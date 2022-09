Apple Watch SE 2: Review in een notendop

Apple heeft de vorige Apple Watch SE gewoon een upgrade gegeven, met een nog lichtere behuizing, nieuwe processor om hem toekomstbestendig te maken en meer kleuren.

Als je in deze Apple Watch SE 2 review te weten wil komen of het de moeite waard is om te upgraden van de originele Apple Watch SE, dan is het antwoord nee. Je krijgt hier geen gloednieuwe functie, en de meest opvallende is de crashdetectie voor auto-ongelukken. Dat is handig, maar het is een feature die je hopelijk nooit nodig hebt.

Als je je afvraagt of je voor de Apple Watch SE 2 of de Apple Watch Series 8 moet gaan, hangt dat af van de specifieke functies die je wilt en wat je bereid bent ervoor te betalen. De Series 8 heeft een always-on display (een zeer waardevolle, en nuttige upgrade), plus een ECG-, zuurstof- en temperatuursensor die zijn ontworpen om de menstruatiecyclus te monitoren. Als je aan die functies geen waarde hecht, dan laat je de Series 8 beter links liggen.

De algemene ervaring van de Apple Watch SE 2 is fantastisch. Je krijgt geen oudere processor en hebt geen softwarebeperkingen. Het scherm is iets kleiner dan dat van de Watch 8, met een iets dikkere rand, maar dit is geen groot probleem. Je zal de rand niet eens merken als je een zwarte achtergrond instelt.

Hoewel een always-on display een goede upgrade zou zijn, blijft dit de beste Apple Watch voor mensen met een kleiner budget en een van de beste smartwatches op vlak van prijs-kwaliteit.

Apple Watch SE 2: Prijs en releasedatum

Overal verkrijgbaar

40mm versie: 299 euro / 349 euro

44mm versie: 339 euro / 389 euro

De Apple Watch SE 2 voelt niet als een budget horloge en qua prijs is hij ook niet spotgoedkoop. Het goedkoopste model begint bij 299 euro en dan heb je de 40mm-versie met GPS. Voor 349 euro heb je de LTE-versie in 40mm. De GPS-versie in 44mm begint vanaf 339 euro en voor 50 euro extra heb je ook de LTE-versie in het grootste formaat.

Je kan het horloge kopen via de website van Apple zelf of een groot aantal andere bekende retailers in België en Nederland.

(Image credit: TechRadar)

Apple Watch SE 2 review: Design

Lichter dan andere Apple Watches

Vier kleurenopties

Rand is ietsje dikker dan de Series 8

De look van de Watch SE 2 zal iedereen die ooit een Apple Watch heeft gezien zeer bekend voorkomen. Met zijn 40mm en 44mm kasten is dit het kleinste horloge in de huidige collectie.

Dit jaar is hij verkrijgbaar in drie aluminium uitvoeringen: Midnight (zwart met een vleugje blauw), Starlight (zilver met een gouden glans), en Silver (dat is dus gewoon zilver).

De Watch SE gebruikt de vertrouwde combinatie van de digitale kroon en de aan/uitknop aan de rechterkant. Net als bij de vorige versie loopt de aan/uitknop gelijk met de zijkant van de kast.

Er is gehard glas met gebogen randen aan de voorkant (zoals gewoonlijk is het scherm hier niet van saffier), en het beschikt over een met kristal bedekte hartslagsensor aan de achterkant.

Met behulp van een 'nylon geïnfuseerd' materiaal heeft Apple de achterkant van de Watch SE 2 aangepast aan de kleuren van het aluminium eromheen, waardoor hij er uniformer uitziet als je hem niet draagt.

Nog opvallender is de gewichtsvermindering. De nieuwe 40mm Apple Watch SE is ongeveer 13% lichter dan de vorige versie, en 18% lichter dan de 41mm aluminium versie van de Series 8.

Hoewel dit in de praktijk maar een paar gram is, is het wel merkbaar. We hebben het afgelopen jaar de Apple Watch Series 7 in aluminium gebruikt en we merkten dat de SE 2 een stuk lichter was. Tussen het iets kleinere formaat in vergelijking met de Series 8 en het lichtere gewicht, is dit de Apple Watch die je wilt als je een smartwatch niet wilt voelen.

De Watch SE 2 is waterbestendig tot 50 meter, wat betekent dat hij prima in het zwembad of in open water kan worden gebruikt. Ga alleen niet diepzeeduiken (daar is een Apple Watch Ultra voor).

Er zit een iets grotere rand rond het scherm van de Apple Watch SE 2 dan bij de Series 8 (of Series 7), maar of je dit merkt hangt grotendeels af van het soort wijzerplaat dat je gebruikt. Met een zwarte wijzerplaat (en daar zijn er veel van) merk je dit gelukkig niet.

Design: 4,5/5

(Image credit: TechRadar)

Apple Watch SE 2 review: Display

Helderheid tot 1.000 nits

Geen always-on optie

Gehard glas, maar geen saffier

Het scherm lijkt hetzelfde te zijn als voorheen: een OLED-scherm dat tot 1.000 nits gaat. Dat is hetzelfde als op de Series 8 en het scherm is dan ook mooi zichtbaar in de meeste situaties, zelfs buiten. Reflecties kunnen storend zijn, maar wij hebben er weinig problemen mee gehad.

Wat je hier echter niet krijgt, is het always-on display van de Series 8. Het scherm van de Watch SE 2 gaat volledig op zwart als je je pols laat zakken of draait zodat het horloge niet recht naar je hoofd is gericht.

De Apple Watch Series 8 heeft echter een always-on scherm, wat betekent dat het scherm niet op zwart gaat, maar wordt gedimd zodat de tijd (of de huidige trainingsstatistieken) nog steeds zichtbaar zijn. Het energieverbruik wordt wel lager.

Voor de meeste mensen is de Apple Watch SE 2 absoluut prima. Het horloge reageert betrouwbaar en zeer snel wanneer je je pols beweegt.

Subtiel is het horloge echter helemaal niet. Je moet je arm opvallend draaien of bewegen om het display te activeren. Licht je pols draaien om naar de tijd te kijken is niet altijd genoeg, dus stiekem tijdens een vergadering kijken hoelang het nog duurt, zit er niet in.

Dit betekent ook dat het moeilijker is om je trainingsstatistieken te bekijken tijdens sommige soorten oefeningen. Met een always-on display kan je altijd informatie aflezen van de wijzerplaat, maar probeer maar eens je pols overdreven te draaien tijdens een het hardlopen of gewichtheffen.

Dus hoewel we het ontbreken van een always-on-scherm niet als een grote tekortkoming beschouwen, is het zeker een potentieel nadeel, afhankelijk van hoe je je horloge wilt gebruiken. De batterij lijkt er wel baat bij te hebben.

Display: 4/5

(Image credit: Future)

Apple Watch SE 2: Fitness & gezondheid

Geen grote upgrades, behalve crashdetectie

Goede trainingsopties, met meer hardloopstatistieken in watchOS 9

Geen ECG of zuurstofsensor, maar wel waarschuwing voor onregelmatige hartslag

De Apple Watch SE 2 heeft weinig nieuwe gezondheids- of fitnessfuncties in vergelijking met het oorspronkelijke model, maar de aanwezige functies werken prima zolang je geen triathlon wilt gaan rennen in een bepaalde hartritmezone.

Je hebt bewegingssensoren voor het volgen van bewegingen en persoonlijke valdetectie, GPS op alle modellen voor locatie- en snelheidsgegevens, een pulssensor aan de binnenkant die je hartslag in de gaten houdt en kan waarschuwen voor mogelijke onregelmatige hartritmes, een geluidssensor om te waarschuwen voor mogelijke gehoorschade, slaapdetectie en veel software gezondheidsopties.

Het enige grote hardware verschil is de toevoeging van een nieuwe, nauwkeurigere versnellingsmeter (de sensor die beweging detecteert). Dit maakt ondersteuning van Apple's nieuwe crashdetectie-functie mogelijk, dus als je betrokken bent bij een botsing, zal je Apple Watch vragen of je in orde bent, en automatisch de hulpdiensten bellen als je niet reageert.

In theorie zou dit ook de prestaties moeten verbeteren voor activity tracking of de gewone valdetectie. Wij merkten geen groot verschil met de vorige Apple Watch SE, of de Apple Watch Series 7 als het gaat om activity tracking.

Er is hier geen ECG, zuurstofsensor of temperatuursensor, drie dingen die je wel krijgt op de Apple Watch Series 8. Gelijkwaardige of goedkopere smartwatches van bijvoorbeeld Fitbit (met name de Fitbit Versa en Sense) ondersteunen een aantal van deze functies, dus voor de prijs is het niet onmogelijk.

Apple richt zich natuurlijk een beetje op de budgetmarkt, maar gezien de grote nadruk die het bedrijf legt op hoe deze functies je leven kunnen redden of verbeteren, dan zou een ECG op de Watch SE eigenlijk een no-brainer moeten zijn. Het huidige model kan je waarschuwen voor waarschijnlijke onregelmatige hartritmes, maar de duurdere horloges kunnen het je met meer zekerheid vertellen. Hoe dan ook, als je dit soort melding krijgt, consulteer je altijd zo snel mogelijk een arts.

Apple heeft de slaaptracking in watchOS 9 verbeterd waardoor je meer informatie krijgt over hoe diep je slaapt in een makkelijk te begrijpen grafiekje. Ook kan je medicijnherinneringen toevoegen wat handig is voor de mensen die dit nodig hebben.

Als het gaat om fitness, zijn de Watch SE 2 en watchOS 9 nog steeds sterk gebaseerd op de Workouts-app voor het bijhouden van activiteiten, maar je hebt de mogelijkheid om andere gespecialiseerde apps (zoals Strava) te gebruiken.

De Workouts-app bevat opties voor alle soorten oefeningen, van yoga tot hardlopen tot krachttraining. Je kunt een bepaald soort training activeren door deze bij Siri aan te vragen (zeg bijvoorbeeld "Hey Siri, start een fietsworkout"), of door snel de Workouts-app op te starten en de juiste te vinden. Je hebt een lange lijst met opties, maar de app zal altijd je meest gebruikte opties bovenaan zetten.

De Apple Watch SE 2 doet ook aan passieve fitnesstracking, wat betekent dat hij beweging detecteert, zelfs als je geen Workout hebt geactiveerd. De Watch SE 2 herkent workouts die je niet als workouts bestempeld. Normaal gesproken is dit super betrouwbaar op alle Apple Watches, en meestal is dat ook hier het geval, hoewel het tijdens onze eerste wandeling met de SE 2 vroeg of ik een elliptische oefening deed in plaats van een wandeling.

Nieuw in watchOS 9 is de uitgebreide informatie voor sommige oefeningen zoals de toevoeging van hardloopstatistieken zoals kracht, staplengte en contacttijd begeeft Apple zich op het terrein van de beste hardloophorloges en er wordt nu automatisch geschakeld tussen sporttypes voor triatleten. Deze update is echter ook beschikbaar voor andere Apple Watches.

Bovenop dit alles heb je natuurlijk nog de drie ringen, die de trainingsminuten, verbrande calorieën en of je overdag vaak genoeg bent opgestaan meten.

Net als bij eerdere Apple Watches is de hartslagmeting nauwkeurig genoeg voor normaal gebruik, maar voor echte nauwkeurige metingen moet je nog steeds andere tools gebruiken.

Er is weinig veranderd op het gebied van fitness, maar het is wel allemaal beter dankzij software updates.

Fitness & gezondheid: 4/5

(Image credit: TechRadar)

Apple Watch SE 2: Batterij

Veel langer dan geadverteerd, ongeveer twee dagen in onze tests

Low Power Mode kan het nog verder verlengen

Geen ondersteuning voor snelladen

De batterijduur van de Apple Watch SE 2 is veel langer dan Apple beweert, gebaseerd op onze ervaring tot nu toe. Apple zegt dat de SE 2 "tot 18 uur" batterijduur geeft, wat eigenlijk de standaardclaim van het bedrijf is voor zijn horloges.

Na 42 uur is de batterij van de Watch SE 2 slechts tot ongeveer 50% gedaald. Uiteraard varieert dit van dag tot dag, maar we hadden een flinke dag achter de rug: een 12 kilometer lange wandeling met behulp van de Outdoor Walk-workout waardoor de hartslagsensor en GPS meer dan twee uur actief waren, slaaptracking, een fietstocht 5 kilometer naar werk en dat zonder problemen.

Na de 24 uur was er nog 47% van de batterij over. In de praktijk is dit ding net goed voor twee hele dagen echt gebruik, inclusief slaaptracking. Als je de Watch SE 2 's nachts uitschakelt, kun je er best drie dagen mee doen.

En voor de duidelijkheid, dit is zonder de nieuwe Low Power Mode. Deze modus schakelt een aantal functies uit die op de achtergrond draaien om batterij te besparen.

Met de Low Power Mode ingeschakeld, zagen we een daling van 30% over een periode van 21 uur van lichter gebruik (geen lange trainingen), inclusief slaaptracking.

Het enige nadeel van de batterij is dat hij niet zo snel oplaadt als de Series 7 of Series 8. Gelukkig betekent de lange levensduur van de batterij dat dit niet zo'n probleem is. Als je 's ochtends het horloge oplaadt terwijl je je klaarmaakt voor werk, haal je bijna de 100%. Als je de Watch SE 2 moet opladen als hij helemaal leeg is, ben je wel even bezig.

Batterijduur: 4/5

(Image credit: TechRadar)

Apple Watch SE 2: Prestaties & watchOS 9

De SE 2 heeft dezelfde 'S8'-processor als de Apple Watch Series 8, en daardoor is hij extreem snel en responsief. De SE 2 voelt dus ook niet goedkoop aan. De overstap van de Apple Watch Series 7 naar de SE 2 voelde niet als een downgrade aan.

WatchOS 9 hier is qua ervaring nagenoeg hetzelfde als die op de Watch 8 of Watch Ultra, met de uitzondering dat het natuurlijk geen exclusieve functies bevat die van de specifieke hardware gebruik maken, zoals de temperatuursensor.

Je mist wel het on-screen toetsenbord voor het typen van berichten. Dat is jammer, maar het hangt wel af als je vaak berichten stuurt via je Apple Watch. Je kan altijd nog een bericht inspreken of zelf op het scherm schrijven met je vingers.

Over het algemeen blijft watchOS 9 de meest gestroomlijnde en goed geïntegreerde smartwatch OS als het gaat om naadloos samenwerken met je telefoon (zolang je telefoon een iPhone is, uiteraard).

Als je apps met specifieke functionaliteit op je Watch wilt installeren, heb je toegang tot een grote hoeveelheid zoals Kaarten.

Als je echter nooit een blik werpt op de App Store van de Watch, kun je nog steeds heel veel doen. Zo kan je oproepen aannemen zonder je telefoon aan te raken, berichten lezen en beantwoorden, je krijgt agendameldingen, je kunt er e-mails op lezen...

(Image credit: Apple)

De nieuwste softwareversie, watchOS 9, voegt voornamelijk gezondheids- en fitnessfuncties toe in vergelijking met watchOS 8. De opvallendste verandering van watchOS 9 is de manier waarop notificaties en tekst eruit ziet en wij zijn geen fan. Tekst is niet correct uitgelijnd in de notificatie, maar we vermoeden dat dit wordt opgelost met een software-update of twee.

Apple heeft ook een aantal nieuwe wijzerplaatopties toegevoegd, waaronder een Lunar-werp met verschillende taalopties, en een mooi nieuw Metropolitan-ontwerp die je naar je eigen smaak kan aanpassen.

Prestaties & watchOS: 4,5/5

Apple Watch SE 2: Prijs-kwaliteit

Er ontbreken functies in de Apple Watch SE 2 die je bij de concurrentie wel soms ziet in dezelfde prijsklasse. Zo heb je bij Fitbit voor minder geld al een ECG-sensor, en de Samsung Watch 5 is ietsje duurder, maar dan heb je wel een always-on display.

Maar qua integratie met je iPhone loopt de Apple Watch SE 2 ver vooruit. De Apple Watch blijft een sterke keuze als je een all-rounder wil hebben die sterk is op vlak van zowel fitness, productiviteit als communicatie.

De Watch SE 2 werkt net zo snel en soepel als de duurdere opties. Je kan het horloge gebruiken als echt fitnesshorloge of als een horloge waarmee je net iets meer kan dan normaal.

Prijs-kwaliteit: 4,5/5

Apple Watch SE 2: Score

Categorie Opmerking Score Design Weinig veranderd, maar nog lichter 4,5/5 Display Helder en duidelijk, maar het ontbreken van een always-on display is jammer 4/5 Fitness Over het algemeen goede opties, zelfs als er een paar sensoren ontbreken. 4/5 Batterij Beter dan geadverteerd, hij ging twee dagen mee 4/5 Prestaties & watchOS Heel snel en vloeiend en vol met handige functies 4,5/5 Prijs-kwaliteit Je kan goedkopere smartwatches krijgen, maar niet met deze flexibiliteit 4,5/5

Moet ik de Apple Watch SE 2 kopen?

Koop hem als...

Je de volledige Apple Watch ervaring wil hebben voor minder geld De SE 2 gebruikt dezelfde processor als de Apple Watch Series 8 en voelt daarom niet goedkoper aan.

Je een betrouwbare batterijduur wil hebben Speciale fitnesshorloges kunnen een langere batterijduur bieden, maar voor dit soort algemene smartwatches is de batterijduur van twee dagen sterk.

Je een Apple Watch Series 3 of eerder hebt Het zal op alle mogelijke manieren aanvoelen als een enorme upgrade. Alle Watches voor de Series 3 krijgen bovendien de update naar WatchOS 9 (en alles wat daarna komt) niet meer.

Koop hem niet als...

Je geen iPhone hebt Dit is logisch, maar een reminder: een Apple Watch werkt alleen maar met een iPhone!

Je een gigantische fitnessfanaat bent Gespecialiseerde fitnesshorloges van merken zoals Garmin (opens in new tab) zullen altijd een betere batterijduur en meer opties bieden.