Google Fitbit Edge vervangt Charge 6 en biedt inzicht in je gezondheid met AI

Na enkele gelekte renders vorige week, heeft Google zonet de Fitbit Edge gelanceerd. Dit is een slanke activity tracker die een opvolger lijkt te zijn van de Fitbit Charge 6. Hij kost 179,99 euro en beschikt over een krachtig hybride OLED-scherm voor betere zichtbaarheid in de zon.

De Fitbit Edge biedt een verbeterde navigatie op basis van Tegels. De tracker heeft geen Wear OS zoals de Pixel Watches, maar de interface heeft wel overeenkomsten. Apps installeren kan bijvoorbeeld niet, maar je kan wel oproepen beantwoorden, meldingen ontvangen en Google Maps gebruiken. Voor dat laatste komt de ingebouwde gps ook goed van pas.

Verder is er verbeterde automatische activiteitsregistratie die tot wel 100 soorten trainingen kan herkennen. Deze functie komt trouwens ook naar de Fitbit Air. Zaken zoals het bijhouden van de menstruatiecyclus, slaapregistratie en alle gebruikelijke tools van Google Health (inclusief de AI-coach) zijn aanwezig, evenals nieuwe Health Guardian-functies zoals trends in insulineresistentie en je bloeddrukwaarden.

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(Image credit: Google)

De behuizing is 11,5 mm dik, is overal voorzien van metalen contactpunten en heeft weer een fysieke knop. De Fitbit Edge heeft een batterij die een week meegaat en in 90 minuten volledig kan worden opgeladen. Bovendien is die batterij vervangbaar, wat de levensduur van de hardware verlengt.

Net als bij de Fitbit Air en eerdere Fitbit-modellen zijn de bandjes verwisselbaar: je kunt kiezen voor een Active Sport-bandje, een flexibele Performance Loop die nauwkeurig verstelbaar is, of stijlvollere Metal Links voor een klassiekere uitstraling.

Deze Fitbit lijkt een middenweg tussen de Fitbit Air en Pixel Watch. Dit is wellicht de Fitbit waar velen op gewacht hebben. Als je nog een oudere Charge, Sense of Versa hebt, lijkt dit op een goede vervanger.