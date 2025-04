Handige AI-functie van Samsung Galaxy S25 komt mogelijk toch naar oudere Samsung-telefoons

Voor velen is Now Brief de handigste nieuwe functie van de Samsung Galaxy S25. Het leek er even op dat de functie exclusief zou blijven voor Samsungs nieuwste trio telefoons, zelfs als One UI 7 wordt uitgerold naar oudere Galaxy-telefoons. Gelukkig lijkt het erop dat een paar oudere telefoons toch Now Brief krijgen.

Now Brief is een handige AI-tool die je voorbereidt op je dag met nuttige informatie zoals welke activiteiten je hebt, wat de reistijden zijn zodat je niet te laat komt, hoe goed je uitgerust bent op basis van gegevens van je smartwatch en meer. Het geeft je zelfs verschillende briefings op basis van het tijdstip waarop je checkt (met ochtend-, middag- en avondbriefings met verschillende informatie).

How to use Now Brief | Galaxy S25 Series | Samsung - YouTube Watch On

Helaas was de functie afwezig in de One UI 7-bèta's die momenteel beschikbaar zijn voor oudere toestellen zoals de Samsung Galaxy S24, Galaxy S23, Galaxy Z Fold 6 en Galaxy Z Flip 6. Hierdoor dachten velen dat de functie niet beschikbaar zou zijn voor deze telefoons, maar nu blijkt dat Now Brief toch verborgen zit in de bèta.

@MEMETCAN88 kreeg blijkbaar toegang tot de verborgen functie op een Galaxy S24 met de nieuwste One UI 7-bèta. Het nieuws werd bekend via SamMobile, dat bevestigde dat de functie ook beschikbaar is op andere toestellen.

Breaking. Now brief feature is available in s24 series. Oneui 7 beta 6 is also hidden but I've uncovered with activity launcher.@tarunvats33 @SamMobiles @theonecid @UniverseIce pic.twitter.com/uvLoHZOJAuMarch 31, 2025

Het werkte niet helemaal, omdat deze verborgen versie van Now Brief de interface miste die nodig was om naar behoren te functioneren. Wat betekent dit? De optimisten onder ons hopen dat dit betekent dat Now Brief naar oudere apparaten komt in de update die op 7 april gepland is.

De meer pessimistische kijk is dat Samsung deze functie heeft verborgen omdat het er misschien over heeft nagedacht om Now Brief uit te brengen, maar uiteindelijk heeft besloten dat (nog) niet te doen. Mogelijk was het makkelijker om Now Brief te verbergen in deze bèta dan het helemaal te verwijderen.

We zullen moeten afwachten wat er wordt aangekondigd als One UI 7 op oudere telefoons verschijnt. Er is dus voorlopig nog steeds een kans dat deze functie van de Samsung Galaxy S25 zijn weg vindt naar andere Galaxy-toestellen.