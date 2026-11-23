GTA 6 kwam vorige week eindelijk uit op de PlayStation 5 en XBOX Series X|S, zo'n 13 jaar na de release van zijn voorganger. Naar verwachting zal er ook nog een pc-versie van de game volgen en die is misschien dichterbij dan je zou denken. Zelfs als een pc-release niet voor binnenkort op de planning stond, komt daar misschien verandering in door een recente ontwikkeling.

We hebben het dan echter wel over een onofficiële (en natuurlijk illegale) port van een consoleversie naar pc. Snelle vooruitgang op dat gebied zou ervoor kunnen zorgen dat een officiële pc-port vanuit Rockstar misschien ook wel eens eerder kan verschijnen dan origineel gepland was. De ontwikkelaar wil natuurlijk het liefst geen concurrentie van een gratis, illegale versie.

Wat nu voor een versnelling zorgt, is volgens een verslag van Eurogamer een ontwikkeling waarbij Cyberleek, een hackergroep (waarschijnlijk een team, maar mogelijk een individu), een dev build (van deze maand) van de XBOX-versie van GTA 6 heeft gelekt.

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Cyberleek heeft in het verleden al gedreigd met het lekken van de volledige game en nu lijkt het dus ook echt te gebeuren. Meerdere bronnen hebben bevestigd dat de gelekte gamebestanden echt zijn (en in totaal gaat het ook om 209GB aan data). Zo laat TweakTown weten dat cybersecurity-groep VX Underground gelooft dat het om de echte data gaat. De groep heeft een theorie gedeeld die suggereert dat Cyberleek de GTA 6-build mogelijk in handen heeft gekregen via malware die naar een medewerker van Rockstar Games is gestuurd.

Dit gebeurde allemaal tegen het einde van vorige week, maar het is vandaag weer extra relevant, omdat er nog één ding miste van de gelekte build. Het belangrijkste EXE-bestand waarmee GTA 6 ook echt kan draaien, is dat missende onderdeel. Cyberleek heeft laten weten dat dit laatste onderdeel van de puzzel ergens op 23 november wordt gedeeld.

Dit is inmiddels vandaag dus inderdaad ook gebeurd. Er ligt nu dus een volledige, gelekte XBOX-versie van de game online voor het oprapen en dat kan een grote impact hebben op de ontwikkeling van een pc-port. De beschikbaarheid van een onversleutelde versie van de game kan ervoor zorgen dat er sneller dan verwacht een pc-versie verschijnt. Daarnaast wordt er ook gewerkt aan verschillende emulators (om consolegames op een pc te kunnen draaien) en die kunnen dus ook zorgen voor een speelbare versie op de pc.

Cyberleek gaf al aan dat de release van het EXE-bestand het volgende zal betekenen: "Deze community zal het [GTA 6] binnen een week geëmuleerd hebben, met prestaties ver voorbij 30fps. [Cyberleek] liet jullie al weten dat je [de game] voor een reden niet moesten pre-orderen. Dit is een van de redenen."

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Cyberleek voegde daar nog aan toe dat als de XBOX-build niet kan draaien en ze gesteund blijven worden, dat er dan nog een PS5-build zal verschijnen om op terug te vallen. Naar verwachting zou dat echter niet eens nodig zijn.

Het is hoe dan ook inmiddels wel duidelijk dat we Cyberleek serieus moeten nemen als het gaat om dit soort claims. Het plan was eigenlijk om dit bestand al eerder te delen, maar alleen als de cryptomunt van de hackergroep een beurswaarde van 15 miljoen dollar zou bereiken. Zou dat niet gebeuren, dan werd het bestand simpelweg op 23 november gedeeld.

Gaat dit een pc-release echt vervroegen?

(Image credit: Rockstar Games)

Zullen we binnenkort dan al een onofficiële pc-port te zien krijgen? Daarvoor moet er toch nog wel het een en ander gebeuren. Het EXE-bestand lijkt inmiddels dus wel al te zijn gedeeld.

Zelfs met de volledige XBOX-versie online zal het nog wel even duren voordat er een onofficiële, speelbare pc-versie beschikbaar wordt gemaakt. We leggen hier de nadruk op speelbaar, want we verwachten niet dat de eerste pogingen meteen heel soepel zullen draaien.

Bovendien moeten we natuurlijk ook vermelden dat we piraterij niet steunen en dat er ook gevaren verbonden zitten aan het downloaden van een illegale versie van de game. Er zal ongetwijfeld misbruik worden gemaakt van deze situatie en veel malware worden vermomd als een onofficiële pc-versie van de game.

Hoewel er nog niet veel zekerheid over wat er nu zal gebeuren, maar dit kan uiteindelijk indirect ook wel positief uitpakken voor pc-gamers. Het gevaar van een onofficiële port kan ervoor zorgen dat Rockstar de release van zijn eigen pc-versie vervroegd. Volgens geruchten stond die port al gepland voor begin 2027, maar nu staat er misschien nog meer druk op Rockstar om die versie zo snel mogelijk uit te brengen.

Zo stelt één Reddit-gebruiker: "Als deze [Cyberleek-leak] echt is, krijgen we GTA 6 zelfs op pc voordat Rockstar het überhaupt heeft aangekondigd. Misschien forceert dit ze eindelijk om de officiële release te vervroegen."