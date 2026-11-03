"De hartslag klopt, maar de gps niet": Fitbit Edge vs Garmin Fenix 9 Pro

De Google Fitbit Edge is de nieuwste fitnesstracker van Google en vormt een middenweg tussen de goedkope Fitbit Air en de uitgebreidere Pixel Watch 5. Voor een relatief bescheiden prijs krijg je onder andere ingebouwde gps, verbeterde automatische activiteitsdetectie en de vertrouwde gezondheidsfuncties van Fitbit. Daarmee lijkt het een aantrekkelijke optie voor sporters die geen honderden euro's willen uitgeven aan een smartwatch. Maar hoe nauwkeurig zijn de metingen eigenlijk?

Dat is een interessante vraag, want Fitbit heeft op dit gebied een wisselende reputatie. De Fitbit Charge 6 had bijvoorbeeld regelmatig moeite met bepaalde metingen, terwijl de nieuwere Fitbit Air juist verrassend goed presteerde tijdens vergelijkingen met duurdere wearables. De verwachtingen voor de Fitbit Edge zijn daarom behoorlijk hoog, zeker omdat Google de afgelopen jaren flink heeft geïnvesteerd in zijn gezondheids- en sportfuncties.

Om een eerste indruk te krijgen, heeft TechRadar de Fitbit Edge tijdens een hardloopsessie van ongeveer vijf kilometer vergeleken met de Garmin Fenix 9 Pro. Die laatste kost ongeveer vijf keer zoveel en beschikt over geavanceerde multiband-gps met SatIQ-technologie. Het is dus geen volledig eerlijke vergelijking, maar juist daarom is het interessant om te zien hoe dicht de goedkopere Fitbit in de buurt weet te komen.

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De resultaten

(Image credit: Future)

Een van de belangrijkste onderdelen van iedere fitnesstracker is de hartslagmeting. Vrijwel alle moderne wearables gebruiken hiervoor optische sensoren die met behulp van ledlampjes veranderingen in de bloeddoorstroming registreren. Deze data vormt vervolgens de basis voor allerlei andere statistieken, waaronder het geschatte calorieverbruik, herstel en slaapkwaliteit.

Voor een eerste vergelijking is vooral de gemiddelde hartslag tijdens een training interessant. Hoewel fabrikanten verschillende algoritmes gebruiken en de hartslaggrafieken daardoor niet altijd exact overeenkomen, geeft een vergelijkbare gemiddelde hartslag een goede indicatie van hoe dicht de metingen bij elkaar liggen.

Op dit gebied weet de Google Fitbit Edge behoorlijk indruk te maken. Tijdens de hardloopsessie registreerde de fitnesstracker een gemiddelde hartslag van 156 slagen per minuut, terwijl de Garmin Fenix 9 Pro uitkwam op 153 slagen per minuut. Dat is een verschil van slechts drie slagen per minuut en daarmee een uitstekend eerste resultaat voor de aanzienlijk goedkopere Fitbit.

Natuurlijk betekent dit niet automatisch dat beide apparaten op ieder moment dezelfde hartslag registreerden. Daarvoor moeten we ook kijken naar de volledige hartslaggrafieken en bijvoorbeeld hoe snel de sensoren reageren op plotselinge veranderingen in intensiteit. Toch is het veelbelovend dat de Fitbit Edge tijdens deze eerste test zo dicht bij de Garmin blijft. Zeker omdat de Fenix 9 Pro eerder al goede resultaten behaalde in vergelijkingen met andere premium wearables en externe hartslagmeters.

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GPS heeft nog wat werk nodig

Waar de Fitbit Edge bij de hartslagmeting positief weet te verrassen, zijn de resultaten van de gps een stuk minder overtuigend. Tijdens dezelfde hardloopsessie bleek de Fitbit de loopsnelheid regelmatig te overschatten. Het aangegeven tempo lag soms meer dan dertig seconden per kilometer hoger dan bij de Garmin Fenix 9 Pro, wat uiteindelijk ook invloed had op de geregistreerde afstand.

De verschillen waren behoorlijk groot. De Fitbit Edge registreerde een totale afstand van 5,45 kilometer, terwijl de Garmin Fenix 9 Pro uitkwam op 5,15 kilometer. Dat betekent dat de Fitbit ongeveer 300 meter meer registreerde tijdens een relatief korte hardloopsessie. Dat klinkt misschien niet als bijzonder veel, maar op een afstand van ongeveer vijf kilometer komt het neer op een afwijking van bijna zes procent ten opzichte van de Garmin.

Voor recreatieve sporters die af en toe een rondje hardlopen, hoeft dat niet direct een probleem te zijn. Wie echter gericht traint op een bepaalde afstand of snelheid, wil natuurlijk kunnen vertrouwen op de cijfers die zijn fitnesstracker registreert. Zeker wanneer je bijvoorbeeld probeert om je tijd op de vijf kilometer te verbeteren, kan een afwijking van enkele honderden meters een vertekend beeld van je prestaties geven.

Daarbij moeten we wel rekening houden met het prijsverschil tussen beide apparaten. De Garmin Fenix 9 Pro beschikt over multiband-gps en SatIQ-technologie, waarmee het horloge nauwkeurigere locatiegegevens kan verzamelen in uitdagende omstandigheden. Dat maakt de Garmin een logisch referentiepunt, al bewijst deze ene vergelijking niet dat de Fenix de exacte afstand heeft geregistreerd.

Veelbelovend, maar nog geen definitief oordeel

(Image credit: Google)

De eerste vergelijking tussen de Google Fitbit Edge en de Garmin Fenix 9 Pro levert dus gemengde resultaten op. De hartslagmeting bij de Edge is opvallend nauwkeurig en laat zien dat je niet per se een peperduur sporthorloge nodig hebt om tijdens het sporten bruikbare hartslaggegevens te verzamelen. Vooral voor mensen die hun dagelijkse activiteiten en conditie willen bijhouden, is dat goed nieuws.

De gps-nauwkeurigheid is echter een ander verhaal. Een verschil van bijna zes procent tijdens een relatief korte hardloopsessie is behoorlijk fors, zeker voor sporters die veel waarde hechten aan hun afstand en tempo. Tegelijkertijd is het nog te vroeg om de Fitbit Edge hier definitief op af te rekenen. Omstandigheden zoals bomen, gebouwen en de kwaliteit van het gps-signaal kunnen de nauwkeurigheid beïnvloeden.

Meer hardloopsessies, bij voorkeur over langere afstanden en in verschillende omstandigheden, moeten uitwijzen of de afwijking structureel is. Voorlopig maakt de Google Fitbit Edge vooral indruk met zijn hartslagmeting, terwijl fanatieke hardlopers de gps-resultaten nog even met enige voorzichtigheid moeten bekijken.