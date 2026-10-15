De GTA 6 launch trailer is al gearriveerd en geeft wat meer details weg over het verhaal

Rockstar Games heeft zojuist een launch trailer uitgebracht voor Grand Theft Auto 6. Het voelt een beetje vroeg voor specifiek een launch trailer, maar je hoort ons niet klagen over meer verhaaldetails en wat extra informatie over de hoofdpersonages, Jason en Lucia.

De trailer, die overigens volledig bestaat uit in-game beelden die zijn opgenomen met een standaard PS5, begint met een voice-over van Jason die vertelt over zijn tijd in het leger. Vervolgens zien we dat hij een telefoontje van Lucia vanuit de gevangenis krijgt. Dit zou kunnen betekenen dat we in het begin van de game mogelijk eerst alleen als Jason spelen, maar wie weet spelen we ook al als Lucia in de gevangenis.

In een montage van verschillende scènes zien we de hoofdpersonages een aantal missies uitvoeren, samen een douche nemen, dansen in een club, vechten met vijanden en de politie, en van een dak afspringen om vervolgens in een zwembad te landen.

Latest Videos From TechRadar Watch full video here:

Interessant genoeg zien we ook dat Lucia een elektronische enkelband draagt. dat betekent dat ze nog in de gaten wordt gehouden door justitie. Sommige van deze beelden lijken dus ook vooral plaats te vinden aan het begin van het verhaal.

We zien verder ook nog Jason die tactische uitrusting draagt terwijl hij door het water beweegt. Twee andere mannen volgen hem en het lijkt er een beetje op dat dit misschien een missie van zijn tijd in het leger is. Wie weet krijgen we dus ook wat flashbacks te zien.

De hele trailer ziet er enorm filmisch uit en je vergeet soms dat het niet om een actiefilm gaat. Zo zien we beelden van een helikopter die tegen de zijkant van een gebouw crasht en Lucia die op het landingsgestel van een vliegtuig springt alsof ze in Mission: Impossible zit. We zien ook Jason stiekem een gigantisch schip betreden en er zijn meerdere gameplay-elementen in actie te zien, waaronder bankovervallen en wat lijkt op 'quick-time events'.

Grand Theft Auto VI Launch Trailer - YouTube Watch On

In de omschrijving van de trailer vinden we ook nog een nieuwe synopsis voor het verhaal. Hieronder lees je een vertaling daarvan.

Krijg dagelijks inzicht, inspiratie en aanbiedingen in je inbox Meld u aan voor het laatste nieuws, recensies, meningen, toptechnologiedeals en meer. Neem contact met mij op met nieuws en aanbiedingen van andere Future-merken Ontvang e-mail van ons namens onze vertrouwde partners of sponsors

"Jason en Lucia wisten altijd al dat de kansen tegen hen gekeerd waren. Maar wanneer een simpele overval verkeerd afloopt, belanden ze aan de duistere kant van de zonnigste plaats in Amerika, in het midden van een crimineel complot dat zich uitstrekt over de hele staat Leonida — gedwongen om op meer dan ooit tevoren op elkaar te vertrouwen als ze hier levend uit willen komen."

In de trailer horen we ook een nieuw nummer: 'Flower in a Hurricane' van het elektronische duo Justice, featuring Tame Impala, SZA en King Gizzard & The Lizard Wizard. De leden van Justice werken verder ook als componisten aan de officiële soundtrack (Grand Theft Auto 6: The Album).

GTA 6 komt ongeveer over een maand uit (op 19 november) voor de PS5, XBOX Series X en XBOX Series S. Een recent verslag claimt echter dat de pc-versie misschien ook al ergens in begin 2027 volgt.