Samsung Galaxy Ring 2 kan volgens een patent een groot smart ring probleem oplossen

Samsung heeft een nieuw smart ring-patent dat een groot probleem van deze technologie kan oplossen: de juiste maat vinden. We hopen dan ook dat Samsung dit probleem aanpakt bij de volgende Galaxy Ring. Een design dat onlangs onthult werd, toont namelijk een ring die kan "groeien" en "krimpen" om beter om de vinger van de gebruiker te passen.

De beste slimme ringen zijn al redelijk indrukwekkend, maar één groot probleem (voor sommige mensen) is dat get lastiger is om een passende maat te vinden vergeleken met bij de beste smartwatches. Bij smartwatches kan je de horlogebandjes verstellen of simpelweg een nieuw passend bandje kopen. Bij smart ringen is het proces iets ingewikkelder. Als je nog nooit eerder een ring van een bepaald merk hebt gedragen, zal je waarschijnlijk eerst een 'sizing kit' nodig hebben om de juiste maat te vinden. Vervolgens is het ook aan te raden om de maten die het beste lijken te passen eerst een dag of twee uit te proberen en uiteindelijk degene te kiezen die echt het beste zit. Daarbij moet je ook nog geluk hebben dat de fabrikant van de smart ring überhaupt een maat aanbiedt die om jouw vinger past.

Zelfs als er wel een ring in jouw maat lijkt te zijn, is het nog niet altijd heel simpel. Wanneer je wisselt naar een ander merk, zal je namelijk weer een nieuwe sizing kit moeten aanvragen. Daarnaast kan je ringmaat ook simpelweg veranderen. Een traditionele ring kan je dan nog laten aanpassen bij een juwelier, maar dat kan niet bij slimme ringen. Deze vaste vorm betekent verder dus ook dat je een smart ring niet zo gemakkelijk kan doorverkopen of aan iemand anders kan geven wanneer je gaat upgraden als bij een oude smartphone of laptop.

Het recent gepubliceerde Samsung-patent in de Zuid-Koreaanse KIPRIS-database kan misschien een oplossing bieden voor dit probleem (via Galaxy Club). Samsungs patent zou dit kunnen aanpakken door middel van een verstelbare band aan de binnenkant van de ring. De buitenste band van de ring zou dan dezelfde diameter houden, maar met de binnenste band zou je de pasvorm dus losser of strakker kunnen maken.

Geen volledige oplossing

Het lijkt erop dat dit design het probleem niet volledig kan oplossen, omdat de buitenste band van de ring nog steeds een vast formaat heeft. Toch zou het nog steeds erg handig kunnen zijn. Met dit soort systeem kunnen mensen die eigenlijk tussen twee maten in zitten toch een goede pasvorm krijgen. Daarnaast kan je dankzij dit design ook de ringmaat aanpassen als je vingers door de dag heen iets dikker of dunner worden. Op die manier heb je nooit last van een te strakke of losse ring.

Net als bij alle patenten is er natuurlijk geen garantie dat dit concept uiteindelijk ook echt een product wordt, maar aangezien dit ontwerp wel heel handig klinkt, zou het ons niet verbazen als een toekomstige Galaxy Ring (of zelfs een concurrerende smart ring) voor een vergelijkbaar design zal kiezen.

Hopelijk betekent dit patent dus wel dat de Galaxy Ring 2 verstelbaar wordt. We zullen helaas echter nog even geduld moeten hebben totdat de volgende generatie van Samsungs Galaxy Ring officieel aangekondigd wordt, als er überhaupt een tweede generatie komt.