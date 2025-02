Waarom ik eerder een Samsung Galaxy S24 zou kopen dan een Galaxy S25

Het is zover, je kan de Samsung Galaxy S25-serie vanaf vandaag, 7 februari, in de winkelrekken vinden. Mijn review van de Samsung Galaxy S25 Ultra is overwegend positief, al is dat niet de enige telefoon in de serie. De gewone Samsung Galaxy S25 is dit jaar opvallend minder interessant dan de voorbije jaren en we zijn op het punt aangekomen dat de Samsung Galaxy S25 Plus niet langer gewoon een grotere versie is van het basismodel. De Plus-versie heeft namelijk voor het tweede jaar op rij enkele functies die ontbreken op het basismodel.

De belofte van zeven jaar software-updates is opnieuw van toepassing op de Samsung Galaxy S25-serie, terwijl gegevens van Samsung toch aantonen dat er opvallend veel gebruikers al na twee of drie jaar een nieuw toestel aanschaffen. Dit zorgt er ook voor dat de Samsung Galaxy S24-serie van vorig jaar nog zes jaar updates te gaan heeft op dit moment. Als je een Samsung Galaxy S24 koopt, krijgt die daardoor zelfs ietsje langer updates dan een gloednieuwe OnePlus 13. Verder is het helemaal zo gek nog niet om nu nog de standaard Samsung Galaxy S24 te kopen. Ik durf zelfs te zeggen dat ik persoonlijk eerder een Galaxy S24 zou kopen dan een Galaxy S25.

De adviesprijs is de verkoopprijs niet

(Image credit: Future/Jacob Krol)

Toen Samsung zei dat de prijzen van de hele Galaxy S25-serie hetzelfde zijn als die van de Galaxy S24-serie, was ik aangenaam verrast. Er gingen talloze geruchten rond over prijsstijgingen en daar wordt niemand gelukkig van. Toch kan je dit niet zomaar als argument gebruiken om dan toch voor de Samsung Galaxy S25 te kiezen. Hij is inderdaad ietsje beter en heeft dezelfde adviesprijs, maar dat zegt niets over de huidige verkoopprijzen.

Hoe ouder een smartphone (en welk ander product dan ook) is, hoe goedkoper hij wordt. Er zijn enkele uitzonderingen, maar daar hoort Samsung niet bij, integendeel zelfs. In februari 2024 kostte de Samsung Galaxy S24 inderdaad ook 899 euro, net zoals de Samsung Galaxy S25. Op dit moment kan je de Samsung Galaxy S24 al vinden voor ongeveer 600 euro, waardoor hij qua prijs in de hogere middenklasse zit en niet langer in het premium segment.

Minimale upgrades

(Image credit: Philip Berne / Future)

De grootste verbeteringen zijn opnieuw voorbehouden voor de Samsung Galaxy S25 Ultra. De basis- en Plus-versies hebben daarentegen kleine upgrades gehad. Zo verschilt de Samsung Galaxy S24 amper van de Galaxy S23 en die verschilde dan weer amper van de Galaxy S22.

De camera's op de Samsung Galaxy S25, Galaxy S24 en Galaxy S23 zijn zelfs identiek. De Galaxy S23 kreeg op zijn beurt slechts kleine upgrades aan zijn hoofd- en selfiecamera's tegenover de Galaxy S22. De foto- en videokwaliteit wordt niet alleen door de hardware bepaald, maar ook door de software. Toch zijn er beperkingen waar zelfs de beste software niets aan kan doen en elk jaar merk ik dat er middenklasse smartphones van andere merken zijn die qua fotografie beter presteren.

De enige noemenswaardige upgrades tegenover de Samsung Galaxy S24 zijn de nieuwe chipset, een Snapdragon 8 Elite, en een iets lichter ontwerp. Het display is precies hetzelfde, de batterij is precies even groot en laadt even snel op, de kras- en waterbestendigheid is precies hetzelfde en ik herhaal nog even dat de camera's al drie jaar op rij precies hetzelfde zijn.

Je zou kunnen zeggen dat de verbeterde prestaties van de Snapdragon 8 Elite een reden zijn om de Samsung Galaxy S25 te kopen. Het verschil met de Exynos 2400 in de Samsung Galaxy S24 is echter niet zodanig groot dat dit het huidige prijsverschil van 300 euro kan verantwoorden. Zolang je niet van plan bent om de meest veeleisende games op de hoogste instellingen te spelen, zal de Galaxy S24 nooit traag aanvoelen.

De kleine lettertjes

(Image credit: Future)

Vorig jaar verschilden de Galaxy S24 en Galaxy S24 Plus niet meer alleen op vlak van formaat en batterijcapaciteit. De resolutie van het display en de oplaadsnelheid van de Plus-versie waren beide hoger, waardoor hij voor sommigen wat aantrekkelijker werd. Bij de Samsung Galaxy S25 en Galaxy S25 Plus zet deze trend zich voort.

Opnieuw ondersteunt de Galaxy S25 Plus een laadsnelheid van 45W, terwijl dit slechts 25W is bij de gewone Galaxy S25. Bij het display zit een tweede verschil dat ik pas zag toen ik de kleine lettertjes in de voetnoten van de productpagina onder de loep nam. Samsung heeft dit jaar een functie van hun tv's naar hun smartphones gebracht onder de noemer "ProScaler". Dit is een vorm van upscaling waardoor content in een lagere resolutie met behulp van AI scherper wordt gemaakt.

Wat Samsung er niet expliciet bij vermeldde, is dat ProScaler niet aanwezig is op de gewone Samsung Galaxy S25. Terwijl de displays van de Samsung Galaxy S25 Plus en Ultra beter zijn geworden door deze AI-functie, zal alles op het display van de Galaxy S25 er exact hetzelfde uitzien als vorig jaar.

Hoe zit het met de Samsung Galaxy S24 FE?

(Image credit: Future)

Ten slotte haal ik die Samsung Galaxy S24 FE er nog even bij. Die is in oktober 2024 gelanceerd met een adviesprijs van 749 euro en diende als een soort van goedkoper instapmodel voor gebruikers die alle AI-functies van de Galaxy S-serie wilden, maar niet de hoofdprijs wilden betalen.

Op dit moment kan je de Galaxy S24 FE voor ongeveer 550 euro kopen, een paar tientjes minder dan de huidige verkoopprijzen van de standaard Galaxy S24. De twee telefoons verschillen niet zo heel sterk van elkaar. Het grootste verschil is eigenlijk het formaat want de FE-versie heeft een 6,7-inch display, terwijl de Galaxy S24 een 6,2-inch display heeft. Verder is het display van de Galaxy S24 iets helderder en tegelijkertijd toch energiezuiniger. Qua prestaties heeft de Galaxy S24 een kleine voorsprong en qua camera's is eigenlijk alleen de 10MP-telefotocamera (3x zoom) van de Galaxy S24 iets beter dan de 8MP-telefotocamera (3x zoom) van de Galaxy S24 FE.

Heb je liever een grotere telefoon, maar ligt de Plus-versie buiten je budget? Dan is de Samsung Galaxy S24 FE een logische keuze. Ikzelf heb daarentegen liever een kleine telefoon die ik makkelijk met één hand kan vasthouden en maak veel gebruik van de telefotocamera, dus ik zou hier wel die paar tientjes extra uitgeven aan de gewone Samsung Galaxy S24.