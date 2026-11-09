Samsung werkt naar verluidt aan betaalde versie van Galaxy AI

Samsung heeft lange tijd hun Galaxy AI-functies volledig gratis aangeboden. Daar kan echter verandering in komen. SammyGuru heeft aanwijzingen gevonden voor een Galaxy AI Premium-abonnement, dat binnenkort in early access gaat. Gebruikers krijgen hiermee toegang tot nieuwe AI-functies, terwijl de gebruikslimieten voor bestaande functies worden verviervoudigd.

Tot die nieuwe functies behoren Gen Video (AI-video's op basis van foto's) en Bixby Action, waarmee je taken in verschillende apps kunt automatiseren. Daarnaast is er sprake van Daily Briefing. Het is niet helemaal duidelijk wat dat precies inhoudt.

Op basis van coderegels verwacht SammyGuru dat Galaxy AI Premium 4,99 dollar per maand of 47,99 dollar per jaar gaat kosten. Europrijzen worden momenteel nergens vermeld en het kan daarom dat de dienst hier niet meteen beschikbaar is. Er is geen info over de officiële lancering, maar het zou ons niet verbazen als dit samen met de Galaxy S27-serie gebeurt.

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(Image credit: SammyGuru)

Bestaande functies blijven gratis

Functies zoals Browsing Assist, Now Brief, Creative Studio, Smart Capture, Samsung Keyboard, Photo Assist en Personal Agent zouden gratis moeten blijven. Er gelden wel gebruikslimieten, die je kan verhogen door te betalen.

Samsung heeft eerder aangegeven dat alle Galaxy AI-functies die "standaard op je telefoon staan" altijd gratis beschikbaar zullen blijven. Dit is een uitgebreidere lijst, die je op de website van Samsung kunt terugvinden. Hiertoe behoren Live Translate, Note Assist, Zoom Nightography, Writing Assist, Chat Assist, Drawing Assist, AI Select, Now Brief, Now Bar, Audio Eraser, Photo Assist, AI Enhanced Wallpaper, Browsing Assist, Voice Recorder, Transcript Assist, Health Assist, Auto Zoom, Auto Framing en Suggested Replies.

Als we ervan uitgaan dat Samsung zich aan zijn woord houdt, blijven al deze functies dus gratis, ondanks de introductie van Galaxy AI Premium. Het kan wel dat Samsung limieten voor deze functies introduceert. Op Reddit reageren gebruikers tot slot overwegend negatief met opmerkingen als "veel succes daarmee", "geen van hun AI-functies is het waard om voor te betalen", "ieuw, nee bedankt" en "gedoemd te mislukken".