen krijgen. Kijk voor een volledige lijst met updates die naar je tracker komen op de officiële updatepagina van Google.

Adempauze

(Image credit: Fitbit)

Sinds de overname door Google zijn Fitbit-gebruikers in de kou blijven staan. Dat geven ze zelf massaal aan op online fora, zoals Reddit. Van verwijderde functies tot problematische firmware-updates, Fitbit-gebruikers zijn niet bepaald fan van Google's aanpak. Zo kan je nu geen wijzerplaten van derden meer instellen en kan je geen apps meer installeren op je Fitbit-horloge.

Deze grote software-update is dan ook een soort opluchting voor Fitbit-gebruikers, die nu inzien dat Google toch nog wat aandacht geeft aan deze fitnesstrackers. De update bevat bijvoorbeeld ook verbeterde nauwkeurigheid van hartslagmetingen dankzij machine learning-algoritmen. Later dit jaar zou er ten slotte een "AI-chatbot" naar Fitbit-horloges komen, al zal die alleen werken in combinatie met een Android-smartphone.