Deze Fitbit Premium-functie wordt binnenkort gratis op bijna alle horloges

Toen Google de Pixel Watch 3 presenteerde, werd onthuld dat de nieuwe smartwatch de Dagelijkse Herstelscore gratis zou krijgen, een functie die voorheen exclusief was voor betalende Fitbit Premium-abonnees. Nu brengt een update voor Fitbit-horloges deze functie ook naar oudere apparaten én verandert het de manier waarop de score wordt berekend.

De Fitbit Dagelijkse Herstelscore is wat de naam al doet vermoeden. Het is een score die je fysieke toestand veralgemeent, gebaseerd op je hartslag in rust, hartslagvariabiliteit en recente slaappatronen, om een idee te geven van hoe fit je die dag bent. Een score van 29 of lager suggereert dat je de dag rust moet nemen, terwijl een score van 65 of hoger een teken is dat je klaar bent om te sporten.

Voorheen gebruikte Fitbit een activiteitsfactor in de berekeningen van de score, maar met deze update, die de score gratis maakt, wordt dit aangepast. Fitbit zegt dat dit de score nauwkeuriger zou moeten maken, omdat deze niet langer wordt bepaald door het activiteitenniveau van de dag ervoor, maar door hoe hard je lichaam werkt om te herstellen. Voorheen was het bijvoorbeeld zo dat meerdere dagen met weinig activiteit je Herstelscore niet veel verlaagden, maar als je nu tekenen vertoont dat je uitgeput bent, zal je score dat beter weerspiegelen.

Welke Fitbit-horloges krijgen de Dagelijkse Herstelscore gratis?

De update die de Dagelijkse Herstelscore gratis maakt, komt naar recente Fitbit-horloges met hartslagsensoren. Dit zijn de modellen in kwestie:

Pixel Watch, Pixel Watch 2, Pixel Watch 3

Sense, Sense 2

Versa 2, Versa 3, Versa 4

Charge 5, Charge 6

Inspire 2, Inspire 3

Luxe

Alle Pixel Watches krijgen de update ook. (Image credit: Future)

Om je score te zien, moet je in de Fitbit-app kijken of op het horloge zelf. Er is ook een afzonderlijke tegel voor de Dagelijkse Herstelscore die je kan toevoegen. Als je de update niet ziet, controleer dan eerst of de Fitbit-app is bijgewerkt. Je hebt v4.23 op Android en iOS nodig om je horloge te kunnen updaten. Als de app is bijgewerkt, geef het dan nog een paar dagen de tijd, want nieuwe functies worden vaak geleidelijk aan uitgerold.