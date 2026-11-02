De Garmin Fenix 9 Pro heeft drie geweldige upgrades, maar één probleem blijft bestaan

De Garmin Fenix 8 was al een van de beste sporthorloges die je kon kopen, maar met de nieuwe Fenix 9-serie probeert Garmin de lat opnieuw hoger te leggen. Vooral de Garmin Fenix 9 Pro krijgt een aantal interessante verbeteringen, waaronder een helderder scherm, uitgebreidere navigatiemogelijkheden en nieuwe functies voor avonturiers. Toch is niet alles aan de nieuwe smartwatch even indrukwekkend.

De afgelopen jaren heeft Garmin zijn Fenix-serie steeds verder uitgebreid. De Fenix 8 introduceerde onder andere een ingebouwde zaklamp en verbeterde trainingsfuncties, terwijl de Fenix 8 Pro daar onder meer geïntegreerde inReach-technologie aan toevoegde. De vraag was dan ook wat Garmin nog kon verbeteren zonder simpelweg een grotere batterij of een iets dunner ontwerp te introduceren.

De Fenix 9 Pro in de praktijk

(Image credit: Future / Julia Clarke)

Met de Fenix 9 Pro lijkt Garmin daar een behoorlijk goed antwoord op te hebben. Het nieuwe model is ongeveer 16 procent dunner dan de vergelijkbare Fenix 8 en heeft een titanium behuizing met een titanium bezel. Ook het AMOLED-scherm is een stuk helderder geworden. De standaard Fenix 9 is volgens Garmin twee keer zo helder als zijn voorganger, terwijl de Pro-versie een maximale helderheid van 3.000 nits haalt. Daarmee moet het scherm ook tijdens zonnige wandelingen en hardloopsessies uitstekend afleesbaar blijven.

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Bovendien is de Fenix 9 Pro verkrijgbaar in een kleiner formaat van 43mm. Dat is vooral goed nieuws voor mensen met smallere polsen, aangezien de Fenix 8 Pro alleen beschikbaar was in 47mm en 51mm. Het kleinere formaat brengt helaas ook een nadeel met zich mee, maar daar komen we later op terug.

Garmin Epic brengt al je avonturen samen

(Image credit: Future)

Misschien wel de interessantste nieuwe functie van de Fenix 9-serie is Garmin Epic. Daarmee kun je meerdere activiteiten samenvoegen tot één groter avontuur, inclusief alle bijbehorende statistieken. Vooral voor mensen die graag meerdere dagen wandelen, fietsen of hardlopen, kan dit een bijzonder handige toevoeging zijn.

Normaal gesproken registreert Garmin iedere wandeling, hardloopsessie of fietstocht als een afzonderlijke activiteit. Wie bijvoorbeeld een week lang door de bergen wandelt, moet achteraf verschillende activiteiten openen om de totale afstand, hoogtemeters en andere gegevens te bekijken. Garmin Epic brengt die informatie samen en presenteert alles als één geheel.

Dat gaat verder dan alleen een overzicht van de afgelegde kilometers. Garmin Epic kan ook gegevens over slaap, herstel, calorieverbruik en sportprestaties meenemen. Daarnaast worden verschillende routes op één kaart weergegeven, zodat je in één oogopslag ziet welke afstand je tijdens een langere reis hebt afgelegd.

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Je kunt activiteiten tot maximaal 92 dagen aan één Epic toevoegen. Daarmee is de functie niet alleen handig voor meerdaagse wandeltochten of fietsvakanties, maar bijvoorbeeld ook voor een trainingsperiode richting een marathon. In de Garmin Connect-app kun je vervolgens alle verzamelde gegevens bekijken.

Ik vind dit persoonlijk een van de nuttigste toevoegingen aan de nieuwe Fenix-serie. Garmin staat al jaren bekend om zijn uitgebreide hoeveelheid sportgegevens, maar al die informatie overzichtelijk presenteren blijft minstens zo belangrijk. Garmin Epic lijkt precies op dat gebied een verschil te kunnen maken.

De zaklamp krijgt eindelijk groen licht

(Image credit: Future / Julia Clarke)

De ingebouwde ledzaklamp is misschien niet de meest spectaculaire functie van een dure smartwatch, maar in de praktijk behoort hij tot de handigste toevoegingen die Garmin ooit heeft geïntroduceerd. Zeker tijdens wandelingen, kampeertrips of hardloopsessies in het donker komt het lampje regelmatig van pas.

Bij eerdere Fenix-modellen kon je al kiezen tussen wit en rood licht. Vooral dat laatste is handig wanneer je 's nachts iets wilt bekijken zonder meteen je volledige omgeving fel te verlichten. Met de Fenix 9-serie introduceert Garmin nu ook een groene lichtstand.

Dat klinkt misschien als een kleine verandering, maar groen licht heeft daadwerkelijk voordelen. Het maakt bepaalde objecten en details in je omgeving beter zichtbaar dan rood licht, terwijl je niet meteen de maximale helderheid van de witte zaklamp nodig hebt. Vooral tijdens het kamperen kan dat prettig zijn, bijvoorbeeld wanneer je iets zoekt in je tent of in het donker je spullen bij elkaar probeert te vinden.

Garmin is overigens niet de eerste fabrikant die hiermee experimenteert. Amazfit introduceerde eerder dit jaar al een groene lichtstand op de T-Rex Ultra 2. Het is dus geen volledig nieuwe uitvinding, maar wel een welkome toevoeging aan de toch al uitgebreide Fenix-serie.

Voor het daadwerkelijk navigeren over donkere wandelpaden blijft wit licht de logischere keuze. De groene lichtstand is vooral bedoeld voor situaties waarin je wat extra zicht nodig hebt zonder direct een felle zaklamp te gebruiken. Het is misschien geen functie waarvoor je honderden euro's extra uitgeeft, maar wel eentje die je waarschijnlijk vaker gaat gebruiken dan je vooraf zou verwachten.

Navigeren gaat sneller en wordt overzichtelijker

(Image credit: Future / Julia Clarke)

Garmin behoort al jaren tot de absolute top als het gaat om navigatie op sporthorloges. De uitgebreide kaarten, nauwkeurige gps en mogelijkheden om routes te plannen maken de Fenix-serie bijzonder geschikt voor wandelaars, fietsers en hardlopers. Toch heeft Garmin ook op dit gebied verbeteringen weten door te voeren.

De Fenix 9 beschikt over een vernieuwde kaartengine die kaarten volgens Garmin 30 procent sneller weergeeft dan de Fenix 8. Bij de Fenix 9 Pro loopt dat verschil zelfs op tot 40 procent ten opzichte van de Fenix 8 Pro. Vooral wanneer je regelmatig in- en uitzoomt of tijdens een activiteit van kaartweergave wisselt, moet dat voor een soepelere ervaring zorgen.

Een andere interessante toevoeging is de nieuwe Perspective-weergave. Waar je normaal gesproken van bovenaf op een kaart kijkt, wordt de kaart in deze modus iets gekanteld. Daardoor krijg je meer het gevoel dat je vooruitkijkt over de route, in plaats van uitsluitend naar een plattegrond te staren.

Dat kan vooral handig zijn tijdens het hardlopen of fietsen, wanneer je minder tijd hebt om uitgebreid naar je smartwatch te kijken. Je ziet sneller welke richting je op moet en wat er verderop op je route ligt. De traditionele kaartweergave blijft uiteraard beschikbaar voor wie liever van bovenaf navigeert.

Ook de Explore Nearby-functie is interessant. Daarmee kun je rechtstreeks vanaf je horloge naar locaties in de omgeving zoeken en vervolgens een route laten berekenen. Denk bijvoorbeeld aan een hotel, restaurant of ander herkenningspunt. Je hoeft daarvoor niet eerst je smartphone tevoorschijn te halen.

De batterijduur blijft een probleem bij kleinere modellen

(Image credit: Future / Julia Clarke)

Ondanks alle verbeteringen blijft de batterijduur van de kleinere Fenix-modellen een aandachtspunt. De 51mm-versie van de Fenix 9 Pro haalt volgens Garmin maximaal 151 uur in de Max Battery-modus, maar bij de compactere 43mm-uitvoering ligt dat een stuk lager. Vooral wanneer je intensief gebruikmaakt van gps, navigatie en het heldere AMOLED-scherm, kan de batterij sneller leeglopen dan je zou willen.

Dat is jammer, want juist de kleinere Fenix 9 Pro is interessant voor mensen met smallere polsen. De eerste praktijkervaringen laten zien dat de batterij tijdens intensieve gps-activiteiten relatief snel leegloopt. Voor dagelijks gebruik hoeft dat geen probleem te zijn, maar tijdens meerdaagse wandeltochten zonder oplaadmogelijkheden kan het een belangrijk nadeel vormen.

(Image credit: Future / Julia Clarke)

Met de Fenix 9 Pro laat Garmin opnieuw zien waarom de Fenix-serie zo populair is. Vooral Garmin Epic is een interessante toevoeging, terwijl de snellere kaarten, verbeterde navigatie en groene zaklamp het horloge nog veelzijdiger maken. Ook het helderdere AMOLED-scherm en de dunnere behuizing zijn welkome verbeteringen.

Toch zijn de vernieuwingen niet voor iedereen reden genoeg om te upgraden, zeker niet als je al een Fenix 8 of Fenix 8 Pro bezit. Bovendien blijft de batterijduur van het kleinere model een aandachtspunt. Wie echter een ouder Garmin-horloge heeft en op zoek is naar een uitgebreide outdoor-smartwatch, krijgt met de Fenix 9 Pro een bijzonder compleet pakket.