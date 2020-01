De beste smartphone van 2020: 15 topklasse smartphones getest en beoordeeld

Onze lijst met beste smartphone geeft je 15 van de beste, beschikbare smartphone van het moment. Als je al toegewijd zou zijn aan een bepaald besturingssysteem, kan je terecht bij onze toplijst met Android-smartphones en iPhones.

Als deze topklasse smartphones iets te duur voor je zijn, wees dan zeker niet getreurd. We hebben namelijk ook een koopgids met de beste goedkope smartphones voor je gemaakt.

2019 is net voorbij en er zijn heel wat nieuwe smartphones de revue gepasseerd, waarvan enkele modellen hun weg hebben gevonden in deze toplijst.

Er zijn ook heel wat nieuwe smartphones verschenen de afgelopen weken, waaronder de nieuwe iPhones, de Google Pixel 4 en de OnePlus 7T.

Als je echter niet kunt wachten op die nieuwe toestellen en op dit moment een nieuwe smartphone nodig hebt, dan wil je natuurlijk de beste optie. Wij selecteerden de beste 15 toestellen van dit moment voor je. Welke dat zijn? Lees snel verder!

We beseffen dat het niet alleen maar gaat over de dure paradepaardjes van de verschillende fabrikanten. Daarom hebben we een praktische lijst gemaakt van alle smartphones die je op dit moment kunt kopen. Daarbij vind je snel wat jij als eindgebruiker echt belangrijk zult vinden.

We hebben deze smartphones door en door getest, waarbij we iedere functie en toepassingsmogelijkheid hebben gebruikt - belangrijke kenmerken daarbij zijn de batterijduur, een geweldig scherm, een krachtig ontwerp en een kraakheldere camera.

Daar bovenop telt de prijs natuurlijk mee. Ze mogen niet te duur zijn. Niet iedereen wil een topmodel kopen of kan zo'n topmodel betalen. Daarom hebben we smartphones uit verschillende prijssegmenten bekeken. Dat geeft je wat meer keuze!

Als je je meer wil richten op de goedkopere smartphones die je op dit moment kunt kopen, is het lezen van onze test met de beste budgetsmartphones een geweldig beginpunt.

Ben je nog steeds aan het lezen? Twijfel je nog over het merk en model smartphone dat je moet halen? Geen nood... hier zijn 15 geweldige opties waar je uit kunt kiezen.

Beste smartphones in een notendop:

1. Samsung Galaxy S10 Plus

2. Huawei P30 Pro

3. iPhone 11 Pro (Max)

4. Samsung Galaxy Note 10 Plus

5. iPhone 11

6. Huawei P30

7. OnePlus 7T Pro

8. Oppo Reno 10x Zoom

9. Samsung Galaxy S10e

10. OnePlus 7T

11. Samsung Galaxy Note 10

12. Honor View 20

13. Google Pixel 4 XL

14. iPhone XR

15. OnePlus 7 Pro

1. Samsung Galaxy S10 Plus

De beste smartphone van dit moment

Lanceringsdatum: Maart 2019 | Gewicht: 175g | Afmetingen: 157,6 x 74,1 x 7,8mm | Besturingssysteem: Android 9 | Schermformaat: 6,4 inch | Resolutie: 1440 x 3040 | CPU: Exynos 9820 | RAM: 8/12GB | Opslag: 128/512GB/1TB | Batterij: 4.100mAh | Camera's achteraan: 12MP + 12MP + 16MP | Frontcamera's: 10MP + 8MP

Fantastisch scherm

Geweldige camera's

Uitstekende nachtmodus

Hij is niet goedkoop

Bixby-knop is overbodig

De Samsung Galaxy S10 Plus is nog steeds de beste smartphone die je op dit moment kunt kopen.

Het is een fors toestel, dat is ontworpen voor grote handen. Deze smartphone gebruikt de beste onderdelen die er op dit moment verkrijgbaar zijn en verpakt het in een pakketje dat geweldig was om te testen.

Beeldscherm: Het Super AMOLED beeldscherm van 6,4 inch was volgens de testen het beste beeldscherm dat je kon krijgen, met geweldige kleuren, een groot dynamisch bereik en, dat is het belangrijkste, de beste kijkervaring die je op een smartphone kunt krijgen.

Er is bovendien een vingerafdrukscanner verwerkt in het beeldscherm.

Batterijduur: De batterij van de Galaxy S10 Plus is een verbeterde versie van de accu van de S9 Plus. Logisch, de grotere 4.100mAh accu levert meer vermogen. Je komt er makkelijk de hele dag mee door, waarbij het accuniveau nog boven de twee cijfers prijkt op het moment dat bij jou het licht uit gaat.

De S10 Plus biedt bovendien Samsungs nieuwe Wireless PowerShare aan, waardoor je draadloos apparaten kunt opladen op de achterkant van je smartphone.

Camera: De drie camera's op de Galaxy S10 Plus zijn de beste op de markt. Ook deze borduren voort op de kennis en ervaring die is opgedaan bij de S9. De camera biedt meer functies, fotografeermodi en bovendien meer helderheid.

Mini oordeel: De Galaxy S10 Plus is uitgerust met het beste dat Samsung te bieden heeft. Dat alles levert de beste ervaring die je op dit moment kunt hebben.

Lees meer: Samsung Galaxy S10 Plus review