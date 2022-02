Samsung Galaxy S22 Ultra review

De Samsung Galaxy S22 Ultra is een grote, krachtige en aantrekkelijke Android-smartphone. Hij is super veelzijdig. Handgeschreven berichten, gaming en browsen op een groot scherm: het werkt allemaal fantastisch. De camera's zijn een duidelijk hoogtepunt. Met Space Zoom zijn de mogelijkheden eindeloos. Uiteraard betaal je voor al dit moois ook een behoorlijke prijs.

Review in een notendop

Als we specifiek kijken naar de cameracapaciteiten van de Samsung Galaxy S22 Ultra, is het misschien wel de beste camerasmartphone tot nu toe. Een smartphone wordt echter niet alleen beoordeeld op het vlak van de camera, maar ook op basis van het design, functies, componenten, gebruikersgemak en waarde. Samengevat is deze Samsung Galaxy Note-S-hybride een uitstekende, maar gigantische, Android-smartphone. Het vinkt niet alleen de belangrijkste vakjes op de wensenlijst aan, maar levert meer functies dan je mogelijk ooit zal gebruiken.

Het design is gebaseerd op de Samsung Galaxy Note 20, terwijl het over al het moois van de Galaxy S-reeks beschikt. Er valt niets te klagen in termen van de ultrahoge resolutie en het 6,8 inch scherm (met uitstekende kleuren, soepele variabele weergaven).

De camera-opzet is erg sterk. Het is geen complete herziening van het camerasysteem van de Samsung Galaxy S21, maar die was ook al erg goed. De camera van de S22 Ultra is alleen beter. De optische zoom en Space Zoom zijn echter de kersen op de taart.

We zijn daarnaast erg onder de indruk van de lichte en dunne S Pen. Het is goed om te zien dat deze stylus eindelijk echt geïntegreerd is in de Galaxy S-reeks. Voor mobiele gebruikers die hun smartphone voor productiviteitsdoeleinden gebruiken is het een waar geschenk.

De One UI 4.1-software van Samsung werkt over het algemeen goed, al creëert het soms kopieën van browsers, foto's en berichtenapps. Andere tools, zoals Expert Raw (een gratis te downloaden Samsung-app waarmee je in RAW-formaat kunt schieten) en Google Duo (app voor videogesprekken), laten uitstekend zien welke capaciteiten het heeft en hoe veelzijdig het toestel is.

Op het gebied van prestaties voldoet de 4nm Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1-processor (de Benelux-versie beschikt over een Exynos 2200-SoC), al is het niet zo sterk als Apple's A15 Bionic-chip. We konden echter geen enkele app vinden die traag of teleurstellend presteerde op de Samsung Galaxy S22 Ultra.

De batterijduur is een mengelmoes. De accu houdt het zo'n 18 uur vol, maar we verwachtten meer van de grote 5.000mAh batterij en de energie-efficiënte CPU.

Uiteindelijk is de Samsung Galaxy S22 Ultra het soort apparaat dat je kan doen vergeten welke toestellen eraan vooraf gingen. Als je gewend was aan een toestel met een kleiner scherm, zal het lastig zijn om ooit terug te gaan. Als je in het verleden moeite had om foto's te maken van de maan, zal het je verbazen dat dit met de S22 Ultra wel mogelijk is.

Hoewel het toestel onderdeel uitmaakt van de nieuwe S22-lijn, lijkt de Ultra-versie qua design niet op zijn broers en zussen. De Samsung Galaxy S22 Ultra is de Galaxy Note in een nieuwe glanzende jas. Het heeft een grotere en krachtigere camera, maar verder is het een slimme aanpassing van de "Note Experience", zoals Samsung het noemt.

Samsung Galaxy S22 Ultra: releasedatum en prijs

De Samsung Galaxy S22 Ultra kent een adviesprijs van 1.249 euro voor het instapmodel met 8GB RAM en 128GB opslaggeheugen. De versie met 12GB RAM en 256GB opslaggeheugen kent een adviesprijs van 1.349 euro, en voor het model met 512GB ben je 1.529 euro kwijt.

Het is mogelijk om een pre-order te plaatsen voor de Samsung Galaxy S22 Ultra. De verkoop start op vrijdag 25 februari.

Design en display

Het design van de Galaxy S22 Ultra lijkt meer op dat van een Note-toestel dan een Galaxy S-model. Zo zijn de randen aan de boven- en onderzijde plat, en is er sprake van een schermcurve die opgaat in de behuizing aan beide kanten. Het algehele design is nogal hoekig en verschilt veel van de Galaxy S22 en Galaxy S22 Plus.

Het frame is gemaakt van een solide Armor Aluminum dat het buigen van de smartphone tegen moet gaan. Het metaal is aan de buitenkant gepolijst tot een bijna verchroomde afwerking en zit tussen twee platen Corning Gorilla Glass Victus+. Het camerablok is vervangen bij de S22 Ultra. Elke lens bevindt zich min of meer op zijn eigen eilandje. Wel steken de lenzen nog iets uit.

Je hebt in de Benelux de keuze uit vier kleuropties: Phantom Black, Phantom White, Burgundy en Green. De groene optie is aan de donkere kant en een welkome nieuwe kleur in het assortiment, maar we zijn ook erg enthousiast over de inktkleurige Phantom Black-versie die we getest hebben.

De afmetingen van de Galaxy S22 Ultra bedragen 163,3 x 77,9 x 8,9 millimeter, wat betekent dat hij iets langer is dan de 6,7 inch iPhone 13 Pro Max. Hij is daarmee ook iets dikker dan voorgaande Note-telefoons. En met 229 gram is hij ook aan de zware kant (maar wel lichter dan Apple's grootste toestel).

In de praktijk voelt de smartphone erg degelijk en premium aan. Het toestel is prettig in gebruik met beide handen, maar als je kleine handen hebt raden we het toestel vanwege de grootte af. Het kan nogal zwaar aanvoelen als je hem met één hand vasthoudt en met de andere de S Pen gebruikt. Vanwege de gebogen schermrand moet je bovendien goed opletten dat hij niet uit je handen glijdt.

De bovenkant van de S22 Ultra is grotendeels een ononderbroken plaat met een klein gaatje voor de microfoon. Aan de onderkant zitten de simkaartsleuf, USB-C-poort, de speakergrill en de inkeping voor de S Pen (met S Pen erin, wel zo handig).

Het 6,8 inch AMOLED-display is een van de hoogtepunten van de Galaxy S22 Ultra. Het scherm heeft een WQHD+-resolutie (3088 x 1440 pixels, wat neerkomt op 500 pixels per inch). Ter vergelijking: de iPhone 13 Pro Max biedt 548 ppi met zijn 6,7 inch display (2.778 x 1.284 pixels).

Het is handig om te weten dat de standaard resolutie op het toestel FHD+ is (2.316 x 1080 pixels). Volgens Samsung verbruikt het hierdoor wat minder accusap. Zelf merkten we weinig verschil tussen WQHD+ en FHD+ als het aankomt op de batterijduur.

Games, video's en apps zien er allemaal fantastisch uit op het display, die over een variabele verversingssnelheid beschikt van maximaal 120Hz. Met deze hoge beeldverversing geniet je altijd van soepele animaties, wat je ook aan het doen bent. De smartphone herkent automatisch of er een hoge verversingssnelheid nodig is. Zo niet, dan schakelt deze het aantal hertz terug, wat de batterijduur ten goede komt.

Dankzij de piekhelderheid van 1750 nits en Samsungs nieuwe Vision Booster-technologie, is het beeldscherm van de Samsung Galaxy S22 Ultra goed af te lezen in het zonlicht. Dit betekent wel dat de helderheid wordt opgeschroefd naar honderd procent, wat natuurlijk impact heeft op je dagelijkse batterijduur.

In de onderste helft van de smartphone zit onder het display een vingerafdrukscanner verwerkt. Het is erg gemakkelijk om een vinger te registreren en om de telefoon te ontgrendelen. Een andere biometrische beveiligingsmethode is gezichtsherkenning. Samsung waarschuwt echter dat dit niet zo veilig is als andere opties, zoals een pincode of vingerafdruk.

Camera's

(Image credit: Future)

Hoewel het design van het toestel een Galaxy Note laat zien, is de camera-opzet van de Samsung Galaxy S22 Ultra verrassend vergelijkbaar met die van de Galaxy S21 Ultra. Er is onder meer een primaire 108MP f/2.2 camera met 85-graden gezichtsveld en een 12MP f/2.2 groothoekcamera met 120-graden gezichtsveld aanwezig.

Net als bij het vorige model treffen we twee 10MP telefotocamera's aan. Een van f/2.4 met een 36-graden gezichtsveld en een van f/4.9 met een 11-graden gezichtsveld.

De technologie achter deze lenzen heeft wel een upgrade gehad. De beeldsensoren zijn hetzelfde, maar Samsung heeft wat werk verricht als het gaat om optische beeldstabilisatie, digitale beeldstabilisatie en beeldverwerking. Het resulteert in betere prestaties voor alle lenzen, maar vooral op het gebied van de zoomlenzen.

De Space Zoom is terug van weggeweest en biedt tot wel 100x digitale zoom. In onze tests blijkt 100x zoom soms best bruikbaar te zijn, al is het redelijk lastig om met scherp te schieten als je zo ver bent ingezoomd. Het betekent wel dat andere zoomfuncties van de camera bruikbaar zijn, zeker als je achteraf nog zo ver kunt inzoomen. Bij 10x zoom zagen we nog voldoende plaatjes die mooi genoeg waren om te delen.

De afbeeldingen zien er erg goed uit, vooral op het eerste zicht. Dit komt voornamelijk door de stabilisatie. Bij 100x Space Zoom zorgt de stabilisatie ervoor dat een object, zoals de maan, in zicht blijft. Het kan soms lijken alsof je geen controle hebt over de lens, maar het werkt erg goed in het geval je de camera niet goed stil kunt houden.

Met de komst van de Galaxy S22 Ultra introduceert Samsung de Adaptive Pixel-technologie. Deze gebruikt nona-binning (wat werd geïntroduceerd in de S21 Ultra), waarbij negen pixels worden gecombineerd tot één pixel, wat zorgt voor betere kleuren en contrasten. De volledige resolutie van het 108MP origineel wordt hierbij behouden.

Elke afbeelding die we genomen hebben, zag er erg goed uit. We merken echter wel een kleine oververzadiging op de foto's, maar dat zijn we inmiddels van Samsung gewend.

Aan de voorzijde zit een frontcamera gemonteerd. Deze gebruikt tetra-binning om van vier pixels één te maken, wat zorgt voor een hoogwaardige 10MP-afbeelding.

De lenzen, stabilisatie, beeldsensoren en algoritmes van Samsung maken wat het bedrijf 'Nightography' noemt mogelijk. De fotografische vaardigheden van de telefoon bij weinig licht zijn erg goed. Het kan een nachtelijke hemel bijna zo opfleuren zodat het lijkt alsof een beeld overdag genomen is. Ook kun je de maan of je gezicht vastleggen bij weinig licht. En bij een langere belichtingstijd doet het zijn werk eveneens goed.

De camera's aan de voor- en achterkant leveren uitstekend werk als het gaat om het schieten van portretten. De modus weet verdwaalde haren goed te scheiden van een bokeh-achtergrond. Dit is volgens Samsung deels te danken aan een nieuwe dieptetechnologie. Deze maakt het ook mogelijk om een virtuele achtergrond te maken. Hierbij wordt chromakey gebruikt, zodat je op een later moment gemakkelijk de achtergrond kan wijzigen. In de praktijk werkt het prima.

Het is ook mogelijk om video's te maken in hoge kwaliteit (4K/60fps tot 8K/24fps). We zijn tevreden over de resultaten. Minder te spreken zijn we over de Portrait Video-modus van het toestel. Deze komt totaal niet in de buurt van de kwaliteiten van Apple's Cinematic Mode, die de concurrent introduceerde bij de iPhone 13-reeks. De auto-framing, waarbij de camera letterlijk in- en uitzoomt om personen in beeld te houden, heeft naar ons idee nog wat verfijning nodig.

Wat we wel prettig vinden aan de Samsung Galaxy S22 Ultra, is dat het mogelijk is om het opnemen van een video te starten, te pauzeren en weer te vervolgen, terwijl er één videobestand word gevormd. Daar kan Apple nog wat van leren.

Cameravoorbeelden

S Pen

Naast de geweldige camera's, is de geïntegreerde S Pen een legitieme reden om voor de Samsung Galaxy S22 Ultra te gaan. De lichte en veelzijdige stylus is te vinden in de behuizing van het toestel. De S Pen is zo dun en licht, dat het voelt als iets dat je gemakkelijk kwijtraakt. Jammer genoeg zitten er geen magneten tussen de stylus en de behuizing van de S22 Ultra om de twee bij elkaar te houden.

Met de S Pen kun je notities maken op het vergrendelde scherm (witte inkt op een donkere achtergrond) of de telefoon ontgrendelen en toegang krijgen tot een menu met acht personaliseerbare opties.

Het is mogelijk om notities op te schrijven, deze te bekijken, slimme selecties te maken van iets op het scherm, tekenen op een schermafbeelding, live berichten schrijven, iets in AR schetsen, vertalingen uitvoeren of PenUp gebruiken. PenUp leert je hoe je kunt tekenen met de S Pen en biedt de mogelijkheid om je creaties met anderen te delen.

De S Pen is naar ons idee een erg handige toevoeging aan de S-reeks. De stylus is misschien wat aan de kleine kant als je grote handen hebt, maar het tekenen en schrijven werkt erg goed.

Hoewel je een hoop kunt doen met de S Pen, volgt het ook de 80/20-regel: slechts twintig procent van de functies zal je gebruiken (zo'n tachtig procent van de tijd).

Software

De Samsung Galaxy S22 Ultra draait op Android 12, maar ook op One UI 4.1. Het is de laatste versie van Samsungs Android-schil. Het gaat niet slechts om een esthetische verandering, maar voegt ook handige slimme software en tools toe.

Zo zijn de toegevoegde foto- en videobewerkingsopties van Samsung sterk. Je kunt onder meer op magische wijze een object van een foto verwijderen. Er is daarnaast de Expert Raw-app, die je gratis kunt downloaden. Hiermee krijg je toegang tot tools voor professionele fotografie, waarmee je de ISO, witbalans, focus en sluitertijd kunt aanpassen. Ook kun je hiermee in RAW-formaat schieten, zodat je de afbeeldingen bijvoorbeeld kunt nabewerken in Adobe Lightroom.

Minder handig is dat de apps van Berichten en Samsung Messages erg op elkaar lijken. Hoewel de iconen bijna hetzelfde zijn, gaat het om twee aparte apps. Hierdoor loopt het berichtensysteem van Android nog altijd wat achter op het iMessage-systeem van Apple.

Samsung brengt daarnaast Google Duo naar de S22 Ultra, waardoor je gemakkelijk kunt videobellen met vrienden en je beeldscherm kunt delen, waardoor je samen naar je Twitter-feed of een YouTube-video kunt kijken.

Je kunt nu ook gemakkelijk een Microsoft-account toevoegen, waar OneDrive en Office Suite aan gekoppeld zijn. Daarnaast was het gemakkelijk om de Galaxy S22 Ultra met onze Windows 11-pc te verbinden.

Prestaties en specificaties

(Image credit: Future / Lance Ulanoff)

In Europa rust Samsung de Galaxy S22-serie uit met zijn eigen Exynos 2200-chipset, maar onze collega's uit het Verenigd Koninkrijk gingen aan de slag met de Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1-chipset (volgens Samsung moeten de twee chips vergelijkbare prestaties bieden). Als we de Geekbench-benchmarks erbij pakken is de Snapdragon 8 Gen 1-SoC (single core: 1236, multi-core: 3417) niet beter dan Apple's A15 Bionic (multi-core: 3.859), maar ruwe data vertelt nooit het hele verhaal.

De Samsung Galaxy S22 Ultra voelde niet slomer aan. De enige situatie waarin we het toestel wat tekort kwam, was bij het afspelen van 8K-video's (die genomen zijn met de S22 Ultra zelf).

Benchmarks wijzen erop dat de Exynos 2200 slechts minimale verbeteringen brengt ten opzichte van de Exynos 990 die in Galaxy S21-serie zit. Ook al is dat het geval, dan blijft de S22 Ultra ontzettend krachtig. Gamen, zware apps gebruiken en multitasken vormen geen probleem. Zonder problemen konden we met Asphalt 9 door Barcelona racen.

Ga je voor het instapmodel van de S22 Ultra, dan krijg je 8GB RAM en 128GB opslaggeheugen. Het model met 256GB opslaggeheugen beschikt over 12GB RAM, net als de variant met 512GB en 1TB opslaggeheugen. Saillant detail: in tegenstelling tot bij de S21 Ultra is er geen mogelijkheid om een S22 Ultra met 16GB RAM aan te schaffen.

Houd er verder rekening mee dat je als gebruiker het opslaggeheugen niet achteraf kunt uitbreiden aan de hand van een microSD-kaartje.

Batterij

(Image credit: Future)

Net als de Samsung Galaxy S21 Ultra, beschikt de S22 Ultra over een accucapaciteit van 5.000mAh en draadloos opladen. Zijn voorganger kent een solide batterijduur, maar behoort zeker niet tot de beste van de markt. De batterij van de S22 Ultra houdt het net als zijn voorganger een uurtje of 18 vol bij normaal gebruik. Het maakte geen verschil welke resolutie we selecteerden in de scherminstellingen. We zijn wat verbaasd dat zo'n grote batterij niet 1,5 dag aan accusap biedt. Mogelijk is de chipset niet zo efficiënt als Samsung had gehoopt.

Samsung heeft zijn laadsnelheden van een boost voorzien. De Galaxy S22-serie is nu compatibel met 45W-laders, in plaats van 25W. Samsung levert enkel een USB-C-kabel in de doos, en dus geen oplaadstekker. Draadloos laden wordt ondersteund met een maximale snelheid van 15W.

Moet ik de Samsung Galaxy S22 Ultra kopen?

(Image credit: Future)

Koop het als...

Je een smartphone gebruikt voor productiviteit

De Samsung Galaxy S22 Ultra is perfect om op te werken.

Je veel notities maakt of tekent

Of je nu vaak iets met de hand wil opschrijven of onderweg graag schetst, dankzij de S Pen is de S22 Ultra uitermate geschikt.

Je van fotografie houdt

De camera's van de S22 Ultra zijn waanzinnig en de zoommogelijkheden eindeloos. Perfect als je veel foto's maakt.

Koop het niet als...

Je een lange batterijduur nodig hebt

De grote 5.000mAh batterij is niet genoeg om langer dan een dag met het toestel vooruit te kunnen.

Je kleine handen hebt

De Samsung Galaxy S22 Ultra is groot, en door de gebogen randen kan het door het formaat wat makkelijker uit je handen glijden.