Beste smartwatch 2023: slimme horloges voor je smartphone

De beste smartwatches zijn uitstekende fitnessgadgets. Ze zijn gemaakt om je activiteit bij te houden, je workouts te registreren en je inzicht te geven in je gezondheid. Ze doen nog veel meer dan dat en maken verbinding met je smartphone, sturen meldingen en zelfs telefoongesprekken naar je pols. Ze geven je ook snel en makkelijk toegang tot allerlei apps, zoals meditatie-apps, timers, het weerbericht en nog veel meer.

Een smartwatch kan je gezondheid en fitheid verbeteren als je gezonde gewoontes wilt aanhouden. Veel mensen vinden dat smartwatches hen gemotiveerd houden om te trainen en bewegen, omdat ze belangrijke informatie geven, zoals tempo, tijd en verbrande calorieën tijdens het sporten.

De beste smartwatches zijn gemaakt voor iedereen. Dus of je nu een trainingsmaatje nodig hebt of gewoon een stijlvol horloge met wat extra functies, een smartwatch is bijna altijd een slimme investering. Het goede nieuws is dat er tegenwoordig veel keuze is. Er zijn smartwatches in allerlei vormen, maten en prijscategorieën.

We hebben alle smartwatches in dit overzicht getest en beoordeeld, waaronder de populairste en duurste modellen, zoals de nieuwste Apple Watch en Samsung Galaxy Watches. Ook minder bekende merken zoals Amazfit en Redmi hebben aan rond polsen gezeten en kan je hier terugvinden.

Snel overzicht

De beste smartwatches 2023

Waarom u TechRadar kunt vertrouwen Onze deskundige reviewers besteden uren aan het testen en vergelijken van producten en diensten, zodat u de beste voor u kunt kiezen. Meer informatie over hoe we testen.

Beste smartwatch voor Android

(Image credit: Basil Kronfli / TechRadar)

De Samsung Galaxy Watch 5 is een smartwatch in elke zin van het woord. Hij ziet er geweldig uit om je pols en biedt tegelijkertijd krachtige functies. Het Super AMOLED display is erg scherp en helder, zelfs in 'extreme' omstandigheden.

De prestaties zijn snel, maar je plukt de meeste vruchten in combinatie met een Samsung-smartphone. Er is ook geen iPhone-ondersteuning.

Naast SmartThings-integratie is het hoogtepunt hier de mogelijkheid van de Samsung Galaxy Watch 5 om je lichaamssamenstelling te monitoren. Het grenst aan de ultieme fitnesstool met uitgebreide slaaptracking die je ook helpt om elke dag het beste uit jezelf te halen. Wel jammer van die batterijduur van één dag.

Lees hier de Samsung Galaxy Watch 5 review

Beste goedkope Apple Watch

(Image credit: TechRadar)

De Apple Watch SE is de beste smartwatch als het op prijs-kwaliteitverhouding aankomt, maar wel enkel en alleen als je over een iPhone beschikt. Als dat niet het geval is, scrol dan verder.

Als je wel een iPhone hebt, dan vraag je je misschien af waarom de Apple Watch Ultra of Series 8 niet met de hoofdprijs gaat lopen. Dat is gewoonweg omdat de Apple Watch SE 2 ongeveer hetzelfde kan en dat tegen een veel lagere prijs.

De Apple Watch SE 2 heeft heel sterke specificaties, een knap ontwerp en een uiteenlopende reeks functies die je niet op elke smartwatch kan terugvinden. De batterijduur laat een beetje te wensen over en er is geen always-on-scherm, maar als je waar zoekt voor je geld in je zoektocht naar een smartwatch, dan moet je zeker een kijkje nemen naar de Apple Watch SE.

Lees de volledige Apple Watch SE 2 review

De beste premium Apple Watch

(Image credit: TechRadar)

De Apple Watch Ultra is de ultieme Apple Watch en er hangt een ultiem prijskaartje aan. Hij is groter en omvangrijker en voegt een actieknop toe die je kunt aanpassen met echt nuttige functies. De Apple Watch Ultra is ontworpen om alle soorten terrein te trotseren en kan zich meten met veel Garmin-horloges.

De batterijduur zou nog beter kunnen (hoewel hij de gewone Apple Watch overtreft), maar een krachtige en nauwkeurige GPS is geweldig voor het verkennen van indrukwekkende landschappen. Je hebt zelfs een duiksensor voor de avonturen onder water. Bovendien heb je toegang tot alle andere voordelen van Apple Watches.

Hij is duur maar krachtig. Tijdens het testen kwamen we er al snel achter dat dit een van de sterkste smartwatches is die Apple ooit heeft gecreëerd.

Lees hier de Apple Watch Ultra review

Beste premium smartwatch voor Android

(Image credit: Samsung)

De Samsung Galaxy Watch 5 Pro review is groot, gewaagd, duurzaam en ontworpen voor avonturiers. Het AMOLED-scherm is super responsief en is twee keer zo stevig als bij de Samsung Galaxy Watch 4. Alle verbeterde gezondheidsfuncties zijn aanwezig en de Pro heeft een ingebouwde GPS en een functie waarmee hij je terug naar je startpunt van een afgelegde route kan leiden.

Hij heeft de sportfuncties van een Garmin met de stijl van een Wear OS smartwatch, waardoor je met de Samsung Galaxy Watch 5 Pro het beste van twee werelden krijgt. De batterijduur van 80 uur is tot slot erg goed voor dit type smartwatch.

Lees de volledige Samsung Galaxy Watch 5 Pro review

Smartwatch met het beste design

(Image credit: Future / Lance Ulanoff)

De Google Pixel Watch is een buitengewoon mooie smartwatch. Het horloge heeft een 'natuurlijke' look met een glanzende wijzerplaat die buigt naar de eveneens golvende behuizing. De constructie is bijna naadloos.

Door die ronding is er meer glas naar je toe gericht dan bij de Apple Watch 8. Dit komt heel elegant over en verbergt de grotere, zwarte rond rond het scherm.

Dit is een helder, kleurrijk en responsief AMOLED-scherm, aanzienlijk kleiner dan de rechthoekige voorkant van de Apple Watch 8, maar Google doet veel met het verminderde schermoppervlak. We hebben nooit gemerkt dat we meer wilden.

Lees de volledige Google Pixel Watch review

Beste middenklasse Apple Watch voor iPhone

(Image credit: TechRadar)

Apple Watches zijn al jaren toonaangevend in deze categorie en de Apple Watch 8 bewijst dat wederom. Je hebt toegang tot de nieuwste WatchOS-functies zonder dat je bizar veel geld moet uitgeven voor de Ultra-versie. Hoewel de batterijduur gemiddeld blijft en hij er hetzelfde uitziet, is er een goede reden waarom het iconische design en enorme display zo populair zijn.



De nieuwe processor is iets sneller dan de vorige en de crashdetectie is een fijne functie om te hebben, maar eentje die wij nooit willen testen. Alle voordelen van WatchOS 9 waaronder verbeterde fitness-statistieken en betere intervalfuncties zijn hier ook aanwezig. Als je een echte Apple Watch ervaring wilt hebben, dan is de Apple Watch 8 echt iets voor jou.

Lees hier de volledige Apple Watch 8 review

Beste goedkope smartwatch voor Android

(Image credit: Srivatsa Ramesh)

7. Ticwatch E3 De beste goedkope WearOS smartwatch Our expert review: Specificaties Besturingssysteem: Wear OS Compatibiliteit: Android Display: 1,3 inch 360 x 360 LCD Processor: Snapdragon Wear 4100 Opslag: 8GB Batterij: Twee dagen Oplaadmethode: Qi draadloos opladen IP-score: IP68 Connectiviteit: Wi-Fi, Bluetooth, GPS De beste deals van vandaag Bekijken bij Bol.com Netherlands Bekijken bij Amazon Netherlands (NL) Redenen om te kopen + Groot scherm + Vlotte prestaties Redenen om te vermijden - Voelt goedkoop

De TicWatch E3 is een budget smartwatch, maar er zit veel in voor de prijs. We kijken naar een batterijduur van twee dagen, een groot scherm, snelle prestaties en veel gezondheids- en fitnessfuncties, zoals de mogelijkheid om lichaamsbeweging, stress, slaap en meer bij te houden.

Het scherm is LCD in plaats van OLED en de TicWatch E3 ziet en voelt een beetje goedkoop, maar dat is hij dan ook. Hij voelde ook zowel lichtgewicht als stevig in onze tests.

Als je een smartwatch wilt die ook een opvallend modestatement maakt, is dit niet de juiste. Maar als je er een wilt die alle belangrijke dingen doet aan een lage prijs, is hij perfect.

Lees hier de volledige TicWatch E3 review

Beste smartwatch van Fitbit

(Image credit: Future)

Zeggen zowel Samsung als Apple je niets? De Fitbit Versa 3 kan hier soelaas bieden. Hoewel de Versa 4 inmiddels beschikbaar is, zijn er weinig verschillen en blijft de Fitbit Versa 3 de betere keuze gezien zijn verlaagde prijs. Deze smartwatch blijft uitstekende als je wil focussen op fitness in het algemeen.

Hij heeft een ingebouwde GPS bij, het ontwerp is comfortabel en het display is glashelder. Net zoals bij de vorige toestellen van Fitbit ligt de focus op fitness en hij is dan ook niet voor elke gebruiker geschikt. Ook moet je rekening houden met het betaalde Fitbit Premium-abonnement als je alle data wil die de smarwatch verzamelt.

Als het op algemeen gebruik aankomt, dan is de Fitbit Versa 3 een goede keuze, en zeker meer betaalbaar dan andere opties die je op deze lijst kan terugvinden. Ook fijn is dat de smartwatches van Fitbit werken met zowel iPhones als Android-smartphones zonder dat je bepaalde functies mist.

Lees de volledige Fitbit Versa 3 review

Smartwatch met de beste batterij

(Image credit: Amazfit)

Voor een smartwatch van 200 euro mag je al wat meer verwachten en dat krijg je zeker bij de Amazfit GTR 4. De batterijduur is gemiddeld twee weken en dat is iets waar zowel Apple als Samsung veel van kunnen leren. De interface van zowel het horloge zelf als de app zijn helaas erg onduidelijk en kunnen onervaren gebruikers afschrikken.

De ingebouwde GPS en muziekspeler zijn een handige toevoeging voor sporters die niet altijd hun smartphone mee willen nemen, maar dat tweede zou pas echt nuttig zijn met Spotify-integratie. Interactie met je smartphone blijft ook minimaal. Je kan oproepen beantwoorden en enkele standaardantwoorden op sommige berichten sturen. Een melding die je verwijdert op de smartwatch blijft bijvoorbeeld ook staan op je smartphone.

Lees hier de volledige Amazfit GTR 4 review

Hoe kies ik een smartwatch?

Waar moet je op letten bij een smartwatch? Het eerste waar je op moet letten is de compatibiliteit: niet elke smartwatch werkt op elke smartphone. Je kan bijvoorbeeld geen Apple Watch op een Android gebruiken en geen Samsung Galaxy Watch 5 met een iPhone. Daarnaast moet je ook kijken naar de batterijduur en de functies: hoe vaak wil je hem opladen en wat wil je er allemaal mee doen? Smartwatches van Apple en Samsung hebben vaak een batterijduur van amper twee dagen, terwijl alternatieven van Fitbit, Garmin en Amazfit twee weken (of zelfs langer) mee kunnen gaan. De smartwatches die een langere batterijduur halen, hebben vaak minder functies. Met een Samsung Galaxy Watch 5 kan je (als je dat écht wil) e-mails versturen, terwijl je met een Fitbit slechts snelle standaardantwoorden op sms'en en WhatsApp-berichten kan sturen. Ook LTE-connectiviteit vind je vaak niet terug op de smartwatches die meerdere dagen werken op een volle batterij. Vind je het belangrijk dat je smartwatch verbonden is met het internet als je smartphone niet in de buurt is? Dan moet je genoegen nemen met maximaal drie dagen batterij. Controleer in dit geval goed of je provider een mobiel abonnement voor smartwatches heeft, want dit is niet altijd het geval.

Wat is de beste smartwatch? De beste smartwatch van het moment is de Samsung Galaxy Watch 5 voor Android-gebruikers en de Apple Watch SE (2022) voor iPhone-gebruikers. Beide horloges geven je precies wat je verwacht van een nieuwe smartwatch voor een redelijke prijs. Heb je een hoger budget? De Samsung Galaxy Watch 5 Pro geeft je de allerbeste ervaring met een Android-smartphone en de Apple Watch Ultra doet hetzelfde, maar dan met iPhones.

Welke smartwatch heeft de beste batterij? De Amazfit GTR 4 is de smartwatch die in onze testen de beste batterijduur haalde. Je kan hem bij gemiddeld gebruik ongeveer twee weken gebruiken en zelfs bij intensief gebruik haal je een week. Met batterijbesparing kan je hem bijna een maand gebruiken zonder hem tussendoor op te laden.

Wanneer moet je een smartwatch opladen? Bij voorkeur laad je een smartwatch overdag op. Elke smartwatch in deze lijst ondersteunt slaap tracking en het is bijgevolg niet slim om hem 's nachts op te laden op je nachtkastje. Sommige smartwatches, zoals de Galaxy Watch en Apple Watch, ondersteunen snelladen waardoor je na enkele minuten al genoeg batterij hebt voor een volledige dag. Zelfs de smartwatches zonder snellaadfunctie zijn vaak na minder dan een uur weer helemaal vol. Als je iemand bent die graag uitgebreid een douche neemt, dan kan je de smartwatch op dat moment opladen. De kans is groot dat de batterij na je douche weer helemaal vol zit.

Hoe betrouwbaar is een smartwatch? De data van een smartwatch staat nooit op gelijke hoogte met metingen van een professional. Dit wordt ook altijd aangegeven op de smartwatch en/of in de bijbehorende app. Elke meting, van hartslag en slaap tot verbrande calorieën, moet je beschouwen als een richtlijn. Enkele smartwatches kunnen bijvoorbeeld een elektrocardiogram (ECG) maken. Deze meting kan hartritmestoornissen detecteren, hoewel hij niet even nauwkeurig is als een professionele meting door een arts. Als je smartwatch een waarschuwing geeft, is het wel aangeraden om snel een afspraak te maken voor een professionele meting. De fitnessdata van een smartwatch zijn op dezelfde manier geen vervanging voor een personal trainer. Ze kunnen wel een aanvulling en/of richtlijn zijn als je gezonder wil leven. Tot slot hebben duurdere smartwatches over het algemeen geavanceerdere sensoren die nauwkeurigere metingen opleveren. Zelfs een activity tracker van 50 euro kan je slaap tracken, maar die zal dat minder nauwkeurig doen dan een Apple Watch Ultra of Galaxy Watch 5 Pro. Aarzel daarom niet om met een professional contact op te nemen als je smartwatch verontrustende data toont. Het kan perfect dat er helemaal niets aan de hand is.

Hoe werkt een smartwatch? Een smartwatch werkt alleen als hij gekoppeld is aan een smartphone. Sommige smartwatches kan je ook zonder telefoon gebruiken, maar de initiële set-up moet je altijd doen met je smartphone (of tablet). Een smartwatch doet twee zaken: data verzamelen over je gezondheid en de meest essentiële functies van je smartphone naar je pols brengen. Door een sensor onderaan de smartwatch kan hij data verzamelen zoals je hartslag, je slaap, verbrande calorieën tijdens een workout en meer. Smartwatches met een ingebouwde GPS kunnen ook je exacte positie op een kaart aangeven. De data die een smartwatch verzamelt, kan je bekijken in de bijbehorende app op je smartphone. Anderzijds is een smartwatch een soort van mini smartphone. Sommige smartwatches, zoals de Galaxy Watch en Apple Watch, hebben een eigen app store met aangepaste versies van de apps op je smartphone. Andere hebben dan weer een vooraf geïnstalleerde reeks apps, die meestal bestaat uit een weer-app, mediaspeler, timer en kalender. Elke smartwatch in deze lijst kan oproepen beantwoorden en standaardantwoorden op berichten versturen. Duurdere smartwatches kan je gebruiken om volledige e-mails te schrijven, Spotify te bedienen en meer.

Hoe we smartwatches testen

Elke smartwatch in deze lijst is volledig en uitgebreid getest door het team van TechRadar, dus we weten precies wat ze zo bijzonder maakt.

Onze testprocedure houdt in dat we de horloges gebruiken alsof het onze eigen persoonlijke smartwatches zijn, zodat ze allemaal volledig worden getest in de echte wereld. De functies worden uitvoerig gecontroleerd en we gebruiken ze op verschillende manieren om de batterijduur goed te beoordelen.

Met die kennis hebben we ze vervolgens gerangschikt, waarbij we ook rekening hebben gehouden met hun prijs, prestaties en belangrijkste specificaties.

31 juli: Nieuwe vormgeving toegepast, Fitbit Sense verwijderd en Amazfit GTR 4 toegevoegd.