Google Pixel 8: Review in een notendop

Sinds Google zijn Pixels 'Pro' heeft gemaakt, komt het onderscheid tussen het standaardmodel en het Pro-model van elk jaar altijd neer op meer dan een simpel verschil in grootte, en dat geldt zeker voor de Google Pixel 8 en Pixel 8 Pro.



Naast dezelfde 50MP hoofdcamera en het nieuwe Tensor G3 silicium van Google, is er echter een duidelijk verschil in wat de standaard Google Pixel 8 te bieden heeft in vergelijking met zijn broertje of zusje met het Pro-logo. De vraag is, betekent de afwezigheid van Pro-functies dat je de standaard Pixel van dit jaar links moet laten liggen; of maken de generatie-upgrades het een goede keuze als je wil genieten van Android zoals Google het bedoeld heeft?



De standaard Pixel wordt elk jaar kleiner. De Pixel 8 heeft nu nog maar een scherm van 6,2 inch. Als dat geen probleem voor je is, heeft het OLED-scherm van de telefoon met de nieuwe naam 'Actua' eindelijk een piek refresh rate van 120 Hz, ook al is de refresh rate niet dynamisch zoals die van de 8 Pro.

(Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Zoals altijd is de belofte van Google's Tensor-chipset niet zozeer meer kracht, maar meer ruimte voor AI-tovenarij, die het meest merkbaar is op de Pixel 8 in de camera-ervaring en de krachtige tools die zijn geïntegreerd in de Foto-app. De Pixel 7 maakte geweldige foto's met zijn 50MP hoofdcamera en er was al een behoorlijk niveau van veelzijdigheid, maar de verfijning van de fotografie-ervaring op de Pixel 8 is duidelijk.



De 12MP ultrawide beschikt nu over autofocus, waardoor een macro-opnamemodus wordt ontgrendeld die vorig jaar exclusief was voor de Pixel 7 Pro. In combinatie met Google's eersteklas beeldverwerking levert het camerasysteem een indrukwekkende veelzijdigheid waar de meeste gebruikers meer dan tevreden mee zouden moeten zijn.



Omdat Google nou eenmaal Google is, krijg je ook toegang tot krachtige nieuwe tools. Een daarvan is Best Take, dat je helpt om de juiste combinatie gezichten uit een reeks groepsfoto's te halen. Daarnaast heb je ook Audio Magic Eraser, dat zoals de naam al doet vermoeden, leunt op de AI-trucjes van de Tensor G3 om ongewenste achtergrondgeluiden weg te werken in je video. Dit zijn het soort functies die helpen om de Pixel-ervaring te onderscheiden van de rest.

(Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Een verrassend grote batterij en een fatsoenlijke batterijduur maken het plaatje af. Is het genoeg om de flagships van Apple en Samsung te verslaan? Dat weten we nog niet zeker.

Google Pixel 8 review: Prijs en beschikbaarheid

Begint bij 799 euro

Te koop vanaf 12 oktober

Duurder dan zijn voorganger

Google onthulde de Pixel 8 en Pixel 8 Pro tijdens zijn Made by Google-evenement op 4 oktober, waar het ook de nieuwe Google Pixel Watch 2 lanceerde.

De Pixel 8 begint bij 799 euro voor de versie met 128GB opslag. Hoewel er ook een 256GB-optie is die 859 euro kost, kun je de Google Pixel 8 niet krijgen met 512GB opslag. Die tweede opslagcapaciteit vind je exclusief bij de Pixel 8 Pro.

De pre-orders zijn op 4 oktober geopend en op 12 oktober gaat hij officieel in de verkoop.

Waarde score: 4 / 5

Google Pixel 8 review: Specs

Swipe to scroll horizontally Google Pixel 8 Afmetingen: 150 x 70,8 x 8,9mm Gewicht: 187g Display: 6,2 inch OLED Resolutie: 1080 x 2400 px Refresh rate: 60Hz - 120Hz Chipset: Tensor G3 Camera's achteraan: 50MP primair, 12MP ultrawide, Selfiecamera: 10,5MP Opslag: 128GB, 256GB

Google Pixel 8 review: Design

(Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Meer afgeronde hoeken dan ooit

Aangenaam compact

Beperkte kleuren

Dit jaar krijg je een vertrouwd ontwerp voor beide modellen, met de iconische camerabalk langs de achterkant (mat op de 8 en gepolijst op de 8 Pro), evenals meer afgeronde hoeken die het ontwerp van beide nieuwe Pixels toegankelijker maken dan hun voorgangers.



De rondere vorm en de aangepaste 20:9 beeldverhouding zorgen er samen voor dat de 8 een mooie compacte Android-telefoon is. Het silhouet van de 8 lijkt, afgezien van de camerabalk, erg op dat van een belangrijke concurrent, de Samsung Galaxy S23.



De Pixel 8 bespaart ook aanzienlijk in gewicht ten opzichte van zijn voorganger, van 197 gram naar 187 gram en is iets minder lang en een beetje smaller.

Image 1 of 9 (Image credit: Future | Alex Walker-Todd) (Image credit: Future | Alex Walker-Todd) (Image credit: Future | Alex Walker-Todd) (Image credit: Future | Alex Walker-Todd) (Image credit: Future | Alex Walker-Todd) (Image credit: Future | Alex Walker-Todd) (Image credit: Future | Alex Walker-Todd) (Image credit: Future | Alex Walker-Todd) (Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Afgezien van de afmetingen lijkt de Pixel 8 nog steeds veel op de Pixel 7. De behuizing is opnieuw IP68-gecertificeerd, wat betekent dat hij een duik in het zwembad en wat stof aankan.

Hij heeft een gepolijst aluminium frame en Gorilla Glass Victus om het display te beschermen. De knoppen en aansluitingen (USB-C en simkaartslot) zijn ongewijzigd ten opzichte van de Pixel 7.

Op die inmiddels iconische metalen band zitten de dubbele camera en flitser. In tegenstelling tot de 8 Pro heeft de basisversie geen thermometer.

Design score: 4 / 5

Google Pixel 8 review: Display

(Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Nieuw 6,2-inch 'Actua' OLED-beeldscherm

120Hz refresh rate

Verbeterde helderheid tot 2.000 nits

Het scherm is een klein beetje kleiner ten opzichte van de Pixel 7, maar heeft dezelfde resolutie, terwijl de piekhelderheid is geüpdatet naar 2.000 nits en de maximale refresh rate is verhoogd naar 120Hz.

Sinds de Pixel 4 hadden we steeds te maken met 90Hz en een refresh rate van 120Hz is misschien niet het allerbelangrijkste, maar het is toch een erg aangename toevoeging die de Pixel 8 wat dichter bij zijn rivalen, zoals de Galaxy S23, brengt. Het gaat hier echter niet om een adaptief display zoals op de Pixel 8 Pro. Je zet de 120Hz gewoon aan of uit met een schakelaar in de instellingen.

De optie om altijd te kunnen genieten van een soepele ervaring zorgt er dus wel voor dat je enigszins moet inleveren op batterijduur. Als je wat batterij wil besparen, moet je dus zelf bepalen wanneer je wisselt naar 60Hz en dat kan irritant zijn.

(Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Het minimalistische en functionele always-on display is handig om in één oogopslag de tijd en meldingen bij te houden, terwijl je met de Night Light 's avonds de kleurtemperatuur van het scherm kunt wijzigen.



De verandering naar 6,2 inch zonder een verandering in resolutie betekent dat de Pixel 8 technisch gezien iets scherper is dan de Pixel 7 (niet dat je dat met het blote oog zou zien), terwijl kleuren, contrast en kijkhoeken allemaal van topkwaliteit zijn voor een telefoon van deze prijs.

Display score: 4 / 5

Google Pixel 8 review: Software

(Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Android 14

Indrukwekkend 7 jaar OS-, Pixel Feature Drop- en beveiligingsupdates

Android 14 debuteert op de Pixel 8-serie en hoewel de meeste van de vele aanpassingen klein zijn, is een van de meest opvallende upgrades een nieuw aanpasbaar vergrendelscherm waarmee je de stijl van de klok en de snelkoppelingen in de benedenhoeken kunt wijzigen. Dit is een van die veranderingen waarbij Google een inhaalslag maakt ten opzichte van andere Android-telefoonmakers, maar de toevoeging is desalniettemin welkom.

Android 14 brengt ook vernieuwde animaties (zoals een nieuwe oplaadindicator wanneer je de telefoon aansluit) en extra controle over zaken als hotspotsnelheid en compatibiliteit met zich mee. Dit zijn niet echt de verbeteringen waar je echt enthousiast over moet zijn, maar ze worden wel gewaardeerd.

Google's kijk op Android, zoals die te zien is op de Pixel 8, is strak en onopvallend, met een lichte hoeveelheid personalisatie om samenhang te brengen in de gebruikerservaring op alle apparaten.

Waar de Pixel 8 zich echt onderscheidt van bijna elke andere telefoon op de markt is zijn nieuwe softwarebelofte. In tegenstelling tot zijn voorgangers, die de afgelopen jaren werden geleverd met drie jaar OS-updates en vijf jaar beveiligingsupdates na de lancering, worden de Pixels van dit jaar geleverd met de belofte van zeven jaar aan OS-, Pixel Feature Drop- en beveiligingsupdates. Dit is echt een indrukwekkende belofte die een van de grootste verkoopargumenten van de iPhone ondermijnt en de prijs-kwaliteitsverhouding van nieuwe Google-telefoons drastisch verbetert (alle grote merken hebben echter nog wat werk te doen om Fairphone in te halen).

Software score: 5 / 5

Google Pixel 8 review: Camera's

(Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

50MP f/1.68 hoofdcamera + 12MP f/2.2 ultrawide camera

Ultrawide camera ondersteunt nu autofocus in macromodus

10,5MP selfiecamera

Nieuwe functies zijn onder andere Magic Editor en Best Take

Er is een duidelijker verschil tussen de camera's van de Pixel 8 en de 8 Pro ten opzichte van hun voorgangers. Het duidelijke gebrek aan een speciale telesensor betekent dat de Pixel 8 maximaal 8x Super Res Zoom heeft (lees: digitaal verbeterde zoom), terwijl de 8 Pro 5x optische zoom heeft, met Super Res Zoom tot 30x. De 8 Pro maakt ook gebruik van een nieuwe 48MP ultrawide camera, terwijl op de standaard 8 een 12MP sensor zit, net als zijn voorganger. De 10,5MP selfiecamera op de 8 Pro heeft autofocus, terwijl de 8 een sensor met vaste scherpstelling heeft.

Hoewel dit grote tekortkomingen lijken voor de foto-ervaring van de standaard Pixel 8, is het in de praktijk nog steeds een uitstekende cameratelefoon. De hoofdsensor van 50MP heeft een breder diafragma dan die van zijn voorgangers, waardoor er meer licht is en de opnamen dus van betere kwaliteit zijn onder moeilijkere omstandigheden. De ultrawide biedt nu autofocus en ontgrendelt de macro-opnamemodus die vorig jaar alleen op de Pixel 7 Pro te vinden was.

Een vernieuwde camera UI maakt het makkelijker om te schakelen tussen de verschillende foto- en video-opnamemodi van de telefoon, en met de steun van die nieuwe Tensor G3-chipset en indrukwekkende nieuwe AI-mogelijkheden vervaagt Google de grenzen tussen fotografie en fotomanipulatie op de Pixel 8, iets dat het best wordt gedemonstreerd door de nieuwe Magic Editor.

Zolang je foto's naar de cloud wilt uploaden, is Magic Editor een evolutie van Google's Magic Eraser. Je kunt op een onderwerp in een foto tikken en slepen om het te verplaatsen, waarbij de AI-verwerking op intelligente wijze de ruimte opvult waar het onderwerp zich bevond. Bovendien waren we in staat om de blauwe lucht van de originele foto te vervangen door een volledig andere lucht (zie hierboven), een van een handvol voorgestelde luchtvariaties die Magic Editor genereerde; je kunt gewoon tikken om meer alternatieven te genereren.

Op een vergelijkbare manier kan Best Take een serie foto's van een groep mensen achter elkaar maken en met jouw hulp de beste uitdrukking voor elke persoon op alle foto's vinden en vervolgens één foto maken waarin iedereen naar de camera kijkt en lacht. Het is fantastisch om dit te zien werken voor je ogen, maar misschien ook een beetje verontrustend.

Google Pixel 8 camera voorbeelden

Image 1 of 20 (Image credit: Future | Alex Walker-Todd) (Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

(Image credit: Future | Alex Walker-Todd) (Image credit: Future | Alex Walker-Todd) (Image credit: Future | Alex Walker-Todd) (Image credit: Future | Alex Walker-Todd) Ultra-wide (Image credit: Future | Alex Walker-Todd) Main camera (Image credit: Future | Alex Walker-Todd) 2x zoom (Image credit: Future | Alex Walker-Todd) 8x zoom (Image credit: Future | Alex Walker-Todd) (Image credit: Future | Alex Walker-Todd) (Image credit: Future | Alex Walker-Todd) (Image credit: Future | Alex Walker-Todd) Portrait mode on main camera (Image credit: Future | Alex Walker-Todd) Front camera (Image credit: Future | Alex Walker-Todd) Portrait mode on front camera (Image credit: Future | Alex Walker-Todd) (Image credit: Future | Alex Walker-Todd) (Image credit: Future | Alex Walker-Todd) (Image credit: Future | Alex Walker-Todd) (Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

De hoofdcamera van de Pixel 7 was al uitstekend en dat is ook hier het geval. De beeldverwerking van Google brengt foto's tot leven, zelfs voordat je gebruik maakt van extra AI-snufjes. Fotograferen bij weinig licht biedt een betere kleurnauwkeurigheid en belichting, waarschijnlijk dankzij dat grotere diafragma.

Kleurconsistentie, dynamisch bereik en contrast tussen de hoofd- en ultra-groothoeksensoren zijn beter dan verwacht, zelfs bij weinig licht, waardoor je op deze camera's kunt vertrouwen. De 8x Super Res Zoom heeft ook indruk gemaakt door veel meer details te behouden dan verwacht en een aantal geweldige foto's te produceren die ons bijna de 5x telefoto van de Pro deden vergeten... bijna.

De Video Boost-functie (opnemen tot 4k/60fps met betere kleuren) lijkt voorlopig exclusief te zijn voor de Pro, maar de Pixel 8 krijgt wel de nieuwe Audio Magic Eraser waarmee je storende geluiden uit je video's kunt verwijderen.

Het resultaat klinkt alsof er actieve ruisonderdrukking actief is, ook al is deze achteraf toegepast. We hopen dat Google de kwaliteit hiervan verbetert voordat er meer gebruikssituaties worden toegevoegd.

Camera score: 4,5 / 5

Google Pixel 8 review: Prestaties

(Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Google Tensor G3 SoC

Speciale Titan M2-beveiligingsprocessor

Maximaal 256 GB opslag

In plaats van rechtstreeks te concurreren met iPhone's eigen chips of Qualcomm's huidige Snapdragon 8-serie voor puur vermogen, belooft de nieuwe Tensor G3-chipset in de Pixel 8 meer van waar Google bekend om staat: AI-functionaliteit.

Van de krachtige tools voor het bewerken van foto's tot functies als Live Caption (waarmee gesproken tekst wordt omgezet in tekst op het scherm tijdens telefoongesprekken), spraakgestuurd typen en zelfs Guided Frame (waarmee slechtziende gebruikers foto's kunnen maken met gesproken aanwijzingen), een groot deel van de functies van de Pixel 8 is gebaseerd op de AI-gerelateerde mogelijkheden van de Tensor-chip.

Hoewel AI-prestaties moeilijk te kwantificeren zijn (vooral omdat Google benchmark-apps heeft uitgeschakeld tijdens de evaluatieperiode van de Pixel 8), heeft het bedrijf bij de lancering expliciet aangegeven dat de Tensor G3 twee keer zoveel machine learning-modellen kan uitvoeren in vergelijking met de Tensor G1, en dat "het zwaarste rekenmodel op de Pixel 8 tien keer complexer is in vergelijking met de Pixel 6".

Als onderdeel van een toekomstige geplande Feature Drop, is Google van plan om het onboard taalmodel (LLM) van de G3 uit te breiden. Dit zou ertoe moeten leiden dat de Google Assistant in staat is om webpagina's samen te vatten (zoals een recept), of om voor te lezen uit verschillende tekstbronnen en zelfs te vertalen.

Google's Gesprek screenen krijgt ook een update, met een veel natuurlijker klinkende stem. In een demonstratie tijdens onze hands-on met de telefoon belde een vertegenwoordiger van Google, die zich voordeed als een bezorger, een Pixel 8 Pro die was ingesteld om oproepen te screenen. De Pixel 8 Pro nam op en de vertegenwoordiger legde uit dat er een pakketje bezorgd moest worden. Op de Pixel 8 Pro konden we een bericht typen om de bezorger te vertellen dat hij het pakket bij de deur kon achterlaten, en de Pixel 8 Pro gaf dat bericht door met zijn normaal klinkende stem. Als de stem zichzelf niet had geïdentificeerd als een persoonlijke assistent, hadden we nooit geweten dat het een AI was. Het enige nadeel is dat deze geavanceerde AI-functies voorlopig exclusief voor de Verenigde Staten lijken te zijn.

De Tensor G3 heeft ook een geüpgradede GPU, die in de praktijk goed voldoet voor mobiel gamen. De Pixel 8 was meer dan comfortabel met Genshin Impact op 'medium' instellingen op 60 fps. Hij begon warm te worden na een paar minuten spelen op 'hoge' instellingen (met 60 fps) en begon pas af en toe te laggen met de hoogste instellingen en 60 fps. Uiteindelijk zijn de prestaties van de Pixel 8 voldoende voor alle, behalve de meest serieuze gamers.

Prestaties score: 4 / 5

Google Pixel 8 review: Batterij

(Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Grotere batterij dan Pixel 7, kleinere dan Pixel 6

Iets meer dan zes uur schermtijd

27W bedraad, tot 18W draadloos opladen

De 4.585mAh batterij van de Google Pixel 8 is vrij groot, gezien het kleine formaat van de telefoon, en valt qua capaciteit tussen die van de Pixel 6 en Pixel 7 in.

Hij is ongeveer gelijk aan de Pixel 7 voor gebruik gedurende de hele dag (het is een beetje beter), met ongeveer zes uur schermtijd vanaf één keer opladen, wat betekent dat je genoeg speelruimte hebt om de hele dag door zware apps te gebruiken zonder al te voorzichtig te hoeven zijn. Gamen is, niet verrassend, een van de meest veeleisende dingen die je kunt doen op een telefoon, en 30 minuten van een grafisch intensieve titel zoals Genshin Impact (medium graphics, 60fps, automatische helderheid) kwam overeen met iets meer dan 38% batterijverlies.

Wat opladen betreft, heeft Google dit jaar de oplaadsnelheden verhoogd van 21W naar 27W bedraad, met ondersteuning voor draadloos opladen tot 18W draadloos of 12W bij gebruik van een draadloze Qi-oplader. In combinatie met Google's apart verkrijgbare 30W USB-C lader, bereikte de Pixel 8 ruim 54% in 30 minuten vanaf helemaal leeg en was hij volledig opgeladen in 1 uur en 23 minuten.

Batterij score: 4 / 5

Moet ik de Google Pixel 8 kopen?

Swipe to scroll horizontally Google Pixel 8 Header Cell - Column 0 Notities Score Waarde Hoewel hij duurder is dan zijn voorganger, maakt de langdurige software-ondersteuning dit een voordelige aankoop. 4 / 5 Design Mooiere randen en een kleiner scherm dan de 7 maakt dit tot een toptoestel. 4 / 5 Display Met een refresh rate van 120 Hz is dit een mooie, heldere all-round Full HD+ OLED. 4 / 5 Software Android 14 voegt een aanpasbaar vergrendelscherm toe en de Pixel kan rekenen op een indrukwekkende zeven jaar aan OS- en beveiligingsupdates. 5 / 5 Camera Er is geen telesensor, maar de aanwezige camera's zijn krachtig en indrukwekkend. 4,5 / 5 Prestaties De nieuwe Tensor G3-chip maakt veel geweldige AI-geoptimaliseerde toepassingen mogelijk. 4 / 5 Batterij Batterijduur en opladen is naar behoren, maar er is nog ruimte voor verbetering. 4 / 5

Koop hem als...

Je van een strakke gebruikerservaring houdt

Android 14 slaagt er goed in om aanpassingen te combineren met een strakke en gebruiksvriendelijke ervaring. Er zijn een aantal slimme en ronduit krachtige toepassingen, mogelijk gemaakt door de AI-geoptimaliseerde Tensor G3-chipset van de telefoon, die je niet zult vinden buiten deze nieuwste Pixel-serie.

Je een uitstekende camera voor in je broekzak wil

Net zoals de iPhone 15 Pro een aantal van de belangrijkste camerafeatures van de Pro Max mist, mist deze telefoon de telefotosensor en de Pro-controls van de Pixel 8 Pro. Dat betekent echter niet dat de Pixel 8 geen fantastische telefoon is voor fotografie. Met zijn compacte formaat is hij namelijk geweldig als een cameratelefoon die je overal mee naartoe kan nemen.

Je van plan bent deze telefoon lang te gebruiken

De sprong van drie en vijf jaar OS- en beveiligingsupdates naar zeven is een enorme vooruitgang voor het milieu, maar ook voor je eigen portemonnee.

Koop hem niet als...

Je een uitstekende batterijduur nodig hebt

De levensduur van de 4.575mAh batterij in de Pixel 8 is op zich niet slecht, maar zes uur schermtijd is genoeg voor een dag van gemiddeld tot zwaar gebruik en niet meer dan dat.

Je die telefotocamera nodig hebt

We waren aangenaam verrast door de 8x Super Res Zoom opnames die de camera van de Pixel 8 kan maken, maar ze kunnen niet direct concurreren met telefoons als de iPhone 15 Pro Max, Samsung Galaxy S23 Ultra en natuurlijk de Pixel 8 Pro.

Je veel games wilt spelen

Google's Tensor is niet gemaakt voor gaming. De G3 kan intense games aan, maar de compacte telefoon is gewoon niet gemaakt voor de serieuze mobiele gamer.

Google Pixel 8 review: Overweeg ook

Hoewel het een geweldig toestel is, is er ruimte voor verbetering aan de Pixel 8. Als je ergens anders naar op zoek bent, is een van deze telefoons misschien een geschikter alternatief.

Apple iPhone 15

Een beetje duurder en je levert camerakwaliteit in voor meer prestaties, maar als je niet afhankelijk bent van Android, is de nieuwste standaard iPhone van Apple op zichzelf al een uitstekende allrounder.

Samsung Galaxy S23

Meer camera's en betere prestaties in een slanker, compacter pakket. En hoewel Samsung niet langer de marktleider is op het gebied van Android-software-updates, is het nog steeds behoorlijk goed.

Google Pixel 7 Pro

Hij heeft niet dezelfde softwareondersteuning als de Pixel 8-serie, maar de vorige Pro is nog steeds een geweldig alternatief.

Hoe we de Google Pixel 8 hebben getest

(Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Testperiode: een week

Testen: dagelijks gebruik, waaronder surfen op het web, sociale media, fotografie, videobellen, gamen, video streamen, muziek afspelen

Gebruikte tools: Android-statistieken, Google Pixel 30W USB-C oplader

We hebben de Pixel 8 (en 8 Pro) net voor de lanceringsdatum ontvangen en we hebben de telefoon vanaf de aankondiging kunnen testen. We gebruikten hem als daily driver, speelden games erop, keken video's tijdens woon-werkverkeer en maakten foto's in vrije tijd.



