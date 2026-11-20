Het duurt nog een paar maanden voordat het weer tijd is voor CES 2027, maar inmiddels is een van de meest interessante producten die daar misschien wordt tentoongesteld alvast gelekt. NieuweMobiel laat weten dat Lenovo schijnbaar werkt aan een nieuw soort zwevend scherm met de naam 'Project Hoverview'.

Het gaat hier volgens NieuweMobiel niet om een 3D-hologram, maar toch een soort 2D-beeld dat in Project Hoverview wordt verwerkt. Het scherm zou een 9:5-beeldverhouding krijgen en beschikken over een soort touchbediening. De exacte afmetingen zijn nog niet bekend, maar er wordt geschat dat het om een relatief klein display van 12 inch gaat (of in ieder geval iets tussen de 10 en 15 inch). Het display zal naar verwachting verwerkt worden in een soort groot tafelblad of aanrecht.

Het lijkt er niet op dat je deze technologie snel in je eigen huis kan installeren. NieuweMobiel suggereert dat het erop lijkt dat het apparaat (voorlopig) vooral bedoeld zal zijn voor in de retail-wereld. Het is dus geen compact scherm dat bedoeld is om als een tv of extra monitor voor bij je computer te gebruiken. Daarnaast moet dit apparaat een vaste plek krijgen gezien het grote meubel waarin het scherm is verwerkt.

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NieuweMobiel geeft ook nog twee opties voor hoe Project Hoverview in de praktijk zou kunnen worden gebruikt. De eerste optie is als een tool voor demonstaties in een publieke setting. Gebruikers zouden hierbij het scherm kunnen bedienen zonder het apparaat echt fysiek aan te raken. Zo heb je geen last meer van vingerafdrukken en andere vlekken op demoschermen.

De andere optie is voor bijvoorbeeld conventies en evenementen. Het is misschien een leuk apparaat voor bedrijven om nieuwe producten en hun features op te vertonen.

Voor- en nadelen

De beelden vanuit NieuweMobiel geven ons een beetje een idee van wat we moeten verwachten, maar verder is er nog maar weinig bekend over Project Hoverview. Het is niet helemaal duidelijk hoe Lenovo ervoor gaat zorgen dat het scherm "zweeft" of hoe de zogenaamde touchbediening dan werkt. Die aspecten zullen ongetwijfeld iets duidelijker worden tijdens CES.

Project Hoverview is niet de eerste poging tot dit soort technologie, dus misschien zal het een beetje lijken op eerdere pogingen. Bij andere voorbeelden worden bijvoorbeeld een plaat van microscopische spiegels die het licht van een fysiek beeld zo weerkaatsen dat het lijkt alsof de content in de lucht zweeft. Sensoren tracken dan de bewegingen van je vingers om de "touchbediening" mogelijk te maken.

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Deze technologie heeft echter ook zijn minpunten. Zo zijn de kijkhoeken erg beperkt, kan felle verlichting voor problemen zorgen bij de weergave van het beeld en is het gebrek aan fysieke feedback minder fijn dan een echt scherm aanraken.

Misschien weet Lenovo echter met sommige van die minpunten af te rekenen. We zullen er begin volgend jaar achter komen. Als de technologie toch wel erg indrukwekkend blijkt, is er misschien wel een kans dat deze in de toekomst ook naar de consumentenmarkt komt.