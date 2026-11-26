De prestaties van GTA 6 blijven voor verhitte discussies zorgen. Een nieuwe video van Digital Foundry, waarin de beelden en framerates van de verschillende consoleversies worden vergeleken, helpt daar niet bepaald bij.

De analyse van de grafische details en de framerates op de PS5, PS5 Pro, Xbox Series X en Xbox Series S levert een aantal interessante bevindingen op. Een van de meest opvallende conclusies is dat de game op de Xbox Series X soepeler draait dan op de normale PS5. Hoewel de grafische kwaliteit vrijwel identiek is, lijkt de Xbox over betere prestaties te beschikken. In dit geval gaat het niet om een ​​klein verschil, maar om een ​​aanzienlijke kloof.

Digital Foundry merkt op dat gamers op de Xbox Series X een aanzienlijk consistentere ervaring [wat betreft de framerate] kunnen verwachten dan op de PS5. In scènes met grote explosies en intense gevechten vertoont GTA 6 op de PS5 grotere dalingen in de framerate.

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De PS5 Pro blijft wel de beste console om de game te spelen. Hier krijg je een vrijwel constante framerate van 30 fps, waarbij dit cijfer nauwelijks terugvalt. Zelfs in de drukste en meest explosieve actiescènes zakte de PS5 Pro niet onder de 20 fps, terwijl de andere consoles dat wel deden.

Op visueel vlak biedt de PS5 Pro bovendien scherpere schaduwen door middel van raytracing en een algehele hogere grafische kwaliteit met aanzienlijk meer detail. Dankzij PSSR-upscaling wordt een visuele ervaring geboden die dicht bij 4K ligt. Voor wie het zich afvroeg: de game wordt op alle consoles gerenderd in een resolutie van 1440p, met uitzondering van de Xbox Series S, die een native resolutie van 720p hanteert.

De Xbox Series S staat ook ver onderaan de rangschikking. Zoals eerder opgemerkt, wordt de game gerenderd op een resolutie van 720p en vervolgens opgeschaald naar 1080p (met behulp van AMD's FSR 4.1), waardoor de beeldkwaliteit over het algemeen een stuk minder is. Er is sprake van minder grafische details en Digital Foundry merkt op dat "pop-in" aanzienlijk vaker voorkomt. Dat betekent dat objecten pas op een kortere afstand worden ingeladen, waardoor ze plotseling in beeld lijken te "poppen" in plaats van op een natuurlijkere wijze in beeld te komen.

Toch wordt de grafische kwaliteit van GTA 6 op de Xbox Series S nog steeds omschreven als "over het algemeen redelijk". De game heeft wel duidelijk meer moeite tijdens snelle autoritten en actiescènes. Een bijkomend irritatiepunt bij de Xbox Series S is een bug in de audio, waarbij het geluid heel even wegvalt.

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De strijd om frames

Kortom lijkt het erop dat Rockstar voor de Xbox Series S enorm zijn best heeft gedaan om de visuele kwaliteit degelijk te houden door een hele reeks kleine aanpassingen en compromissen door te voeren. Helaas is dat onvoldoende om GTA 6 echt soepel te laten draaien op deze minder krachtige Xbox.

Hoewel Digital Foundry zegt dat de game op de Xbox Series S er visueel nog steeds geweldig uitziet, is GTA 6 op dit platform moeilijker aan te raden. Dat komt enerzijds door de instabiele framerate en anderzijds door de problemen met het geluid.

Op de andere consoles biedt GTA 6 een veel soepelere ervaring. De onderlinge verschillen tussen de andere consoles zijn duidelijk: de PS5 Pro staat bovenaan, gevolgd door de Xbox Series X, die een stabielere framerate biedt dan de standaard PS5.