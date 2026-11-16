Calorieën tellen kan redelijk tijdrovend zijn, zeker als je handmatig alle verschillende ingrediënten van je maaltijden moet invoeren. Samsung lijkt dat proces wat eenvoudiger te willen maken met een nieuwe AI-functie voor Samsung Health. Je hoeft straks alleen nog maar een foto van je eten te maken en Samsung Health moet erachter zien te komen hoeveel calorieën je ongeveer binnenkrijgt.

De nieuwe functie heet 'Scan Meal' en is al opgedoken in Samsung Health. Volgens Android Authority zou dit een van de nieuwe AI-features van de One UI 9.5-update kunnen worden. Scan Meal moet dus gerechten en ingrediënten aan de hand van foto's kunnen herkennen en dan een inschatting kunnen maken van de portiegrootte en het aantal calorieën.

Helemaal nieuw is deze functie al niet meer, want Samsung heeft hem in oktober al aangekondigd voor een bètatest in de VS op geselecteerde Galaxy-smartphones. Het is nog niet officieel bevestigd dat de functie ook meteen in de One UI 9.5-update zal zitten, maar dat lijkt wel waarschijnlijk. We weten alleen nog niet, zeker bij AI-features, of de feature ook wereldwijd zal worden uitgerold.

Latest Videos From TechRadar Watch full video here:

Handig, maar zal het ook nauwkeurig zijn?

(Image credit: Blue Pixl Media)

Er zit wel een beetje een addertje onder het gras. Zo gaf SamMobile al aan dat Samsung zelf ook waarschuwt dat de resultaten niet altijd even nauwkeurig zullen zijn. Dingen zoals de belichting en camerahoek bij foto's kunnen invloed hebben op de inschattingen van de AI. Je moet deze inschattingen dus ook echt alleen als een indicatie zien en niet als een exacte meting.

Ook op het gebied van privacy zijn we benieuwd hoe de nieuwe feature zal uitpakken. Je stuurt namelijk waarschijnlijk foto's van je maaltijden naar servers van Samsung waar dan de analyse plaatsvindt. Die beelden en resultaten worden vervolgens naar verwachting in Samsung Health bewaard.

Samsung heeft er verder ook al voor gewaarschuwd dat Scan Meal in de toekomst mogelijk een betaalde functie wordt. One UI 9.5 wordt begin 2027 verwacht, vermoedelijk naast de Galaxy S27-serie, dus misschien krijgen we dat wat meer details. Voor nu is het dus nog niet helemaal zeker dat Scan Meal meteen buiten het testgebied van de VS wordt uitgerold.