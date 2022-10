Google Pixel 7 review

(opens in new tab)

Review in twee minuten

Na de baanbrekende Pixel 6 van vorig jaar lijkt de Pixel 7 een iteratieve update. Net als de Pixel 7 Pro heeft de Pixel 7 Google's nieuwste Tensor G2-chipset, die in combinatie met Google's eigen kijk op een Android 13 een aangename gebruikerservaring oplevert.

Hoewel Google Tensor meestal niet goed scoort in benchmarks met andere flagship processoren, is hij ontworpen met een specifieke focus: AI en machine learning. Dit geldt evenzeer voor de nieuwe Tensor G2. Die verbetert een aantal elementen van de Pixel 7, van camerakwaliteit tot gesprekskwaliteit, spraakherkenning en meer.

De Pixel 7 heeft een ontwerp dat doordacht en premium aanvoelt. De camera's zitten in een aluminium strip en het kleinere 6,3-inch scherm met dunnere randen (in vergelijking met de Pixel 6) zorgt ervoor dat de Pixel 7 comfortabeler in de hand ligt.

De grootste tekortkomingen zijn het tragere 90Hz refresh rate (versus 120Hz op de Pro) en het ontbreken van een telefotocamera. Toch voelt de gebruikerservaring afgewerkt. De AI functies zijn enig in hun soort en de belofte van nieuwe functies via 'feature drops' wil zeggen dat de Pixel 7 alleen maar beter zal worden.

Google Pixel 7 prijs en beschikbaarheid

Aangekondigd op 6 oktober, verkoop vanaf 13 oktober

Adviesprijs vanaf 649 euro

Officieel beschikbaar in Nederland (ook via de Google Store), uitsluitend grijze import via retailers in België

De Google Pixel 7 en Pixel 7 Pro werden aangekondigd op 6 oktober en ze zijn vanaf 13 oktober beschikbaar bij verschillende retailers.

De prijzen van de Pixel 7 beginnen bij 649 euro, waarvoor je 128GB opslag en 8GB RAM krijgt. De versie met 256GB krijgt een adviesprijs van 749 euro.

Vanaf dit jaar zullen de Pixel smartphones officieel verkrijgbaar zijn in Nederland. België moet het nog even doen met grijze import via retailers als Fnac en bol.com. Hoe dan ook, zal je de smartphones makkelijk in beide landen kunnen krijgen.

Prijs-kwaliteit score: 4/5

Google Pixel 7 design

(Image credit: Future / Alex Walker-Todd )

Gelijkaardig ontwerp als Pixel 6

Iets kleiner dan de Pixel 6, maar relatief groot ondanks het kleine scherm

IP68 score voor water- en stofbestendigheid

De Pixel 6 uit 2021 veranderde het ontwerp van de smartphones drastisch. De belangrijkste visuele update is de kenmerkende zwarte camerabalk. Dit jaar is die vervangen door een aluminium vizier, dat de lenzen niet verbergt maar juist benadrukt.

Google's keuze voor 100% gerecycled aluminium, in combinatie met de kleinere voetafdruk van de standaard Pixel 7 (in vergelijking met zijn directe voorganger) geeft ons een lager gewicht van 197 gram.

Kiezen voor een vergelijkbaar ontwerp als de Pixels van vorig jaar betekent dat de Pixel 7 niet de meest slanke of elegante smartphone is. De Pixel 7 is weliswaar niet bedoeld als een 'mini' Pixel, ten opzichte van de 7 Pro.

Net als op de Pixel 6 zijn er een USB-C poort en speakers aan de onderkant van het afgeronde frame. De power en volumeknoppen zitten aan de rechterkant er is een IP68 score voor water- en stofbestendigheid.

Design score: 4/5

Google Pixel 7 scherm

(Image credit: Future / Alex Walker-Todd)

6,3-inch Full HD+ 20:9 90Hz OLED always-on display

Gorilla Glass Victus

90Hz refresh rate voelt wat gedateerd

De Pixel 7 is wat kleiner dan de Pixel 6. Hij heeft een scherm van 6,3 inch, waardoor hij zich onderscheidt van de 6,7-inch Pixel 7 Pro. Er zijn nog maar weinig premium Android smartphones van dit formaat, dus op dat vlak klagen we zeker niet.

De Pixel 7 heeft dezelfde Full HD + resolutie en 20:9 beeldverhouding als de Pixel 6. Google heeft wel de helderheid verhoogd tot maximaal 1000 nits bij normaal gebruik en 1400 nits als piek in de felle zon. De randen zijn ook kleiner geworden in vergelijking met het model van vorig jaar, maar zelfs met de subtiel afgeronde randen lijkt de telefoon nog steeds een beetje groter dan de schermgrootte doet vermoeden.

Een upgrade die we dit jaar graag hadden gezien is een hogere verversingssnelheid. Je krijgt nog steeds een OLED-paneel dat geweldige kijkhoeken, mooie kleuren en diepe zwarte tinten biedt, maar een refresh rate van 90Hz gooit wat roet in het eten. Het is beter dan de standaard iPhone 14, maar die mag geen referentiepunt zijn als het op refresh rate aankomt. De standaard voor Android op dit prijspunt is al een tijdje 120Hz.

Een adaptieve vernieuwingsfrequentie voor meer energiezuinigheid is er ook niet. De Pixel 7 Pro kan schakelen tussen verschillende frequenties tussen 10Hz en 120Hz om stroom te besparen, terwijl de standaard Pixel 7 slechts tussen 60Hz en 90Hz kan schakelen.

Tot slot krijg je nu meerdere kleurprofielen, zoals Night Light (om vermoeide ogen tegen te gaan), een always-on scherm en nieuwe optische vingerafdrukscanner onder het scherm. De scanner van de Pixel 6 werkte bij ons niet echt mee en we zijn dan ook blij dat deze nieuwe scanner het stukken beter doet.

Scherm score: 3,5/5

Google Pixel 7 software en functies

(Image credit: Future / Alex Walker-Todd)

Android 13 op de Pixel 7 geeft je een schone gebruikerservaring

Nieuwe functies komen in toekomstige "feature drops"

Drie jaar Android-updates, vijf jaar security updates

Zoals het hoort bij Google, worden de nieuwste telefoons geleverd met de nieuwste versie van Android. Dit jaar is dat Android 13.

De gebruikerservaring op de Pixel 7 is schoon en eenvoudig, met als meest prominente verandering de introductie van Google's Material You. De toevoegingen hiervan zijn onder andere kleurenthema's, die gemaakt worden op basis van je achtergrond, verwerkt worden in aan app-iconen, menu's en meer.

Terwijl de Pixel launcher over het algemeen minimalistisch is, zijn er een paar extraatjes, waarvan sommige geheel nieuw zijn voor Android 13. De balk voor het afspelen van media heeft nu een golvende animaties en er is een modus voor één hand waarbij de hele UI naar beneden wordt gehaald om elementen bovenin het scherm beter bereikbaar te maken.

Sommige functies van de Pixel 7 (en 7 Pro) zijn helaas niet beschikbaar bij de lancering. Google verpakt deze vertragingen als 'feature drops', waarbij de telefoons door het jaar heen bepaalde nieuwe functies krijgen via een software-update. Een van die toevoegingen is een geïntegreerde gratis VPN, maar we weten nog niet wat die allemaal zal kunnen.

Net als de oorspronkelijke Tensor chip, legt de nieuwe Tensor G2 in de Pixel 7 de nadruk op machine learning en op AI. In de praktijk zien we daardoor verbeterde fotobewerking en spraak-naar-tekst-mogelijkheden.

Hoewel we moeilijk kunnen aangeven hoe sterk de Tensor G2 is, zijn nieuwe functies zoals live transcriptie in de recorder meer dan welkom. Zowel studenten als journalisten en schrijvers zullen het geweldig vinden dat de app jouw woorden (en die van anderen) kan typen. We weten jammer genoeg niet wanneer deze feature ook voor het Nederlands beschikbaar zal worden.

Software score: 4,5/5

Google Pixel 7 prestaties

(Image credit: Future / Alex Walker-Todd)

Google Tensor G2 met 8GB RAM

Focus op machine learning en AI

Benchmarks lopen achter op de concurrentie

Proberen om de Tensor G2 van de Pixel 7 (en 7 Pro) op de proef te stellen is lastiger dan je zou denken, vooral als het gaat om het benchmarken van de AI en machine learning. Daar komt bij dat apps voor onze reeks benchmarks tijdens de testperiode nog niet werkten op de smartphone.

Gebaseerd op alles wat Google de wereld heeft verteld over de Tensor G2, samen met wat we hebben geleerd van de originele Tensor in de Pixel 6 en details die opdoken in de aanloop naar de komst van de Pixel 7, heeft hij niet de ruwe kracht om Qualcomm's Snapdragon 8 Plus Gen 1 te evenaren. Het verschil zal waarschijnlijk niet zo groot zijn in de praktijk.

Swipen door Android voelde vloeiend en als het ging om gaming, zat de Pixel 7 rond de 60fps (frames per seconde) bij games als Genshin Impact en Apex Legends. Verwacht niet dat hij een rivaal voor de beste gaming smartphone is, maar weet dat hij je niet in de steek zal laten als je wil spelen met (of tegen) je vrienden in Call of Duty Mobile.

Ook de langverwachte gezichtsherkenning was betrouwbaar en snel. Die werkte zo goed dat we ons afvragen waarom Google de functie niet op de Pixel 6 heeft geïmplementeerd. Verder is de Pixel 7 uitgerust met Google's Titan M2 chip. Die zorgt ervoor dat wachtwoorden en gegevens gecodeerd blijven.

De pure kracht van een iPhone 14 Pro of Galaxy S22 Ultra heeft dus hij niet, maar de gemiddelde gebruiker zal hier nooit iets van merken.

Prestaties score: 4/5

Google Pixel 7 batterij

(Image credit: Future / Alex Walker-Todd)

Kleinere 4.355mAh batterij tegenover Pixel 6

Kan een volledige dag op één lading

21W opladen met kabel mag gerust drie keer sneller

De 4.355mAh batterij in de Google Pixel 7 is eigenlijk kleiner is ten opzichte van de 4.614mAh batterij in zijn voorganger. Google beweert dat de Pixel 7 24 uur kan meegaan op een volledige lading bij normaal gebruik en dat blijkt te kloppen. We eindigden de dag vaak met 15% batterij in de tank. Dan deden we zaken als streaming, gaming (30 minuten Apex Legends op Ultra HD instellingen verbruikte 10%) en heel wat scrollen op TikTok. Als je je nog steeds zorgen maakt over de batterij als je onderweg bent, belooft de Extreme Battery Saver-modus een batterijduur tot 72 uur.

Je kunt de Pixel 7 op intelligente wijze laten plannen wanneer de batterijbesparing wordt ingeschakeld als hij denkt dat je de volgende normale oplaadtijd niet haalt. De Extreme Battery Saver kan apps die je nog steeds wilt gebruiken whitelisten, terwijl andere apps en achtergrondprocessen gepauzeerd worden.

Het zwakste punt van de batterijprestaties van de Pixel 7 is niet de batterijduur, maar het opladen, aangezien de telefoon slechts dezelfde 21W kan halen met de oplaadkabel. Als je Google's officiële 30W USB-C-lader gebruikt, haal je na 30 minuten ongeveer 50% batterij... maar die zit niet bij in de doos. Andere telefoons in deze prijsklasse, zoals de OnePlus 10T, kunnen wel sneller opladen.

Draadloos en omgekeerd draadloos opladen zijn ook aanwezig, onder de naam Battery Share, wat handig is voor mensen die draadloos oplaadbare oordopjes of smartwatches onderweg willen bijladen.

Batterij score: 3,5/5

Google Pixel 7 camera

(Image credit: Future / Alex Walker-Todd)

50MP hoofdcamera + 12MP groothoek

10,8MP selfiecamera

Nieuwe functies zoals Photo Unblur en Cinematic Blur (voor video's)

Verbeterde digitale zoom stelt teleur tegenover optische telefoto

Hoewel hij de 48MP telefotocamera van de Pixel 7 Pro mist, krijg je nog steeds dezelfde 50MP hoofdcamera, evenals een vergelijkbare 12MP ultrawide (zonder autofocus en dus ook zonder Macro Focus). Dit jaar krijg je ook dezelfde 10,8MP selfiecamera op beide telefoons, plus 4K video met 60fps en ondersteuning voor 10-bit HDR video-opname voor betere kleuren, helderheid en contrast.

Hoewel de hardware interessant is, draait de Pixel camera echt meer om de verwerking en software, die hier worden ondersteund door die Tensor G2-chip.

Nadat we de Pixel 6 Pro uitgebreid hadden gebruikt, waren onze verwachtingen hooggespannen voor de camera-ervaring op de Pixel 7. Het dynamisch bereik is opnieuw een bijzonder hoogtepunt, maar de eigenlijke beeldkwaliteit zit nog steeds op hetzelfde, weliswaar hoge, niveau van vorig jaar.

Bovendien kun je met de Pixel 7 meer met je foto's doen. Night Sight werkt nu sneller en dankzij slim algoritmisch werk is de functie Face Unblur uitgebreid tot volledige Photo Unblur (zelfs foto's die niet met de Pixel 7 zijn gemaakt, kunnen van deze functie profiteren). Die werkt niet helemaal feilloos, maar de resultaten zijn al bij al enorm indrukwekkend.

De bestaande modi Action Pan en Long Exposure voegen een dramatische bewegingsonscherpte toe aan of rond een onderwerp met een verrassend goede consistentie, terwijl de introductie van een nieuwe Cinematic Blur-modus portretstijl toevoegt aan video.

Net als de Cinematic Mode die op de iPhone 13 werd geïntroduceerd, voelt Cinematic Blur aan alsof het nog in bèta zit. Hoewel het volgen van het onderwerp goed lijkt te werken, heeft de functie moeite met het onderscheiden van het onderwerp en de achtergrond, waardoor de kunstmatige bokeh door het hele beeld heen stottert.

Cameravoorbeelden

Natural bokeh and colors add authenticity to the Pixel 7's camera
Testing the Pixel 7's zoom range, starting with the ultrawide...
...then the main sensor...
...2x zoom...
...and the phone's maximum 8x magnification
By default the selfie camera crops in, but this ultrawide mode will let you get more people in-frame
Portrait mode on the selfie camera demonstrates impressive edge detection
Low-light selfies, lit only by moonlight are... iffy
A standard low light shot that captures twice as fast as it would on the Pixel 6
And here's the Pixel 7's astrophotography mode, which produces a similar shot but with finer detail
Long exposure mode off
Long exposure mode on
Action Pan off
Action Pan on
Action Pan on + the Pixel 7's new Photo Unblur feature at work
A frame from test video footage using the new Cinematic Blur feature
The artificial bokeh in video like this wanders around frame by frame. The above image was taken only four frames from the previous

Camera score: 4/5

Google Pixel 7 scorekaart

Attributes Notes Rating Design Een opvallend ontwerp dat een subtiele evolutie is van de Pixel 6 die nog steeds de aandacht trekt. 4/5 Scherm 90Hz voor een flagship is gedateerd, maar het scherm ziet er verder prima uit. 3,5/5 Software Schone Android en veel echt intelligente exclusieve functies om van te genieten. 4,5/5 Prestaties De Tensor G2-chip doet wat hij moet doen, ook al is hij niet te vergelijken met de mainstream concurrentie. 4/5 Batterij De batterijduur voldoet aan de claims van Google, maar sneller opladen zou fijn zijn geweest. 3,5/5 Camera Geen optische zoom en aan sommige functies moet gewerkt worden, maar het is moeilijk om slechte foto's te maken met deze telefoon. 4/5 Prijs-kwaliteit Grote functionaliteit en mooie hardware in een opvallend ontwerp voor een goede prijs. 4/5

Zou ik de Google Pixel 7kopen?

Koop hem als...

Je een telefoon wilt die opvalt

Niet iedereen zal houden van het ontwerp van de Pixel 6 en nu de Pixel 7, maar Google heeft iets gemaakt dat anders is dan dan de rest. De mening zijn verdeeld over de kleur Limoengras, maar als je een opvallende telefoon met inhoud wilt, vind je dat bij de Pixel 7.

Je een creatieve smartphonefotograaf bent

Als je op de camera van je telefoon vertrouwt voor meer dan het maken van foto's van een chic diner, komt de Pixel 7 met een aantal creatieve opties en bewerkingsfuncties waarmee je verbluffende resultaten kunt bereiken.

Je vaak functies van Google gebruikt

Of je nu vertrouwt op toegankelijkheid, of gewoon van het idee houdt dat je je telefoon gesproken opdrachten kan geven, dan heeft de Pixel 7 heeft de functies en hardware om je leven makkelijker te maken.

Koop hem niet als...

Je een compacte telefoon wil

Hij is kleiner dan de Pixel 6, maar de Pixel 7 voelt nog steeds als een grote telefoon. Totdat de Pixel 7a arriveert, ben je beter af met een Galaxy S22 (opens in new tab) of Zenfone 9 (opens in new tab) als je een kleine telefoon wil.

Je veel video's maakt

Google heeft de videokwaliteit van de Pixel verbeterd en Cinematic Blur is een ambitieuze nieuwe toevoeging, maar je zult nog steeds veel werk moeten verzetten voor goede resultaten. Video wordt elk jaar beter, maar Samsung en Apple staan nog steeds vooraan.

Je snel je telefoon wil opladen

Opladen met 21W anno 2022 kan echt niet voor deze prijs, zeker niet zonder oplader in de doos. Apple komt er nog mee weg, maar in een landschap waar concurrenten makkelijk snelheden van 60W of zelfs 120W halen, moet dit beter.

